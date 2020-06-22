Антисборная 23-го тура: клуб «Сочи» и звёзды ЦСКА

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вчера, 13:00

«Соккер.ру» собрал антигероев, среди которых много известных и колоритных личностей.

Вратарь

Игорь Акинфеев ( ЦСКА )

Голов в туре было много, но чтобы именно вратарь оказался главным виновником поражения – такого нет. Зато есть знаковый и болезненный для ЦСКА погром от «Зенита», что ведет к разговору о новом тренере. И если всматриваться в мячи, то легко найти технические ошибки опытного голкипера. Гол Ивановича – потерял ворота, стоял у штанги. Первый мяч Малкома – не пытался выйти из ворот. Второй гол бразильца – гадал и прогадал. Да, это придирки, но учтите уровень вратаря и матча. И что для ЦСКА плохо: для Игоря такие решения в провальных играх привычные. Иногда тащит все, а порой – ничего.

Защитники

Андрей Малых («Оренбург»)

Странный матч и странная игра футболистов «Оренбурга». Благодаря ошибке Жемалетдинова они получили возможность сыграть в большинстве. И если первое удаление гостей можно оспаривать – судья поспешил с желтой карточкой, которую мог и не выписывать, учитывая отсутствие травмы в том эпизоде после стыка Крыховяка и Мишкича, то между двумя удалениями у Малых и компании было время для камбэка. Они не отыгрались, а потом Андрей еще и вторую желтую схватил – исключил камбэк гостей.

Виктор Васин ( ЦСКА )

Худший защитник ЦСКА в матче против «Зенита». Пожалуй, самый странный оборонец «армейцев» за долгие годы, ведь раньше состав этой линии был стабильным и привычным. Раньше Васин в окружении более мастеровитых напарников время от времени справлялся, но как только ему надо быть главным и контролировать игру – разорвать ЦСКА могут многие. В этот раз получилось у «Зенита», причем Васин упростил задачу, когда не смог вынести банальный мяч. Подарил Семаку преимущество в два мяча к девятой минуте!

Вадим Карпов ( ЦСКА )

От ростовских ровесников его отличает наличие опыта. Вадим в окружении тех, кто старше – Акинфеев, Васин и Фернандес, давно тренируется с основой. Карпов без шуток очень интересный защитник, но иногда у него включается ветреный режим. Тогда над ним издеваются, от него убегают, странно выбирает позицию. Винить надо тренера, что не подготовил? Но Карпов сам наработал на антисборную, еще и следующий тур пропустит, ведь схватил бессмысленную красную карточку в конце матча.

Никита Чернов («Крылья Советов»)

Иронично, но тоже ведь защитник из ЦСКА . И самарцы с ним нырнули на последнее место. «Ахмат» отвозил оборону Божовича, было 26 ударов, из которых сразу 10 в створ ворот. Глушаков, Бериша, Иванов, Роши и Ильин многократно ставили в тупик защиту бедняги Фролова, которому для счастья не хватило даже шести сэйвов. Нет сомнений, что представитель «Крыльев Советов» должен быть в этом составе. Так вышло, что другие в команде сыграли скорее плохо, чем ужасно, а вот центральных защитников разрывали.

Виктор Альварес («Арсенал»)

Если играешь против Рассказова, но умудряешься в атаке ничего существенного не показать, а параллельно добавляешь странные действия в защите, то разве можно рассчитывать, что пройдешь мимо антисборной? Альварес не оглянулся, когда забивал Умяров – детская ошибка, держал не того в штрафной, а перед голом Понсе откровенно загулял – разорвал линию обороны «Арсенала», что позволило Ларссону и Понсе разыграть смертельную атаку. Туляки забили уже после того, как Альвареса заменили, что не удивительно – в атаке Виктор тоже был бесполезен.

Полузащитники

Гурам Тетрашвили («Тамбов»)

Сначала Тетрашвили пошел в необдуманный подкат в штрафной площади – можно было играть аккуратнее. Кротов грамотно подставился, Гурам привез пенальти. Затем Тетрашвили сцепился с форвардом «Уфы» в центре поля – дошло до стыка лбами и желтых карточек. Зачем же хавбек, имея предупреждение, на 35-й минуте начал спросить с арбитром? Видать, хотел увидеть победу «Уфы», которую облегчил – удалился и сделал подарок Евсееву.

