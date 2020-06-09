Как учитель Акинфеева стал армейцем. Один год Вячеслава Чанова

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вчера, 13:30

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о вратарях ЦСКА . На очереди Вячеслав Чанов и Александр Гутеев.

Пусть вас не смущает, что Вячеславу Викторовичу уделено мало внимания. Большой материал о Чанове вас ждёт впереди, когда пойдёт серия рассказов о «Торпедо». Лучшие годы этого замечательного вратаря пришлись именно на торпедовский отрезок карьеры.

Лучший вратарь СССР 1981 года, дублер Рината Дасаева на чемпионате мира 1982 года, кандидат на поездку на Игры в Лос-Анджелесе Вячеслав Чанов провел в ЦСКА всего один сезон, который завершился для армейцев вторым вылетом из высшей лиги. Но армейские болельщики полюбили опытнейшего голкипера, и были рады, когда Вячеслав Викторович вернулся в клуб в качестве тренера вратарей. Игорь Акинфеев, нынешний вратарь ЦСКА и сборной России, может отнести себя к ученикам прославленного советского вратаря.

Вячеслав Чанов играл не столь ярко, как Ринат Дасаев или его младший брат Виктор. Действовал рационально, но чрезвычайно надёжно. И он идеально вписывался в столь же рациональную, правильную, пусть даже несколько скучную команду Валентина Козьмича Иванова. В «Торпедо» Чанов уверенно руководил обороной, и защита «чёрно-белых» была одной из самых крепких в Союзе. Стала такой за несколько лет кропотливой работы. В ЦСКА же ситуация была несколько иной. Довольно сырая команда, чей состав не отличался стабильностью, вернулась в высшую лигу. И хотя армейцы располагали сильными вратарями в лице Валерия Новикова и Юрия Шишкина, Юрий Морозов счёл нужным укрепить последний рубеж. А тут Чанов ушёл из «Нефтчи». И был открыт для предложений.

Вячеслав, являющийся старшим сын вратаря команды лейтенантов Виктора Гавриловича Чанова, пришёл в ЦСКА на излёте своей карьеры (в 35 лет). Воспитанник донецкого «Шахтера» сделал себе имя в московском «Торпедо». Причем очень быстро стал лидером автозаводцев, наиболее ярким игроком начала 80-х. Позиции Чанова в «Торпедо» виделись сверхпрочными, казалось, ни одна сила не сможет разлучить «Торпедо» и его голкипера еще долгие годы. Но в первом круге чемпионата 1984 года Чанов получил травму, потребовавшую длительного лечения. Когда поправился, то обнаружил ворота занятыми Валерием Сарычевым. А там еще талантливые мальчишки Алексндр Гутеев и Дмитрий Харин подрастали. Вячеслав отправился в «Нефтчи», где провел неплохой сезон. Помог бакинцам удержаться в высшей лиге и не пустил в элиту ЦСКА . «Нефтчи» опередил армейцев в переходном турнире. Но на второй год Вячеслава вытеснил из основного состава молодой Александр Жидков. В 1987 году Чанов неожиданно оказался в ЦСКА , который вернулся в высшую лигу.

Вячеслав сразу стал основным в новом коллективе, где большинство партнёров были намного моложе. Начала армейская команда задорно, одержала несколько ярких побед. В том числе и в Киеве над чемпионом страны. Но во втором круге команда повалилась. К Вячеславу Викторовичу претензий не было. Отработал он отлично, «по-чановски», но спасти армейцев от вылета не смог. ЦСКА пришлось спуститься в первую лигу, на переэкзаменовку. Которая прошла уже без Чанова. Вячеслав Викторович уехал в Германию, играл сначала за сборную Группы Советских Войск, потом за немецкий клуб «Оптик» до 44 лет.

