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Антисборная 23-го тура: клуб «Сочи» и звёзды ЦСКА

вчера, 13:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь
Чалов Фёдор
Чалов Фёдор
Нападающий
Заболотный Антон
Заболотный Антон
Нападающий
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«Соккер.ру» собрал антигероев, среди которых много известных и колоритных личностей.

Вратарь

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Голов в туре было много, но чтобы именно вратарь оказался главным виновником поражения – такого нет. Зато есть знаковый и болезненный для ЦСКА погром от «Зенита», что ведет к разговору о новом тренере. И если всматриваться в мячи, то легко найти технические ошибки опытного голкипера. Гол Ивановича – потерял ворота, стоял у штанги. Первый мяч Малкома – не пытался выйти из ворот. Второй гол бразильца – гадал и прогадал. Да, это придирки, но учтите уровень вратаря и матча. И что для ЦСКА плохо: для Игоря такие решения в провальных играх привычные. Иногда тащит все, а порой – ничего.

Защитники

Андрей Малых («Оренбург»)

Странный матч и странная игра футболистов «Оренбурга». Благодаря ошибке Жемалетдинова они получили возможность сыграть в большинстве. И если первое удаление гостей можно оспаривать – судья поспешил с желтой карточкой, которую мог и не выписывать, учитывая отсутствие травмы в том эпизоде после стыка Крыховяка и Мишкича, то между двумя удалениями у Малых и компании было время для камбэка. Они не отыгрались, а потом Андрей еще и вторую желтую схватил – исключил камбэк гостей.

Виктор Васин (ЦСКА)

Худший защитник ЦСКА в матче против «Зенита». Пожалуй, самый странный оборонец «армейцев» за долгие годы, ведь раньше состав этой линии был стабильным и привычным. Раньше Васин в окружении более мастеровитых напарников время от времени справлялся, но как только ему надо быть главным и контролировать игру – разорвать ЦСКА могут многие. В этот раз получилось у «Зенита», причем Васин упростил задачу, когда не смог вынести банальный мяч. Подарил Семаку преимущество в два мяча к девятой минуте!

Вадим Карпов (ЦСКА)

От ростовских ровесников его отличает наличие опыта. Вадим в окружении тех, кто старше – Акинфеев, Васин и Фернандес, давно тренируется с основой. Карпов без шуток очень интересный защитник, но иногда у него включается ветреный режим. Тогда над ним издеваются, от него убегают, странно выбирает позицию. Винить надо тренера, что не подготовил? Но Карпов сам наработал на антисборную, еще и следующий тур пропустит, ведь схватил бессмысленную красную карточку в конце матча.

Никита Чернов («Крылья Советов»)

Иронично, но тоже ведь защитник из ЦСКА. И самарцы с ним нырнули на последнее место. «Ахмат» отвозил оборону Божовича, было 26 ударов, из которых сразу 10 в створ ворот. Глушаков, Бериша, Иванов, Роши и Ильин многократно ставили в тупик защиту бедняги Фролова, которому для счастья не хватило даже шести сэйвов. Нет сомнений, что представитель «Крыльев Советов» должен быть в этом составе. Так вышло, что другие в команде сыграли скорее плохо, чем ужасно, а вот центральных защитников разрывали.

Виктор Альварес («Арсенал»)

Если играешь против Рассказова, но умудряешься в атаке ничего существенного не показать, а параллельно добавляешь странные действия в защите, то разве можно рассчитывать, что пройдешь мимо антисборной? Альварес не оглянулся, когда забивал Умяров – детская ошибка, держал не того в штрафной, а перед голом Понсе откровенно загулял – разорвал линию обороны «Арсенала», что позволило Ларссону и Понсе разыграть смертельную атаку. Туляки забили уже после того, как Альвареса заменили, что не удивительно – в атаке Виктор тоже был бесполезен.

Полузащитники

Гурам Тетрашвили («Тамбов»)

Сначала Тетрашвили пошел в необдуманный подкат в штрафной площади – можно было играть аккуратнее. Кротов грамотно подставился, Гурам привез пенальти. Затем Тетрашвили сцепился с форвардом «Уфы» в центре поля – дошло до стыка лбами и желтых карточек. Зачем же хавбек, имея предупреждение, на 35-й минуте начал спросить с арбитром? Видать, хотел увидеть победу «Уфы», которую облегчил – удалился и сделал подарок Евсееву.

Кристиян Бистрович (ЦСКА)

Наличие на поле защитников «армейцев» можно зафиксировать, если посмотреть голы «Зенита» — именно над Карповым, Васиным и Дивеевым издевались. Но вот узнать, что на поле были еще и хавбеки в центральной зоне – Обляков и Бистрович, получается только из протокола матча. В центре поля у ЦСКА был проходной двор, Оздоев, Малком и Дзюба могли готовить атаки так, как им хотелось. Кузяев и Барриос легко справились со всем давлением. Бистрович был бесполезен, ЦСКА нужен зрелый взрослый опорник.

Вячеслав Подберезкин («Рубин»)

Не играл плохо, но показал, почему «российский Де Брюйне» не выступает за сборную и клубы из ЛЧ. Нанес два удара, создал два момента для напарников, смотрелся в целом неплохо. А затем на ровном месте решил, что можно играть прямой ногой, не смотря, куда ее направляешь. Подберезкин шипами разодрал Бикфалви бок – Эрикс разу показал царапины. В мяч Вячеслав близко не попал, причем дело было у чужих ворот. Повезло Подберезкину, что его глупость не стоила «Рубину» потерянной победы. Но за такое удаление – прямой путь в антисборную.

Нападающий

Фёдор Чалов (ЦСКА)

«Зенит» не мешал «армейцам» имитировать атаки и много бить по воротам. Но если говорим лично о Чалове, то Фёдор в таком состоянии, что даже собрать выстрелы не сумел – на счету центрального форварда всего три удара. И только один добрался до створа ворот. Фёдор мог сократить отставание, когда гол еще влиял на сценарий игры, так что поражение – и его личная вина. Чалов не огорчил ветеранов-защитников «Зенита», как и Лунева, а потом гости взяли свое – 0:4.

Антон Заболотный («Сочи»)

Уникальный случай – в антисборной человек, сделавший дубль. Но попадание Антона в состав легко объяснить. Во-первых, взрослый футболист толкает юношу в ворота, и не признается в этом. Во-вторых, не может забить с «точки» 17-летнему голкиперу, который лишь формально профи – контракт с первой командой «Ростова» Попов не имеет. Во-вторых, если Кокорин хотя бы стеснялся, что попал в клуб Федотова благодаря такому матчу – и результат еще могут аннулировать, если хватит совести, то Заболотный вкладывался в игру. Тест на спортивную адекватность форвард не прошел.

Главные тренеры

Владимир Федотов («Сочи») и Виктор Ганчаренко (ЦСКА)

Не трудно догадаться, почему именно такая парочка. Владимир Валентинович сказал, что он наемный работник ФК «Сочи» — все верно, но никто не мешал высказаться по поводу игры со школьниками (вратарь Попов буквально готовится к ЕГЭ). А если приказали играть – могли сделать разницу в три мяча, как в техническом поражении, и катать мяч поперек поля. Но выбрали другой сценарий и позор для победителя. Ну а по Ганчаренко все понятно – поражение от «Зенита» было тренерским, только за погром в ответе сами игроки, а результат – заслуга Семака и просчет наставника «армейцев».

Аморальность тура

ФК «Сочи»

Опытные в футболе люди чувствуют, когда их подставляют. Например, если бы «Спартаку» или «Зениту» подсунули матч с юношами, то Тедеско и Семак поняли бы сразу, что это не подарок, а подстава. Или это самообман, и тоже сыграли бы?

В любом случае, у «Сочи» включилась логика хапуг, дают – бери, последствия не важны. Галицкий вот оказался ровно в такой же ситуации, но предсказуемо поступил иначе. Опция не замазаться была, как и инициировать поправки в регламент – так сделало «Динамо», чтобы в будущем не было позора для лиги и конкретных клубов.