Кристиян Бистрович ( ЦСКА )

Наличие на поле защитников «армейцев» можно зафиксировать, если посмотреть голы «Зенита» — именно над Карповым, Васиным и Дивеевым издевались. Но вот узнать, что на поле были еще и хавбеки в центральной зоне – Обляков и Бистрович, получается только из протокола матча. В центре поля у ЦСКА был проходной двор, Оздоев, Малком и Дзюба могли готовить атаки так, как им хотелось. Кузяев и Барриос легко справились со всем давлением. Бистрович был бесполезен, ЦСКА нужен зрелый взрослый опорник.

Вячеслав Подберезкин («Рубин»)

Не играл плохо, но показал, почему «российский Де Брюйне» не выступает за сборную и клубы из ЛЧ . Нанес два удара, создал два момента для напарников, смотрелся в целом неплохо. А затем на ровном месте решил, что можно играть прямой ногой, не смотря, куда ее направляешь. Подберезкин шипами разодрал Бикфалви бок – Эрикс разу показал царапины. В мяч Вячеслав близко не попал, причем дело было у чужих ворот. Повезло Подберезкину, что его глупость не стоила «Рубину» потерянной победы. Но за такое удаление – прямой путь в антисборную.

Нападающий

Фёдор Чалов ( ЦСКА )

«Зенит» не мешал «армейцам» имитировать атаки и много бить по воротам. Но если говорим лично о Чалове, то Фёдор в таком состоянии, что даже собрать выстрелы не сумел – на счету центрального форварда всего три удара. И только один добрался до створа ворот. Фёдор мог сократить отставание, когда гол еще влиял на сценарий игры, так что поражение – и его личная вина. Чалов не огорчил ветеранов-защитников «Зенита», как и Лунева, а потом гости взяли свое – 0:4.

Антон Заболотный («Сочи»)

Уникальный случай – в антисборной человек, сделавший дубль. Но попадание Антона в состав легко объяснить. Во-первых, взрослый футболист толкает юношу в ворота, и не признается в этом. Во-вторых, не может забить с «точки» 17-летнему голкиперу, который лишь формально профи – контракт с первой командой «Ростова» Попов не имеет. Во-вторых, если Кокорин хотя бы стеснялся, что попал в клуб Федотова благодаря такому матчу – и результат еще могут аннулировать, если хватит совести, то Заболотный вкладывался в игру. Тест на спортивную адекватность форвард не прошел.

Главные тренеры

Владимир Федотов («Сочи») и Виктор Ганчаренко ( ЦСКА )

Не трудно догадаться, почему именно такая парочка. Владимир Валентинович сказал, что он наемный работник ФК «Сочи» — все верно, но никто не мешал высказаться по поводу игры со школьниками (вратарь Попов буквально готовится к ЕГЭ). А если приказали играть – могли сделать разницу в три мяча, как в техническом поражении, и катать мяч поперек поля. Но выбрали другой сценарий и позор для победителя. Ну а по Ганчаренко все понятно – поражение от «Зенита» было тренерским, только за погром в ответе сами игроки, а результат – заслуга Семака и просчет наставника «армейцев».

Аморальность тура

ФК «Сочи»

Опытные в футболе люди чувствуют, когда их подставляют. Например, если бы «Спартаку» или «Зениту» подсунули матч с юношами, то Тедеско и Семак поняли бы сразу, что это не подарок, а подстава. Или это самообман, и тоже сыграли бы?

В любом случае, у «Сочи» включилась логика хапуг, дают – бери, последствия не важны. Галицкий вот оказался ровно в такой же ситуации, но предсказуемо поступил иначе. Опция не замазаться была, как и инициировать поправки в регламент – так сделало «Динамо», чтобы в будущем не было позора для лиги и конкретных клубов.

Но «Сочи» уже отличился, причем даже не поняли, что провала нельзя было избежать. Если бы остановились при счете 1:2, например, откатав мяч поперек поля – услышали, что не смогли даже детей обыграть, позор, гол пропустили. И 10:1 – тоже позор, особенно с учетом, что никто не заставлял издеваться.

У «Сочи» была возможность отказаться от матча, более того – до сих пор есть возможность самим ратовать за переигровку, спихнув вину на РПЛ и слабый регламент. Вот только вы видели, что ФК «Сочи» получал удовольствие от процесса – и голам отдельные особи радовались, и не извинялись, и тупой мем поставили в социальных сетях.

Рассказывать им о правилах честной игры в футболе это как объяснять социопату, что людей можно любить и уважать. Он выслушает, но не поймет. Правосудно заставить их переиграть этот матч, это важно для лиги, но ничего не меняет для «Сочи». На клубе многие нейтральные фанаты поставили крест. Имеют право, есть вещи в футболе, которые не забывают.