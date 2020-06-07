Болеро, клон Шмейхеля и любитель азартных игр. Лучшие вратари Северной Европы 90-х

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вчера, 19:34

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о сильнейших вратарях девяностых. На очереди голкиперы Северной Европы.

Продолжаем знакомство с вратарями остальной Европы. Сегодня нас ждут те, кто играл в скандинавских странах и близких к ним Финляндии и Исландии. Но позвольте сделать то, с чего нельзя начать шахматную партию, — сделать первый ход ферзём.

Томас Равелли (1959). Швеция. «Гётеборг» 1988-97, «Тампа-Бэй Мьютини» 1997-98, «Эстер» 1999

Вот и ферзь. Улыбчивый и круглолицый швед с итальянской фамилией. Из-за которой он получил прозвище Болеро. Правда, после выхода фильма «Молчание ягнят» у Томаса появилось ещё одно прозвище. Догадайтесь, какое.

Равелли прославился ещё в восьмидесятые, когда стал основным вратарём сборной Швеции. В девяностые улыбка Томаса стала шире, а волос на его голове — заметно меньше. Улыбался швед не просто так. Он демонстрировал, что не боится соперника, в какой-то степени подавлял его психологически. Особенно при пенальти. Равелли поражал уверенностью и оптимизмом, которые передавались партнёрам по сборной Швеции. Которая в девяностые годы доказала, что шведы сильны не только в хоккее.

Пиком карьеры Томаса Равелли стал чемпионат мира 1994 года, где немолодой, лысый дядечка творил чудеса. Не испугался бразильцев, прилично выглядел в игре с нашими, а уж матч с румынской командой в четвертьфинале… По воротам сборной Швеции был нанесён 21 удар плюс шесть пенальти. Благодаря своему вратарю скандинавы в меньшинстве выстояли в игровое время, а в серии 11-метровых взяли верх. Томас взял два удара с точки, в том числе не позволил забить Миодрагу Белодедичу. За последним значились две победные серии в финалах Кубка чемпионов.

Выиграв бронзу чемпионата Европы и чемпионата мира, Равелли мог больше не играть, ибо уже вошёл в число великих. Но он задержался в футболе ещё на пять лет и закончил в сорок в родном клубе «Эстер». Тренером не стал. Участвует в ток-шоу и содержит сеть магазинов мужской одежды.

Ларс Эрикссон (1965). Швеция. «Норчёпинг» 1989-94, «Шарлеруа» 1994-95, «Порту» 1995-98, «Хаммарбю» 1998-2001

Ларс Эрикссон был дублёром Равелли на трёх крупных турнирах - ЧМ -90, Евро-92 и ЧМ -94. Сыграть не довелось, но опытный вратарь и большой специалист по части пенальти всегда был готов прийти на помощь. Кроме того, уроженец Стокгольма Эрикссон выигрывал с «Норчёпингом» чемпионат и Кубок страны, а также признавался лучшим футболистом Швеции. Зарубежная карьера у Ларса, правда, не сложилась, но в шведской лиге он смотрелся более чем уверенно.

Джонни Федель (1966). Швеция. «Мальмё» 1986-2001

Джонни Федель практически не играл в сборной. Не сложились у него отношения с несколькими лидерами, вот и принесли Феделя в жертву общим интересам. Зато в «Мальмё» он был королём. Как встал в ворота в 19 лет, так и отыграл практически бессменно полтора десятка лет. И сейчас трудится в родном клубе, тренирует вратарей. С одной стороны, такая верность клубу похвальна. А с другой, сильный голкипер, а Джонни был именно таковым, был быстро забыт даже в Швеции, не говоря уже о других странах.

Магнус Хедман (1973). Швеция. АИК 1990-97, «Ковентри» 1997-2002

Мощный, физически сильный вратарь громко заявил о себе в воротах столичного АИКа, а через несколько лет стал привлекаться в сборную. Сначала в качестве третьего вратаря. С чемпионата мира 1994 года Магнус вернулся с бронзовой медалью. Хедман должен был стать преемником двух великих — Равелли в сборной и Стива Огризовича в «Ковентри». Нельзя сказать, что обе миссии были завалены. Просто выполнены не в полной мере. Сборники быстро поняли, что на последнем рубеже не Ганнибал Лектер, а «небесно-голубые» после ухода бывшего полисмена покинули Премьер-Лигу. Сам Магнус уехал в «Селтик», где проиграл борьбу травмам и Рэбу Дугласу.

