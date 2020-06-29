Андрей Ширяев — помогал «Локомотиву» вернуться в элиту и огорчал «Спартак»

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сегодня, 11:02

«Соккер.ру» продолжает рассказывать про голкиперов «Локомотива». На этот раз вас ждёт рассказ о тех, кто помог вернуться команде в число сильнейших.

Вылетев в 1980 году в первую лигу, «Локомотив» надолго застрял в ней. На долгие семь лет. Вернуться с ходу не получилось. Москвичей на финише обошло кутаисское «Торпедо». В 1982-м за повышение в классе борьбу вели сразу пять команд, в том числе и «железнодорожники». Но путёвки достались вильнюсскому «Жальгирису» и кишинёвскому «Нистру».

А потом первая лига стала затягивать. И неизвестно, как бы всё сложилось, если бы зимой 1986 года в команду не пришёл новый старший тренер — Юрий Сёмин. Который и вернул «Локомотив» в число сильнейших клубов страны. Юрий Павлович обновил состав, привёл многих футболистов, в том числе и вратаря Андрея Ширяева. Но прежде чем приступить к рассказу об Андрей Михайловиче, вспомним тех, кто играл за «Локомотив» в первой лиге. Про Сергея Бабурина вы уже прочитали.

Геннадий Горбунов пришёл в «Локомотив» весной 1981 года, когда в команде играли Бабурин и Леонов. У воспитанника «Торпедо» в послужном списке были и матчи за родной клуб, и год в ЦСКА , и несколько сезонов в воротах смоленской «Искры». «Локомотив» начинал сезон с тремя сильными вратарями – Бабуриным, Леоновым и Горбуновым. Но у последнего было одно преимущество. Его пригласил новый тренер Александр Александрович Севидов. Пригласил, чтобы играть. И Геннадий Иванович оправдал доверие тренера. Горбунов прекрасно отыграл в чемпионате, и не его вина, что «Локомотив» финишировал третьим и не вернулся в высшую лигу. Тут сказался и слабый старт, и потери на ровном месте, и незабитые пенальти, и лишние ничьи.

Легко завоевав место первого вратаря в сезоне-1981, Горбунов столь же легко его утратил в следующем сезоне. «Железнодорожники» неудачно выступили в Кубке, не сумев выйти из группы. Чемпионат начал Бабурин. Сергей Алексеевич отыграл очень ровно и надежно, Горбунову пришлось довольствоваться ролью запасного. По окончании сезона Геннадий Иванович покинул клуб и продолжил выступать в любительских коллективах столицы.

Воспитанник ФШИ Андрей Страхов провел в «Локомотиве» два года, дебюта не дождался и уехал. Выступал за «Новбахор», владивостокский «Луч» и кемеровский «Кузбасс».

В 1983 году из «Спартака» в «Локомотив» перешел молодой Вадим Кириллов. Рослый блондин запомнился игрой в турнире спортшкол в воротах ЭШВСМ. Стал победителем, не пропустил ни одного мяча и был признан лучшим вратарем. Но в «Спартаке» Вадим не заиграл, а в «Локомотиве» провёл лишь семь встреч, в которых пропустил шесть мячей. А потом Кириллов куда-то исчез из поля зрения.

В 1984 году в «Локомотив» из брянского «Динамо» пришел высокий и широкоплечий голкипер — 21-летний Игорь Пестрецов. Игорь начинал в родном Краснодаре — в спортшколе «Урожай». В шестнадцать лет играл за дубль «Кубани», потом уехал в казанский «Рубин», а уже оттуда в московское «Динамо». Там молодой вратарь попал на глаза Льву Яшину, и Лев Иванович благословил Игоря.

Но в московском «Динамо» заиграть не удалось. Трудно было конкурировать с Прудниковым и Уваровым, которые старше Пестрецова всего на три года. Игорь ушел в брянское «Динамо», где получил хорошую игровую практику. А потом предпринял новую попытку покорить столицу, уже в «Локомотиве». В первом сезоне Игорь Дмитриевич больше сидел, нежели играл. Во втором Игорь Волчок сделал ставку именно на Пестрецова. Сезон-1985 начинал Бабурин, но после проигрыша хабаровскому СКА (0:2) в ворота встал Игорь Пестрецов, который и провёл все оставшиеся встречи.

В восемьдесят шестом году пришёл Андрей Ширяев, а Пестрецов оказался вторым. Тем не менее, Юрий Сёмин рассчитывал на Игоря, и Пестрецов весьма удачно подменил Ширяева в середине сезона. А в самом конце первенства Пестрецов повредил спину. На лечение ушёл целый год. А когда Игорь Дмитриевич поправился, то «Локомотив» на него уже не рассчитывал.

Игорь уехал в «Экибастузец», где провел два сезона. Потом Игорь Волчок пригласил хорошо знакомого ему вратаря в наманганский «Новбахор», и помог тому подняться в первую лигу чемпионата СССР . Последний союзный чемпионат Игорь Дмитриевич провёл в родном городе Краснодаре, где играл за «Кубань». Там он и получил травмы обеих рук и опять надолго выбыл из строя.

Пестрецов поиграл за границей – в Швеции, а завершал карьеру в брянском «Спартаке». В Брянске Игорь Пестрецов живет и работает в настоящее время. Работа Игоря Дмитриевича пока не связана с футболом, но он намерен найти применение своему опыту и вратарскому мастерству.

В 1984-м «Локомотив» пригласил из ФШМ тренера Владимира Михайловича Юлыгина и шестерых футболистов ФШМ, среди которых оказался Борис Ткачёв. Борису была отведена роль третьего вратаря. Ткачёв получил известность в других клубах – «Таврии», «Волгаре-Газпроме», николаевском «Судостроителе». На Украине Борис Сергеевич считался одним из самых квалифицированных тренеров по работе с вратарями. Не так давно его пригласили работать в академию донецкого «Шахтёра». Затем Ткачёв вернулся в родной Крым и работал в нескольких командах полуострова.

После окончания сезона-1985 команду возглавил Юрий Сёмин. Перемены, проводимые Юрием Павловичем, коснулись всех линий команды, в том числе и вратарской. Ворота были доверены опытному Андрею Ширяеву из «Факела». Союзная первая лига была турниром весьма приличным, в котором играло немало футболистов, способных украсить собой и элиту нашего футбола. Но не всем героям первого дивизиона довелось поиграть в высшей лиге. На счету Андрея Ширяева только два матча на высшем уровне. Но в первой лиге этот вратарь был футболистом первой величины.

Андрей Ширяев имел отношение к пяти столичным клубам. Правда, в «Динамо» Андрей играл только за дубль. В «Торпедо», хоть и входил в последний чемпионский состав автозаводцев, Ширяев не играл за основной состав. В «Спартак» Андрей Михайлович попал уже по окончании карьеры игрока — тренировал вратарей. В последние годы жизни он трудился в ЦСКА , готовил голкиперов молодёжного состава — смену Игорю Акинфееву. А вот в «Локомотиве» Ширяев был первым номером и во многом помог возрождению «железнодорожников». Габаритный – рост сто девяносто два, вес девяносто и при этом очень подвижный голкипер. Но всё же лучшие годы Андрей Михайлович провёл в воронежском «Факеле», где и заработал репутацию одного из лучших вратарей первой лиги. Еще он оказался единственным игроком «Факела», прошедшим с командой весь путь от второй лиги до высшей.

Андрей Ширяев – воспитанник футбольной школы «Метростроя», впоследствии перешел в ФШМ, после чего уехал в Рязань, где играл за местный «Спартак». В семьдесят шестом Андрея пригласили в «Торпедо», где он провёл полтора года. Но заиграть в составе автозаводцев не получилось, а сидеть в резерве Андрею не захотелось. Вот он и откликнулся на предложение воронежского «Факела». В Воронеже тогда собралась славная компания, которой руководил тренер-фронтовик Борис Евгеньевич Яковлев. Напарником Ширяева стал известный голкипер, бывший торпедовец Анатолий Елизаров. Два вратаря играли по очереди. Совместные тренировки с Елизаровым способствовали прогрессу молодого голкипера.

Борис Яковлев заложил фундамент «Факела», а потом его дело продолжил опытнейший тренер Виктор Семёнович Марьенко, приводивший «Торпедо» к победе в чемпионате СССР . В Воронеже сложился очень крепкий коллектив. А оборона «Факела» была сильнейшей в лиге — Сергей Савченков и Олег Осипов в центре, будущий олимпийский чемпион Виктор Лосев справа, Андрей Шашкин слева. Вратари на последнем рубеже — Андрей Ширяев и Владимир Меровщиков. За весь воронежский отрезок карьеры Андрей Михайлович лишь раз пропускал больше трёх мячей — было это в кубковой встрече с «Торпедо», проигранной 0:5. Зато по количеству сухих матчей воронежские вратари были лучшими в первой лиге.

«Каждый год мы ставили задачу по выходу в высшую лигу и были готовы к повышению в классе. И были близки. Но конкуренция была настолько сильной, что мы смогли выполнить свою задачу только в восемьдесят четвёртом. В восемьдесят втором например на две путёвки претендовало сразу пять команд. Вплоть до последнего тура», — вспоминал Андрей Михайлович.

В «Локомотив» Ширяев пришёл уже сформировавшимся вратарем, одним из сильнейших в первой лиге и мастером спорта. Тогда это весьма почётное звание футболисту первой лиги получить было очень сложно. Ширяев получил мастерский значок за выход в полуфинал Кубка СССР 1984 года. «Обидно было до слёз. Прошли „Спартак“, вышли в полуфинал. Играли в Ленинграде с будущим чемпионом „Зенитом“. Играли на равных. В основное время ничья, а в дополнительное Андрей Шашкин срезал мяч в наши ворота. Могли бы и Кубок взять, но пришлось ограничиться мастерскими значками».

