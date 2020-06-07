Перезагрузка идей. Спустя 11 месяцев у Зидана снова есть Азар, Асенсио и Бензема

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вчера, 18:01

«Соккер.ру» копается в атаке «Реала», которая теперь может приобрести вид, задуманный Зиданом еще год назад.

Уже через неделю «Мадрид» возобновит футбольный сезон матчем против «Эйбара» на стадионе «Альфредо Ди Стефано», который является частью тренировочного комплекса в Вальдебебасе. Уютному стадиончику, где обычно принимают своих гостей юношеские и резервные команды мадридского суперклуба, потребовалась небольшая реконструкция, в частности, установка новых прожекторов освещения, чтобы обеспечить качественный показ домашних матчей «Реала» в концовке сезона 2019/20. На «Альфредо Ди Стефано» «сливочным» предстоит сыграть против «Эйбара», «Валенсии», «Хетафе», «Мальорки», «Алавеса» и «Вильярреала».

Нет сомнений, что резервная арена будет готова в срок и на 100% к возобновлению футбольных состязаний в Ла Лиге, а в каком виде, форме и составе будет завершать сезон команда Зинедина Зидана? Это куда более интересный вопрос. Вряд ли Тибо Куртуа объелся пончиков и уступит Альфонсу Ареоля место в воротах, да и линия обороны годами существует по формуле Карвахаль — Варан — Рамос. И только Марсело в нынешнем сезоне проигрывает конкуренцию Ферлану Менди. В полузащите тоже появилось новое лицо — Эрнесто Вальверде, но Кроос, Модрич и Каземиро не сдают позиций, да и Иско вроде и вечно недоволен своим положением в «Реале», но продолжает носить белоснежную футболку.

А вот в атаке только одна аксиома — Карим Бензема. Лука Йович и здоровым не смог навязать конкуренцию французу, а уж после произошедшего во время карантина, сербу остается только вылечить глупо полученную травму и скрыться с глаз долой. То же самое стоило сделать и Гарету Бэйлу еще пару лет назад, но валлиец и ныне там, хотя Зидан уже не раз давал знать о своем отношении к самому известному гольфисту от футбола. При Зизу Бэйл не вернется в стартовый состав «Реала», его песенка в Мадриде уже спета давно, а неловкая пауза после последнего аккорда длится уже неприлично долго.

Зато есть все шансы сыграть в стартовом составе у двух футболистов с вершины русского алфавита — Азара и Асенсио. Анализируя выступления «Мадрида» в сезоне 2019/20 и раздавая Зидану мудрые советы, эксперты и болельщики регулярно выпускали из виду важное обстоятельство: «Реал» еще до старта кампании лишился трезубца, который французский тренер видел основным. Если взглянуть на состав атакующей линии «Реала» и вспомнить начало прошлого межсезонья, то становится очевидным, что Зидан рассчитывал на троицу Азар — Асенсио — Бензема в атаке. 100-миллионный новичок + все еще молодой испанец с огромным потенциалом + любимчик и алжирский младший брат.

Увы, в одной упряжке Эден, Марко и Карим сыграли только в матче Международного Кубка чемпионов против «Баварии», где Зидан использовал схему 4-3-3. В следующей игре против «Арсенала» Зизу обкатывал расстановку 4-4-2, проверяя сочетаемость Бензема и Йовича в атаке, Азар играл левого полузащитника, а Асенсио заменил Карима во втором тайме и забил гол с передачи Марсело. В той же игре Марко получил травму и покинул стадион на скорой, позже «Реал» официальным диагнозом подтвердил ужасные догадки: испанец получил разрыв крестообразной связки колена и остался без футбола на длительный срок.

Сезон еще не начался, а Зидану уже пришлось латать дыру в атаке: возвращаться к кандидатуре Бэйла, давать шансы юным Винисиусу и Родриго, верить в Лукаса Васкеса, выпускать на фланге атаке Иско. Разброда и шатаний атаке «Реала» добавил Эден Азар, который с большим трудом набирал форму после бабушкиных пирожков, а потом получил травму. И еще одну. И еще. В итоге, из трезубца Зидана остался только Бензема, который, к своей чести, осенью тащил «Реал» вместе с полузащитниками, однако постоянная ротация на позициях вингеров не могла не сказаться на качестве игры и результатах на дистанции сезона.

Как бы то ни было, «Реал» и Зидан достойно держались, постоянно латая дыры, а трезубец Асенсио — Азар — Бензема так и остался в голове «Реала». Если бы не пандемия, никто бы их в этом сезоне уже и не чаял увидеть вместе, но испанскому футболу пришлось постоять в стороне три месяца, а за это время и Асенсио окончательно поправился, и Азар вылечил свою болячку. Испанские команды ведут подготовку к возобновлению футбольного сезона в закрытом режиме, они лишены даже товарищеских матчей, так что журналисты могут только гадать, какими выйдут команды из вынужденного отпуска. И чем громче у команды имя — тем больше слухов, домыслов и пересудов вокруг нее.

Учитывая, что «Реал» на протяжении большей части сезона играет по схеме 4-3-3 или 4-1-4-1 (по сути, две вариации одной тактики), у Зидана нет причин отказываться от привычной расстановки. Во-вторых, в отсутствие Азара и Асенсио никто не застолбил за собой место в стартовом составе, хотя у того же Винисиуса была масса возможностей это сделать. Таким образом, Зидан с большой вероятностью вернется к своей первоначальной идее и состряпает свиту из Бензема из Азара и Асенсио.

Помешать может только плохая форма этих футболистов, и если относительно Азара меньше сомнений: все-таки он играл в футбол еще в феврале, то Марко мог растерять игровой тонус почти за год вне игры. Впрочем, Асенсио еще два месяца назад полностью восстановился после травмы «крестов», после чего он упорно тренировался, и сейчас все в Вальдебебасе отмечают, что он прекрасно смотрится на тренировках, отлично чувствует мяч и рвется в бой. Бензема тоже не вызывает сомнений, он регулярно забивает в двусторонних играх и остается лучшим бомбардиром команды, на которого Зидан возлагает большие надежды. Marca и AS в один голос говорят о «лучшей форме Азара за все время в Мадриде». Так, может быть, все-таки пришло время собрать трезубец «BAH» и дать ему карт-бланш?