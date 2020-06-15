Непутёвый сын короля футбола и россыпь чемпионов мира. Сильнейшие вратари Бразилии девяностых

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вчера, 02:32

«Соккер.ру» продолжает знакомить читателей с вратарями девяностых. Пришла очередь бразильских голкиперов. Или «голейрос», как их называют в самой футбольной стране мира.

Клаудио Таффарел в этой главе непременно появится. Но не в начале. Во-первых, вы про него читали несколько раз. А во-вторых, большую часть десятилетия Таффарел провёл вдали от родины. Разрешите начать с тех, кто провёл всю карьеру на родине.

Зетти (1965). «Сан-Пауло» 1990-96, «Сантос» 1996-99, «Флуминенсе» 2000

Армелино Донизетти стал чемпионом мира в 1994 году, не сыграв там ни минуты. Все матчи провёл Таффарел. А ещё Зетти взял два Кубка Либертадорес и два Межконтинентальных кубка. Там уж он трудился от свистка до свистка. Ну и домашние трофеи — два раза выиграл чемпионат штата Сан-Пауло, один раз национальный чемпионат. Очень аккуратный, спокойный вратарь. Возможно, он заслуживал больше, чем семнадцать встреч в воротах Селесао. Но оказался современником Таффарела.

Роналдо (1967). «Коринтианс» 1988-98, «Флуминенсе» 1998, «Интернасионал» 1999, «Крузейро» 1999-2000

Да-да, Роналдо. Находка для символических сборных. Когда-то доводилось составлять команду из одних Роналдо, и этот голкипер там очень пригодился. Но Роналдо Джованелли славен не только именем. Надёжно играл в «Коринтиансе» — три победы в чемпионате штата. В сборную Роналдо тоже вызывался, причём ещё до самого знаменитого тёзки. Например, был участником Кубка Америки-1991. Но до чемпионатов мира Роналдо Джованелли так и не добрался.

Жилмар (1959). «Фламенго» 1991-94, «Серезо Осака» 1995-97

Жилмар Риналди получил своё имя в честь чемпиона мира-1958 Жилмара и с детства мечтал стать вратарём. Мечта сбылась. Жилмар не только вырос в хорошего голкипера, он и чемпионом мира стал. Правда один раз, а не два, как Жилмар-первый. Да и не играл в 1994 году, был третьим в списке после Таффарела и Зетти. Но за «Фламенго» играл прилично. Да и не только за «Фла». Дважды признавался лучшим вратарём Бразилии. Уже в ранге чемпиона мира Жилмар уехал в Японию, где провёл два очень хороших года.

Клаудио Таффарел (1965). «Парма» 1990-03, «Реджана» 1993-94, «Атлетико Минейро» 1995-98, «Галатасарай» 1998-2000

В очередной раз Клаудио попадает в наши списки. Но как быть иначе. Чемпион мира-1994 и финалист первенства 1998 года. После победы бразильцев в 1994-м, их вратарь вдруг оказался безработным. Целый год Таффарел играл за сборную одного итальянского монастыря, а потом вернулся на родину. Там чемпион мира был зачислен в «Атлетико Минейро», с которым выиграл чемпионат штата Минас-Жераис, а потом и Кубок КОНМЕБОЛ . На свой третий чемпионат мира Клаудио отправился футболистом «Атлетико Минейро».

Данрлей (1973). «Гремио» 1993-2003

Данрлей Гинтергольц на протяжении десяти лет прекрасно играл в воротах «Гремио», выиграв с «бессмертными трёхцветными» кучу трофеев, самый главный из которых Кубок Либертадорес. Становился чемпионом и обладателем Кубка Бразилии, а титулов чемпиона штата Рио-Гранде-до-Сул у Данрлея аж пять. Вызывался он и в сборную. На Олимпиаду, на Кубок Америки, но в составе национальной команды он сыграл не так уж много встреч. Данрлей мог оказаться в «Спартаке» в 2003 году и, возможно, смог бы решить проблемы «красно-белых» на последнем рубеже. Но переход сорвался на ранних стадиях. Были у голкипера и варианты продолжить карьеру на исторической родине — им активно интересовался «Гамбург». Но вся карьера будущего депутата бразильского парламента прошла в стране, куда когда-то переехали его предки.

