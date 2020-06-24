Первый гол Кейна и «нечестный» VAR. «Тоттенхэм» наконец-то победил

«Тоттенхэм», Жозе Моуриньо и Харри Кейн ответили на критику. «Шпоры» победили «Вест Хэм» в дерби. «Соккер.ру» — о прерванной серии без побед.
Недовольство тем, как Моуриньо работает с «Тоттенхэмом», в последнее время только нарастало. Коронавирусная пауза снизила степень накала, однако критические разговоры вернулись после матча с «Манчестер Юнайтед», который завершился со счетом 1:1 и оставил вопросы по поводу готовности «шпор» к борьбе за место в четверке.
Вспомнилось, что «Тоттенхэм» давно не может победить. Моуриньо пришлось отбиваться и объяснять, что у него слишком скудные ресурсы для управления игрой, именно поэтому он в матче с МЮ провел только две замены. Хотя играть в той встрече не мог только Деле Алли. Остальные были в строю. И снова затянулась старая песня о судействе. В ответ Моуриньо приводили статистику того, как игра «Тоттенхэма» изменилась по сравнению с периодом Маурисио Почеттино.
Вывод один: она изменилась в худшую сторону с точки зрения атаки, с точки зрения наступательных действий, но при этом не пришло взамен надежности, на что можно было бы рассчитывать, если вы стали менее эффективны в атаке. Например, при Почеттино «Тоттенхэм» в среднем владел мячом 59 процентов времени, а при Моуриньо – 49 процентов. При Почеттино «Тоттенхэм» в среднем за матч наносил 15,7 удара, а при Моуриньо – 11,8.
Сдвиг не самый обнадеживающий. Особенно для игроков атаки, среди которых выделяется Харри Кейн. На смену парадигмы игры «Тоттенхэма» указал и знаменитый Пол Мерсон, который посоветовал британскому форварду покинуть команду, поскольку при Моуриньо ему не светит высокая результативность. Про пламенный ответный спич Моуриньо вы, наверное, наслышаны. Жозе подготовился основательно и накатал список результативных известных нападающих, которые весьма успешно играли в его командах.
Так сказать, разобрал по фактам претензии относительно перспектив звездных бомбардиров. Что касается конкретно матча с МЮ, то здесь он отыскал оправдание не только в том самом загадочном отсутствии ресурсов, но и в том, что для Кейна это был первый матч после огромного перерыва, вызванного травмой и коронавирусной паузой. Но нет ничего лучше ответа на поле, ответа делом. Так что к матчу «Тоттенхэма» с «Вест Хэмом» было приковано особое внимание. И, надо сказать, Моуриньо тут оказался на коне.
Его команда не только победила со счетом 2:0, прервав неудачную серию, но еще и Кейн отличился голом, первым в 2020 году. Причем он нанес гораздо больше ударов, чем любой другой футболист на поле – шесть. Всего же «Тоттенхэм» пробил 15 раз, то есть по средней норме при Почеттино. У «Вест Хэма» было всего 10 попыток. Примечательно, что и по владению мячом «шпоры» норму предыдущего тренера выполнили с запасом – 64 процента.
Так что в очередной раз можно утверждать, что Моуриньо вышел сухим из воды. Как минимум он значительно снял напряжение по поводу претензий к недостаточно эффективной и острой игре в атаке и неважном состоянии Кейна при нем. Харри после игры сразу заявил, что чувствует себя превосходно:
Я знаю, что нахожусь в хорошей форме. Мне пришлось много потрудиться. Но чувствую себя так же хорошо, как и раньше. Хорошо, что я забил гол, но всегда можно сделать работу лучше. Мне всего 26 лет, впереди много сезонов игры, поэтому я рассчитываю достичь отметки в 200 голов как можно раньше.
О голах Кейн заговорил неспроста. Этот мяч стал для него 137-м в 200 матчах в Премьер-Лиге. И на таком отрезке более результативно выступал только один футболист – нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро – 138. Понятно, что значительную часть мячей Кейн забил при Почеттино, но Моуриньо справедливо заметил, что при нем Харри не так много и сыграл, ведь пропустил полгода из-за травмы.
После матча Жозе рассыпался в комплиментах своему нападающему, называя его «суперпрофессионалом» и «суперлояльным» игроком, который много работал, восстанавливаясь после травмы и находясь на карантине. Довольный Моуриньо вообще очень добрый. Он и команду нахваливал вовсю, и даже к судьям претензий не предъявлял. Похвалил и «Вест Хэм», посочувствовав «молотобойцам», у которых было на сутки меньше времени на восстановление, чем у «Тоттенхэма». Это Моуриньо назвал несправедливостью.
В общем, совсем другой человек по сравнению с тем, как он был настроен после ничьей с МЮ. К слову, о «Вест Хэме». Эта команда уже приблизилась к зоне вылета и проиграла седьмой выездной матч подряд. Такого у нее не было с 2006 года. К тому же «Вест Хэм» имеет печальное лидерство по автоголам. Их уже три у этой команды в нынешнем сезоне. Больше нет ни у кого. Моуриньо и Мойес после матча поменялись ролями. Потому что если португалец расплывался в комплиментах, то шотландец винил всех вокруг в поражении. Особенно судей, работавших на VAR:
Не могу поверить, что судьи засчитали первый гол. Мяч попал в руку Санчесу. Ведь есть правила, что гол после игры рукой не может быть засчитан. Кто работал на VAR? Ему нужна замена. Я серьезно. Это же правила. Как можно было не отменить гол? Я не понимаю.
Вот так меняются настроения в английском футболе. От тура к туру. Моуриньо должен быть весьма рад, что именно в таком расположении духа и обстановке вокруг команды уходит на своеобразный перерыв. Ведь следующий матч «Тоттенхэм» проведет только 2 июля. А соперником будет «Шеффилд Юнайтед» — сосед по турнирной таблице и неожиданный конкурент в борьбе за место в четверке. Так что посмотрим, будет ли португалец счастливо сиять или метать молнии и обвинять всех вокруг уже 3 июля.
Мне вот теперь судьба ВХ интересна, хватит ли сил зацепиться за спасательный круг. Вроде неплохой состав, но не Пеллегринни не тем более Мойес справится не могут, печальное зрелище, клуб играет на новом стадионе и готов отправится в шип.
Мне вот теперь судьба ВХ интересна, хватит ли сил зацепиться за спасательный круг. Вроде неплохой состав, но не Пеллегринни не тем более Мойес справится не могут, печальное зрелище, клуб играет на новом стадионе и готов отправится в шип.