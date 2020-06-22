Антисборная 23-го тура: клуб «Сочи» и звёзды ЦСКА

«Соккер.ру» собрал антигероев, среди которых много известных и колоритных личностей.
Вратарь
Игорь Акинфеев (ЦСКА)
Голов в туре было много, но чтобы именно вратарь оказался главным виновником поражения – такого нет. Зато есть знаковый и болезненный для ЦСКА погром от «Зенита», что ведет к разговору о новом тренере. И если всматриваться в мячи, то легко найти технические ошибки опытного голкипера. Гол Ивановича – потерял ворота, стоял у штанги. Первый мяч Малкома – не пытался выйти из ворот. Второй гол бразильца – гадал и прогадал. Да, это придирки, но учтите уровень вратаря и матча. И что для ЦСКА плохо: для Игоря такие решения в провальных играх привычные. Иногда тащит все, а порой – ничего.
Защитники
Андрей Малых («Оренбург»)
Странный матч и странная игра футболистов «Оренбурга». Благодаря ошибке Жемалетдинова они получили возможность сыграть в большинстве. И если первое удаление гостей можно оспаривать – судья поспешил с желтой карточкой, которую мог и не выписывать, учитывая отсутствие травмы в том эпизоде после стыка Крыховяка и Мишкича, то между двумя удалениями у Малых и компании было время для камбэка. Они не отыгрались, а потом Андрей еще и вторую желтую схватил – исключил камбэк гостей.
Виктор Васин (ЦСКА)
Худший защитник ЦСКА в матче против «Зенита». Пожалуй, самый странный оборонец «армейцев» за долгие годы, ведь раньше состав этой линии был стабильным и привычным. Раньше Васин в окружении более мастеровитых напарников время от времени справлялся, но как только ему надо быть главным и контролировать игру – разорвать ЦСКА могут многие. В этот раз получилось у «Зенита», причем Васин упростил задачу, когда не смог вынести банальный мяч. Подарил Семаку преимущество в два мяча к девятой минуте!
Вадим Карпов (ЦСКА)
От ростовских ровесников его отличает наличие опыта. Вадим в окружении тех, кто старше – Акинфеев, Васин и Фернандес, давно тренируется с основой. Карпов без шуток очень интересный защитник, но иногда у него включается ветреный режим. Тогда над ним издеваются, от него убегают, странно выбирает позицию. Винить надо тренера, что не подготовил? Но Карпов сам наработал на антисборную, еще и следующий тур пропустит, ведь схватил бессмысленную красную карточку в конце матча.
Никита Чернов («Крылья Советов»)
Иронично, но тоже ведь защитник из ЦСКА. И самарцы с ним нырнули на последнее место. «Ахмат» отвозил оборону Божовича, было 26 ударов, из которых сразу 10 в створ ворот. Глушаков, Бериша, Иванов, Роши и Ильин многократно ставили в тупик защиту бедняги Фролова, которому для счастья не хватило даже шести сэйвов. Нет сомнений, что представитель «Крыльев Советов» должен быть в этом составе. Так вышло, что другие в команде сыграли скорее плохо, чем ужасно, а вот центральных защитников разрывали.
Виктор Альварес («Арсенал»)
Если играешь против Рассказова, но умудряешься в атаке ничего существенного не показать, а параллельно добавляешь странные действия в защите, то разве можно рассчитывать, что пройдешь мимо антисборной? Альварес не оглянулся, когда забивал Умяров – детская ошибка, держал не того в штрафной, а перед голом Понсе откровенно загулял – разорвал линию обороны «Арсенала», что позволило Ларссону и Понсе разыграть смертельную атаку. Туляки забили уже после того, как Альвареса заменили, что не удивительно – в атаке Виктор тоже был бесполезен.
Полузащитники
Гурам Тетрашвили («Тамбов»)
Сначала Тетрашвили пошел в необдуманный подкат в штрафной площади – можно было играть аккуратнее. Кротов грамотно подставился, Гурам привез пенальти. Затем Тетрашвили сцепился с форвардом «Уфы» в центре поля – дошло до стыка лбами и желтых карточек. Зачем же хавбек, имея предупреждение, на 35-й минуте начал спросить с арбитром? Видать, хотел увидеть победу «Уфы», которую облегчил – удалился и сделал подарок Евсееву.
