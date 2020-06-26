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В АПЛ началась эра «мерсисайдского» доминирования? «Ливерпуль» готов править долго

сегодня, 18:59
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Когда приходит новый король, у многих возникает вопрос: надолго ли? «Соккер.ру» считает, что у «Ливерпуля» есть все шансы закрепиться в доминирующей роли в Англии.

Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году и поставил перед собой и футболистами строгую цель: выиграть трофей в течение четырех лет. Ровно к исходу четырехлетки немец поставленную задачу выполнил, выиграв в 2019 году Лигу чемпионов. И вот теперь Клопп исполнил едва ли не еще более заветную мечту фанатов «Ливерпуля» — прервал 30-летний период без чемпионства. Причем «красные» выиграли АПЛ досрочно, с явным перевесом, уйдя в большой отрыв задолго до окончания сезона, чтобы все уже зимой понимали, что чемпионом наверняка станет «Ливерпуль». 

Получается, два главных желания были исполнены в течение полутора лет, главные цели и трофеи завоеваны. Что дальше? Выше уже двигаться некуда. Но есть шанс закрепить успех и выстроить эру доминирования. Ведь есть же легендарные клубы, которые стали таковыми особенно из-за своих затяжных серийных чемпионств. Такие отрезки входят в историю, их называют эпохами того или иного клуба. И это должно быть следующей целью «Ливерпуля», если он не хочет вспыхнуть лишь полуторагодовым трофейным рывком. И есть определенные предпосылки к тому, чтобы доминирование стало возможным.

Клопп никуда не уйдет

Болельщики «Ливерпуля» с облегчением вздохнули, когда в декабре Клопп подписал новый контракт. Его прежнее соглашение истекало через 2,5 года. Даже появились слухи, что тренер уйдет после окончания контракта. Интересовалась им сборная Германии. Но Клопп продлил соглашение до 2024 года. Руководство готово угождать Клоппу, он не обижен в финансовом плане, болельщики и футболисты преданны ему. Все условия для продолжения работы и строительства команды. А стабильность является ключевым фактором, если есть цель добиваться успеха на длинной дистанции.

Ключевые игроки не уйдут

Безусловно, под стабильностью следует понимать не только сохранение тренера. Один и тот же тренер с постоянно меняющимся составом недолго будет успешен. Можно вспомнить яркий недавний пример «Монако», который блистал при Леонарду Жардиме, но исчерпал сам себя постоянным обновлением состава. «Ливерпулю» это не грозит. У всех клубов, которые ранее в Англии завоевывали титулы, был прочный костяк, сохранявшийся годами. Нынешний «Ливерпуль» тоже имеет такой скелет, составленный из Алиссона, ван Дейка, Хендерсона и трио в нападении: Салаха, Мане и Фирмино. 

И стоит отметить, что почти все игроки «Ливерпуля» связаны с ним долгосрочными контрактами, а их лучшие годы могут быть впереди. Как минимум на пару сезонов все лучшие футболисты должны сохраниться. Ползали слухи вокруг Мане и других иногда, но финансовые неурядицы из-за коронавируса снизят на ближайшее время аппетиты клубов на покупки и большие траты. Это некоторая дополнительная гарантия стабильности чемпионского состава «Ливерпуля».

Многообещающая молодежь

Успешное выступление «Ливерпуля» на многих фронтах в последние годы вывело на поверхность и потенциал молодежной команды. В условиях большой нагрузки приходилось привлекать молодых футболистов. Чего стоит выход молодых ребят в Кубке лиги, когда основная команда отправилась на клубный чемпионат мира. И в нынешнем сезоне уже молодежь ближе к основе в обычном ротационном порядке. В Кубке Англии в поединке с «Эвертоном» блеснул 19-летний Кертис Джонс, расцвел в обороне Неко Уильямс. Есть еще невероятно талантливый Харви Эллиотт, который сыграл в Премьер-Лиге уже в 16 лет и 30 дней. 

Новая тренировочная база за 50 миллионов фунтов стерлингов

Для стабильного устойчивого развития важны вложения и в инфраструктуру. Ливерпульская академия размещена сейчас далеко от тренировочной базы, но для Клоппа было важно, чтобы все группы занимались рядом. Поэтому был дан зеленый свет строительству новой тренировочной базы стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов. Строительство прерывалось из-за пандемии коронавируса, но в целом идет по плану. Новая база по последнему слову техники значительно улучшит качество физподготовки команды. И впервые в истории клуба бок о бок будут работать молодежная и основная команды. 

