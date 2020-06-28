Пенальтист Бабурин и объект шуток Леонов. Вратари «Локомотива» восьмидесятых

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сегодня, 13:35

«Соккер.ру» продолжает вспоминать голкиперов московского «Локомотива». На очереди вратари, защищавшие последний рубеж «железнодорожников» в неудачное для команды время.

В 1980 году «Локомотив» занял последнее место в чемпионате СССР и покинул компанию сильнейших. Как оказалось, на долгие семь лет. Команда действительно слабо провела олимпийский год. Однако вряд ли три вратаря москвичей виноваты в случившемся. К Сергею Бабурину, Николаю Леонову и Геннадию Колосову претензий было немного.

Воспитанник столичного «Динамо» Сергей Бабурин крайне редко выходил на поле в составе родного клуба – пара неполных матчей в Кубке, товарищеские турниры и всё. Умелый и амбициозный вратарь ждал своего часа. И когда его ровесники вовсю играли в основных составах, Бабурин отважился на переход в «Локомотив».

Во втором круге чемпионата-79 Самохин утратил доверие тренера Марьенко, а Дорохин не потянул роль основного вратаря. И в это время в команде появился широкоплечий блондин по имени Сергей Бабурин. На долю Сергея Алексеевича пришлись пять заключительных матчей чемпионата. Два из них «железнодорожники» выиграли, в двух уступили, еще в одном была зафиксирована ничья. Пропустил новый вратарь довольно много – девять мячей. Виктора Марьенко Бабурин не разочаровал, но и не очаровал. Иначе, зачем в 1980 году вратарскую бригаду пополнили сразу четыре стража ворот.

Но чемпионат-80 «железнодорожники» начали с Бабуриным и начали здорово. После первых шести туров они делили четвёртое-шестое места с динамовскими коллективами Тбилиси и Москвы. Всего одно поражение – от будущих чемпионов киевлян. Бабурин пропустил шесть мячей – вполне приличный результат.

Но после шестого тура Виктор Марьенко заменил Бабурина Николаем Леоновым и «Локомотив» полетел под откос. В восьми матчах только две ничьи, остальные — поражения. Возвращение Бабурина помогло обыграть «Торпедо», но не спасло ни от проигрыша «Зениту» (2:4), ни от поражения «Спартаку». Больше Бабурин в том сезоне не играл, а «Локомотив» вылетел в первую лигу. Как оказалось, на долгие семь лет.

Перед клубом была поставлена задача вернуться в компанию сильнейших в короткий срок. Виктора Марьенко у руля сменил другой очень авторитетный тренер Александр Александрович Севидов.

«Локомотив» неудачно стартовал – 3:3 в Запорожье, 1:4 в Никополе. Ворота команды в этих матчах защищал Бабурин. После семи мячей в двух матчах Сергей надолго сел на скамейку. В том сезоне Бабурин лишь четырежды выходил на поле, меняя Геннадия Горбунова по ходу встречи.

В сезоне-82 Бабурин сумел потеснить Горбунова. Сергей Алексеевич стал основным вратарем «Локомотива». Закончил чемпионат с прекрасными показателями – 26 пропущенных мячей в 39 матчах. Был Бабурин первым номером и в 83-м, и 84-м. В восемьдесят четвертом и вовсе выводил команду на поле с капитанской повязкой. В сезоне-84 он отметился тем, что забил два мяча с пенальти. Играл надежно, но его клуб все глубже увязал в первой лиге. Особенно после сезона-83, по итогам которого москвичи оказались лишь пятнадцатыми. Зрители перестали ходить на стадион в Черкизово. Домашние матчи «Локомотива» редко собирали больше двух тысяч зрителей. Клуб постепенно превращался в то пресловутое пятое колесо в телеге московского футбола.

