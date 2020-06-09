Принц Парижа, тренер сборной России и отец звезды «Юве». Лучшие вратари Восточной Европы 90-х

1591673397

вчера, 06:29

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о сильнейших вратарях девяностых. На очереди голкиперы Восточной и Центральной Европы.

Если в предыдущих частях вратари стран Восточной Европы выделялись в отдельную главу, то после известных политических событий имеет смысл внести некоторые изменения. Футболисты Чехии, Словакии, Польши и Венгрии вместе с игроками Австрии и Швейцарии будут представлены в этой статье. А в следующую войдут те, кто играл в Южной Европе — в Португалии, Греции, Турции, Болгарии, Румынии и бывшей Югославии.

Петр Коуба (1969). Чехия. «Спарта» (Прага) 1991-96, «Депортиво» 1996-97 и 1999-2001, «Кайзерслаутерн» 1997-98, «Виктория» (Жижков) 1998-99

Человек, который вытащил чехов в финал Евро-96. Коуба отбил пенальти от Рейнальда Педроса, оставив Зинедина Зидана, Бернара Лама и других звёзд сборной Франции с бронзой и извинившись перед чешскими болельщиками за гол Владимира Бесчастных, когда чешский вратарь «проворонил» удар метров с 35. В финале Коуба не справился с ударом Оливера Бирхоффа, и эта оплошность решила судьбу золотых медалей. Однако и серебро было для чехов прыжком выше головы, блестящей победой. А победителей, как известно, не судят.

Петр — вратарь во втором поколении. Его отец Павел Коуба — известный голкипер, вице-чемпион мира 1962 года. Однако в Чили Коуба-старший провёл весь турнир на скамейке запасных. Во всех матчах ворота сборной Чехословакии защищал Вильям Шройф. Который тоже ошибся в финале.

Чемпионат Европы 1996 стал пиком в карьере Петра Коубы. Чех потом пытался заиграть в «Депортиво» и «Кайзерслаутерне», — не получилось. В итоге вернулся домой и перешёл на тренерскую работу. Сейчас вице-чемпион Европы работает с вратарями сборной Чехии.

Ладислав Майер (1966). Чехия. «Дрновице» 1991-92, «Слован» (Либерец) 1992-98, «Рапид» (Вена) 1998-2005

Однофамилец знаменитого Зеппа Майера заслужил место в сборной Чехии своей надёжной игрой за «Слован». Но при этом оставался лишь третьим вратарём. В том числе и на Евро-96 — после Петра Коубы и представленного в английской главе Павла Срничека. Зато серебряная медаль помогла Ладиславу заключить выгодный контракт с венским «Рапидом», где он долгое время был первым номером. Более того, авторитетный в команде чешский немец смог добиться отставки главного тренера. А им был не кто иной, как Лотар Маттеус.

Мирослав Кёниг (1972). Словакия. «Спартак» (Трнава) 1993-95, «Слован» 1995-2000

Ещё один этнический немец, только из Словакии. Мирослав мог составить конкуренцию Коубе и Майеру, но в 1993 году его страна разделилась на две части. Кёниг остался в Словакии, три раза выигрывал местный чемпионат, а потом смог потеснить из ворот именитого Александра Венцеля. Наигравшись вдоволь в чемпионате Словакии, Мирослав уехал в Швейцарию. Он сменил немало клубов, но это было уже в новом десятилетии.

Саболч Шафар (1972). Венгрия. «Вашаш» 1992-97, «Аустрия» 1997-2003

Болельщики «Спартака» вспоминают этого мощного венгра с содроганием, однако неудачи Шафара в московском клубе не должны перечёркивать его заслуг в предыдущем десятилетии.

Саболч успешно защищал ворота «Вашаша», затем сменил Франца Вольфарта в «Аустрии». Да и в сборной Венгрии смотрелся недурно, пока не пропустил семь мячей в стыковом матче ЧМ -98 с югославами. После этого разгрома пост номер один чаще защищал Габор Кирай, представленный в немецкой главе.