Финансовая стабильность

Куда же без этого? Это означает совсем не способность тратить огромные суммы на любых игроков, а вдумчивый взвешенный подход к определению трансферных целей и цен на них. Показательно, что «Ливерпуль» не стал заламывать руки и высыпать золото из мешков за нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера, которого очень хотел заполучить. Но здравый смысл подсказывал, что запрашиваемые деньги тратить сейчас неразумно. И «Ливерпуль» отступил, изменил приоритет. Финансовая грамотность еще означает и способность доверить какую-то позицию еще молодому, но перспективному игроку, а не залеплять ее деньгами на новичков. Все переплетено. 

Тем не менее, «Ливерпуль» и тратить готовится. Поскольку близки к уходу Лаллана, Ловрен, Шакири, не являющиеся ключевыми и способствующие расчистке бюджетного баланса. Был заключен новый контракт с Nike на 70 миллионов долларов в год, который вступит в силу с 1 августа. Да и призовые с телеотчислениями у «Ливерпуля» хорошие. В феврале было объявлено, что «Ливерпуль» получил прибыль до налогообложения в 42 миллиона фунтов за прошлый год. И это при рекордных вложениях в размере 223 миллиона фунтов. Так и должна работать эффективная экономическая система. 

Неготовность конкурентов

Чья-то победа – это, как известно, и чей-то проигрыш. Нынешний сезон показал, что ни один английский клуб не был готов к ритму, заданному «Ливерпулем». А что говорит о скором восстановлении конкурентов? «Манчестер Сити» выглядит наевшимся и немотивированным. При всем мастерстве и глубине состава есть ощущение, что «горожанам» нужен новый вызов, нужна пауза и встряска, быстро это не происходит. «Челси» смотрится озорно и дерзко, но команда Фрэнка Лэмпарда воспринимается как молодая банда, которая еще не обладает собственным почерком и зрелостью, чтобы претендовать на победу. «Манчестер Юнайтед» пытается усилиться, пытается сохранить Погба и сделать из него и Фернандеша убойную связку. Но это все – очередная стадия строительства, которое идет в МЮ слишком давно. У «Тоттенхэма» при наличии у руля Жозе Моуриньо наступил период неопределенности, неустроенности какой-то. Слишком нервная вокруг обстановка, и постоянно ходят слухи об уходе того или иного лидера. Да и стиль Моуриньо пока в «шпорах» не особо приживается. 

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BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ Dudikoff (раскрыть)
сегодня в 23:45
ливерпуль то бедняги совсем,ага...
shlifen
shlifen
сегодня в 23:20
Ливерпуль будет без сомнения фаворитом, особенно если вместо Лалланы, Ловрена и Шакири получат игроков выше классом... Ведь и МС врядли в следующем сезоне будет допускать столько ошибок (надеюсь что их не добьют в УЕФА), Челси усилился неплохо - в команде на секунду - Канте, Пулишич, Вернер, Зиеш и группа талантливой молодёжи,если бы у них ещё и вратарь надежный был и ещё один хороший защ - вообще в Фавориты можно было записывать - а так вероятно следующий год опять будут прогрессировать. МЮ с бездонными финансами рано или поздно таки найдёт свою игру (им бы вместо Оле пригласить из Вулвз Нуну Эшпириту)... Ну а за Тоттен и Арсенал обидно - одни пригласили "разрушителя" в тренеры, а другие страдают из-за идиотов в руководстве... Надеюсь в следующем сезоне что хотя бы Челси и МС составят серьёзную конкуренцию Ливерпулю.
Dudikoff
Dudikoff ответ BOSSHUGOBOSS (раскрыть)
сегодня в 23:09
Просто обязаны навязать) Каждый из них богаче Ливерпуля. Как по другому-то?))
ЮHBА
ЮHBА ответ Gelious (раскрыть)
сегодня в 23:07
Ой да ладно- не дождетесь.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 22:05
неизвестно еще что будет в следующем сезоне, челси мю горожане навяжут борьбу!так что рано отдавать всё ливерпулю
SonicStar
SonicStar ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 21:59
Если имеешь ввиду Гвардиолу, то мимо. Он дважды брал ЛЧ с Барной без огромных вложений. Большая часть команды была из своих же воспитанников. Кто ещё из тренеров так смог?
Gelious
Gelious
сегодня в 21:11
Ой да ладно, сольются в следующем же сезоне
амурец
амурец
сегодня в 21:03
Клопп молодец, пришёл и скромненько выиграл с Ливером и ЛЧ и АПЛ, вот только некоторым типа лучшим тренерам с миллиардными вложениями ЛЧ не покоряется
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 20:03
Возрождение великого клуба ! Надеюсь надолго!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:15
Рано об этом говорить. Для начала пусть попробуют защитить титул)
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 19:02
Конечно, временный успех
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