В восемьдесят пятом Бабурин потерял место в основном составе – его вытеснил огромный Игорь Пестрецов. А в 1986-м команду возглавил Юрий Сёмин, который решил существенным образом обновить состав. Основным вратарем стал приглашенный из «Факела» Андрей Ширяев. В восемьдесят шестом Бабурин уходил на год в «Знамя Труда», через год вернулся и внес свою лепту в возвращение «Локомотива» в высшую лигу – сыграл пять игр, пропустив в них пять мячей. Но в высшей лиге «железнодорожники» обошлись уже без Бабурина. Сергей Алексеевич закончил ВШТ . Работал в Кувейте, потом в «Сатурне», «Уралане», снова в «Сатурне». В девяносто восьмом 42-летний Бабурин был внесен в заявку раменчан, как играющий тренер. Но сыграть не довелось. Бабурин очень славно трудился в подмосковном клубе, недаром вратарская линия была сильнейшей в «Сатурне». Затем Сергей Алексеевич Бабурин вернулся в «Динамо», где работал в академии имени Яшина, а сейчас трудится в юношеской сборной России.

Как любит шутить многолетний администратор «Локомотива» Анатолий Егорович Машков: «Леонов это тот вратарь, что вывел нас в первую лигу на долгие семь лет». В каждой шутке есть доля истины. «Локомотив» вылетел из высшей лиги после сезона-80, когда основным вратарем был Николай Леонов, и вернулся только через семь лет. Но вряд ли в несчастье, приключившемся с московским клубом, можно винить голкипера. В том злосчастном сезоне Леонов был, пожалуй, лучшим игроком команды.

Николай Леонов пришёл в «Локомотив» уже опытным и известным вратарем. К 25 годам Леонов отыграл два сезона в «Уральце» из Нижнего Тагила и шесть сезонов в «Уралмаше», где на протяжении нескольких лет он был напарником знаменитого уральского вратаря Николая Гнилова. В Свердловске Николай Николаевич снискал славу одного из сильнейших голкиперов первой лиги. В пору было подумать о повышении. И в восьмидесятом году Леонов перешёл в «Локомотив». В начале сезона-80 сыграл на Кубок, после чего уступил место в воротах Бабурину.

Виктор Марьенко выпустил Леонова в седьмом туре, и благополучный на тот момент клуб стало лихорадить. Четыре проигрыша подряд, из них три домашних. Две ничьи и снова неудачи. Вряд ли спад в игре «Локомотива» был обусловлен заменой вратаря. Грубых ошибок Леонов не допускал. Причины падения коллектива, обладавшего весьма именитым составом, совсем иные. В команде образовались группировки. А когда в товарищах согласья нет…

Постепенно оборона и вратарь притерлись друг к другу, а Николай подтвердил репутацию голкипера, умевшего выручать в самых сложных ситуациях. «Локомотив» чуть было не спасся, но внелимитная ничья в последнем туре отбросила «железнодорожников» на последнее место. Но в этом матче Николай Леонов не играл. Всего в сезоне-80 основной вратарь «Локомотива» пропустил 30 мячей в 24 матчах. Весьма приличный результат, диссонирующий с последним местом «железнодорожников».

В первой лиге Леонов сыграл за «Локомотив» лишь однажды и мячей не пропускал. После первого круга он ушёл в харьковский «Металлист». Голкипер харьковчан Владимир Тростенюк вернулся в «Памир», и Юрию Сивухе понадобился напарник. На сборах в Хосте «Металлист» и «Локомотив» жили и тренировались по соседству, вот и вспомнили харьковчане про Николая Николаевича, не проходившего в состав «железнодорожников». У самого Леонова тоже были причины для перехода. Александр Севидов, возглавивший «Локомотив» в 1981 году, сделал ставку на приглашённого им из смоленской «Искры» Геннадия Горбунова, о чем честно заявил остальным голкиперам – Сергею Бабурину, Геннадию Колосову и Николаю Леонову. Шансы пробиться в основу были невелики, и Леонов решил сменить команду.