Дик Ласт (1969). Швеция. «Гётеборг» 1991-95 и 1998-99, «Норчёпинг» 1996-97, «Вейле» 1999-2000

Дублёр Равелли в «Гётеборге» уехал в «Норчёпинг», где после отъезда Эрикссона в Бельгию образовалась вакансия. И сразу был признан лучшим вратарём Швеции. Когда же Болеро отправился в Америку, то Дик вернулся в «Гётеборг». Не получилось. Лучшие годы Ласта пришлись на следующее десятилетие.

Эдди Густафссон (1977). Швеция. «Норчёпинг» 1995-2001

Швед американского, даже афроамериканского происхождения, и с соответствующей внешностью. Родился в Филадельфии, но потом переехал с родителями в Швецию, где сменил фамилию Макинтош на Густафссон. Играл за молодёжную сборную страны, сменил Дика Ласта в «Норчёпинге». Был яркой фигурой, но стабильностью не отличался. Мы ещё встретимся с первым в истории сборной Швеции темнокожим вратарём.

Магнус Чильстедт (1972). Швеция. «Уддевольд» 1989-96, «Лиллестрём» 1997-99, «Бранн» 1999-2001

На родине Магнус играл мало и то за слабенький «Уддевольд». Помог тому подняться в Аллсвенскан, поиграл там годик и уехал в Норвегию. Именно там он стал вторым вратарём сборной Швеции. Почему вторым? Наверное, этот вопрос стоило бы адресовать тренерам сборной Ларсу Лагербеку и Томасу Сёдербергу.

Ула Бю Рисе (1960). Норвегия. «Русенборг» 1977-95

Легенда «Русенборга» и всей норвежской лиги. Отыграл 18 сезонов в воротах «Русенборга». Это при нём «тролли» стали сильнейшим клубом Норвегии и постоянным участником еврокубков. Всего на счету Рисе семь побед в чемпионатах и четыре Кубка. В первой сборной Норвегии Ула был на вторых ролях и играл нечасто, это место было занято Эриком Торстведтом. Но привлекался в олимпийскую команду, выступал на Играх в Лос-Анджелесе, противостоял нашей сборной в отборочном цикле Олимпиады в Сеуле. Завершил Рисе свою славную карьеру матчем в Москве против «Спартака». Тогда москвичи забили норвежскому ветерану четыре мяча.

Йорн Ямтфалл (1965). Норвегия. «Русенборг» 1994-2000

Рисе играл против «Спартака» в московском матче. В Тронхейме, где спартаковцы выиграли 4:2 после 0:2 в первом тайме, ворота «троллей» защищал Йорн Ямтфалл. Интересный персонаж. Первый профессиональный контракт заключил в 28 лет, а через несколько месяцев выиграл Типпелигу. А ещё через год сменил вечного Рисе в воротах сильнейшего клуба Норвегии. В сборной отметился, но возраст дал о себе знать. Да и «Русенборг» со временем стал не тем, что раньше.

Томас Мюре (1973). Норвегия. «Мосс» 1992, «Викинг» 1992-97, «Эвертон» 1997-2000, «Рейнджерс» 2000

Томас не без оснований считался наследником Торстведта. После нескольких удачных сезонов в «Викинге», он принял приглашение «Эвертона», где заменил самого Невилла Саутхолла. Потом и в сборной Норвегии появился, съездил на чемпионат мира в качестве запасного, сыграл на первенстве Европы-2000. Но потом что-то пошло не так. «Эвертон» стал гонять норвежца по арендам, а постоянная перемена мест не способствовала удачному развитию карьеры.