Дида (1973). «Витория» 1972-73, «Крузейро» 1993-98, «Лугано» 1998-99, «Коринтианс» 1999-2000

Нелсон Жезус да Силва уже получил приз лучшему вратарю Южной Америки XXI века. Но и в ХХ веке этот темнокожий гигант успел засветиться и прославиться. Прежде всего матчами за «Крузейро», куда угодил болевший с детства за «Фламенго» уроженец штата Байя. В 1997-м Дида отыграл на Олимпийских играх в Атланте, потом выиграл Кубок конфедераций, а в 1998 году был одним из дублёров Таффарела на чемпионате мира. Главным же успехом Нелсона стал выигрыш Кубка Либертадорес в 1997-м. За вратарём устроили охоту несколько европейских клубов. Преуспел «Милан». Но перед итальянским клубом Дида прошёл через аренды. Сначала в швейцарском «Лугано», а потом в «Коринтиансе». В составе последнего он выиграл первый клубный чемпионат мира. После чего можно было отправиться покорять Европу.

Рожерио Сени (1973). «Сан-Пауло» 1992-2015

Вратарь-бомбардир заменил в воротах «трёхцветных» Зетти и защищал пост на протяжении четверти века. Забил 130 мячей со штрафных и с пенальти. Но при этом Рожерио превосходно исполнял свои непосредственную работу. Обладал прекрасной реакцией, завидной интуицией и командирским голосом. Поэтому и вошёл в число сильнейших вратарей Бразилии. Большинство наград Рожерио Сени добыл в новом столетии, но и в отчётном периоде он успел вместе с Дидой взять Кубок конфедераций, а также трижды выиграть чемпионат штата Сан-Пауло.

Карлос Жермано (1970). «Васку да Гама» 1990-99, «Сантос» 2000

В двукратном чемпионе мира среди юношей в Бразилии видели преемника Таффарела. Не вышло, хотя Карлос Жермано Швамбах был видной фигурой в бразильском футболе девяностых. Видной во всех отношениях. Рослый, плечистый, но при этом весьма подвижный. Карлос Жермано девять лет верно служил «Васку». Выиграл с «адмиралами» Кубок Либертадорес и общенациональный чемпионат, ну и чемпионом штата Рио-де-Жанейро не раз становился. Со сборной страны он стал чемпионом Южной Америки в 1997 году, а в 1998-м вернулся из Франции с серебряной медалью чемпионата мира. Но стоило Карлосу покинуть родной клуб, как его карьера пошла на спад.

Маркус (1973). «Палмейрас» 1992-2012

Вершиной карьеры Маркуса Силвейра Райса стал чемпионат мира 2002 года, рослый блондин был первым номером чемпионов мира. Однако в девяностые Святой Марк, как называли своего голкипера болельщики «Палмейраса», сделал немало полезного. Четыре победы в чемпионате штата, два — в первенстве Бразилии, Кубок Либертадорес. Не позвать такого «голейро» в сборную было бы непростительной роскошью. Именно Маркусу суждено было стать наследником Таффарела. Правда, ненадолго. Но пятый чемпионский титул бразильцам принёс. Потом Маркус Рибейро Райс передал ворота Селасао Диде, а сам сосредоточился на игре за свой единственный клуб — «Палмейрас».

Вагнер (1969). «Бангу» 1990-93, «Ботафого» 1993-2002

Российские болельщики могли запомнить этого рослого, очень прыгучего мулата по матчам Кубка президента Северной Осетии-Алании. Проводился в середине девяностых во Владикавказе весьма представительный турнир. В 1996-м победителем стал бразильский «Ботафого», выигравший в финале у «Валенсии». Вагнер вытащил серию пенальти и стал главным героем турнира.

Естественно, победа в коммерческом турнире стала лишь эпизодом в биографии Вагнера. Выиграл чемпионат Бразилии, чемпионат штата Рио-де-Жанейро и Кубок КОНМЕБОЛ . Но приглашения в сборную Вагнер так и не дождался.

Эдиньо (1970). «Сантос» 1990-91 и 1993-98, «Португеза» 1992, «Сан-Каэтано» 1993, «Понте-Прета» 1999

Наш рассказ был бы не полон без упоминания Эдсона Шолби Насименту - сына короля футбола Пеле. Который избрал совсем иную, чем его великий отец, футбольную профессию. Нельзя сказать, что природа отдохнула на потомке гения. Эдиньо был небесталанным «голейро», но родство с Пеле скорее мешало его карьере. Но ещё больше мешала принадлежность к золотой молодёжи, чувствовавшей свою вседозволенность. И в 1999-м спортивная карьера Эдиньо закончилась. Сын Пеле стал героем криминальной хроники. Гонки по улицам, пьяное вождение, наркотики. Бывший вратарь провёл за решёткой немало лет.

Но Южная Америка — это не только Аргентина и Бразилия. Ждите продолжения об уругвайцах, колумбийцах и представителях других стран.