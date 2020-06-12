В ожидании супертрансфера. Какие роли Вернер может сыграть в «Челси»?

1591980009

12 июня 2020, 19:40

О трансфере форварда «РБ Лейпциг» в «Челси» будет объявлено в течение 72 часов. «Соккер.ру» виртуально внедряет Тимо в игру команды Фрэнка Лэмпарда.

В течение трех суток «Челси» рассчитывает утрясти последние детали и объявить о сделке по переходу Тимо Вернера. Если верить слухам, «синие» заплатят за 24-летнего немецкого форварда 53 млн фунтов (60 млн евро). Юлиан Нагельсманн уже думает, как компенсировать 34 гола Вернера, Фрэнк Лэмпард потирает руки, а Тэмми Абрахам чешет затылок — для него появление в команде еще одного форварда вряд ли пройдет бесследно.

Напомню, у «Челси» и без Вернера есть в составе Жиру, Абрахам и Батшуайи. Это не говоря о других футболистах группы атаки, готовящейся к пополнению еще и в лице Хакима Зиеша из «Аякса». Впрочем, будут и потери: почти наверняка покинут команду Виллиан и Педро. С большой долей вероятности покинет «Челси» и Миши Батшуайи, который и до прихода Вернера редко приносил пользу.

Тимо переходит из одной тактически гибкой команды в другую: и Нагельсманн, и Лэмпард не зациклены на одном стиле или одной схеме, для них каждый матч — новая глава. Вернер — лучший бомбардир и лучший игрок «РБ Лейпциг», но у него, как и многих партнеров, нет зарезервированной позиции на поле. Да, чаще всего Тимо играет в центре атаки, хотя и там выполняет разные задания, но Нагельсманн оттягивал Вернера на позицию атакующего полузащитника, смещал на левый фланг, варьировал состав и формацию линии нападения.

Думаю, в «Челси» немцу тоже не придется скучать и отсиживаться в зоне комфорта. Очень любопытно «подвигать фишки» и представить себе атаку «Челси» в следующем сезоне с учетом покупок Зиеша и Вернера.

Вернер — часть мобильного сдвоенного центра

Вернер хорошо раскрывается, когда у него есть партнер по линии атаки, желательно — габаритный, но подвижный и энергичный. В «РБ Лейпциг» Тимо играл вместе с Поульсеном и Шиком, а в «Челси» Лэмпард наверняка попытается вылепить связку Абрахам — Вернер. Тэмми придется подстроиться и много работать на партнера.

Жиру прекрасно знаком с этой ролью и должен помочь молодому товарищу добиться прогресса. «Большой + маленький» в линии атаки — это классика футбола, а современность накладывает свой отпечаток: форвардам ни в коем случае нельзя терять темп, хорошо бежать должны оба.

Сдвоенный центр можно устроить и в схеме 4-4-2, и в схеме 3-5-2 (3-4-1-2). Но раз у «Челси» есть еще и Зиеш — ярко выраженный плеймейкер, то скорее подойдет схема с тремя центральными защитниками, ведь «даймонд» из четырех полузащитников мало кто осмеливается рисовать, чаще хавбеков выстраивают в линию.

«Челси» (3-4-1-2): Кепа — Томори, Зума, Рюдигер — Джеймс, Ковачич, Канте, Алонсо — Зиеш — Вернер, Абрахам.

Вернер — левый форвард

В этом сезоне Тимо сыграл 6 матчей слева, забил в них 4 гола и отдал результативный пас. Как видите, эффективность на этой позиции тоже довольно высока. Резкий правша на левом фланге — это всегда опасно, иногда игрокам такого склада даже удобнее искать пространство не в центре, а на краю. Для Вернера нет проблемы в том, чтобы задавать темп на бровке, например, он блестяще отработал слева в домашнем матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (3:0).

Размещение немца на левом краю атаки дает Лэмпарду большой простор для полета мысли: Зиеш может отправиться в зеркальную позицию направо, как часто играл в «Аяксе», за позицию центрфорварда продолжат конкурировать Абрахам и Жиру, а Вернера можно будет двигать в центр по ходу матчей, выпуская вместо Тэмми или Оливье вингера — Хадсона-Одои или Пулишича.

«Челси» (4-3-3): Кепа — Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Эмерсон — Жоржиньо, Ковачич, Канте — Зиеш, Вернер, Абрахам.

Вернер — второй нападающий

В этой роли ничего нового для Тимо тоже нет: Нагельсманн ставил Вернера за спиной у Шика или Поульсена, где-то на полпути между форвардом и позицией классической десятки. Так у Вернера часто возникают хорошие стартовые позиции для врываний в штрафную, он может вытягивать на себя защитников, образуя прорехи во вражеской линии обороны, создавать глубину атак. Похожим образом на триумфальном чемпионате мира играла сборная Франции: Жиру «волнорезил» впереди, а хитрый Гризманн кидал ножички из-за его спины.

«Челси» (4-2-3-1): Кепа — Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Эмерсон — Ковачич, Канте — Зиеш, Маунт, Вернер — Абрахам (Жиру).

Вернер — часть ртутной атакующей тройки

«РБ Лейпциг» нередко использовал схему 3-4-2-1, где в атаке Вернер и Нкунку заседали в арьергарде за спиной у Шика или Поульсена. Так «быки» играли против «Тоттенхэма» в Лондоне, когда Тимо забил победный гол с пенальти. У Лэмпарда есть подходящие кирпичики, чтобы повторить шедевр футбольной архитектуры Нагельсманна. Это еще один вариант одновременного размещения на поле Абрахама и Вернера, но Тимо может сыграть и на острие, у него куча потенциальных помощников: Зиеш и Пулишич, Хадсон-Одои и Маунт.

«Челси» (3-4-2-1): Кепа — Аспиликуэта, Рюдигер, Зума — Джеймс, Ковачич, Канте, Алонсо — Зиеш, Вернер — Абрахам.

Вернер — классическая «девятка»

Самый простой, но не факт, что самый плохой вариант. Все предыдущие опции сводились к попыткам найти на поле место одновременно и Вернеру, и Абрахаму. Но сезон длинный и напряженный, «Челси» будет играть в четырех турнирах, поэтому Лэмпард может просто поделить игровое время между Тимо и Тэмми. Первый начнет сезон в качестве ударного форварда, англичанин будет помогать со скамейки и играть в некоторых турнирах самостоятельно.

Правда, у Тимо есть тенденция выступать лучше, когда рядом с ним играет другой нападающий, Йоахим Лев экспериментировал в сборной Германии, и там одинокий Вернер не убедил. Но Лэмпард же имеет право попробовать по-своему? К тому же, в «Челси» прекрасный подбор игроков в линии атаки, из них можно вылепить подходящую свиту для Вернера. Схема 4-2-3-1 с Вернером на острие и Зиешем, Маунтом и Пулишечем во второй линии атаки предполагает правильный баланс в полузащите и позволяет достать «второй номер» на любую позицию без смены формации.

«Челси» (4-2-3-1): Кепа — Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Эмерсон — Ковачич, Канте — Зиеш, Маунт, Пулишич — Вернер.

Вернер — не просто классный финишер, он тактически гибкий футболист, а разнообразие ролей, которые он может исполнить на поле, многократно увеличивает его ценность для команды. Это трансфер с приставкой «супер» для «Челси».