Сказка с несчастливым концом

вчера, 23:52

С каждым годом от нас все дальше уходит то время, когда провинциальная команда с северо-запада Испании могла не только быть ровней «Реалу» и «Барселоне», но превосходить их. Команда с Валероном, Макаем, Ривалдо и Бебето, выигрывавшая трофеи, и, что немаловажно, выигрывавшая их со вкусом. Время, когда «Депортиво» называли не иначе, как «СуперДепор», от которого сегодня осталась лишь его бледная тень.



В 2004 году на пути «Депортиво» к финалу Лиги Чемпионов встали лишь свисток Пьерлуджи Коллины и пенальти Дерлея. Тот полуфинал против «Порту» был их возможностью разделить участь великих, но они её упустили. Семь лет спустя они уже стремились не к Кубку Чемпионов, а к возможности остаться в испанской Примере, превратившись из европейского гранда в аутсайдера.



В 2011 году, потерпев в домашних стенах поражение от «Валенсии», «Депор» впервые с 1991 года вылетел в Сегунду. Два старожила клуба – Хуан Карлос Валерон и Мануэль Пабло – с горечью наблюдали за тем, как Сольдадо своим голом подписывает их команде приговор.



В 2004 им уже удалось постичь горечь разочарования после поражения от команды Жозе Моуриньо,, но они и в страшном сне не могли представить, что спустя годы им придется оказаться свидетелями настоящей катастрофы.



В 2011 эта парочка оставалась единственным напоминанием о том самом «СуперДепоре».И если для капитана команды Мануэля Пабло, еще хорошо помнившего триумфальные года, вылет из Примеры стал настоящим шоком, то Валерону уже довелось однажды пережить подобное в мадридском «Атлетико». В сезоне 1999/00, заняв 19-е место, «матрасники» после 65-летнего пребывания в элите опустились во второй дивизион.



Хотя игроки вроде Валерона и Мануэля Пабло играли важнейшую роль в команде, главным составляющим успеха «Депортиво» был его президент Аугусто Сезар Лендойро. Он принимал решения о подписании игроков и при довольно ограниченном бюджете смог создать хорошую команду. Этот матёрый президентище в своё время приглашал в Ла Корунью, находящуюся в самом начале большого пути, российского тренера — Олега Романцева. И не одного, а с Мостовым, Кульковым и Радченко. При Лендойро на «Риасоре» нарастили второй ярус трибун (теперь они вмещают 35 тысяч) и каким-то образом устранили беговые дорожки, превратив арену в чисто футбольную. А еще построили великолепную загородную базу.



История их дружбы началась в 1988 году, когда «Депортиво» был неказистым провинциальным клубом и мало что из себя представлял. Большая часть их истории была связана с Сегундой, а редкие вылазки в высший дивизион проходили весьма посредственно. Но после завоеванной в 1991 году путевки в Примеру, первой с 1973 года, ситуация изменилась. Если до этого Лендойро все усилия прилагал к обретению финансовой стабильности и развитии инфраструктуры клуба, то после выхода в высший дивизион испанского футбола он начал инвестировать в игроков.



Ряды команды начали пополнять звезды мирового футбола, такие как Бебето, Донато и Мауро Сильва, а чуть позже к ним присоединились Ривалдо, Джалминья, Костадинов, Бегиристайн и Хулио Салинас. Громкие трансферы привлекли к провинциальному клубу всеобщее внимание. Вскоре удачные подписания Лендойро вкупе с умелой работой наставника команды Андреаса Иглесиаса начали приносить желаемый результат.



В 1993 и 1994 годах клуб дважды становился вторым в чемпионате, а в 1995 завоевал Кубок Короля, добавив к нему Суперкубок, где со счетом 5-1 был «уничтожен» мадридский «Реал».



В сезоне-1993/94 клубу из Ла-Коруньи было вполне по силам одержать победу в чемпионате, если бы не осечка в решающем матче против «Валенсии». За десять лет до злополучного пенальти Дерлея был другой одиннадцатиметровый, также оборвавший надежды «Депора» на успех. Правда, в этом случае пенальти был назначен в ворота соперников «бело-голубых», который, однако, Мирослав Джукич не реализовал. Вратарь «Валенсии» Хосе Гонсалес, отразивший удар серба, радовался так, словно стал чемпионом мира, что наводило некоторые подозрения.



В 2011 году, как раз к моменту вылета «Депортиво» из Примеры, в испанской прессе появилась информация в том, что накануне той игры руководство «Барселоны» вышло на ряд игроков «Валенсии», пообещав им неплохие «примиальные», если «летучим мышам» удастся избежать поражения.



В 1998 году команду возглавил Хавьер Ирурета, сезоном ранее поднявший другую галисийскую команде - «Сельту» из середины таблицы до места в розыгрыше Кубка УЕФА . За свои подвиги Ирурета был признан тренером года, и Лендойро, впечатленный работой баска, пригласил его в «Депортиво», финишировавший в том сезоне шесть ступенями ниже земляков из Виго.



