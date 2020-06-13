5 европейских клубов для Кокорина. Александр уже ведёт переговоры!

1592040581

13 июня 2020, 12:29

Александр заявил, что приоритет – уехать в топ-5. «Соккер.ру» присматривает для Кокорина новый клуб.

Сразу видно, что Кокорин не играл в топ-5, ведь слишком открыто рассказывает о переговорах, хотя так не принято. Но в общении с Александром Алиевым – бывшим хавбеком «Локомотива», форвард подтвердил, что для него самым интересным вариантом является европейский футбол– хочет на старости футбольных лет испытать себя в топ-5.

Это лучше, чем просто вернуться на скамейку в «Зенит», и хотя Кокорин из тех, кто не ищет сложные пути, а выбирает легкие – все разговоры о переезде в Испанию, Францию или Италию могут быть попыткой набить себе цену в глазах Миллера, сам футболист называет конкретные клубы.

Информация из первых уст, самое время оценить адекватность интересных вариантов и поискать клубы, где Кокорин может пригодиться в заявке и даже в основе в отдельных случаях.

«Марсель»

Первый клуб, названный самим Александром. И это умный выбор, поскольку Андре-Виллаш Боаш, который пересекался с Кокориным в «Зените», решил все-таки остаться во французском клубе – невзирая на информацию о конфликте с руководством и желании уйти. Раз португалец заявил, что счастлив в «Марселе» и хочет сыграть в ЛЧ , то Александр может приехать к знакомому тренеру.

В «Марселе» уже был российский форвард – Сычев, но Дмитрию не повезло, ведь надо было оттеснить на скамейку не только Дрогба, но и еще парочку нападающих. Сейчас же выбор не такой. Виллаш-Боаш открыто объясняет, почему порывался уйти из клуба – переживает из-за экономического состояния «Олимпика». При этом клуб завоевал право сыграть в групповом раунде ЛЧ , вице-чемпионы Франции.

Для Кокорина контракт с «Марселем» точно интересен – еврокубки, знакомый тренер. Но и для клуба, если есть финансовые проблемы, опытный российский форвард, который на крови поклянется, что не будет бить французских политиков стульями – не худший вариант. Есть только одна проблема, зовут Дарио Бенедетто. Если 30-летний аргентинец останется, то Кокорину может не хватить места в основе.

С другой стороны, еще один игрок атаки – крайний хавбек Буна Сарр, подтвердил наличие финансовых проблем в «Марселе». Не исключено, что придется прощаться с рядом игроков для стабилизации ситуации. И тогда на помощь придет свободный агент Кокорин. А если останется старина Пайет – тот, кто вырежет голевую передачу даже на бревно в центре атаки, то для Александра игра в ЛЧ у знакомого наставника – роскошный вариант продолжения карьеры.

«Рома»

Опять же – о римлянах говорит сам Кокорин. И снова получает тренера, который знает много русских слов, в том числе – матерных. Паулу Фонсека из Украины в Италию привез новую молодую жену, работал в «Шахтере», сейчас пытается сделать сильнее «Рому». Александр заявил о переговорах, однако есть одна проблема. Римляне в подвешенном состоянии.

Их должен купить один американский миллиардер у другого, согласовали цену – Дэн Фридкин рассчитывал получить «волков» от Джеймса Паллотты, однако из-за пандемии документы не были подписаны. Следовательно, покупатель рассчитывает на «скромную скидку» — 100 млн евро, а продавец понимает, какие колоссальные потери ждут итальянский футбол из-за паузы и пожалел, что торговался и оформил сделку раньше.

В любом случае, у «Ромы» могут возникнуть финансовые проблемы в первой половине следующего сезона. Особенно с учетом, что «волки» пока еще не гарантировали четвертое место – для этого нужно опередить «Аталанту», по которой морально мог ударить коронавирус, что убил немало жителей Бергамо. Лето и осень будут сложными для «Ромы», позиции Фонсеки не очень твердые, новый владелец может иначе смотреть на развитие клуба.

Кокорину не следует ехать в Рим, где есть Джеко, а слева – молодой Клюйверт? А кто сказал, что Эдин останется? С апреля говорят, что боснийца с зарплатой в 7 млн евро, не считая бонусов, «Рома» не потянет. Форварду уже 34 года, а Кокорину – тридцать, и хотя Александр не является нападающим такого же уровня как Джеко – ни по результативности, ни по стабильности, «волки» могут сокращать расходы, и тогда свободный агент – нормальный выбор.

«Бетис»

По стилю футбола самому Кокорину больше всего импонирует Испания, лежит душа к Ла Лиге. Не только Смолову и Миранчукам нравится тамошний футбол, который тактически проще форвардам, чем итальянский, более открытый, но явно не такой интенсивный, как немецкий или английский – высокого темпа и лишней работы почти все российские футболисты боятся.

Но Кокорин до паузы был лучшим игроком РПЛ на коротком отрезке, поэтому после 30 июля, когда станет свободным агентом, к нему придут с предложениями и из Испании. Многие, многие команды в лиге, которые тоже пострадали финансово, нуждаются в форвардах с опытом. А поскольку Кокорин не совсем чистый центральный делантеро, есть опыт игры в оттяжке на фланге, хотя сам любит работу в штрафной площади, то многим подойдет.

