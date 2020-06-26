«Зенит» защитил титул. 7 причин симпатизировать команде Семака

1593202888

вчера, 23:21

Чемпионство де-юре впереди, а де-факто уже в руках. «Соккер.ру» находит, за что можно похвалить лидера.

«Зениту», ЦСКА , «Локомотиву» и «Спартаку» за много лет подарили немало левых пенальти. Но сегодня не тот случай. В ответ на единственный точный и голевой удар самарцев по правилам «Зенит» ответил двумя ударами с «точки», но повода для скандала нет.

В первом случае речь о пенальти, поскольку игрок обороны сделал движение всем телом и рукой к мячу – и круглый встретился с верхней конечностью. Умышленность была – увеличил площадь тела за счет руки, что нивелирует нюанс с «естественным положением».

А второй пенальти проще, явный захват за плечо Сутормина. «Зенит» доминировал – 26:6 по ударам, но соперник хорошо сопротивлялся. Фавориту пришлось заметно прибавить в скорости и перестроиться, но и волевые качества показали, и забить могли больше, но уже с игры.

Как и «Крылья Советов», но им повезло с первым голом (не всегда первый же удар залетает), но не повезло со вторым – мяч при результативном пасе коснулся предплечья футболиста из Самары. Нарушение ли это правил, если в апреле IFAB (организация, что меняет правила) подкорректировала закон, что любое касание руки в атаке – сразу фол?

Да, это по-прежнему фол, ведь оставили пункт именно о голевых атаках. Если мяч случайно (подчеркну — случайно) коснулся руки перед взятием ворот (предплечье – тоже рука), то гол отменяют. Да, это невероятно тупое правило футбола, но арбитры не ошиблись во всех эпизодах, как и при офсайдах, когда отменили сразу два голы «Зенита».

Правильность трактовок сегодня не нивелирует все случаи, когда судьи помогали фавориту – поэтому фанаты соперников найдут заговор, но зачем выдумывать? Список претензий к ФК «Зенит» четкий, давно сформулирован нейтральными фанатами, поклонниками клубов-врагов и даже собственными болельщиками.

Но именно сегодня петербуржцы играли, а не мучились. «Крылья Советов» славно отбивались, но согласитесь – отскакивали не раз. Поэтому «Зенит» снова победил и можно напомнить, почему этот успех уже 17-й в чемпионате.

Очень успешно работают в обороне

У «Ростова» почти нет «сухарей», один их худших показателей сезона, хотя в 22 случаях играли основой. «Спартак» лишь в 30% матчей оставил Максименко довольным. А вот у «Зенита» лучший показатель сезона – 54.1 %. Можно также добавить, что петербуржцы на первом месте по пропущенным голам – отрыв от конкурентов двукратный, и по попаданиям соперников в створ за игру тоже лучшие.

Играют результативнее всех в лиге

По меркам топ-5 у «Зенита», конечно, результативность средняя – 2.08 мяча за игру. Зато для российского чемпионата петербуржцы были и остаются лидерами по забитым мячам. Сегодня Дзюба попал в штангу и отобрал два гола у напарников, поскольку был в офсайдах по ходу атак, но «Крылья Советов» допустили 26 ударов фаворита и лидера. А поскольку «Зенит» еще и меткий – по 6 точных ударов за игру в среднем, то на первом месте.

Уступили лишь одному конкуренту

Прямому конкуренту, ведь поражений два – от «Локомотива» и «Уфы». Но уступили Семину минимально, как и Евсееву, а вот все остальные соперники, хотя у каждого было минимум по одной попытке, с командой Семака не справились. А чего же никто с «Зенитом» в открытый футбол не играл, даже «Локомотив» и «Краснодар»? Потому что не чувствуют силу и преимущество над чемпионом. «Крылья Советов» сегодня можно похвалить, но они ведь окопались на линии вратарской, а забили не благодаря серии атак, а из-за единичного паса Зиньковского.

Могут прибавить по ходу поединка

Многие отмечают, что «Зенит» часто забивает на старте — до 15-й минуты. Но это показатель слабости соперников и их плохой готовности. А вот факт, что нередко отыгрывались, даже против «Краснодара», когда давили, давили и сами себе забили, или при плохой игре добивали соперника в концовке – важная характеристика. Физически «Зенит» готов очень хорошо, хотя коллектив немолодой. Даже тяжелый Дзюба может набрать скорость в концовке! Потому сегодня и одержали волевую победу, дожали.

В составе полно стабильных игроков

Запасной Жирков, хотя голова занята мыслями о собственном музее войны, а старые травмы напоминают о себе, остается стабильным. Оздоев, Дзюба, Барриос, Дуглас Сантос – стабильные исполнители. У Ивановича крайне редко бывают ошибки и, тем более, провалы. Ракицкий дарит соперникам единичные моменты, но куда чаще помогает в созидании. Если бы конкуренты могли похвастаться таким количеством стабильных футболистов, то сейчас шла бы жаркая борьба за титул. Но ее нет, поскольку последовательно собирает очки один «Зенит».

Ищут новую тактическую схему

К Семаку справедливо высказывали претензии за однообразность стиля. Пока «Зенит» не станет тактически гибким, то сложно будет рассчитывать на успех в Лиге чемпионов. В РПЛ хватало одной схемы – «4-4-2», которая часто была «4-4-1-1» даже, ведь Дзюба играл заметно глубже, чем Азмун. Но ради матча против ЦСКА перешли на другую схему, которую использовали также против «Крыльев Советов». И когда модель не сработала из-за глубокой и широкой обороны Божовича, то стали играть флангами, поменяли расположение форвардов и Малкома. И сработало.

Очень здорово выступают фанаты

К ним в этом сезоне нет вопросов, даже Малкома быстро оставили в покое. А когда провожали «Зенит» на матчи огненными шоу, то попали даже в иностранную прессу, ведь смотрелось шикарно. И кореография шикарная – художники большие молодцы. Сегодня отдали дань памяти и благодарности врачам, что ведут борьбу с коронавирусом – заменили вирус в руках медика в защитном костюме на мяч. Команда фанатов «Зенита» выступает в РПЛ в чемпионском стиле – даже при шести с копейками тысячах на трибунах была полноценная домашняя шумовая поддержка, очень мощно.

Болельщики еще стабильнее, чем команда – это очевидно. Но «Зенит» даже в сложных матчах, как сегодня, часто побеждает, что и отличает чемпиона от остальных. Временный отрыв петербуржцев теперь составляет 12 пунктов — много. Всегда пишем о судейских скандалах, если они реально есть, но сегодня не тот случай.