Франц Вольфарт (1964). Австрия. «Аустрия» 1981-96, «Штутгарт» 1996-2000

В немецкой главе вы могли прочитать и про Франца Вольфарта, без которого нельзя было представить «Штутгарт» конца девяностых. Но перед тем как заиграть в немецкой Бундеслиге, Франц прошёл отличную школу в Бундеслиге австрийской. Вольфарт выиграл шесть чемпионских титулов и четыре Кубка. В сборной Франц спорил за место первого номера с Михаэлем Конселем и почти всегда уступал. Когда же Михаэль из-за проблем со здоровьем отошёл в сторону, немолодой Вольфарт не справился. Девять мячей, пропущенных от испанцев, заметно подкосили его карьеру.



Михаэль Консель (1962). Австрия. «Рапид» 1984-97, «Рома» 1997-99, «Венеция» 1999-2000

С Михаэлем вы встречались дважды. Но не грех упомянуть его и в третий раз, тем более что до отъезда в Италию, рано поседевший голкипер блестяще защищал ворота «Рапида» и сборной Австрии. Рослый, тонкий, но жилистый, очень подвижный вратарь мог бы уехать и раньше чем в 35 лет, украсить собой клуб элитного чемпионата.

Отто Конрад (1964). Австрия. «Штурм» 1981-91, «Аустрия» (Зальцбург) / «Казино» 1991-97, «Сарагоса» 1997-99, «Леобен» 1999-2001

Сын фермера, какое-то время помогавший родителям пасти и доить коров, довольно рано решил стать футболистом. Но с позицией на поле Отто определился лишь в 16 лет. В 23 года Конрад был уже основным вратарём «Штурма», а через четыре года его позвали в Зальцбург. В Лиге чемпионов Конрад запомнился, в первую очередь, как потерпевший от тиффози «Милана», в одной из встреч брошенная с трибун бутылка с водой угодила австрийцу в голову. При этом Отто, игравший под 21 номером, был довольно сильным вратарём, трижды выигрывавшим австрийскую Бундеслигу. В сборной играл нечасто, потому что там царствовал предыдущий герой этой главы.

Станислав Черчесов (1963) Россия. «»Спартак» 1989-93 и 1995, «Динамо» (Дрезден) 1993-95, «Тироль» 1996-2002

Станислав Саламович провёл в «Тироле» шесть сезонов. И это были хорошие шесть лет. Трижды будущий тренер сборной России выигрывал чемпионат Австрии. Недаром он стал почётным гражданином Инсбрука. Да и как тренер Черчесов сформировался во многом в австрийских клубах.

Казимеж Сидорчук (1967). Польша. «Лех» 1989-93, «Сокол» 1993-94, «Заглембе» 1994, «Варта» 1994-95, «Петрохемия» 1995, «Стомил» 1995-97, «Штурм» 1997-2002

У себя на родине Казимеж запомнился долгими поисками своей команды. Покинув познанский «Лех», он сменил несколько коллективов. Всё это отражалось на карьере этого бесспорно сильного голкипера, который то вызывался в сборную, то нет. К тридцати годам Сидорчук успокоился, обосновался на родине Арнольде Шварценеггера. Выиграл два чемпионата, два Кубка, да и в Лиге чемпионов выглядел очень солидно. «Спартак», обыгравший в «Лужниках» мадридский «Реал», так и не смог расколдовать ворота Сидорчука осенью девяносто восьмого.

Йозеф Шикльгрубер (1967). Австрия. «Линц» 1990-98, «Пашинг» 1998-2001

Нет, Йозеф не родственник, а всего лишь однофамилец главного злодея ХХ века, о чём периодически сообщал, отвечая на вопросы представителей жёлтой прессы. Хотя, возможно, фамилия помешала Йозефу сыграть в сборной. При этом Шикльгрубер был сильным вратарём. Однажды выдал сухую серию в 1241 минуту, не важно, что это было во второй Бундеслиге. Отыграть 13 встреч на ноль – это уже достижение. В своё время удачно подменил в «Штурме» травмированного Сидорчука и помог выиграть чемпионский титул. Шикльгрубер играл до сорока с лишним лет, а сейчас тренирует вратарей одного из лидеров чемпионата Австрии ЛАСКа.