Кристиян Бистрович (ЦСКА)
Наличие на поле защитников «армейцев» можно зафиксировать, если посмотреть голы «Зенита» — именно над Карповым, Васиным и Дивеевым издевались. Но вот узнать, что на поле были еще и хавбеки в центральной зоне – Обляков и Бистрович, получается только из протокола матча. В центре поля у ЦСКА был проходной двор, Оздоев, Малком и Дзюба могли готовить атаки так, как им хотелось. Кузяев и Барриос легко справились со всем давлением. Бистрович был бесполезен, ЦСКА нужен зрелый взрослый опорник.
Вячеслав Подберезкин («Рубин»)
Не играл плохо, но показал, почему «российский Де Брюйне» не выступает за сборную и клубы из ЛЧ. Нанес два удара, создал два момента для напарников, смотрелся в целом неплохо. А затем на ровном месте решил, что можно играть прямой ногой, не смотря, куда ее направляешь. Подберезкин шипами разодрал Бикфалви бок – Эрикс разу показал царапины. В мяч Вячеслав близко не попал, причем дело было у чужих ворот. Повезло Подберезкину, что его глупость не стоила «Рубину» потерянной победы. Но за такое удаление – прямой путь в антисборную.
Нападающий
Фёдор Чалов (ЦСКА)
«Зенит» не мешал «армейцам» имитировать атаки и много бить по воротам. Но если говорим лично о Чалове, то Фёдор в таком состоянии, что даже собрать выстрелы не сумел – на счету центрального форварда всего три удара. И только один добрался до створа ворот. Фёдор мог сократить отставание, когда гол еще влиял на сценарий игры, так что поражение – и его личная вина. Чалов не огорчил ветеранов-защитников «Зенита», как и Лунева, а потом гости взяли свое – 0:4.
Антон Заболотный («Сочи»)
Уникальный случай – в антисборной человек, сделавший дубль. Но попадание Антона в состав легко объяснить. Во-первых, взрослый футболист толкает юношу в ворота, и не признается в этом. Во-вторых, не может забить с «точки» 17-летнему голкиперу, который лишь формально профи – контракт с первой командой «Ростова» Попов не имеет. Во-вторых, если Кокорин хотя бы стеснялся, что попал в клуб Федотова благодаря такому матчу – и результат еще могут аннулировать, если хватит совести, то Заболотный вкладывался в игру. Тест на спортивную адекватность форвард не прошел.
Главные тренеры
Владимир Федотов («Сочи») и Виктор Ганчаренко (ЦСКА)
Не трудно догадаться, почему именно такая парочка. Владимир Валентинович сказал, что он наемный работник ФК «Сочи» — все верно, но никто не мешал высказаться по поводу игры со школьниками (вратарь Попов буквально готовится к ЕГЭ). А если приказали играть – могли сделать разницу в три мяча, как в техническом поражении, и катать мяч поперек поля. Но выбрали другой сценарий и позор для победителя. Ну а по Ганчаренко все понятно – поражение от «Зенита» было тренерским, только за погром в ответе сами игроки, а результат – заслуга Семака и просчет наставника «армейцев».
Аморальность тура
ФК «Сочи»
Опытные в футболе люди чувствуют, когда их подставляют. Например, если бы «Спартаку» или «Зениту» подсунули матч с юношами, то Тедеско и Семак поняли бы сразу, что это не подарок, а подстава. Или это самообман, и тоже сыграли бы?
В любом случае, у «Сочи» включилась логика хапуг, дают – бери, последствия не важны. Галицкий вот оказался ровно в такой же ситуации, но предсказуемо поступил иначе. Опция не замазаться была, как и инициировать поправки в регламент – так сделало «Динамо», чтобы в будущем не было позора для лиги и конкретных клубов.
Но «Сочи» уже отличился, причем даже не поняли, что провала нельзя было избежать. Если бы остановились при счете 1:2, например, откатав мяч поперек поля – услышали, что не смогли даже детей обыграть, позор, гол пропустили. И 10:1 – тоже позор, особенно с учетом, что никто не заставлял издеваться.
У «Сочи» была возможность отказаться от матча, более того – до сих пор есть возможность самим ратовать за переигровку, спихнув вину на РПЛ и слабый регламент. Вот только вы видели, что ФК «Сочи» получал удовольствие от процесса – и голам отдельные особи радовались, и не извинялись, и тупой мем поставили в социальных сетях.
Рассказывать им о правилах честной игры в футболе это как объяснять социопату, что людей можно любить и уважать. Он выслушает, но не поймет. Правосудно заставить их переиграть этот матч, это важно для лиги, но ничего не меняет для «Сочи». На клубе многие нейтральные фанаты поставили крест. Имеют право, есть вещи в футболе, которые не забывают.
А не ищущий ее в стане соперников
А не ищущий ее в стане соперников
«Создание единой буровой компании укрепило ее позиции как основного подрядчика ПАО «Газпром» по строительству скважин»
Вот тебе с сайта компании
Суть подрядных организаций знаешь?) это наемная фирма, которая работает по контракту с нанимателем)
Я работаю на нефтеперерабатывающем заводе, у нас так же есть подрядные организации, начиная с охранных предприятий, заканчивая монтажных. И все эти подрядки когда то входили в состав штаба нашего нпз
Когда руководство принимало решение вывести эти цеха за штат, те просто отковывали фирму и становились подрядной организацией
«Создание единой буровой компании укрепило ее позиции как основного подрядчика ПАО «Газпром» по строительству скважин»
Вот тебе с сайта компании
Суть подрядных организаций знаешь?) это наемная фирма, которая работает по контракту с нанимателем)
Я работаю на нефтеперерабатывающем заводе, у нас так же есть подрядные организации, начиная с охранных предприятий, заканчивая монтажных. И все эти подрядки когда то входили в состав штаба нашего нпз
Когда руководство принимало решение вывести эти цеха за штат, те просто отковывали фирму и становились подрядной организацией
Это частник работающий на контрактах
Нужно всего лишь запустить браузер и в строке поиска вбить интересующие вас вопросы, удачи, у вас все получится
Это частник работающий на контрактах
Нужно всего лишь запустить браузер и в строке поиска вбить интересующие вас вопросы, удачи, у вас все получится
Если что, сочи создан на основе петербургского динамо к которому Зенит никакого отношения не имел
Владелец фк сочи бывший президент московского динамо, которое тоже никакого отношения к Зениту не имеет
Владелец сочи имеет свою организацию ооо газпром-бурение, которое никакого отношения к самому Газпрому не имеет, хоть и подходящее название
Хоть бы почитал информацию, перед тем, как копировать комментарии таких же необразованных
Если что, сочи создан на основе петербургского динамо к которому Зенит никакого отношения не имел
Владелец фк сочи бывший президент московского динамо, которое тоже никакого отношения к Зениту не имеет
Владелец сочи имеет свою организацию ооо газпром-бурение, которое никакого отношения к самому Газпрому не имеет, хоть и подходящее название
Хоть бы почитал информацию, перед тем, как копировать комментарии таких же необразованных
С кем будут сравнивать завтра? С Чикатило? Ангарским маньяком? Или даже бери выше?
Можете банить хоть на 7 дней, хоть на 7 лет, хоть на сколько угодно, но качество ваших материалов от этого не поднимется.
С кем будут сравнивать завтра? С Чикатило? Ангарским маньяком? Или даже бери выше?
Можете банить хоть на 7 дней, хоть на 7 лет, хоть на сколько угодно, но качество ваших материалов от этого не поднимется.
Сейчас новости попадут в западные СМИ и бан Сочи во всей красе. нормальные мужики бы встали и тупо поперек катали мяч - протест. вот Галицкий мужик ну и собсьвенно говоря любой здравый мужик перенес. НО у нас есть ФК Позор! Самое удивительное, что пресс клуба стебется еще... вот и надо думать кем быть надо если так вести.
Сейчас новости попадут в западные СМИ и бан Сочи во всей красе. нормальные мужики бы встали и тупо поперек катали мяч - протест. вот Галицкий мужик ну и собсьвенно говоря любой здравый мужик перенес. НО у нас есть ФК Позор! Самое удивительное, что пресс клуба стебется еще... вот и надо думать кем быть надо если так вести.
Стыдно.
Такой футбол нам не нужен.
Стыдно.
Такой футбол нам не нужен.
есть реально хорошее предложение,все будет интересно.
есть реально хорошее предложение,все будет интересно.
из за этих....всё и началось...халатная преступность !!!
При чем тут Сочи ?!?
сейчас на коней посмотрим ...
из за этих....всё и началось...халатная преступность !!!
При чем тут Сочи ?!?
сейчас на коней посмотрим ...
Чего еще ждать от патологических бомжегазов?! Это давно диагноз.
Чего еще ждать от патологических бомжегазов?! Это давно диагноз.