В новой команде «Профессор» сразу же начал перестройку. В отличие от «Барселоны» и «Реала», где трансферной политикой заправляли исключительно «сверху», Лендойро полностью полагался на своих тренеров, чем Ирурета воспользовался с максимальной выгодой. В 2000 году, когда «Реал» упустил шанс подписать из «Мальорки» Диего Тристана, Ирурета был тут как тут. Годом ранее он пригласил Роя Макая, ярко проявившего себя в составе «Тенерифе». Последними штрихами в укрепление чемпионского фундамента стали Виктор и, конечно, Мануэль Пабло.



Полузащите Ирурета всегда уделял особое внимание. Его «Депор» играл по схеме 4-2-3-1, в основе которой была пирамида из двух опорников и одного атакующего полузащитника. Ирурета и сам был толковым хавом, поэтому хорошо осознавал важность центральной оси, вокруг которой в «Депортиво» и строилась игра. Был ли это Мауро Сильва, Джалминья, Эмерсон, Серхио Гонсалес или Альдо Душер, ируретовский «Депор» всегда отталкивался от прочной средней линии.



Подход Ируреты позволил расцвести многим, в первую очередь атакующим игрокам: элегантный Валерон, цепкий Виктор и взрывной Луке, а на острие «зажигали» Тристан Макай и Пандиани. Но «Депортиво» был хорош не только в атаке. Немаловажной частью успеха была линия обороны в лице Найбета, Андраде и Донато, роль которых, к сожалению, часто недооценивали.



Поэтому когда пришло время завершить начатое Иглесиасом дело, Ирурета был во всеоружии. Чемпионский титул 2000 года стал кульминацией работы Лендойро, начатой более десяти лет назад. Впервые за долгие годы титул отправился в провинцию, оставив гегемонов из Мадрида и Барселоны ни с носом.



Сейчас, оглядываясь назад, можно смело говорить о том, что тот сезон был лучшим для галисийской команды. Следующие несколько лет «бело-голубые» безуспешно пытались повторить успех, утешаясь игрой в Европе, кульминацией которого стал полуфинал Лиги Чемпионов в 2004. Для зарубежных болельщиков именно выступления в главном еврокубке принесли «Депортиво» статус легенды. Но это, к сожалению, продолжалось недолго.



«Моя большая ошибка заключалась в том, что я не продавал игроков, когда мог.», - заключил Лендойро в 2009 году.



Внезапный успех так вскружил голову президенту, что он не заметил, как вышел за пределы лимита. Спустя год после того злосчастного пенальти Дерлея команду покинули одни из главных творцов успеха «Депора» - Хавьер Ирурета и деньги. Последовавшая политика привлечения молодежи была скорее эвфемизмом отсутствия средств на трансферы, нежели стремлением развивать местные таланты.



Начался массовый отток основных игроков команды, и в течение года коллектив покинули Луке, Макай, Виктор, Мауро Сильва, Джалминья, Пандиани, Капдевилья, Душер, Скалони, Колоччини, Найбет, Донато, Андраде и Фран.



От «СуперДепора» не осталось и следа. Ходили слухи, что уход Ируреты был связан с заговором игроком, недовольных методами его работы. Дошло до того, что неуравновешенный Джалминья в порыве злости боднул тренера головой. Как бы то ни было, дело, скорее всего, в другом. Ведущие игроки попросту переросли уровень как клуба, так и главного тренера, который после ухода из «Депора» так и не смог повторить галисийского успеха ни с «Бетисом», ни с «Сарагосой».



А тем временем «Реал» и «Барса» восстановили силы и вернули свои насиженные места. «Депор», измученный проблемами, сдался без боя. Постепенно клуб погружался все глубже и глубже, пока не достиг дна.



«Конечно, в течение этих лет не обошлось без ошибок с нашей стороны. Мы никогда этого не отрицали и не бежали от ответственности. Просим прощения и заверяем вас, что мы делали все, чтобы удержать клуб как можно выше», - сказал Лендойро после своей отставки с поста президента клуба в 2014 году.



«Не поднимайся слишком высоко; солнце растопит воск.», - говорил Дедал своему сыну. Но Икар не послушал отца и погиб. Это как нельзя лучше описывает судьбу «Депортиво».



После вылета из Ла Лиги в 2011 году, «Депортиво» стал своего рода игрушкой «Йо-Йо», то поднимаясь обратно в элиту, то опускаясь обратно. Спустя три года, после ухода легендарного Лендойро, «Депортиво» и вовсе превратился в крайне скромный клуб, словно и не было времен, когда они камня на камне не оставляли от ведуших клубов Испании и Европы.



За свой стремительный успех «Депортиво» заплатил горькую цену, и будем надеяться, что если в команде появится амбициозные человек с твердым намерением вернуть клуб в когорту лучших, то он сделает соответствующие выводы из ошибок прошлого. А пока будем помнить и надеяться, что когда-нибудь «СуперДепор» вновь заявит о себе.

