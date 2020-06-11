«Хави должен вернуться в „Барсу“, пока там играет Бог футбола». Самуэль Это'О — о футболе и жизни

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11 июня 2020, 22:36

Лучший футболист в истории Африки рассказал немало любопытного. Читайте на «Соккер.ру»!

Когда заходит речь о лучшем футболисте в истории Африки, многие укажут на Самуэля, который начал европейскую карьеру в «Реале», который не рассмотрел жемчужину и упустил Это'О, как позже выяснилось, в пользу своего злейшего врага. Камерунец показал себя в «Мальорке», а потом прославился в «Барселоне» и «Интере», с которыми выиграл три Лиги чемпионов за четыре года. Самуэль поиграл и в АПЛ , заглядывал и в наши края во времена расцвета «Анжи», покорял голами Турцию, а закончил карьеру в прошлом году в Катаре. Сейчас Это'О живет между Дохой и Миланом, причем последние месяцы провел на родине следующего чемпионата мира.

О чемпионате мира в Катаре:

Когда я увидел новый стадион в Дохе, мне захотелось снова надеть бутсы и вернуться в футбол, хотя сейчас я с трудом выдерживаю пять минут работы в своем саду, так что буду наслаждаться футболом в качестве болельщика и обязательно посещу несколько матчей в Катаре. Мне кажется, что критики Катара несут чушь собачью. Уверен, что с точки зрения инфраструктуры и удобства это будет лучший чемпионат мира на ближайшие 50 или 100 лет.

О возобновившемся чемпионате Испании:

Я хочу, чтобы «Барселона» победила. Когда «Барса» выигрывает, у меня все хорошо. Знаю, что скоро игра между «Мальоркой» и «Барселоной», двумя командами моего сердца. Не смогу быть в Испании, но обязательно буду смотреть по телевизору и поддерживать обоих.

О мадридском прошлом и чувстве «кулес»:

Я кулес, воспитанный в «Мадриде». Это правда. У меня нет проблем с «Реалом», этот клуб дал мне возможность мечтать о великой карьере. Вряд ли у меня что-то получилось бы без этой мечты. Пусть я не получил шанса в «Реале», я благодарен этому клубу. Но еще больше я благодарен всем тем, кто помогал мне испытывать особенные чувства в «Барселоне». Два или три года мы с парнями играли в футбол, как на PlayStation. Это так круто! Мы были друзьями, которые хотели быть вместе и на поле, и за его пределами. Лучшая команда в моей жизни.

О возвращении в «Барселону»:

Конечно, я мечтаю вернуться в «Барсу», но сейчас я наслаждаюсь долгим отпуском со своей семьей после недавнего завершения карьеры. Уверен, у меня есть будущее в футболе, хотя сейчас я не думаю об этом каждый день. Зато я каждый день помогаю дочери с домашним заданием, потому что раньше у меня редко это получалось. Я счастлив и полностью сосредоточен на своей семье. Спросите меня через год.

О зависимости «Барселоны» от Месси:

«Барселона» без Месси — другая команда. Это факт. Но это нормально, ведь Лео — лучший игрок в мире и лучший футболист всех времен. Каждая команда в мире хотела бы видеть Месси в своих рядах. Но ему нужно оказывать поддержку, с умом использовать его невероятный талант. Он больше не может бегать, как в 25 лет, хотя иногда у него словно вырастает дополнительный мотор. В свою очередь «Барселона» может только построить вокруг него лучшую команду, чтобы все болельщики могли бесконечно наслаждаться. А Лионель должен играть до 70 лет, не хочу, чтобы он отобрал у меня удовольствие и закончил раньше.

О Гвардиоле-тренере и Гвардиоле-человеке:

Я не единственный человек, кто так думает, и своего мнения уже не изменю. Пеп — великолепный тренер, никто не знает и не чувствует футбол так, как он. Мне грех жаловаться, я выиграл «Требл» под его руководством и наслаждался нашим футболом: атакующей игрой, контролем, шикарными комбинациями. А вот что касается личного общения… скажем так, наши отношения не были идеальными. Но Пеп создал свой путь в футболе, его «тики-така» — это не единственный способ выиграть, но он точно особенный.

О возвращении Хави в «Барселону»:

Я уже не раз говорил Хави: «Ты должен вернуться и возглавить „Барселону“, пока Лео все еще там». С Месси в команде Хави сможет построить нечто особенное. Хави — настоящий лидер, который знает футбол вдоль и поперек, умеет управлять эмоциями, а еще он очень хороший парень. Честно, я уже устал ему повторять: «Машина, ты должен вернуться и попытаться сделать что-то великое с Богом футбола».

Об Андресе Иньесте:

Иньеста был лучшим, с кем я когда-либо играл в футбол. Меня огорчило, что такой выдающийся игрок остался без «Золотого мяча». Меня никогда не злило, что я не выиграл этот трофей, а вот из-за Андреса я огорчен. Я часто вспоминаю день, когда я приехал в «Барселону». Меня спросили, какой игрок из «Барсы» больше всего меня впечатлил. Я ответил: «Иньеста». В комнате было 70 или 80 журналистов, они смотрели на меня как на дурачка. Ну, годы спустя они увидели, что я был прав.

О Луисе Арагонесе:

Дед был человеком, который запустил мою карьеру в космос. Когда мы были в «Мальорке», он позвонил Чики Бегиристайну и сказал ему, что если тот хочет побеждать с «Барселоной», то должен подписать меня. Чики ему не поверил, тогда Арагонес позвонил Лапорте и сказал ему то же самое. И Лапорта воспринял это всерьез. Через несколько дней в мой дом пришел Эмилио Бутрагеньо и предложил вернуться в «Реал», но я уже принял решение. Считаю, я многим обязан Деду.

О Жозе Моуриньо: