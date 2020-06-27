Русский венгр и тень Рудакова. Вратари «Локомотива» семидесятых

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вчера, 16:05

«Соккер.ру» продолжает серию рассказов о вратарях «железнодорожников». На очереди Золтан Милес и Валерий Самохин, а также их дублёры.

Летом шестьдесят девятого в «Локомотив» перешел невысокий, коренастый, черноволосый голкипер с венгерским именем Золтан Милес. Его приход положил конец неразберихе на последнем рубеже. Милес на протяжении семи лет был основным вратарем «Локомотива».

Золтан Золтанович был родом из закарпатского города Мукачево, населенного преимущественно венграми. Начинал в родном городе, потом поиграл на Западной Украине – «Спартак» (Станислав), «Авангард» (Тернополь). Киевское «Динамо» не могло обойти своим вниманием талантливого вратаря, и в шестьдесят третьем Милес оказался в динамовском дубле. Потом были служба в армии и выступления за херсонский «Локомотив». Оттуда его и вызвали в «Локомотив» московский.

Недостаток роста – 174 сантиметра, Золтан Золтанович компенсировал потрясающей реакцией и не менее потрясающей прыгучестью. А еще он обладал некоей харизмой, чего так не хватало наследникам Маслаченко. Иной раз только потрясающая игра вратаря позволяла «железнодорожникам» набирать очки в безнадежных матчах. Хорош был Золтан и при отражении 11-метровых. Считался грозой пенальтистов. Однажды в матче с киевлянами Милес отразил два удара с точки, чем обеспечил «Локомотиву» победу над грозным соперником. Кстати, именно в той игре один из лучших пенальтистов в нашем футболе Владимир Мунтян единственный раз проиграл дуэль голкиперу. Вторым незабившим оказался Владимир Веремеев. Хорошо играл Милес и ногами. Особенно это бросалось в глаза во время мини-футбольных турниров на приз «Недели». На выходах Золтан Золтанович играл несколько слабее, но защитники старались подстраховать своего вратаря в воздухе.

С Милесом в воротах «Локомотив» дважды вылетал и дважды возвращался в элиту. Причем ни у кого из болельщиков «Локомотива» язык бы не повернулся упрекнуть в неудачах своей команды вратаря. Ведь на протяжении нескольких сезонов именно на его игре держалась вся команда. Прими Золтан предложение от другого клуба, а они были, глядишь, сыграл бы и в сборной, и трофей выиграл. Но Милес оставался верен «красно-зелёным».

Ушёл Милес весной 1977 года. Уже тогда стали говорить, что он потерял былую прыгучесть. «Локомотив» пригласил из киевского «Динамо» Валерия Самохина, а в основу команды стучался чемпион Европы среди юношей Валерий Новиков. Вот и передал Золтан перчатки молодому голкиперу, который через пару сезонов оказался в ЦСКА . Золтан Золтанович отыграл сезон в кишиневском «Нистру», после чего завершил выступления в 33 года. Наверно, рановато.

Золтан Милес закончил ВШТ , но на тренерском поприще больших успехов не достиг. Играл за ветеранов. Умер русский венгр очень рано – всего в 53 года. В Москве проводился мемориал Золтана Милеса, но пока этот турнир не стал регулярным.

Анатолий Зарапин, приглашенный из карагандинского «Торпедо», сыграл в составе «Локомотива» лишь один кубковый матч за два сезона. Зато в «Торпедо» Анатолий Петрович стал видным вратарём и чемпионом Союза.

Борис Когут перенёс в юности тяжёлую травму, которая помешала ему заиграть и в ЦСКА , и в «Локомотиве». Борис Иванович провёл в составе «Локомотива» три сезона, но так и остался дублёром Милеса. Однако если Когуту выпадал шанс сыграть в основе, он действовал уверенно и надёжно.

Валерий Самохин. Очень интересный, красиво игравший и при этом не раскрывшийся полностью вратарь. Свои лучшие годы Валерий Борисович провёл в киевском «Динамо», в тени Евгения Рудакова. Переход в «Локомотив» был попыткой выйти из тени.

Воспитанник запорожского футбола Валерий Самохин получил известность в бытность вратарем одесского СКА . После завершения службы в армии Валерий отправился вслед за своим тренером Анатолием Федоровичем Зубрицким в «Кривбасс», где провел два отличных сезона. Самохин был не прочь сыграть на публику, но при этом не злоупотреблял эффектными бросками. Вратарь угодил на карандаш селекционерам киевского «Динамо», и в 1972-м Самохин перебрался в столицу советской Украины.

Евгений Рудаков находился в самом расцвете сил, и вытеснить его из ворот в ту пору было невозможно. Но и в семьдесят втором, и особенно в семьдесят третьем Самохин выходил на поле довольно часто. В ту пору отменили ничьи, и победителей выявляли с помощью пенальти. Вот тут-то и пригодилось умение Самохина отражать удары с точки.

Но в семьдесят четвертом послематчевые пенальти отменили, а киевлянам нужно было без особого риска вернуть себе чемпионский титул. Рудаков играл почти во всех матчах, Самохин больше смотрел футбол со скамейки. В семьдесят пятом году «Динамо» — обладатель Кубка Кубков и Суперкубка Европы, было разгромлено «Пахтакором» в Ташкенте со счетом 0:5. Ворота защищал Самохин. Валерий был виноват только в одном из пяти пропущенных им мячей – в третьем. Но подробности матча имеют свойство забываться, а в сухом остатке имеется статистика. И пять пропущенных мячей оказались сильным ударом по имиджу киевского «Динамо». Тем более что Евгений Рудаков за всю карьеру лишь раз пропустил четыре мяча, да и три пропускал очень нечасто. Поэтому Валерию нужно было восстанавливать репутацию, а в «Динамо» это было сделать сложно. Мало того, что Рудаков отложил свой уход, так еще из «Спартака» перешел лучший вратарь 74 и 75 годов Александр Прохоров. Вот и отправился Валерий Борисович из Киева в Москву.

В «Локомотиве» Валерий сразу стал основным, вытеснив из ворот Милеса. В весеннем чемпионате Самохин осваивался в воротах «железнодорожников», а в осеннем отыграл без замен и очень уверенно. Весной «Локомотив» закончил чемпионат предпоследним, а осенью занял девятое место.

В семьдесят седьмом «Локомотив» отлично стартовал и столь же здорово прошёл первый круг. При этом «красно-зелёные» пропустили лишь девять мячей, меньше только у киевлян. А потом Валерий Самохин получил травму. Молодой Валерий Новиков, чемпион Европы среди юношей, грубых ошибок не допускал, но именно при нем «Локомотив» потерпел несколько ненужных поражений, помешавших «железнодорожникам» занять призовое место.

В семьдесят восьмом «Локомотив» неплохо начал, но уже ближе к середине чемпионата команда стала валиться. Игорь Волчок был отправлен в отставку, на должность главного тренера вернулся Виктор Марьенко.

Сначала отношения вратаря и тренера были вполне нормальными. Более того, если Волчок на какое-то время усадил Самохина на лавочку и стал прибегать к услугам Александра Яновского, то Марьенко вернул Валерия в ворота. Но «Локомотив» в том сезоне финишировал предпоследним, и от вылета его спасло только расширение высшей лиги до 18 клубов. По сравнению с прошлым сезоном слабее сыграли все, вратарь не исключение. Возможно, именно осенью Марьенко стал разочаровываться в Самохине.

Сезон-79 стал самым неудачным в карьере Валерия Борисовича. После успешного старта «Локомотив» начал терять очки, проигрывать. Виктор Марьенко нашел одного из главных виновников неудач:

Причина серии поражений видится мне в откровенно слабой игре вратаря Самохина. Он сдавал госэкзамены в Киевском институте физкультуры, часто отлучался, не тренировался и не готовился, как следует, к играм, случалось, прилетал прямо на матчи. Но у нас нет второго вратаря, и мы были вынуждены заставлять Самохина «гоняться за двумя зайцами». Наш вратарь сыграл значительно ниже своих возможностей, а это не могло не отразиться и на психологии полевых игроков. Переоценил свои возможности атакующий полузащитник Соловьев, пять матчей провел на «двойку». Большего ждем от Шевчука, от новобранцев клуба. Виновных в 13 пропущенных голах мы нашли. 16 забитых мячей свидетельствуют о жизнеспособности коллектива. Акцент на атаку мы сделали еще в прошлом году, отрядив в переднюю линию трех форвардов. В этой линии два новичка, а Петраков, получив травму, почти полтора месяца не тренировался. Сейчас он начинает входить в форму, обретают уверенность Пантелеев и Зюзин. Верим в Самохина, которому теперь не надо будет раздваиваться. Заиграет он, и пропадет скованность у остальных.

Но доверие к Самохину иссякло после матча второго круга с московским «Спартаком». К седьмой минуте «красно-белые» вели 2:0, и в обоих мячах была вина вратаря «железнодорожников». Особенно в первом – Эдгар Гесс забивал с нулевого угла. Уже на 11-й минуте Марьенко заменил Самохина, отправив в ворота спартаковского воспитанника Владимира Дорохина. Итоговый счет – 1:8. Но Дорохин провел и следующий матч, и еще пять. Самохин появился в воротах еще раз – в игре с московским «Динамо», пропустил три мяча и больше за «Локомотив» не играл. В восьмидесятом он защищал ворота новичка первой лиги никопольского «Колоса», а потом и вовсе завершил выступления. Впрочем, однажды Валерию Борисовичу довелось сыграть после длительной паузы – в восемьдесят шестом тренеру ирпенского «Динамо» пришлось вспомнить молодость. Валерий Борисович и в шестьдесят с лишним выступал за ветеранов. Очевидцы утверждали, что Самохин играл столь же здорово, что и в бытность действующим футболистом.

Про Валерия Новикова достаточно подробно написано в армейском разделе. В родном «Локомотиве» Валерий Иванович успел выиграть чемпионат Европы среди юношей и сыграть два неполных сезона. А потом получил повестку в армию, ушел в ЦСКА и назад не вернулся. Так уж случилось, что Новиков не стал легендой «Локомотива», но оказался видным голкипером в истории армейского клуба.

Владимир Дорохин закончил спартаковскую школу, после чего отправился в «Локомотив». Играл за дубль, находился в резерве — глубоком и не очень. Помните слова Виктора Марьенко: «Второго вратаря у нас нет»? Был второй вратарь. Дорохину представился шанс заиграть, но он им не воспользовался. Девятнадцать пропущенных мячей в девяти встречах. По окончании сезона-79 Владимир Николаевич перешел в «Красную Пресню», а потом судьба забросила Дорохина в карагандинский «Шахтёр».

Александр Яновский, как и Валерий Новиков, – известная личность в отечественном вратарском цеху. Но прославился Александр Аркадьевич в своем родном «Спартаке» из Орджоникидзе и в «Пахтакоре». В «Локомотиве» Яновский сыграл пять встреч в сезоне-78. Четыре встречи из этих пяти были проиграны, в пятой была ничья. Может быть, поэтому пребывание данного очень квалифицированного голкипера в «Локомотиве» оказалось столь недолгим.

Ещё один известный голкипер – Алексей Чистяков, находился в «Локомотиве» немногим больше времени, чем Яновский — второй круг чемпионата-78 и первую часть первенства-79. Но бывшему вратарю «Кубани» так и не дали сыграть за «железнодорожников». Виктор Щелкунов нашел себя в мини-футболе, сначала как вратарь, а потом и как тренер вратарей.