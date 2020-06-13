В «Спартак» не пошел. «Зенит» нашел своего Веллитона?

1592049913

13 июня 2020, 15:05

К уходу Азмуна надо готовиться, поэтому «Соккер.ру» знакомит с одним из вариантов для Семака.

Рибалта ведет с десяток нападающих, если не потерял интерес к работе на «Зенит», и слухи о конфликтах с Семаком – выдумки. Если разногласия уладили с подписанием тренером нового контракта.

В любом случае, Азмун обозначил желание покинуть РПЛ . И хотя наследники Брежнева уверят вас, что в футбольном мире нужно начинать думать о трансферах только строго после финального свистка в 30-м туре, но это не так.

В любом приличном клубе всегда знают, где бегает нападающий, что может заменить ключевого снайпера команды еще до ухода игрока основы. Или просто важного из заявки. Например, если в «Зените» прямо сейчас не назовут вам трех кандидатов на замену Жиркову – ребята зря едят свой хлеб.

Сердар закономерно заработал миллионы в Санкт-Петербурге, и когда уйдет – его новый клуб перечислит достаточно денег, чтобы купить интересного сменщика. Это будет иностранец, ведь единственный российский нападающий, что сейчас интересен Семаку – Кокорин, а ставить на дуэт Александра и Дзюбы опасно.

Не настолько на одной волне на поле, чтобы увидеть плавное продолжение генеральной линии – игры «4-4-2», и успеха тяжелого Артема в глубине фронта. Также опасна интересная идея с подписанием Шомуродова. Во-первых, Элдор может грезить шансом в топ-5, не все иностранцы в РПЛ видят смысл в переходе в «Зенит». Во-вторых, «Ростов» выставит огромный ценник. В-третьих, узбек не дополняет, а отчасти дублирует Дзюбу.

Похоже, выберут другого. За деньги, что выручат от продажи Азмуна, можно подписать несколько футболистов, если тратить на тех, кто может достаться «Зениту» за вменяемую сумму. Азмун из «Рубина» перешел за 12 млн евро, в таком же районе будет трансфер человека, что его заменит. И хорошо бы получить «битого игрока» — человека, который уже сталкивался с трудностями, но преодолевал их.

Рафаэль Сантос Борре – 24-летний колумбиец из «Ривер Плейт», к таким точно относится. Ему лучше не бить пенальти – в Суперлиге реализовал один приговор после трех попыток. Но когда у человека 0.8 гола за полный матч, а 52 % ударов в створ становятся голами, то речь о заметном форварде в хорошей форме. При этом команда на него так, как «Зенит» на Азмуна, не играла – у Сердара было 72 попытки в 18 полных матчах против 40 у Сантоса Борре в 15 (4 против 2.67 удара каждый полтора часа).

Причем по характеру это очень разные нападающие. Рафаэль не является буквальной копией результативного спартаковца Веллитона, однако речь о таком же типаже для форварда. Парень тех же габаритов, что бразилец. А самое главное – той же трактовки футбола. Колумбийский Рафаэль из тех, кто сначала делает, а потом думает, за что его и любит тренер Гальярдо.

У Сантоса есть лишние касания в фазе позиционных атак, но не в момент, когда перед ним ворота. Борре хорош тем, что похож на Азмуна по результативности. В 100 матчах за «Ривер Плейт» 35 голов и 13 ассистов. У Сердара в «Зените» средняя результативность даже ниже на треть. Но потенциальный новичок отличается от иранца по стилю, может изменить атаку команды Семака – ту самую, к которой некоторые соперники уже привыкли.

Показательно также, что российские клубы активно интересовались Сантосом Борре. Хохлов приглядывался к нападающему, когда искал центрального форварда для «Динамо». В «Спартак» колумбийца тоже сватали, но его агент назвал информацию о переходе неверной. Не факт, что тесный контакт вообще был – для «красно-белых» зимой это был слишком дорогой форвард, взяли Соболева, ведь дешевле, а для игрока «Спартак» шел слишком низко в таблице.

Не будет лишним подчеркнуть, что в 2015 году Диего Симеоне одобрил подписание Сантоса Борре за 2.75 млн евро, но молодого колумбийца оставили в его команде – «Депортиво Кали». Затем обкатали в «Вильярреале», и поскольку мгновенно не зажег в Ла Лиге, – Симеоне разрешил клубу расстаться с форвардом, которого подхватил за 3 миллиона евро «Ривер Плейт». В Аргентине шустрый малый раскрылся, ведь пришло его время – выходит на пик формы.