А потом вратарь принялся колесить по Союзу – помог «Металлисту» пробиться в высшую лигу, поиграл в тамбовском «Спартаке» и могилевском «Днепре», андижанском «Пахтакоре» и «Шахриханце» из узбекского города Шахрихана, вернулся в «Уралмаш», а потом провел три сезона на Украине – один в запорожском «Торпедо» и два – в винницкой «Ниве». Конечно, досадно, что в высшей лиге Николай Леонов провел лишь один сезон. Зато карьера игрока очень помогла Николаю Николаевичу в его дальнейшей работе – тренера и селекционера. Связи в разных уголках страны и прекрасное знание первой и второй лиг позволяли Леонову находить настоящие бриллианты в низших дивизионов. Николай Леонов успешно работал тренером вратарей в разных командах, причем не только в России, но и в бывших союзных республиках. Помогал Вячеславу Грозному в киевском «Арсенале», а вместе с товарищем по «Локомотиву»-80 Владимиром Мухановым привел «Женис» из Астаны к победе в Кубке Казахстана. Мало кто знает, что Николай Николаевич сыграл не последнюю роль в становлении таких игроков, как Максим Калиниченко, Артём Безродный, Мирослав Ромащенко, Дмитрий Сычёв, Олег Гусев, Юрий Жирков. Не сочтите за высокопарность, но именно на таких энтузиастах, влюбленных в свою работу, и держится отечественный футбол.

В настоящее время Николай Николаевич занимает пост начальника команды второго дивизиона «Горняк» из башкирского города Учалы. Той самой, что выбила «Локомотив» из одной шестнадцатой розыгрыша Кубка России в 2009-м. Кстати, то поражение повлекло за собой отставку президента москвичей Николая Наумова. Вот так Николай Николаевич, сам того не желая, оказался причастным к двум не самым радостным событиям в истории «железнодорожников» – вылету из высшей лиги и отставке президента. Разумеется, вины самого Леонова в этом нет. Просто стечение обстоятельств.

Остается загадкой, почему «Локомотив» так мало использовал Геннадия Колосова. Коренной москвич, выпускник ФШМ Колосов играл за армейский дубль, после чего уехал в Крым, где провел сезон в воротах севастопольской «Атлантики» и два на скамейке «Таврии». Известность пришла к Геннадию, когда он защищал ворота грозненского «Терека». Рослый и подвижный вратарь запомнился своей расчетливой и надежной игрой. Но грозненцы в тот год вылетели из первой лиги – тогда выбывали сразу шесть клубов. Геннадий же получил приглашение в московский «Локомотив».

Дебют пришелся на матч с «Нефтчи». За минуту до конца встречи Колосов заменил Леонова и мячей не пропускал. Зато в заключительном туре Геннадий Фёдорович отыграл все 90 минут против «Шахтёра». Победа в этой встрече оставляла «Локомотиву» теоретические шансы на спасение. За три минуты до финального свистка Юрий Пантелеев вывел москвичей вперёд. Но досадный автогол Юрия Сауха перечеркнул все усилия. Колосов отыграл вполне прилично, но подвоха от собственного защитника он не ожидал.

Сезон-81 Геннадий Колосов начал в «Локомотиве», отыграл на Кубок. «Локомотив» завершил свой путь в одной восьмой финала, уступив в серии пенальти «Металлисту». Еще до начала чемпионата Колосов вернулся в «Терек», где провёл ещё пять сезонов. В конце восьмидесятых Геннадий выступал в Польше за Северную группу Советских войск. Колосов стал хорошим детским тренером. Геннадий Фёдорович на протяжении нескольких лет готовил молодежь в футбольной школе «Чертаново». В настоящее время он трудится в московском клубе «Росич».

Приехавший из Термеза Сергей Агапов довольно быстро вернулся на юг, в ташкентский «Пахтакор». Андрей Батов также не дождался своего дебюта в «Локомотиве». Биография этого голкипера оказалась насыщенной. Несмотря на то, что в ней было всего два клуба первой лиги – «Факел» и «Сатурн». Но во второй лиге Андрей Анатольевич поиграл немало. В 1992 году Батов не только защищал ворота московского клуба «Пеле», но и был его главным тренером. Играл же Батов до 38 лет.