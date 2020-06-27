«Вильярреал» — «Валенсия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1593234970

сегодня, 08:16

В 32 туре испанской Ла Лиги «Вильярреал» на стадионе «Керамика» сыграет против «Валенсии». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на эту встречу.

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» обрела стабильность ближе к середине сезона чемпионата Испании. Это позволило команде закрепиться в зоне еврокубков на шестой строчке с отставанием от пятого «Хетафе» в один балл.

В четырех последних турах подопечные Хавьера Кальеха показали отличный футбол, добыв десять пунктов. После минимальных побед над «Сельтой», «Мальоркой» и «Гранадой», «Вильярреал» расписал мировую дома с «Севильей» (2:2).

«Валенсия»

«Кажаны» из-за провальных выступлений в зимний отрезок выпали из ТОП-6 и откатились на восьмую позицию в турнирной таблице.

После затяжной паузы «Валенсия» успела проиграть в Мадриде «Реалу» (0:3), а также уступить в гостях «Эйбару» (0:1). Между тем «Летучие мыши» не взяли три очка в домашней встрече против «Леванте» (1:1), а также одолели «Осасуну» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» — 2.160

Ничья – 3.750

Победит «Валенсия» — 3.370

Статистика

«Вильярреал» выиграл 7 из 15 домашних матча в Ла Лиге – 5 ничьих и 3 поражения.

У «Валенсии» 9 поражений в гостях в этом сезоне Примеры – 3 победы и 3 ничьи.

«Валенсия» не побеждала на выезде в 7 предыдущих матчах чемпионата.

Прогноз

В поединке первого круга «Валенсия» обыграла соперника в родных стенах. Теперь у «Желтых» есть неплохая возможность взять реванш, что весьма вероятно, учитывая проблемы «Кажанов» в защите и негативную статистику гостевых встреч.

«Вильярреал» в целом выглядит предпочтительней своего соперника на данный момент. В букмекерской конторе Pinnacle ставку на Ф1(0) можно сделать за 1.606.