А ещё Андрей Ширяев был и остался крайне неудобным вратарём для московского «Спартака». В обеих встречах против «красно-белых» Андрей отыграл на ноль, а «Факел» добился ярких, даже исторических для клуба побед в кубковых матчах (3:0 в 1980-м и 2:0 в 1984-м).

«Мы с Ринатом Дасаевым, моим ровесником, потом вспоминали эти встречи. Конечно, два матча — не показатель, но всё же, атака „Спартака“ была одной из самых сильных в стране. Редко кому удавалось устоять перед ней. Поэтому сыграть два раза на ноль против спартаковцев — дорого стоит».

Пока «Факел» играл в первой лиге, его тренеры использовали двух вратарей – Владимир Меровщиков и Андрей Ширяев играли примерно поровну, Ширяев несколько больше. И это был тот случай, когда ротация шла на пользу и голкиперам, и команде. Но в высшей лиге. Ширяеву довелось сыграть в двух матчах – с «Торпедо» и «Кайратом», в которых он пропустил по два мяча. Начало сезона он пропустил из-за травмы, а потом Виктор Марьенко сделал ставку на Меровщикова. В конце сезона Андрей заболел гепатитом и надолго выбыл из строя. А «Факел» не смог закрепиться в компании сильнейших.

Конечно, неудовлетворение сезоном, и своей ролью в команде остались. И возможно, они и побудили Андрея Михайловича сменить клуб. Тем более что последовало приглашение от амбициозного «Локомотива». Причем приглашал Андрея Игорь Волчок, а играть довелось при Юрии Сёмине. Новый тренер помог Ширяеву с лечением гепатита. Вратаря определили в клинику, где использовали самые современные методы. И восстановление заняло полтора месяца вместо обычных шести.

Но вернуться с первой попытки сёминскому «Локомотиву» не удалось. Команда хоть и провела ряд очень хороших матчей, но заняла шестое место. Ширяев отыграл удачно, за исключением встречи в Ташкенте (3:4). Второй же сезон и Сёмина и Ширяева в «Локомотиве» выдался очень успешным. «Железнодорожники» заняли второе место с отрывом от финишировавшей третьей «Даугавы» в восемь очков. «Локомотив» пропустил меньше всех в лиге – 26 мячей. Показатель Ширяева – 21 пропущенный мяч в 37 матчах оказался лучшим в лиге. Спокойная и грамотная игра вратаря и к тому времени капитана стала одним из слагаемых успеха. «Локомотив» вернулся в высшую лигу.

Но в высшей лиге Андрею Михайловичу сыграть не довелось. Накануне сезона-1988 в «Локомотив» пришел Станислав Черчесов, которому надоело быть дублёром Рината Дасаева в «Спартаке». Бывший спартаковец стал основным в «Локомотиве». Ширяеву пришлось подвинуться. Второй раз судьба довольно жестоко обошлась с этим вратарем. В восемьдесят восьмом Андрей сыграл только в кубковом матче с павлодарским «Трактором», в котором «Локомотив» проиграл 0:2 и выбыл из турнира. И хотя Ширяев был признан в том матче лучшим игроком в составе гостей, эта игра оказалась для него последней в составе московского клуба.

Черчесов блестяще отработал в восемьдесят восьмом, а в восемьдесят девятом вернулся в «Спартак» и заменил уехавшего в Испанию Дасаева. Казалось, настал звёздный час Андрея Ширяева. Но Сёмин ставил в ворота Андрея Михалычева, Хасанби Биджиева, Вацлаваса Юркуса, только не опытного вратаря, который помог «Локомотиву» выбраться из первой лиги. Впрочем, Юркус уже не был конкурентом Ширяева, ибо Андрей Михайлович в середине сезона перешёл в саратовский «Сокол», где провел чемпионаты 1989 и 1990 годов. В начале девяностых Андрей Ширяев играл в московском клубе, неоднократно менявшем свое название, но запомнившемся под именем «Интеррос».

Вот так и разминулся отличный вратарь Андрей Ширяев с высшей лигой. Обидно, конечно, но что поделаешь. Зато из Андрея Михайловича получился отличный тренер, который подготовил немало вратарей для нашего футбола. Не удивляйтесь, если через несколько лет вратарь сборной России скажет в интервью — «я учился у Ширяева».

Наш разговор с Андреем Михайловичем состоялся летом 2012 года, когда он работал с молодёжным составом ЦСКА . Ширяев приглашал посетить матчи его команды, а я всё откладывал, да откладывал. Так и не встретились снова. 15 июня 2015 Андрея Михайловича не стало.

В 1986 году одним из дублёров Андрея Ширяева был Евгений Кранатов. Уроженец Казани не сыграл за «железнодорожников» ни одной встречи. Как несколькими годами ранее в «Торпедо». После нескольких месяцев пребывания в «Локомотиве», Евгений ухал в родные края. Сначала играл за «Турбину» из Брежнева, так одно время назывались Набережные Челны. Потом был «Рубин». Но лучшие годы Евгений Юрьевич провёл в ярославском «Шиннике».