В АПЛ началась эра «мерсисайдского» доминирования? «Ливерпуль» готов править долго

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сегодня, 18:59

Когда приходит новый король, у многих возникает вопрос: надолго ли? «Соккер.ру» считает, что у «Ливерпуля» есть все шансы закрепиться в доминирующей роли в Англии.

Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году и поставил перед собой и футболистами строгую цель: выиграть трофей в течение четырех лет. Ровно к исходу четырехлетки немец поставленную задачу выполнил, выиграв в 2019 году Лигу чемпионов. И вот теперь Клопп исполнил едва ли не еще более заветную мечту фанатов «Ливерпуля» — прервал 30-летний период без чемпионства. Причем «красные» выиграли АПЛ досрочно, с явным перевесом, уйдя в большой отрыв задолго до окончания сезона, чтобы все уже зимой понимали, что чемпионом наверняка станет «Ливерпуль».

Получается, два главных желания были исполнены в течение полутора лет, главные цели и трофеи завоеваны. Что дальше? Выше уже двигаться некуда. Но есть шанс закрепить успех и выстроить эру доминирования. Ведь есть же легендарные клубы, которые стали таковыми особенно из-за своих затяжных серийных чемпионств. Такие отрезки входят в историю, их называют эпохами того или иного клуба. И это должно быть следующей целью «Ливерпуля», если он не хочет вспыхнуть лишь полуторагодовым трофейным рывком. И есть определенные предпосылки к тому, чтобы доминирование стало возможным.

Клопп никуда не уйдет

Болельщики «Ливерпуля» с облегчением вздохнули, когда в декабре Клопп подписал новый контракт. Его прежнее соглашение истекало через 2,5 года. Даже появились слухи, что тренер уйдет после окончания контракта. Интересовалась им сборная Германии. Но Клопп продлил соглашение до 2024 года. Руководство готово угождать Клоппу, он не обижен в финансовом плане, болельщики и футболисты преданны ему. Все условия для продолжения работы и строительства команды. А стабильность является ключевым фактором, если есть цель добиваться успеха на длинной дистанции.

Ключевые игроки не уйдут

Безусловно, под стабильностью следует понимать не только сохранение тренера. Один и тот же тренер с постоянно меняющимся составом недолго будет успешен. Можно вспомнить яркий недавний пример «Монако», который блистал при Леонарду Жардиме, но исчерпал сам себя постоянным обновлением состава. «Ливерпулю» это не грозит. У всех клубов, которые ранее в Англии завоевывали титулы, был прочный костяк, сохранявшийся годами. Нынешний «Ливерпуль» тоже имеет такой скелет, составленный из Алиссона, ван Дейка, Хендерсона и трио в нападении: Салаха, Мане и Фирмино.

И стоит отметить, что почти все игроки «Ливерпуля» связаны с ним долгосрочными контрактами, а их лучшие годы могут быть впереди. Как минимум на пару сезонов все лучшие футболисты должны сохраниться. Ползали слухи вокруг Мане и других иногда, но финансовые неурядицы из-за коронавируса снизят на ближайшее время аппетиты клубов на покупки и большие траты. Это некоторая дополнительная гарантия стабильности чемпионского состава «Ливерпуля».

Многообещающая молодежь

Успешное выступление «Ливерпуля» на многих фронтах в последние годы вывело на поверхность и потенциал молодежной команды. В условиях большой нагрузки приходилось привлекать молодых футболистов. Чего стоит выход молодых ребят в Кубке лиги, когда основная команда отправилась на клубный чемпионат мира. И в нынешнем сезоне уже молодежь ближе к основе в обычном ротационном порядке. В Кубке Англии в поединке с «Эвертоном» блеснул 19-летний Кертис Джонс, расцвел в обороне Неко Уильямс. Есть еще невероятно талантливый Харви Эллиотт, который сыграл в Премьер-Лиге уже в 16 лет и 30 дней.

Новая тренировочная база за 50 миллионов фунтов стерлингов

Для стабильного устойчивого развития важны вложения и в инфраструктуру. Ливерпульская академия размещена сейчас далеко от тренировочной базы, но для Клоппа было важно, чтобы все группы занимались рядом. Поэтому был дан зеленый свет строительству новой тренировочной базы стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов. Строительство прерывалось из-за пандемии коронавируса, но в целом идет по плану. Новая база по последнему слову техники значительно улучшит качество физподготовки команды. И впервые в истории клуба бок о бок будут работать молодежная и основная команды.

Финансовая стабильность

Куда же без этого? Это означает совсем не способность тратить огромные суммы на любых игроков, а вдумчивый взвешенный подход к определению трансферных целей и цен на них. Показательно, что «Ливерпуль» не стал заламывать руки и высыпать золото из мешков за нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера, которого очень хотел заполучить. Но здравый смысл подсказывал, что запрашиваемые деньги тратить сейчас неразумно. И «Ливерпуль» отступил, изменил приоритет. Финансовая грамотность еще означает и способность доверить какую-то позицию еще молодому, но перспективному игроку, а не залеплять ее деньгами на новичков. Все переплетено.

Тем не менее, «Ливерпуль» и тратить готовится. Поскольку близки к уходу Лаллана, Ловрен, Шакири, не являющиеся ключевыми и способствующие расчистке бюджетного баланса. Был заключен новый контракт с Nike на 70 миллионов долларов в год, который вступит в силу с 1 августа. Да и призовые с телеотчислениями у «Ливерпуля» хорошие. В феврале было объявлено, что «Ливерпуль» получил прибыль до налогообложения в 42 миллиона фунтов за прошлый год. И это при рекордных вложениях в размере 223 миллиона фунтов. Так и должна работать эффективная экономическая система.

Неготовность конкурентов