ГлавнаяБлоги"Соккер" Топ

«Зенит» защитил титул. 7 причин симпатизировать команде Семака

вчера, 23:21
00:00 / 00:00

Чемпионство де-юре впереди, а де-факто уже в руках. «Соккер.ру» находит, за что можно похвалить лидера.  

«Зениту», ЦСКА, «Локомотиву» и «Спартаку» за много лет подарили немало левых пенальти. Но сегодня не тот случай. В ответ на единственный точный и голевой удар самарцев по правилам «Зенит» ответил двумя ударами с «точки», но повода для скандала нет.  

В первом случае речь о пенальти, поскольку игрок обороны сделал движение всем телом и рукой к мячу – и круглый встретился с верхней конечностью. Умышленность была – увеличил площадь тела за счет руки, что нивелирует нюанс с «естественным положением».  

А второй пенальти проще, явный захват за плечо Сутормина. «Зенит» доминировал – 26:6 по ударам, но соперник хорошо сопротивлялся. Фавориту пришлось заметно прибавить в скорости и перестроиться, но и волевые качества показали, и забить могли больше, но уже с игры.  

Как и «Крылья Советов», но им повезло с первым голом (не всегда первый же удар залетает), но не повезло со вторым – мяч при результативном пасе коснулся предплечья футболиста из Самары. Нарушение ли это правил, если в апреле IFAB (организация, что меняет правила) подкорректировала закон, что любое касание руки в атаке – сразу фол? 

Да, это по-прежнему фол, ведь оставили пункт именно о голевых атаках. Если мяч случайно (подчеркну — случайно) коснулся руки перед взятием ворот (предплечье – тоже рука), то гол отменяют. Да, это невероятно тупое правило футбола, но арбитры не ошиблись во всех эпизодах, как и при офсайдах, когда отменили сразу два голы «Зенита».  

Правильность трактовок сегодня не нивелирует все случаи, когда судьи помогали фавориту – поэтому фанаты соперников найдут заговор, но зачем выдумывать? Список претензий к ФК «Зенит» четкий, давно сформулирован нейтральными фанатами, поклонниками клубов-врагов и даже собственными болельщиками.  

Но именно сегодня петербуржцы играли, а не мучились. «Крылья Советов» славно отбивались, но согласитесь – отскакивали не раз. Поэтому «Зенит» снова победил и можно напомнить, почему этот успех уже 17-й в чемпионате.  

Очень успешно работают в обороне 

У «Ростова» почти нет «сухарей», один их худших показателей сезона, хотя в 22 случаях играли основой. «Спартак» лишь в 30% матчей оставил Максименко довольным. А вот у «Зенита» лучший показатель сезона – 54.1 %. Можно также добавить, что петербуржцы на первом месте по пропущенным голам – отрыв от конкурентов двукратный, и по попаданиям соперников в створ за игру тоже лучшие.  

Играют результативнее всех в лиге 

По меркам топ-5 у «Зенита», конечно, результативность средняя – 2.08 мяча за игру. Зато для российского чемпионата петербуржцы были и остаются лидерами по забитым мячам. Сегодня Дзюба попал в штангу и отобрал два гола у напарников, поскольку был в офсайдах по ходу атак, но «Крылья Советов» допустили 26 ударов фаворита и лидера. А поскольку «Зенит» еще и меткий – по 6 точных ударов за игру в среднем, то на первом месте.  

Уступили лишь одному конкуренту 

Прямому конкуренту, ведь поражений два – от «Локомотива» и «Уфы». Но уступили Семину минимально, как и Евсееву, а вот все остальные соперники, хотя у каждого было минимум по одной попытке, с командой Семака не справились. А чего же никто с «Зенитом» в открытый футбол не играл, даже «Локомотив» и «Краснодар»? Потому что не чувствуют силу и преимущество над чемпионом. «Крылья Советов» сегодня можно похвалить, но они ведь окопались на линии вратарской, а забили не благодаря серии атак, а из-за единичного паса Зиньковского.   

Могут прибавить по ходу поединка 

Многие отмечают, что «Зенит» часто забивает на старте — до 15-й минуты. Но это показатель слабости соперников и их плохой готовности. А вот факт, что нередко отыгрывались, даже против «Краснодара», когда давили, давили и сами себе забили, или при плохой игре добивали соперника в концовке – важная характеристика. Физически «Зенит» готов очень хорошо, хотя коллектив немолодой. Даже тяжелый Дзюба может набрать скорость в концовке! Потому сегодня и одержали волевую победу, дожали.  

В составе полно стабильных игроков 

Запасной Жирков, хотя голова занята мыслями о собственном музее войны, а старые травмы напоминают о себе, остается стабильным. Оздоев, Дзюба, Барриос, Дуглас Сантос – стабильные исполнители. У Ивановича крайне редко бывают ошибки и, тем более, провалы. Ракицкий дарит соперникам единичные моменты, но куда чаще помогает в созидании. Если бы конкуренты могли похвастаться таким количеством стабильных футболистов, то сейчас шла бы жаркая борьба за титул. Но ее нет, поскольку последовательно собирает очки один «Зенит».  

