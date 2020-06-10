Винисиус – за Неймара, Холанд – за Ибрагимовича. Таланты и их поклонники

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10 июня 2020, 23:13

Современные подрастающие звезды имеют уникальную возможность быть современниками своих кумиров. «Соккер.ру» — о предпочтениях молодых футболистов.

Круговорот талантов и поклонников не останавливается никогда. Вчерашние дети становятся заметными футболистами и раскрывают свои фанатские предпочтения, рассказывая, на кого равнялись. Пока они молоды, часто их кумирами становятся те, кто только-только завершил карьеру или даже еще играет, а может, тренирует. Тем интереснее по предпочтениям определить характер будущей звезды.

Мейсон Гринвуд: Руни, Роналдо, ван Перси

В «Манчестер Юнайтед» возлагают большие надежды на Гринвуда, а он задает сам себе высочайшую планку, называя своими кумирами выдающихся бомбардиров.

Руни и Роналдо всегда для меня были особенными, я всегда смотрел на них. Руни великий бомбардир, которым и я хочу стать. Он мог многое на футбольном поле, а у вас должен быть образец для подражания. Роналдо играл достаточно давно, но мой отец показывал видео с его играми. Он играл за все великие команды. Люди думают же, что я похож на ван Перси. И мне действительно хочется быть однажды достичь его уровня.

Трент Александер-Арнольд: Джеррард, Лам, Алвес

Этот защитник «Ливерпуля» рассказывал, как пробирался тайком на тренировочную площадку «красных», лазил через щели в заборе, чтобы посмотреть на своих кумиров, когда был ребенком. А теперь он сам – герой «Ливерпуля». Он начинал карьеру как центральный полузащитник, поэтому, конечно, его фаворитом был Стивен Джеррард.

Моим кумиром всегда был Джеррард. Он легенда и герой «Ливерпуля». У него огромный авторитет, его все уважали. Он всегда помогал молодым игрокам, заботился о подрастающем поколении. А когда я стал старше, начал смотреть на правых защитников, таких как Лам, Алвес. Они были лучшими в мире, теми, на кого я хотел быть похожим.

Эрлинг Холанд: Ибрагимович, Сульшер, Мичу

Очевидно, что юный норвежец вырос в нападающего, обожествляя двух самых главных скандинавских звезд атаки: Ибрагимовича и Сульшера. К ним примкнула и любовь к Мичу.

У меня было немало образцов для подражания, я видел много хороших игроков. Но Ибрагимович – величайший. Меня впечатлило то, как он прошел свой путь, как стал великим нападающим. К тому же он – скандинав. Сульшер тоже оказал большое влияние на меня, многому научил. Он был великим футболистом и помог мне стать тем, кто я есть. Это хороший человек и тренер.

Более необычной кажется любовь к Мичу. Но футболисты даже переписывались, испанец подарил Холанду подписанную футболку и раздавал массу комплиментов в прессе.

Килиан Мбаппе: Зидан, Криштиану Роналду, Роналдо

Молодой француз признался, что в детстве его спальня была облеплена постерами Роналду. В 13 лет позировал на фоне этих обклеенных стен, а спустя шесть лет уже подходил к статусу мировой звезды.

Моя любовь делится на периоды. В детстве кумиром был Зидан. Если ты французский мальчик, твоим кумиром будет Зидан. Потом был Роналду, и мне посчастливилось встретиться с ним лицом к лицу. А потом был Роналдо – его манера игры. Я хочу оставить такой же след в истории футбола.

Джейдон Санчо: Роналдиньо, Дрогба, Лэмпард

Уроженец Лондона, звезда дортмундской «Боруссии», Санчо вырос фанатом «Челси», а все они боготворят Дрогба и Лэмпарда. Их игрой он вдохновлялся, как и действиями третьего кумира – Роналдиньо.

Когда я рос, моим кумиром был Роналдиньо, я помню, как все время смотрел видео с его игрой и пытался повторить все это на поле. Я его настоящий фанат. Его видео я смотрел чаще всего на YouTube. Мне нравилось, как он вел свою команду, как делал то, чего другой никто не мог сделать. А когда я следил за «Челси», мне нравились Дрогба и Лэмпард. Эти трое – мои кумиры.

Френки де Йонг: Месси

Молодой голландец рассказал, что переход в «Барселону» стал исполнением его мечты не только из-за манеры игры каталонцев, которая ему очень по душе и по стилю. Для него это еще и возможность сыграть с кумиром детства.

Я счастлив, что могу играть с Месси, за которым всегда следил. Теперь мой кумир будет моим партнером по команде. Мне нравится стиль «Барселоны», ее философия, она близка идеям «Аякса». У «Барселоны» всегда была большая связь с Нидерландами, и я хочу остаться одним из великих голландцев, которые играли в «Барселоне».

Матийс де Лигт: Рамос, Пике, ван Дейк

Понятно, как ковалась манера игры де Лигта. Голландец был настоящим фанатом жестких цепких защитников, поэтому и вырос в такого же.

Я всегда слежу за хорошими игроками, но могу назвать троих лучших. Пике очень хорош, как и мой соотечественник ван Дейк. Но самым большим кумиром стал Серхио Рамос. К тому же с детства я очарован игрой итальянцев в обороне. Восхищаюсь Каннаваро, Мальдини, Барези, Нестой. Когда говоришь о защитниках, чаще всего имеешь в виду них. Я влюбился в итальянскую оборону.

Винисиус: Неймар, Роналдиньо

20-летний юноша из Бразилии и не мог, наверное, говорить о других вариантах. Хотя среди прочих он назвал португальца Руя Кошту – следил в детстве за ним. Но чаще всего пытается подражать своим соотечественникам.