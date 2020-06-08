Единственный российский футболист в Бразилии и гроза пенальтистов. История Юрия Шишкина

«Соккер.ру» продолжает серию рассказов о вратарях ЦСКА. На очереди Юрий Шишкин, единственный российский игрок в бразильском футболе.
В нашем чемпионате играли десятки бразильцев, хороших и разных. Некоторым так понравилось в России, что они стали гражданами нашей страны. Один даже дебютировал в сборной России. А вот в обратном направлении проследовал всего один футболист – вратарь Юрий Шишкин.
Он недолго выступал в самой футбольной стране мира, но время, проведенное за океаном, не прошло даром. Юрий Николаевич провёл в Бразилии всего год, играл в заштатном клубе «Рио-Бранко», при этом больше залечивал застарелую травму, нежели выходил на поле. Только набрал форму, как в клубе сменилось руководство, и русский вратарь бразильцам стал больше не нужен. Пришлось возвращаться домой и искать работу в России. Впрочем, недолгое пребывание в Бразилии оказало большое влияние на Шишкина. Во всяком случае, он вернулся домой несколько иным – более спокойным и уверенным в себе. Чуть было не завершил карьеру, но нашёл своё место в нашем футболе и продлил спортивное долголетие.
Юрий Шишкин впервые появился в заявке ЦСКА в 1981 году. Тогда я не знал, что 18-летний спортсмен родом из Воронежа, что он пришёл в футбол из гандбола, а в 15 лет он с отличием закончил школу. Юрий был третьим вратарём армейцев – после Валерия Новикова и Станислава Руденко, поэтому шансов выйти в основе у него было очень немного. Чемпион Европы среди молодёжных команд Новиков котировался очень высоко, был одним из кандидатов в сборную СССР.
Год спустя Юрий снова оказался в заявке армейцев. И опять в роли третьего. Руденко уже был в Ростове, зато вторым вратарём ЦСКА считался Валерий Сарычев, имевший солидный опыт игры за «Памир». Но, как выяснилось, срок армейской службы Сарычева близился к концу, и тогдашний тренер москвичей Олег Базилевич на него не рассчитывал. Позиции другого Валерия – Новикова, перестали быть железобетонными после серии неудачных матчей. Стоило ЦСКА получить три безответных мяча в Киеве, как Новиков в профилактических целях был отправлен в запас.
И вот, в не самой гостеприимной для приезжих команд Одессе, в воротах ЦСКА появился совсем юный футболист. Шишкин сыграл весьма уверенно и помог армейцам победить с результатом 2:0. Поэтому вполне логично, что именно ему Базилевич доверил место в воротах в следующей встрече – с минским «Динамо». А вот в игре с будущим чемпионом Шишкин оплошал – пропустил несложный мяч после удара Юрия Пудышева. Так, динамовцы, гостившие в Москве, сравняли счёт, а потом вырвали победу. В том 1982 году Юрий сыграл ещё несколько матчей, но после того, как Рамаз Шенгелия забил ему с острого угла, снова присел на лавочку.
Весной 1983-го новый тренер ЦСКА Альберт Шестернёв в какой-то момент доверил ворота Шишкину, и Юрий не подкачал. Летом армейцы выдали серию очень приличных матчей, а их вратарь выглядел куда увереннее, чем годом ранее. Вскоре Шишкин потерял место в основе по уважительной причине – он отправился защищать ворота сборной Москвы на Спартакиаде. Москвичи заняли третье место, обыграв в серии пенальти в утешительном финале фаворита турнира сборную Украины. Героем встречи за бронзу стал Шишкин, отразивший два одиннадцатиметровых.
Но всплеск ЦСКА оказался кратковременным. Осенью последовал спад, Шестернёва убрали, Шишкин снова не играл и смотрел со скамейки запасных на то, как защищает ворота Новиков. Юрий Морозов, пришедший в ЦСКА в 1984-м, не жаловал своего тёзку, предпочитал то Новикова, то Вячеслава Чанова. Правда, в первой лиге Шишкин получал игровую практику.
Менялись тренеры, партнёры, а Шишкин оставался в ЦСКА. Он был военнослужащим, а посему не мог перейти в «гражданский» клуб. Уходить в слабеющий ростовский СКА не хотелось, в ЦСКА же было непросто. После второго вылета из высшей лиги ушли и Новиков, и Чанов, но стопроцентным первым номером Юрий снова не стал – он играл по очереди с Хасанби Биджиевым. А там подрос Михаил Ерёмин. Путёвку в высшую лигу армейцы выиграли, также используя ротацию вратарей, при этом молодой Ерёмин чувствовал себя всё уверенней и уверенней.
Сезон-90 начал Шишкин. Но феерический матч со «Спартаком», завершившийся победой «красно-белых» с результатом 5:4, всё перевернул. Особых ошибок Юрий не совершил, но и не выручил. И Павел Садырин сделал выбор в пользу Ерёмина. Шишкин снова оказался не у дел. За девять лет нахождения в ЦСКА он провёл всего сто с небольшим матчей, что являлось весьма низким показателем. Получался некий замкнутый круг – дефицит тренерского доверия, порождавший неуверенность в себе.
Вот почему не самая продолжительная командировка в Бразилию оказалась спасительной для карьеры Шишкина. Он вернулся из Южной Америки несколько иным — спокойным, уверенным в себе и, как выяснилось, грозой пенальтистов. Правда, свою команду Юрий нашёл не сразу. ЦСКА, ставший без него последним чемпионом СССР, не захотел возвращать Шишкина. После нескольких месяцев без работы вратарь откликнулся на предложение «Океана» из Находки.
Потом был сезон в Находке, где Юрий взял четыре пенальти в сезоне, КамАЗ, краткосрочная поездка в Южную Корею и три года в Самаре. Болельщики «Крыльев Советов» считают Шишкина одним из лучших вратарей в истории клуба. А ещё в биографии Юрия Николаевича были родной «Факел», латвийский «Вентспилс», раменский «Сатурн». Он играл до сорока с лишним, став грозой пенальтистов. А затем Юрий Николаевич стал одним из лучших в нашей стране тренером вратарей.