Но «Сочи» уже отличился, причем даже не поняли, что провала нельзя было избежать. Если бы остановились при счете 1:2, например, откатав мяч поперек поля – услышали, что не смогли даже детей обыграть, позор, гол пропустили. И 10:1 – тоже позор, особенно с учетом, что никто не заставлял издеваться.

У «Сочи» была возможность отказаться от матча, более того – до сих пор есть возможность самим ратовать за переигровку, спихнув вину на РПЛ и слабый регламент. Вот только вы видели, что ФК «Сочи» получал удовольствие от процесса – и голам отдельные особи радовались, и не извинялись, и тупой мем поставили в социальных сетях.

Рассказывать им о правилах честной игры в футболе это как объяснять социопату, что людей можно любить и уважать. Он выслушает, но не поймет. Правосудно заставить их переиграть этот матч, это важно для лиги, но ничего не меняет для «Сочи». На клубе многие нейтральные фанаты поставили крест. Имеют право, есть вещи в футболе, которые не забывают.

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СаняШумок
СаняШумок
сегодня в 01:18
насколько автор неадекватно оценивает ситуацию, как и весь народ...с чего вы накинулись на Сочи? за то, что они не поступили благородно? это их право...Они не поступали неблагородно...они сыграли матч с соперником... почему, когда катают всякие Сан-марино прочие, никто не несет столько хейта?? а ведь эти 17-18 летние парни бОльшие профессионалы, чем те менеджеры, который мяч вышли покатать, чтобы сыграть с профи... Ребятам дали понюхать пороха...и правильно, что Сочи не поддавался...Он показал пацанам, что даже такой слабый футболист как Заболотный-сильнее их...Это урок, что надо работать и совершенствоваться... Никто не ругает парней за поражение-но героями из них делать, как ровно и антигероями сочинцев-глупо и несправедливо.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ Аксинья (раскрыть)
вчера в 23:31
вполне возможно...только эти типа занимались своими обязаностями ( ну хоть имитировали) а игрочишкам то чего не сиделось в многомиллионых кв и особняках ? а чем занимались врачи клубов?!?
Петрович93
Петрович93
вчера в 22:35
Завтра будет играть играть наш великий зенит и ясельная группа все игроки оформят дубль. Зачем такое допускают в российском футболе вообще. Самим не стыдно зажрались колосковы прядкины и тд. Вообще оторвались от футбола приследуют только свои коррупционные схемы.
ЧиП
ЧиП
вчера в 22:09
Попадание Заболотного одновременно в обе сборные является ярким продолжением всего абсурда творящегося в РПЛ.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 21:39
Вот, сразу видно, человек понимающий всю суть проблем
А не ищущий ее в стане соперников
BDA8181
BDA8181
вчера в 21:35
Газпром,газпром...а вообще смотрю некоторые вообще не шарят головами. Видимо дана только для того чтоб кушать. Эту ситуацию можно перевернуть как угодно . Только одно останеться. Что Российский футбол просто опять ОБО76СЯ!!!! И в этом плане главный веновный президент РПЛ ну и те кто его выбирал. То есть президенты клубов. Вообщем логика ясна всем?! Или нужно на пальцах объяснить?!
alexgurzan
alexgurzan ответ Charismatic (раскрыть)
вчера в 21:17
Первое - коверканье названия клуба, второе - арго.
Charismatic
Charismatic
вчера в 21:02
Почему "зинка" - троллинг, а "свиньи" - норма? Что не так то?
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ Charismatic (раскрыть)
вчера в 20:56, ред.
И сам Ротенберг никогда не работал в структурах газпрома)

«Создание единой буровой компании укрепило ее позиции как основного подрядчика ПАО «Газпром» по строительству скважин»
Вот тебе с сайта компании

Суть подрядных организаций знаешь?) это наемная фирма, которая работает по контракту с нанимателем)