Ищут новую тактическую схему 

К Семаку справедливо высказывали претензии за однообразность стиля. Пока «Зенит» не станет тактически гибким, то сложно будет рассчитывать на успех в Лиге чемпионов. В РПЛ хватало одной схемы – «4-4-2», которая часто была «4-4-1-1» даже, ведь Дзюба играл заметно глубже, чем Азмун. Но ради матча против ЦСКА перешли на другую схему, которую использовали также против «Крыльев Советов». И когда модель не сработала из-за глубокой и широкой обороны Божовича, то стали играть флангами, поменяли расположение форвардов и Малкома. И сработало.  

Очень здорово выступают фанаты 

К ним в этом сезоне нет вопросов, даже Малкома быстро оставили в покое. А когда провожали «Зенит» на матчи огненными шоу, то попали даже в иностранную прессу, ведь смотрелось шикарно. И кореография шикарная – художники большие молодцы. Сегодня отдали дань памяти и благодарности врачам, что ведут борьбу с коронавирусом – заменили вирус в руках медика в защитном костюме на мяч. Команда фанатов «Зенита» выступает в РПЛ в чемпионском стиле – даже при шести с копейками тысячах на трибунах была полноценная домашняя шумовая поддержка, очень мощно.   

Болельщики еще стабильнее, чем команда – это очевидно. Но «Зенит» даже в сложных матчах, как сегодня, часто побеждает, что и отличает чемпиона от остальных. Временный отрыв петербуржцев теперь составляет 12 пунктов — много. Всегда пишем о судейских скандалах, если они реально есть, но сегодня не тот случай.  

Странно не зафиксировать, что в РПЛ нет лучшей команды в этом сезоне, чем «Зенит», который после карантина провел два непростых, разных по структуре игры, но победных по своей сути поединка. Осенью в лиге еще круто смотрелся «Ростов», но помните счет очного матча Семака и Карпина – 6:1. Петербуржцы защитят чемпионское звание, остались формальности.  

