Усатый красавец из ЦСКА и его разгром от «Спартака»

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вчера, 12:30

«Соккер.ру» продолжает серию рассказов о вратарях ЦСКА . Представляем победителя молодёжного чемпионата Европы Валерия Новикова и чемпиона мира среди юношей Александра Новикова.

Валерий Новиков сменил в армейских воротах Владимира Астаповского и нёс службу в очень непростой период. ЦСКА конца семидесятых и начала восьмидесятых был своеобразной командой. Амбиций армейцам было не занимать, не хотелось быть бледной тенью хоккейных, баскетбольных и прочих одноклубников и одноклубниц. Футболисты получали помощь от Министерства обороны, любой способный футболист Союза мог оказаться в ЦСКА — призвали в армию и всё. С командой работали сильные тренеры. Играй и побеждай.

Но всякий раз армейский проект оказывался пустоцветом. Лучший результат — пятое место в сезоне-80 и лишь одно участие (весьма бесславное) в Кубке УЕФА в следующем сезоне. Разбор причин неудач ЦСКА требует отдельного материала. Что касается Валерия Новикова, то он (вместе с Юрием Чесноковым и Александром Тархановым) старался и заслужил минимум упрёков. Немало встреч армейский коллектив выигрывал благодаря самоотверженной игре своего голкипера.

Новиков казался былинным богатырём, Ильёй Муромцем в футбольных воротах. Большой, широкоплечий, длиннорукий, несколько флегматичный, он выглядел своего рода антиподом Рината Дасаева. Армеец (Новиков в первую очередь запомнился, как вратарь ЦСКА ) играл не столь изящно, как спартаковец. Но был надёжен и уверен в себе, хорошо играл на линии и по всей штрафной, командовал обороной. Свой недюжинный потенциал Валерий Иванович так и не раскрыл. Новиков фактически сошёл с большой футбольной сцены в тридцать лет, явно недоиграв и не сказав своего последнего слова.

Но не спешите записывать Новикова в неудачники. Валерий Иванович хоть и не выигрывал советских трофеев, но два раза становился чемпионом Европы. В 1976 году воспитанник столичной «Смены» и юный голкипер «Локомотива» выиграл первенство Европы среди юношей. Но в Тунис поехал не Валерий, а его однофамилец Александр из ЦСКА .

Саша был на год моложе меня – я пятьдесят седьмого года рождения, а он – пятьдесят восьмого. Саша стал чемпионом мира, но в ЦСКА у него отчего-то не заладилось — он уехал в Смоленск.

В 1980-м Новиков стал чемпионом континента уже среди молодёжных сборных. Кстати, ворота молодёжки Валерий защищал и когда вышел из молодёжного возраста, согласно регламенту можно было иметь в составе нескольких «переростков». Мог он завоевать и титул олимпийского чемпиона. Но руководство СССР приняло решение об отказе от участия в лос-анджелесской Олимпиаде, а ведь наша сборная, ворота которой защищал армеец, числилась в фаворитах.

Ещё одна любопытная деталь. Валерий Новиков впервые сыграл за первую сборную СССР , имея в своем послужном списке лишь 14 матчей за «Локомотив». Молодого вратаря вызвали авансом на игру со сборной Финляндии. Советские футболисты забили финнам 10 мячей, два получили в ответ. Оба пропустил Новиков. Второго и последнего появления в воротах главной команды страны пришлось ждать больше шести лет.

Никита Павлович Симонян, в то время старший тренер сборной, вызвал меня на товарищеский матч с финнами. Я вышел во втором тайме при счёте 4:0, и сразу пенальти в мои ворота. Я отбил. Потом два пропустил всё же, но наша сборная тогда разгромила финнов 10:2! Тогда ещё Валера Петраков тоже дебютировал и сразу забил.

Рослый усатый красавец появился в воротах ЦСКА 1 июля 1978 года в Одессе. Дебют – хуже не придумаешь. «Черноморец» отгрузил в ворота Новикова четыре безответных мяча. Но Всеволод Бобров, в то время тренировавший армейцев, продолжал верить в молодого вратаря. Валерий много пропускал, набивал шишки, но и впитывал в себя опыт. Три отбитых пенальти в пятнадцати встречах – впечатляющий результат.

В 1979 году Новиков ещё не основной вратарь ЦСКА , но все к тому шло. Астаповский пропускал слишком много, например, от «Спартака» 4 и 5. С Новиковым было спокойнее. В следующем сезоне Валерий вытеснил лучшего футболиста СССР 1976 года из ворот.

Интересный факт, но Валерий Иванович считает своим лучшим матчем встречу 1981 года со «Спартаком», завершившуюся поражением армейцев со счётом 0:3.

Три мяча пропустил тогда, а сколько ещё мог пропустить.

Если в молодёжную сборную Валерий вызывался регулярно даже после преодоления возрастного барьера, то с первой сборной как-то не складывалось. В воротах главной команды страны господствовал ровесник Новикова Ринат Дасаев, в ближайшей обойме были братья Вячеслав и Виктор Чановы, а армеец входил в ближайший круг кандидатов наряду с Валентином Елинскасом. В олимпийскую сборную образца-84 Валерий пробился не сразу, но именно он должен был ехать в Лос-Анджелес первым номером.

Был хороший шанс не просто сыграть на Играх, но и выиграть их. Очень приличную команду собрал Эдуард Васильевич Малофеев. Готовились поехать и победить. Или хотя бы призёрами стать. И могли ведь. Но СССР ответил американцам на бойкот московской Олимпиады своим бойкотом — мечты об Играх остались мечтами.

