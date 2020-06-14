Смертельные гонки на Posche и вечный дублер Акинфеева. История Вениамина Мандрыкина

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14 июня 2020, 16:03

«Соккер.ру» продолжает рассказывать о вратарях ЦСКА . На очереди ещё одна сложная и трагическая фигура.

С одной стороны, Вениамин Мандрыкин до той роковой поездки на Porsche успел немало сделать. Выиграл три чемпионата России и четыре Кубка страны. Стал победителем Кубка УЕФА , за что и получил звание заслуженного мастера спорта. Правда, большинство своих трофеев Вениамин завоевал как дублёр Игоря Акинфеева. Однако, не будем забывать, что свой первый Кубок армейцы взяли именно с Вениамином. И в первом чемпионском сезоне основным был тоже Мандрыкин.

Другое дело, что потом начинавшая складываться блестяще карьера сначала остановилась, а потом пошла вниз. Сидение в запасе было роскошью для столь сильного вратаря. А заиграть в основе у Вениамина не получалось. Был у него шанс, но Мандрыкин им не воспользовался. Во время трагедии, разыгравшейся в ноябре 2010 года, Вениамин был футболистом скромного брянского «Динамо», игравшего в первой лиге.

Юный голкипер «Алании» стремительно ворвался в наш футбол, заменив многолетнего стража ворот владикавказцев Заура Хапова. Вениамин демонстрировал не по годам взрослую, уверенную игру. И на юношу сразу обратили свое внимание сразу несколько ведущих команд страны. «Алания» к таковым уже не относилась, и поэтому уход Мандрыкина из Владикавказа был легко предсказуемым. Было несколько вариантов развития карьеры, но наибольший интерес проявил ЦСКА . Новый энергичный президент клуба Евгений Гинер решил собрать в команде способных молодых футболистов. В июле 2001 года клуб покинул Андрей Новосадов, зато из «Алании» прибыл юный и перспективный Вениамин Мандрыкин, победитель первых юношеских игр. Ему и довелось доигрывать сезон, омрачённый гибелью Сергея Перхуна.

Дебют Вениамина пришёлся на тот злосчастный матч в Махачкале. Он заменил Перхуна и сохранил ворота в неприкосновенности. После гибели Сергея Мандрыкин стал основным. Но попал он в клуб в очень сложный период. В моральном отношении. Трагедия с Перхуном, тяжёлая болезнь тренера Павла Фёдоровича Садырина. Депрессивная обстановка, возможно, подействовала на молодого футболиста. Той осенью армейцы доигрывали чемпионат. Осенью ЦСКА был разгромлен «Зенитом» 1:6. Так много за матч Вениамин ещё не пропускал.

Но зимой команду возглавил Валерий Газзаев, и ЦСКА мощно ворвался в сезон. Который Мандрыкин начал в роли первого номера и кандидата на участие на чемпионате мира. Не всё в том сезоне получилось. Однако Кубок, первый с 1991 года, был взят. Первый трофей «красно-синих» при Евгении Гинере. И Мандрыкин оказался к нему причастен. Были близки армейцы и к чемпионству. ЦСКА и «Локомотив» завершили чемпионат с одинаковым количеством очков. Но в «золотом матче» верх взяла команда Юрия Сёмина. Однако Мандрыкин к тому времени потерял роль основного. Ряд результативных ошибок привели к тому, что армейцы обратились за помощью к Руслану Нигматуллину.

Вениамин надолго задержался в ЦСКА , но с ролью основного вратаря не справился. Причин было несколько — и пробелы при приёме мяча, и психологическая неуверенность. Вениамин очень болезненно переживал собственные промахи, а когда много пропускал, то и вовсе долго не мог прийти в себя. А пропускать ему приходилось — самые неудачные встречи армейского клуба — упоминавшиеся 1:6 с «Зенитом» осенью 2001-го, 2:9 (семь пропущенных мячей из девяти) в товарняке с «Кёльном» зимой 2004 года пришлись на долю Мандрыкина. Поэтому неудивительно, что Вениамин проиграл борьбу за место в воротах сначала Руслану Нигматуллину, а потом и юному Игорю Акинфееву.

В 2003 году Мандрыкин обрёл былую уверенность, даже в сборной России дебютировал. Но потом снова получил травму. А когда поправился, то обнаружил ворота занятыми Акинфеевым. Несколько сезонов Мандрыкин сидел на лавочке армейского клуба, отвергая предложения других клубов. В том числе и зарубежных. Вениамина звали в «Бордо», но он предпочел остаться в ЦСКА . Там он собрал кучу трофеев, получил заслуженного мастера спорта за победу в Кубке УЕФА , но не было главного – игровой практики. Случай проявить себя представился во второй половине 2007 года, когда Акинфеев повредил колено и выбыл на продолжительный срок. Но полноценно заменить Игоря Вениамин не смог. Допустил немало ошибок, особенно в международных встречах. Этот год стал во многом определяющим в карьере Мандрыкина. Он понял, что в ЦСКА на него не сильно рассчитывали, а время шло. Поэтому Вениамин решился на смену клуба. Уходил в «Томь», «Ростов», потом в нальчикский «Спартак» перебрался и сел на лавочку. Проведший несколько лет без практики он мало напоминал Мандрыкина, когда-то блестяще игравшего в воротах «Алании».