Мортен Бакке (1968). Норвегия. «Мёльде» 1991-2001, «Уимблдон» 1998-99

Этого скандинава наверняка запомнили болельщики ЦСКА по матчам с «Мёльде» летом 1999 года. В Москве Мортен хоть и пропустил два мяча, но не позволил армейцам добиться крупной победы. Да и в ответной игре отыграл прилично, обеспечив надёжность тылов. А товарищи уже постарались, забили четыре мяча. В Лигу чемпионов вышел сильнейший на тот момент клуб Норвегии. В групповом турнире «Мёльде» ничего не добился, однако Бакке вряд ли заслужил серьёзных упрёков. Недаром же его взяли в сборную на чемпионат Европы.

Фруде Ольсен (1967). Норвегия. «Стрёмсгодсет» 1991, «Старт» 1992-96, «Стабек» 1996-99, «Севилья» 2000

Фруде не стал ждать, пока наиграется Рисе, поэтому покинул «Русенборг» и сменил несколько клубов, которые начинались на букву С. Чемпионом Норвегии не стал, но взял три Книксена — награды, присуждаемые лауреатам сезона. Ольсен три года подряд признавался сильнейшим вратарём страны. За что был приглашён и в сборную, и в «Севилью». Но это уже события следующего десятилетия.

Могенс Крог (1963). Дания. «Икаст» 1981-91, «Брондбю» 1991-2002

Сильнейший вратарь Дании Петер Шмейхель был представлен в английской главе. Здесь же поговорим о его дублёре в сборной и преемнике в воротах «Брондбю». Могенс и Петер ровесники. Они и внешне похожи — два здоровенных блондина. Неопытные журналисты даже путали двух вратарей сборной Дании до чемпионата Европы-1992. Потом перестали.

У Могенса было немало предложений, в том числе и из Англии. Но остался верен «Брондбю». Который хоть и был суперклубом, но датского масштаба. Поэтому за пределами Дании Крог сейчас не слишком известен. Как говорится, каждый кузнец своего счастья. Любопытно, после завершения карьеры чемпион Европы и четырёхкратный чемпион Дании стал ... пресс-атташе «Брондбю».

Антти Ниеми (1972). Финляндия. ХИК 1991-95, «Копенгаген» 1995-97, «Рейнджерс» 1997-99, «Хартс» 1999-2001

Сильнейший финский вратарь той поры. Отлично играл в ХИКе, потом перебрался «Копенгаген» и получил награду датского чемпионата. Что было непросто, ведь Крог был ещё в расцвете сил. Подвиги Ниеми не остались незамеченными. Его позвали в «Рейнджерс», там не получилось. Затем в «Хартс» Антти удачно подменил стареющего Жиля Руссе. Переезд в Англию и эпидемия травм приключились с Ниеми уже в новом столетии.

Джимми Нильсен (1977). Дания. «Миллуолл» 1994-95, «Ольборг» 1995-2007

В середине девяностых Нильсен считался чуть ли не вторым Шмейхелем, а прославился под прозвищем «Джимми-казино». Однажды он самовольно покинул молодёжную сборную Дании, чтобы сыграть в рулетку. И попался. После путь в национальные сборные ему был закрыт на долгие пять лет. А потом уже перестали приглашать. Нильсен играл за свой «Ольборг», выигрывал чемпионат Дании, признавался лучшим вратарём страны. Но, наверно, он заслуживал большего. Переварился в своём соку. В Англию Нильсен уехал примерно в том же возрасте, что и Шмейхель. Но заиграть в «Лестере» не получилось. Не сыграл ни минуты. Зато нашёл применение своим силам в МЛС .

Биркир Кристинссон (1964). Исландия. «Фрам» 1988-95, «Бранн» 1996-97, «Норчёпинг» 1998, «Болтон» 1998-99, «Вестманнаэйер» 1999-2005

В девяностые годы сборная Исландии ещё не была столь популярна, как сейчас, и на крупнейших стадионах ещё не звучал знаменитый клич болельщиков северной команды. Однако островитяне представляли собой весьма крепкий коллектив. Наша сборная тоже имела возможность в этом убедиться. А играл у исландцев на последнем рубеже Биркир Кристинссон. Целых шестнадцать лет. Добротный, умелый вратарь, способный вытягивать матчи. Он это демонстрировал не раз и не два. За пределами родной страны Биркир не смог толком заиграть. Но это, наверное, особенность скандинавских и прочих северных вратарей. Где родился, там и пригодился. Не всех, но многих из тех, кто играл в девяностые.