Валерий Новиков оставался основным вратарем армейцев вплоть до 1987 года, но были времена, когда тренеры предпочитали Юрия Шишкина. Но основным все же был Валерий. Даже после неудачного сезона-1984, когда армейцы впервые в истории вылетели из высшей лиги, а Новиков пропустил больше всех в чемпионате. Например, от «Черноморца» получил шесть штук, а тогда Валерий всегда отличался тем, что мало пропускал. Возможно, непопадание на Олимпиаду и неудачная концовка сезона надломили опытного вратаря психологически. Еще два сезона он делил ворота с Юрием Шишкиным, играл всё же больше Новиков. Но когда армейцы вернулись в высшую лигу, Новиков без особого сопротивления сдал пост номер один куда более возрастному Вячеславу Чанову. Играл нечасто, да и выглядел каким-то грустным и грузным.

Может, стоило сменить команду, но Новиков был патриотом армейского клуба и терпеливо переживал с ЦСКА те нелёгкие времена. В следующем сезоне Валерий уехал в Чехословакию выступать за команду Группы Советских Войск, фактически завершив профессиональную карьеру. Тогда ему было лишь тридцать.

Сейчас Валерий Иванович тренирует команду одного из строительных трестов. Ежегодно этот большой добрый человек принимает участие в Фестивале вратарского искусства, проводимом под эгидой Детской футбольной лиги во главе с Виктором Горловым. Также Валерий Новиков часто выступает в прессе в качестве эксперта — его комментарии всегда актуальны и интересны.

Во всех матчастях ЦСКА значится только один вратарь по фамилии Новиков – Валерий. Возможно, это отчасти справедливо, ведь его однофамилец не провёл за армейцев ни единой встречи. Практически вся карьера чемпиона мира среди молодёжных сборных прошла в родном Смоленске.

Александр Новиков дебютировал в составе «Искры» в 16 лет, а уже через несколько месяцев о нем знали в ЦСКА . Немудрено, ведь смоленская «Искра» был тоже армейским клубом. Говорят, Анатолию Тарасову очень приглянулся юный вратарь. Анатолий Владимирович увидел в нем чуть ли не футбольного Третьяка. Высоко оценил Новикова и главный тренер молодёжной сборной Сергей Мосягин. В 1977 году Александр отправился в Тунис на розыгрыш первого чемпионата мира среди сверстников. Любопытно, в полуфинале и финале играл Новиков, но серии пенальти выигрывал его дублёр – киевлянин Юрий Сивуха. Из Туниса Новиков вернулся с золотой медалью, как и Владимир Бессонов, Вагиз Хидиятуллин, Валерий Петраков, Андрей Баль. Но ему не было суждено сыграть ни в ЦСКА , ни в каком ином клубе высшей лиги. Новиков вернулся в родной Смоленск, где защищал ворота «Искры» до трагедии, разыгравшейся летом 1991 года. Автобус со смоленской командой возвращался из Пскова и врезался в грузовик. Капитан смолян Владимир Бабенко погиб на месте, главный тренер Джемал Силагадзе умер по дороге в больницу. За жизнь Александра Новикова врачи боролись 44 дня. Не спасли. Александру Новикову было всего 33 года.

Дублером Владимира Астаповского какое-то время был Виктор Владющенков, более известный по выступлениям за «Спартак», «Ротор» и мини-футбольный КСМ. Но в основе ЦСКА Владющенков так и не появился. Зато был замечен другой Виктор – Радаев.

Вряд ли воспитанник уральского футбола Радаев копировал своей игрой аргентинца Уго Гатти (колумбиец Рене Игита во времена Виктора Александровича вообще был никто и звали его никак), но именно он первым из наших вратарей стал играть в латиноамериканском стиле – далеко выходить из ворот, подбирать мячи, оказавшиеся на его половине поля, начинать атаки. Радаев не только прекрасно играл ногами, но и обладал отменной реакцией. Но карьера этого голкипера, чемпиона Европы среди юношей, в основном прошла не в ЦСКА , а в ростовском СКА . В составе московских армейцев Виктор провел семь матчей в весеннем чемпионате 1976 года, подменяя вызванного в сборную Астаповского.

И немного о тех, кто был в качестве дублеров Валерия Новикова. В 1978 году в воротах ЦСКА однажды был замечен Сергей Петров. В матче с московским «Динамо» Всеволод Бобров снял после третьего гола Новикова. Петров отыграл целый тайм, пропустил один мяч, а армейцы в итоге проиграли 2:4. Больше в воротах ЦСКА Сергей Петров замечен не был, и как сложилась его дальнейшая судьба – неизвестно.

В 1979 году третьим голкипером был пришедший из «Торпедо» транзитом через «Искру» Геннадий Горбунов. За ЦСКА он не сыграл ни одной встречи, зато потом отработал пару сезонов «Локомотиве». В олимпийском 1980-м в составе клуба появились два молодых голкипера. Виктор Консевич отметился в заявке «Советского спорта» под искажённой фамилии Ноцевич. Побыл недолго в главной армейской команде страны и отправился в киевский СКА . Отслужил и перешёл в «Днепр», где на один год смог потеснить Сергея Краковского. Станислав Руденко играл до седых волос, но за другие клубы – ростовский СКА , Ростсельмаш», «Кубань» и новороссийский «Черноморец».