Марко Пасколо (1966). Швейцария. «Ксамакс» 1989-91, «Серветт» 1991-96, «Кальяри» 1996-97, «Ноттингем Форест» 1997-98, «Цюрих» 1998-2001

Пасколо заслужил звание лучшего вратаря Швейцарии своей игрой за «Серветт». Надёжный на линии, безупречный на выходах. Поэтому ему и доводилось защищать чаще других ворота национальной сборной на крупных турнирах. Со своей миссией Марко справлялся вполне успешно. Но зарубежная карьера у Пасколо не задалась. Сам вратарь по национальности итальянец. Но ни в Италии, ни в Англии у него не срослось.

Паскаль Цубербюллер (1971). Швейцария. «Грассхоппер» 1992-98, «Базель» 1998-2006, «Аарау» 2000

Почти двухметровый Цубербюллер со временем вытеснил Пасколо из ворот сборной Швейцарии. Но перед этим добился больших успехов в домашнем чемпионате - выиграл три чемпионских титула и Кубок с «кузнечиками». Как и большинство габаритных вратарей, Паскаль не любил ударов низом, однако был при этом вполне подвижен и пластичен. В конце девяностых Цубербюллер переехал из Цюриха в Базель, где выиграл ещё три чемпионата, два Кубка и стал завсегдатаем европейских кубков. Но заиграть за пределами родной страны этот незаурядный вратарь не смог. Равно как и Пасколо.

Штефан Леманн (1963). Швейцария. «Сьон» 1988-97, «Люцерн» 1997-99

Однофамилец знаменитого немецкого вратаря. Хотя кто ещё чей однофамилец. Швейцарский Леманн получил известность раньше немецкого. Йенс только мечтал о вызове в Манншафт, а за спиной у Штефана были чемпионат мира 1994 и Евро-96. Правда, там Штефан был дублёром Пасколо. Так же и Леманн долгое время смотрел, как играет за сборную Оливер Кан.

Невысокий, но подвижный, как ртуть, Штефан Леманн полтора десятка лет блистал на швейцарских полях. Дважды стал чемпионом, выиграл четыре Кубка, нередко отбивал 11-метровые. В сборной играл не так часто. Набралось 14 встреч за 8 лет.

Мацей Щесны (1965). Польша. «Легия» 1987-96, «Видзев» 1996-98, «Полония» 1998-2000

А это не однофамилец вратаря «Ювентуса», а родной отец Войцеха. Мацей Щесны был сильным и известным в Польше вратарём. Многие наши любители футбола могут помнить его по матчам со «Спартаком» в Лиге чемпионов осенью девяносто пятого. Мацей трижды выигрывал чемпионат страны — два раза в составе «Легии» и ещё раз в рядах «Видзева». Сыновья Мацея тоже стали вратарями. Про младшего Войцеха вы всё знаете, а старший Ян играл в низших лигах.

Анджей Возняк (1965). Польша. ЛКС 1989-94, «Видзев» 1994-96 и 1999-2002, «Порту» 1996-97, «Брага» 1997-98, «Лех» 1998-99

В историю польского футбола Анджей Возняк вошёл как «принц Парижа». В отборочном матче Евро-96 сборная Польши дала бой французам на «Парк де Пренс». В первом тайме Анджей Юсковяк вывел гостей вперёд. После перерыва они остались в меньшинстве. Но героическая игра Возняка сводила на нет все усилия французов. Один мяч Юрий Джоркаефф всё же забил, но он остался единственным в воротах поляков. Польша добилась ничьей и получила шанс пробиться на чемпионат Европы, который вскоре потеряла, проиграв словакам 1:4 с Возняком в воротах.

Игра Анджея против французов не осталась незамеченной. Когда Витор Байя ушёл в «Барселону», «Порту» пригласил на его место именно поляка. Хотя в Португалии карьера Возняка не сложилась. Но о вратарях Португалии мы поговорим в следующей части.