Сантос Борре похож по типажу на классического южноамериканского боксера – боец. У него будут желтые карточки, может проскочить удаление. Очень важно, чтобы его нрав усилил «Зенит», если трансфер состоится. Впрочем, даже если колумбиец не первый в списке Семака, разговор не теряет актуальности, поскольку ставит вопрос: а форвард какого типажа нужен Семаку? Азмун, будучи хитрым, остается порой слишком флегматичным, если у всей команды не идет игра – тяжело назвать воспитанника Бердыева парнем, который выигрывает большие матчи в одиночку.

Сантос Борре отличается от иранца, и это плюс, а не минус. Дриусси, Малком, Ерохин, Шатов и Азмун – парни, которые не заслужили звание великих воинов на поле. Часто такую роль – спасение вопреки обстоятельствам, брал на себя Дзюба, но Артем стареет и на принципиально новый уровень не перейдет. Тогда как Рафаэль Сантос Борре, если окажется профессионалом, как его соотечественник Барриос, то будет диким на передовой – хотя бы во имя отличной игры в Лиге чемпионов, еще прибавит.

Парень невероятно интересный, причем играет за приличный клуб. «Ривер Плейт» выиграл Кубок Либертадорес в 2018 году, причем Сантос Борре обыграл как раз команду Барриоса – «Бока Хуниорс». И в прошлом сезоне аргентинцы снова вышли в финал, Рафаэль даже забил, но совладать с «Фламенго» Жорже Жезуша не смогли, уступили 2:1. Кстати, о Португалии, если уж вспомнили о тренере бразильцев – Сантос Борре невероятно похож на форвардов «Бенфики» по подходу на передовой.

И это сходство, как и контракт с «Атлетико», — доказательство, что парень талантливый. Не сразу себя показал, но не страшно – у Азмуна тоже были разные отрезки, и даже когда переходил в «Зенит», то скептики из Санкт-Петербурга говорили: не такая высокая результативность, не настолько стабильный, чтобы изменить нашу команду. Но ведь изменил вместе с Барриосом и Ракицким. И что объединяет вот этих двух людей с Сантосом Борре – умеют воевать на поле.

Если у колумбийца все в порядке с футбольной дисциплиной и здоровьем, то это абсолютно точно не худшая ставка «Зенита». Игроки атаки пригодятся. Прямо сейчас в Санкт-Петербурге раздумывают отпустить Дриусси. И не только ради новичка или Кокорина на левом фланге, но и просто потому, что Себастьян не прогрессирует, не всем доволен. А эмоциональный Сантос Борре, если его заинтересует борьба за российские титулы и ЛЧ , может запомниться с положительной стороны.

По подходу к футболу это точно не Кержаков – никакой коллекции ударов, ставка на высокую точность и реализацию. Но если лучший снайпер сезона из «Ривер Плейт» — второй команды Южной Америки, которого отобрали в свое время скауты «Атлетико» — а сомневаться в их вкусе на нападающих после всех успехов один Мората не заставит, может оказаться в Санкт-Петербурге, причем за вменяемые деньги, то это перспективное решение.

Никто и никогда не знает, заиграет ли тот или иной футболист в новом коллективе – слишком много неизвестных. Однако Сантос Борре похож на нападающего, что ладит с другими форвардами – в «Ривер Плейт» играет плечом к плечу с Матиасом Суаресом, с Дзюбой может создать дуэт. Также колумбиец здорово прибавил в результативности, и хотя не спешил в Москву, куда звали, от предложения из Санкт-Петербурга не откажется. Хотя бы потому, что Барриос может рассказать ему о городе, лиге, команде и условиях,

И Семаку после продажи Азмуна будет срочно нужен форвард. Все разговоры, что можно затягивать с трансферами, раз ФИФА разрешит дозаявки осенью – бред. Если «Зенит» хлопнет «Спартак» в полуфинале Кубка России, то решающий матч турнира сыграет аж 25 июля. А уже 1 августа – через неделю, без отдыха, сборов и всего прочего, стартует следующий чемпионат России. Если к тому моменту Азмун будет где-то в Неаполе или Лондоне, то Семаку нужно ставить в основу парня, который может приехать в ближайшие недели и просто тренироваться с «Зенитом» все это время, а 26 июля попасть в заявку на следующий сезон.

Не исключено, что это будет форвард формата в стиле бразильца Веллитона – Рафаэль Сантос Борре, упрямый, настырный и резкий нападающий, что видит ворота и не уходит от борьбы. Речь о жестком парне, который снесет защитника в борьбе за мяч, подкараулит отскок. Это рок-н-ролльный игрок, и хотя есть в нем минусы – например, вовлеченность в игру как у классического центрального форварда, интересно увидеть такого нападающего в РПЛ . Веллитона не совсем любили из-за знаменитых столкновений с голкиперами, но бразилец мог забить в районе 20 голов за чемпионат.