В тяжёлом для армейцев 1987 году коллектив пополнил один из тех, с кем Чанов пересекался ещё в «Торпедо». Воспитанник автозаводцев Александр Гутеев с юных лет считался потенциальной звездой. На тренировках он демонстрировал чудеса. Будучи наслышанным о юном торпедовском таланте, я в 1984 году решил посмотреть на него, и во время поездки в Москву отправился на стадион, что на «Песчанке», посмотреть игру армейского и торпедовского дублей. ЦСКА уверенно выиграл 5:1, и Гутеев впечатления не произвёл. Данные у парня были отменные, но какая-то неуверенность в игре все портила. В «Торпедо» Гутеев так и не дождался своего часа. В 1987 году был призван в армию, попал в ЦСКА , там и остался надолго. В армейском клубе Александр несколько раз получал шанс проявить себя – когда погиб Михаил Ерёмин, когда уехал в «Челси» Дмитрий Харин, но своим шансом Гутеев не воспользовался. В матче на стадионе «Велодром», где «Марсель» отгрузил армейцам шесть безответных мячей, ворота ЦСКА защищал именно Александр Гутеев.

Уверенность пришла к Гутееву, когда он стал вратарем ярославского «Шинника». Вот там Александр доказал, что не зря его когда-то называли одним из самых талантливых вратарей. Отыграл пять отличных сезонов, но был вынужден завершить карьеру из-за межпозвонковой грыжи. Стал тренировать вратарей «Шинника», и довольно быстро Александр Сергеевич заработал репутацию одного из лучших тренеров по работе с вратарями.

И по традиции о тех, кто был готов прийти на помощь основным вратарям. Приглашённый в 1985 году из «Таврии» Олег Моргун за основной состав так и не сыграл. Осенью 1985 года ЦСКА проиграл в Душанбе «Памиру». Через несколько дней повестку в армию получил голкипер душанбинцев и юношеской сборной СССР Андрей Мананников. Его пребывание в главном армейском клубе окажется кратковременным – один год, в течение которого он вышел в основе лишь однажды. Воспитанник клуба Владимир Абашин играл и на Камчатке, и на Сахалине, и в Нижневартовске, а так же в «Факеле», «Кубани» и «Рубине», но его армейская карьера ограничилась встречами за дубль. В 1987 году напарником Абашина по резервному составу был сибиряк Дмитрий Тяпушкин, но в основу он попал только через 9 лет, уже в качестве бывшего голкипера «Спартака» и сборной Украины. Хасанби Биджиев пришёл в ЦСКА зимой 1988 года, имея за спиной солидный опыт выступлений за нальчикский «Спартак» и ростовский СКА , но в воротах армейцев Москвы закрепиться не смог (всего 15 матчей). В следующем сезоне Биджиев отправился в «Локомотив», всерьёз и надолго. Михаил Володин, известный по выступлениям за «Крылья Советов» и «Ладу», играл только за второй состав. Ни одной встречи за «красно-синих» не провёл и Андрей Байдышев. Вячеслав Степанов запомнился тем, что из ЦСКА отправился играть в люберецкий «Торгмаш», а оттуда в грозненский «Эрзу» (клуб, находившийся под патронажем Джохара Дудаева). Редкий клуб первой лиги набирался смелости отправиться играть в мятежную Чечню накануне первой чеченской, поэтому «Эрзу» играл нечасто, набирая очки за счет технических побед. Вячеслав дважды отметился в воротах грозненцев, после чего вернулся поближе к дому и долго играл за подмосковные команды второго дивизиона.

Два года в заявке ЦСКА числился довольно известный вратарь Сергей Приходько. В начале 80-х Приходько довольно успешно конкурировал в «Искре» с Александром Новиковым, за что и был удостоен приглашения в «Зенит». Там он стал дублёром Михаила Бирюкова, появляющегося в основе лишь по очень большим праздникам. В «Роторе» Сергей играл чаще, чем в «Зените», но в воротах ЦСКА так и не появился. Вернулся в «Зенит», когда там не было Бирюкова, но уже был Роман Березовский.

В следующей главе вас ждёт рассказ о замечательном вратаре, прожившем яркую, но короткую жизнь.