«Краснодар» пожелал выздоровления игрокам и персоналу «Оренбурга»
Вчера, 22:07 Комментарии12
В АПЛ началась эра «мерсисайдского» доминирования? «Ливерпуль» готов править долго
Вчера, 18:59Сергей Иванов в блоге Командный духКомментарии15
Первый гол Кейна и «нечестный» VAR. «Тоттенхэм» наконец-то победил
24 июняСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии5
10 вещей, которые узнали о «Локомотиве» Николича
21 июняВадим Багров в блоге Тактический лабиринтКомментарии13
Гол Соболева, убийственные контратаки и не день Турбина. «Спартак» выиграл в Туле
20 июняАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии18
Герои сезона в РПЛ. Неожиданный лидер и «Спартак» на пьедестале
17 июняСтанислав Горин в блоге "Соккер" ТопКомментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Kollljan
Kollljan
сегодня в 15:19
Молодец! Хорошо написал. Всё в тему.
pomor 445
pomor 445 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 15:19
Скорость у нас не та, чтобы это эффективно получалось. В матче ЛЧ с Лейпцигом это было заметно особенно контрастно. Пока изменений к лучшему не вижу. с такой скоростью, как у нас любой автобус можно успевать выстраивать даже заходя в высокие контратаки. Попробовали бы те же крылышки проделать это с Лейпцигом. Схлопотали бы немедленно, не успев и до середины обратно добежать, а с Зенитом возвращались по большей части запросто, да ещё и поджидали, наблюдая за неспешным развитием атаки.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:59
и все-таки рано делите шкуру неубитого медведя.
виктор бочарников
виктор бочарников ответ Nick Ch (раскрыть)
сегодня в 14:38
Можно добавить аренду баклан арены один рубль в год, тому-же Ростову так не сделали.
Сергей19
Сергей19
сегодня в 10:40
Второй гол крылышек был забит правильно.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 10:29
А я вот позволю одно предположение. Ту же не только предполагают, но и утверждают, о зенитовском кабинете, зенитовских судьях и т. д. Мне вчера показалось? Крылышки не просто играли, а выкладывались по полной. После свистка, многие на газон рухнули, через не могу играли. Я смотрел их матч с Ахматом, такого не наблюдалось. Степенно ходили после матча, братались с соперником и прочее. Может белые и пушистые, благородные, без кабинетов и судей клубы начали премии назначать для соперников Зенита. Это же так благородно. Но это только предположение.
Terminator-2010
Terminator-2010 ответ Мишка Квакин (раскрыть)
сегодня в 10:26
Там была та же "рука", как в матче с ЦСКА, в добавленное время, т.е. - никакая! Т.е. не было никакой игры рукой, а арбитр и VAR увидели........в смысле сообразили, как отработать деньги от Газпрома....
Terminator-2010
Terminator-2010
сегодня в 10:19
Правильный заголовок статьи: - 77 причин - ненавидеть Зенит и Газпром, которые убивают наш российский футбол!!!
Nick Ch
Nick Ch
сегодня в 10:00
7 причин ненавидеть "бомжей":
1) Откровенные фарм клубы Сочи и Оренбург
2) Подсуживание судей
3) Особое положение у футбольных чинушей и правила не одни для всех
4) Бездумная трата бюджетных народных денег
5) Мания величия и ложное величие при скромных результатах в Европе
6) Легендарные трансферы за 50 тыс.руб.
7) Дзюбиньо
димон 37
димон 37 ответ PITER MAN (раскрыть)
сегодня в 09:22
Открою тебе секрет Питер, не вся Россия
alex spartakovih
alex spartakovih ответ виктор бочарников (раскрыть)
сегодня в 08:51
а если выйдут из группы?тоже успех будет!
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 08:08
Да нет там никаких причин,одно большое газовое СТЫДОБИЩЕ, и еврокубки к сожалению это подтвердят.
номер 12
номер 12 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 08:05
Согласен, никакой скорости не наблюдалось, во всяком случае в первом тайме. А вот мысли хорошие были, правда Дзюба и Азмун косячили весь матч. Зениту надо учиться играть против автобусов. Вопрос как?
Мишка Квакин
Мишка Квакин
сегодня в 05:04, ред.
Сейчас в 20-й раз буду просматривать отменённый гол в ворота Зенита. Какая рука, какое предплечье? Удивляются даже комментаторы матча,
Аксинья
Аксинья
сегодня в 04:37
Причины есть, симпатий нету - уж такой у нас народ...
СаняШумок
СаняШумок ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 02:17
Расскажи, в чем смешное? в кабинетах игроки Локомотива не знали, кого слушать-тренера или президента и непонятки с трансферами? в кабинетах Краснодар всех ключевых игроков потерял по травмам, не смог обуздать Игнатьева и подписал нулевого Берга? в кабинетах Спартак терпел Кононова, не смог раскрыть дорогущего(по меркам рпл) новичка, купил левого вратаря, не смог разбудить чемпиона мира?в кабинетах тренер твоего любимого клуба подавал в отставку больше, чем выиграл матчей? У нас каждый год победитель в основном из-за того, что другие со своими тараканами не могут справиться...Даже несмотря на зимнюю историю с Кокориным, Семак смог найти общий язык с руководством, в команде нормальная атмосфера, начинает играть(пока рано говорить заиграл) дорогой новичок, стабильные исполнители прошлого сезона-стабильны и сейчас. Единственный клуб, который мог бы составить конкуренцию-Краснодар, но он потерял много ключевых игроков и этот сезон без них почти провел. Зенит станет чемпионом, потому что больше некому.
Дрессировщик хряков
Дрессировщик хряков
сегодня в 02:15
Симпатизировать Зениту гораздо больше причин.
Albasin
Albasin
сегодня в 02:06
Команде, проигравшей даже спартаку вообще не о чем говорить.
Сергей Нефедов
Сергей Нефедов
сегодня в 01:57
В прошлом матче, когда зенит раскатал ЦСКА, я замучался на этом сайте искать отчет. А тут прям на первом месте, сам не стыдно, сороки?
Boytser
Boytser
сегодня в 01:38
Жаль, что у Зенита нет соперников.
Alpribas
Alpribas
сегодня в 00:46
Зенит с победой, соперник посильнее цска попался, пришлось повозиться.
Хозяин фунтиков
Хозяин фунтиков ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 23:58
после 0-4 старший тренер сбежал на родину,а рекордсмен (сам признался) чуть вены не вскрыл....пони-печалька..
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:57
Противно от написаного, за уши притянуто все. Ни какой игры и никаких голов с игры, как и никакой мысли и скоростей.
Кол автору
PITER MAN
PITER MAN
вчера в 23:57
Вся страна за Зенит
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ pomor 445 (раскрыть)
вчера в 23:56
Так у всех. Обрати внимание, например, на игры Баварии в Бундеслиге. Особенно в Мюнхене. Они всегда стараются сразу задавить аутсайдеров, может быть штанга, пара убойных моментов. Но если не получается, становится труднее... Да так у всех лидеров во всех лигах.
pomor 445
pomor 445
вчера в 23:41
Мне кажется, что Зенит немного неправильно играет с аутсайдерами. Во-первых постоянно недооценивает стремление их отличиться в матчах с лидерами, а во-вторых, стремиться с налёта смять их мощной атакой, раскатать так сказать, а когда это не удаётся с ходу, начинает нервничать и даже психовать. Надо поспокойнее играть с ними. Просто начисто лишить мяча, а гола хватит и одного. Так и сил уйдёт меньше.
Рожден в СССР
Рожден в СССР
вчера в 23:40
Всю жизнь эту гребаную маскву вытягивают за уши
Raulvbg
Raulvbg ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 23:36
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 23:27
    Самое смешное КАБИНЕТНОЕ чемпионство.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100