Я работаю на нефтеперерабатывающем заводе, у нас так же есть подрядные организации, начиная с охранных предприятий, заканчивая монтажных. И все эти подрядки когда то входили в состав штаба нашего нпз
Когда руководство принимало решение вывести эти цеха за штат, те просто отковывали фирму и становились подрядной организацией
Charismatic
Charismatic ответ NoKerzhNoParty (раскрыть)
вчера в 20:55
Удачи и тебе, хотя бы почитать несколько источников, а не придумывать из головы)) Даже на их сайте многое написано)
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ Charismatic (раскрыть)
вчера в 20:52
ООО Газпром-бурение никак на относиться к Газпрому
Это частник работающий на контрактах
Нужно всего лишь запустить браузер и в строке поиска вбить интересующие вас вопросы, удачи, у вас все получится
Charismatic
Charismatic ответ Литейный 4 (раскрыть)
вчера в 20:50
    Charismatic
    Charismatic ответ NoKerzhNoParty (раскрыть)
    вчера в 20:48
    Просто называется также компания, просто такой же логотип, просто выходец из газпрома, просто работает на газпром. А так - никакого отношения не имеет.
    Аксинья
    Аксинья ответ Ярославъ Ивановъ (раскрыть)
    вчера в 20:28
    Ну а премьер-министр и пресс-секретарь президента переболевшие этой болезнью выходят главарями этого преступного клана...
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    вчера в 20:27
    За что вы так с ЗеБолотным, парень старался,выкладывался по полной, Эх вы....
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty ответ Bom Bom (раскрыть)
    вчера в 20:11
    С каких это пор сочи создан людьми из Зенита?
    Если что, сочи создан на основе петербургского динамо к которому Зенит никакого отношения не имел

    Владелец фк сочи бывший президент московского динамо, которое тоже никакого отношения к Зениту не имеет

    Владелец сочи имеет свою организацию ооо газпром-бурение, которое никакого отношения к самому Газпрому не имеет, хоть и подходящее название
    Хоть бы почитал информацию, перед тем, как копировать комментарии таких же необразованных
    Пьеркарло Гиндзани
    Пьеркарло Гиндзани
    вчера в 19:32
    Дожили. ФК Сочи, кем бы они ни были, сравнивают с социопатом.
    С кем будут сравнивать завтра? С Чикатило? Ангарским маньяком? Или даже бери выше?

    Можете банить хоть на 7 дней, хоть на 7 лет, хоть на сколько угодно, но качество ваших материалов от этого не поднимется.
    dalex83
    dalex83
    вчера в 16:47
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 16:39
      Чалова пристроили...))). 😁
      Chilahim
      Chilahim
      вчера в 16:02
      Сочи надо было весь в этот список ставить.
      Стыдно.
      Такой футбол нам не нужен.
      Ярославъ Ивановъ
      Ярославъ Ивановъ
      вчера в 14:46
      Подскажите как общаться с модератором ? не нашел куда кликнуть...
      есть реально хорошее предложение,все будет интересно.
      pomor 445
      pomor 445
      вчера в 14:42
      Пиара много, а толку мало.
      Ярославъ Ивановъ
      Ярославъ Ивановъ
      вчера в 14:37
      а где "Больные" из ростова ?!?
      из за этих....всё и началось...халатная преступность !!!
      При чем тут Сочи ?!?
      сейчас на коней посмотрим ...
      Gelious
      Gelious
      вчера в 14:15
      В этом есть смысл даже. Теперь газпромовский Зенит не так ненавидят. Сочи собрал на себе большую часть ненависти X D
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 14:00, ред.
      Походу Антоха Заболотный даже после завершения карьеры футболиста будет попадать во всякие антисборные, карма!!!
      Bom Bom
      Bom Bom
      вчера в 13:58, ред.
      Людям из Зенита нужно в Голливуд прорабатывать образы злодеев для блокбастеров) Они смогли создать нечто даже более отталкивающее и противное, что их клуб) ФК Сочи - омерзительное настолько, что не описать.
      Армейская душа
      Армейская душа
      вчера в 13:50
      Ну да - 10 мячей за матч это у нас обычное явление. Надо ещё платочек игрокам Ростова подарить
      yasukuni
      yasukuni
      вчера в 13:45
        Литейный 4
        Литейный 4
        вчера в 13:31
        Без свиней как то сборная неполная. Гыгыгы
        Lucho Gonzalez
        Lucho Gonzalez
        вчера в 13:28
        В любую антисборную можно ставить весь состав cпapтака - не ошибешься
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