Вот только если в том же «Хетафе», где оба нападающие немолодые и не лучше Кокорина по уровню, могут не потянуть зарплату Александра – немаленькая, привык в «Зените» хорошо зарабатывать, то в «Бетисе», который богаче, российского форварда можно представить. Во-первых, 27-летний Борха Иглесиас почти не забивает – 25 матчей, 1 452 минуты, но 3 гола и 2 ассиста. У Кокорина после тюрьмы в «Сочи» в четырех играх 3 забитых мяча.

Конечно, разница между РПЛ и Ла Лигой очевидна, однако в России у Александра в напарниках Заболотный, Полоз и Мостовой, а в Испании в Севилье будут Тельо, Фекир, Каналес и Хоакин. Последнего нельзя не упомянуть как причину, почему 30-летний Кокорин не испугает тренера «Бетиса» — испанцу уже 38 лет, а его контракт продлили до лета следующего года. Каналес, Хоакин, Фекир и Гуардадо создают много моментов, но Иглесиас – слабый нападающий. Кокорин сильнее и интереснее, и если у «Бетиса» еще и денег нет, – пусть забирают свободного агента.

«Монако»

Будет иронично – учитывая, что шампанские приключения ничему не научили и привели к тюрьме, но вспомните, кто является владельцем монегасков. Рыболовлев – российский миллиардер, который вместе с тамошним князем опекает клуб из чемпионата Франции.

Появились и другие веские аргументы в пользу появления Кокорина в «Монако». Первый – клуб устроит большую распродажу, ведь сезоны без успехов в Европе сказались на финансовых делах. Значит, Бен-Йеддер – ключевой форвард команды, может уйти. Фалькао и след простыл, денег не стало больше, а Кокорин – свободный агент.

Плюс фанаты монегасков в восторге от сезона, который выдал Головин – на фоне тысячи и одного несчастья команды игра Александра воодушевила, и если к нему добавить Кокорина – хуже не станет. Особенно с учетом, что для «Монако» с их зарплатами контракт форварда «Сочи» не является неподъемным.

Появлялась информация, что «Монако» может попрощаться с тридцатью игроками, но важно понимать – часто речь о тех, кто в арендах, хотя основных футболистов чистка во имя финансовой стабильности тоже заденет. Если в списке Бен-Йеддер, то нынешний наставник «Монако» не откажется от форварда, который говорит на одном языке с Головиным.

«Лацио»

Поскольку Кокорин невероятно открыт по поводу планов, а скауты ведущих клубов смотрят за ним – не имеют права игнорировать нападающего в такой форме и с истекающим контрактом, то представителей ряда итальянских клубов – например, «Дженоа» и «Лацио», связали с Александром еще в марте месяце. А теперь вероятность подписания лишь выросла.

Прежде чем заявлять, что Симоне Индзаги не нужен в заявке Кокорин, вспомните фамилию одного из двух напарников Иммобиле, что меняют друг друга – Кайседо. Бывший форвард «Локомотива», хотя в России не баловал результативностью, как и в составе «орлов», оказался в «Эспаньоле», а без малого в 32 года выходит на поле в составе одного из лидеров Серии А.

Разумеется, главным у римлян был и остается Иммобиле, однако команда мечтает о групповом раунде ЛЧ , если говорить о минимальной задаче, а Кокорин как раз хочет уехать в Европу не столько ради матчей против грандов, сколько ради реальной борьбы с ними. В «Лацио» ему гарантируют конкуренцию, Индзаги разбирается в нападающих, подскажет, что Кокорину нужно подправить, чтобы вписаться.

Ехать в клуб, где фанаты, амбиции, игра, результат и ЛЧ , всегда приятно. И хотя Кокорин может быть в хвосте списка, у римлян точно много денег, чтобы перебирать. Кайседо и Корреа на борту, но Кокорин – форвард третьего стиля, который при определенном стечении обстоятельств будет неплохо смотреться в дуэте с Иммобиле. У «Лацио» есть великолепный плеймейкер Луис Альберто и успешный снайпер, но по схеме два форварда. Вряд ли Кокорин номер один в списке, но переезд в Рим – шикарное приключение.

В каком клубе ждете форварда?

Во всех разговорах о Кокорине в Европе смущает только публичность. Когда Адиль Рами зачем-то хвастался незнакомым мужикам в Сочи, что у него было 12 раз за ночь с Андерсон, то врал. Даже бабушка Памела не вдохновит здорового молодого мужчину на такое количество полноценных подвигов. Ну или Адиль просто считать не умеет.

Вот и у Кокорина тот же эффект от разговоров о топ-5: чем больше – тем меньше верится. Когда Александр слишком часто говорит о будущих клубах, то словно хвастается на пустом месте. Пусть Александр уедет – ему еще из «Динамо» в первый раз стоило не к Роберто Карлосу в Махачкалу ехать, а в западный клуб, пусть у форварда там получится не хуже, чем у Головина.

Но трансферы любят тишину, а тут ее нет, что наталкивает на мысль – скорее Семак получит форварда, о котором часто вспоминает. С другой стороны, Кокорин всегда много говорил и всякое рассказывал, это не гарантия, что останется. Реальность работает на него – с 30 июля волен выбирать себе клуб без ограничений, а финансовые проблемы известных команд заставят их ставить на свободных агентов, и Кокорин – не худший из них.