Единственный российский футболист в Бразилии и гроза пенальтистов. История Юрия Шишкина

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вчера, 10:39

«Соккер.ру» продолжает серию рассказов о вратарях ЦСКА . На очереди Юрий Шишкин, единственный российский игрок в бразильском футболе.

В нашем чемпионате играли десятки бразильцев, хороших и разных. Некоторым так понравилось в России, что они стали гражданами нашей страны. Один даже дебютировал в сборной России. А вот в обратном направлении проследовал всего один футболист – вратарь Юрий Шишкин.

Он недолго выступал в самой футбольной стране мира, но время, проведенное за океаном, не прошло даром. Юрий Николаевич провёл в Бразилии всего год, играл в заштатном клубе «Рио-Бранко», при этом больше залечивал застарелую травму, нежели выходил на поле. Только набрал форму, как в клубе сменилось руководство, и русский вратарь бразильцам стал больше не нужен. Пришлось возвращаться домой и искать работу в России. Впрочем, недолгое пребывание в Бразилии оказало большое влияние на Шишкина. Во всяком случае, он вернулся домой несколько иным – более спокойным и уверенным в себе. Чуть было не завершил карьеру, но нашёл своё место в нашем футболе и продлил спортивное долголетие.

Юрий Шишкин впервые появился в заявке ЦСКА в 1981 году. Тогда я не знал, что 18-летний спортсмен родом из Воронежа, что он пришёл в футбол из гандбола, а в 15 лет он с отличием закончил школу. Юрий был третьим вратарём армейцев – после Валерия Новикова и Станислава Руденко, поэтому шансов выйти в основе у него было очень немного. Чемпион Европы среди молодёжных команд Новиков котировался очень высоко, был одним из кандидатов в сборную СССР .

Год спустя Юрий снова оказался в заявке армейцев. И опять в роли третьего. Руденко уже был в Ростове, зато вторым вратарём ЦСКА считался Валерий Сарычев, имевший солидный опыт игры за «Памир». Но, как выяснилось, срок армейской службы Сарычева близился к концу, и тогдашний тренер москвичей Олег Базилевич на него не рассчитывал. Позиции другого Валерия – Новикова, перестали быть железобетонными после серии неудачных матчей. Стоило ЦСКА получить три безответных мяча в Киеве, как Новиков в профилактических целях был отправлен в запас.

И вот, в не самой гостеприимной для приезжих команд Одессе, в воротах ЦСКА появился совсем юный футболист. Шишкин сыграл весьма уверенно и помог армейцам победить с результатом 2:0. Поэтому вполне логично, что именно ему Базилевич доверил место в воротах в следующей встрече – с минским «Динамо». А вот в игре с будущим чемпионом Шишкин оплошал – пропустил несложный мяч после удара Юрия Пудышева. Так, динамовцы, гостившие в Москве, сравняли счёт, а потом вырвали победу. В том 1982 году Юрий сыграл ещё несколько матчей, но после того, как Рамаз Шенгелия забил ему с острого угла, снова присел на лавочку.

Весной 1983-го новый тренер ЦСКА Альберт Шестернёв в какой-то момент доверил ворота Шишкину, и Юрий не подкачал. Летом армейцы выдали серию очень приличных матчей, а их вратарь выглядел куда увереннее, чем годом ранее. Вскоре Шишкин потерял место в основе по уважительной причине – он отправился защищать ворота сборной Москвы на Спартакиаде. Москвичи заняли третье место, обыграв в серии пенальти в утешительном финале фаворита турнира сборную Украины. Героем встречи за бронзу стал Шишкин, отразивший два одиннадцатиметровых.

Но всплеск ЦСКА оказался кратковременным. Осенью последовал спад, Шестернёва убрали, Шишкин снова не играл и смотрел со скамейки запасных на то, как защищает ворота Новиков. Юрий Морозов, пришедший в ЦСКА в 1984-м, не жаловал своего тёзку, предпочитал то Новикова, то Вячеслава Чанова. Правда, в первой лиге Шишкин получал игровую практику.

Менялись тренеры, партнёры, а Шишкин оставался в ЦСКА . Он был военнослужащим, а посему не мог перейти в «гражданский» клуб. Уходить в слабеющий ростовский СКА не хотелось, в ЦСКА же было непросто. После второго вылета из высшей лиги ушли и Новиков, и Чанов, но стопроцентным первым номером Юрий снова не стал – он играл по очереди с Хасанби Биджиевым. А там подрос Михаил Ерёмин. Путёвку в высшую лигу армейцы выиграли, также используя ротацию вратарей, при этом молодой Ерёмин чувствовал себя всё уверенней и уверенней.

Сезон-90 начал Шишкин. Но феерический матч со «Спартаком», завершившийся победой «красно-белых» с результатом 5:4, всё перевернул. Особых ошибок Юрий не совершил, но и не выручил. И Павел Садырин сделал выбор в пользу Ерёмина. Шишкин снова оказался не у дел. За девять лет нахождения в ЦСКА он провёл всего сто с небольшим матчей, что являлось весьма низким показателем. Получался некий замкнутый круг – дефицит тренерского доверия, порождавший неуверенность в себе.

Вот почему не самая продолжительная командировка в Бразилию оказалась спасительной для карьеры Шишкина. Он вернулся из Южной Америки несколько иным — спокойным, уверенным в себе и, как выяснилось, грозой пенальтистов. Правда, свою команду Юрий нашёл не сразу. ЦСКА , ставший без него последним чемпионом СССР , не захотел возвращать Шишкина. После нескольких месяцев без работы вратарь откликнулся на предложение «Океана» из Находки.

Потом был сезон в Находке, где Юрий взял четыре пенальти в сезоне, КамАЗ, краткосрочная поездка в Южную Корею и три года в Самаре. Болельщики «Крыльев Советов» считают Шишкина одним из лучших вратарей в истории клуба. А ещё в биографии Юрия Николаевича были родной «Факел», латвийский «Вентспилс», раменский «Сатурн». Он играл до сорока с лишним, став грозой пенальтистов. А затем Юрий Николаевич стал одним из лучших в нашей стране тренером вратарей.