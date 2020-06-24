Первый гол Кейна и «нечестный» VAR. «Тоттенхэм» наконец-то победил

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24 июня 2020, 11:13

«Тоттенхэм», Жозе Моуриньо и Харри Кейн ответили на критику. «Шпоры» победили «Вест Хэм» в дерби. «Соккер.ру» — о прерванной серии без побед.

Недовольство тем, как Моуриньо работает с «Тоттенхэмом», в последнее время только нарастало. Коронавирусная пауза снизила степень накала, однако критические разговоры вернулись после матча с «Манчестер Юнайтед», который завершился со счетом 1:1 и оставил вопросы по поводу готовности «шпор» к борьбе за место в четверке.

Вспомнилось, что «Тоттенхэм» давно не может победить. Моуриньо пришлось отбиваться и объяснять, что у него слишком скудные ресурсы для управления игрой, именно поэтому он в матче с МЮ провел только две замены. Хотя играть в той встрече не мог только Деле Алли. Остальные были в строю. И снова затянулась старая песня о судействе. В ответ Моуриньо приводили статистику того, как игра «Тоттенхэма» изменилась по сравнению с периодом Маурисио Почеттино.

Вывод один: она изменилась в худшую сторону с точки зрения атаки, с точки зрения наступательных действий, но при этом не пришло взамен надежности, на что можно было бы рассчитывать, если вы стали менее эффективны в атаке. Например, при Почеттино «Тоттенхэм» в среднем владел мячом 59 процентов времени, а при Моуриньо – 49 процентов. При Почеттино «Тоттенхэм» в среднем за матч наносил 15,7 удара, а при Моуриньо – 11,8.

Сдвиг не самый обнадеживающий. Особенно для игроков атаки, среди которых выделяется Харри Кейн. На смену парадигмы игры «Тоттенхэма» указал и знаменитый Пол Мерсон, который посоветовал британскому форварду покинуть команду, поскольку при Моуриньо ему не светит высокая результативность. Про пламенный ответный спич Моуриньо вы, наверное, наслышаны. Жозе подготовился основательно и накатал список результативных известных нападающих, которые весьма успешно играли в его командах.

Так сказать, разобрал по фактам претензии относительно перспектив звездных бомбардиров. Что касается конкретно матча с МЮ , то здесь он отыскал оправдание не только в том самом загадочном отсутствии ресурсов, но и в том, что для Кейна это был первый матч после огромного перерыва, вызванного травмой и коронавирусной паузой. Но нет ничего лучше ответа на поле, ответа делом. Так что к матчу «Тоттенхэма» с «Вест Хэмом» было приковано особое внимание. И, надо сказать, Моуриньо тут оказался на коне.

Его команда не только победила со счетом 2:0, прервав неудачную серию, но еще и Кейн отличился голом, первым в 2020 году. Причем он нанес гораздо больше ударов, чем любой другой футболист на поле – шесть. Всего же «Тоттенхэм» пробил 15 раз, то есть по средней норме при Почеттино. У «Вест Хэма» было всего 10 попыток. Примечательно, что и по владению мячом «шпоры» норму предыдущего тренера выполнили с запасом – 64 процента.

Так что в очередной раз можно утверждать, что Моуриньо вышел сухим из воды. Как минимум он значительно снял напряжение по поводу претензий к недостаточно эффективной и острой игре в атаке и неважном состоянии Кейна при нем. Харри после игры сразу заявил, что чувствует себя превосходно:

Я знаю, что нахожусь в хорошей форме. Мне пришлось много потрудиться. Но чувствую себя так же хорошо, как и раньше. Хорошо, что я забил гол, но всегда можно сделать работу лучше. Мне всего 26 лет, впереди много сезонов игры, поэтому я рассчитываю достичь отметки в 200 голов как можно раньше.

О голах Кейн заговорил неспроста. Этот мяч стал для него 137-м в 200 матчах в Премьер-Лиге. И на таком отрезке более результативно выступал только один футболист – нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро – 138. Понятно, что значительную часть мячей Кейн забил при Почеттино, но Моуриньо справедливо заметил, что при нем Харри не так много и сыграл, ведь пропустил полгода из-за травмы.

После матча Жозе рассыпался в комплиментах своему нападающему, называя его «суперпрофессионалом» и «суперлояльным» игроком, который много работал, восстанавливаясь после травмы и находясь на карантине. Довольный Моуриньо вообще очень добрый. Он и команду нахваливал вовсю, и даже к судьям претензий не предъявлял. Похвалил и «Вест Хэм», посочувствовав «молотобойцам», у которых было на сутки меньше времени на восстановление, чем у «Тоттенхэма». Это Моуриньо назвал несправедливостью.

В общем, совсем другой человек по сравнению с тем, как он был настроен после ничьей с МЮ . К слову, о «Вест Хэме». Эта команда уже приблизилась к зоне вылета и проиграла седьмой выездной матч подряд. Такого у нее не было с 2006 года. К тому же «Вест Хэм» имеет печальное лидерство по автоголам. Их уже три у этой команды в нынешнем сезоне. Больше нет ни у кого. Моуриньо и Мойес после матча поменялись ролями. Потому что если португалец расплывался в комплиментах, то шотландец винил всех вокруг в поражении. Особенно судей, работавших на VAR :

Не могу поверить, что судьи засчитали первый гол. Мяч попал в руку Санчесу. Ведь есть правила, что гол после игры рукой не может быть засчитан. Кто работал на VAR ? Ему нужна замена. Я серьезно. Это же правила. Как можно было не отменить гол? Я не понимаю.

Вот так меняются настроения в английском футболе. От тура к туру. Моуриньо должен быть весьма рад, что именно в таком расположении духа и обстановке вокруг команды уходит на своеобразный перерыв. Ведь следующий матч «Тоттенхэм» проведет только 2 июля. А соперником будет «Шеффилд Юнайтед» — сосед по турнирной таблице и неожиданный конкурент в борьбе за место в четверке. Так что посмотрим, будет ли португалец счастливо сиять или метать молнии и обвинять всех вокруг уже 3 июля.