Антисборная 24-го тура: Чалов продолжает режим «без голов», Ганчаренко и Божович соревнуются в безразличии

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сегодня, 16:01

«Соккер.ру» нашел тех, кто поддался на искушение разочаровать футбольных фанатов в последнем туре РПЛ .

Вратарь

Гиорги Шелия («Тамбов»)

В основу антигероев выбираем человека, который сначала пытался устроить игры разума при пенальти в свои ворота – и уступил Бикфалви, причем голкипер сам себя обманул, а потом имел время для выбора позиции, но пропустил мяч под собой после удара Эрика с игры. В «домик» пускать мяч плохо не только во дворе. Широкоплечий Шелия скушал два гола после трех ударов в створ ворот. Остальные вратари выступили лучше.

Защитники

Тимофей Маргасов («Сочи»)

Оказывается, если «Сочи» играет против взрослых, то уже не такие крутые. Тимофей, хотя человек опытный – 28 лет, играл за «Ростов» и числился в «Локомотиве», оказался совершенно не готов к борьбе с Беришей. Вингер «Ахмата» в лучших традициях разрывал правый фланг обороны «Сочи» — 8 действий в завершении атак, 11 обводок, а Тимофей только успевал читать фамилию на спине у 77-го номера соперника. Рассказов из «Спартака» в своей игре дважды нелепо привез моменты в ворота «Спартака», но Маргасов сыграл слабее.

Миха Мевля («Сочи»)

Шел в антисборную и дошел. Был такой американский сериал «Безмозглые», где по сюжету инопланетные насекомые вылезли из челябинского метеорита и начали заражать членов Конгресса, выедая мозг. Метафора для описания действий «Сочи» в защите против «Ахмата». Целых 23 момента создали хозяева, гости чудом не проиграли. И вина полностью на Мевле. Новосельцев и Миладинович – слабые защитники, а Миха – сильный. Но бывший игрок «Зенита» даже Глушакова поймать не может. Стыд и позор.

Александр Денисов («Арсенал») – ошибки тура

Защитники «Рубина» и «Тамбова» подводили, но оборонцы туляков пошли дальше. Александр Денисов не играл с марта, но когда тренер ему доверился – подвел. На первой минуте матча защитник «Арсенала» создал гол для Мамаева – банально скинул ему мяч под удар, и Павел со второй попытки пробил Лодыгина. А потом Ионов сыграл в падении головой, ведь Денисов снова не закрыл оппонента, хотя следил за ним перед подачей, крутил головой. У Александра были удачные матчи, но атака «Ростова» ему не по зубам.

Андрей Ещенко («Спартак»)

Вышел слева и бесполезно провел 84 минуты на фланге, пытаясь полноценно заменить Айртона. Не получилось ничего – ноль созданных моментов, по нулям отборы, обводки, верховые дуэли, заработанные угловые и перехваты. Если смотреть на статистику, то сложно понять, что против Сухова, оказывается, кто-то играл. «Спартаковский» дедушка Ленин в молодости был цепким правым беком, но его выход на другом фланге напомнил, что у москвичей один перспективный латераль – Айртон, дефицитная позиция.

Полузащитники

Алекс Крал («Спартак»)

К сожалению для «Спартака», у Крала сходство с бразильцем Давидом Луисом не только внешнее. Может выдать объем – только Зобнин из игроков середине поля и атаки вступал в игру чаще, чем чех, но безалаберный. Много бегает, а толку от этого мало. Например, Крал обрезался в таких простых передачах, что его после этого в ФНЛ трудно представить –36 % брака в пасах. Создал один момент за матч, но ни от контратак «Уфы» свою команду не спас, ни первым пасом не побаловал. Игрок интересный, а выступает странно.

Яка Бийол ( ЦСКА ) – удаление тура

Опорный хавбек начинается с личности. А если скромен в жизни, то должен быть таким же пахарем, как Нголо Канте, чтобы забраться на вершину. Яркими личностями на поле были все ребята с репутацией мстителей из ЦСКА , а вот молодой словенец, хотя физические параметры классные, не радует смекалкой и обладает характером, что мешает вовремя остановиться. Помним Вернблума, что вечно хватал желтую и изворотливо избегал красных, а Бийол как Понтус наоборот – вышел в дерби с «Динамо» на 77-й минуте, через три уже был с предупреждением, а на 91-й, хотя игрового смысла не было, получил еще одну желтую и пропустит дерби со «Спартаком».

Оливер Абильдгор («Рубин»)

Казанцы не смотрелись против «Локомотива» ужасно, по воротам били так же часто, но подходы не реализовали – у Гильерме сотый «сухарь» в РПЛ . И технично пытались играть, но «Локомотив» победил благодаря свободе, которую получило трио атакующих хавбеков – Рыбчинский, Миранчук и Мариу. Особенно легко получалось у Алексея, и поскольку по карте касаний на футбольном поле очевидно, что ловить Алексея призвали не Могилевца – Павел сыграл невзрачно, но выше по схеме, а именно датского Оливера, то центральный хавбек «Рубина» должен получить на орехи. Миранчука не удержал.

Нападающие

Данила Прошляков («Ростов») – промах тура

Дважды символ. И того, что в молодежке «Спартака» сложно рано вырасти в профи, и что у Карпина короткая скамейка. Валерий Георгиевич дал почти тайм 20-летнему форварду, а тот отплатил эпичным промахом с нескольких метров, причем сложился на землю, как уставший жираф. А чтобы закрепить негативное впечатление зачем-то на 94-й минуте в центре поля получил вторую желтую: начал размахивать локтями, хотя даже в детских командах знают, что сейчас за такое всегда дают желтые, ведь травмы головы опасны для жизни. Данила может утешать себя тем, что «Ростов» из-за него не потерял очки, или что Месси в сборной тоже начал с красной карточки. А если без подколов бедняги, то Прошляков – сырой нападающий, пример того, как подводит отсутствие опыта.

Федор Чалов ( ЦСКА )

DJ Chaloff снова с нами и снова отключен от голов. Не пригласят на следующий пустынный фестиваль «Burningman», где одуревшие от офисной жизни белые воротнички предаются грехам в мирке без денег, где дарят друг другу вещи, необходимые для выживания в пустыне, или используют натуральный обмен. Пустыня – лучшая метафора атак ЦСКА в матчах после возобновления сезона. С «Зенитом» вроде дергались, а по итогам дерби с «Динамо» не снимут сагу – ни о чем. Ди-джею Федору надо избавляться от режима «гол офф», но раз лучший снайпер прошлого сезона родил один удар за 77 минут на поле в дерби, то остается в антисборной.

Антон Заболотный («Сочи»)

Что же Антон поддался взрослым защитникам «Ахмата»? Бравировал на неделе, что удачно толкал школьников из «Ростова», а дойти до понимания, что профессионал не выйдет на поле, если его попробуют заставить уничтожить экспериментальный юношеский состав, не смог. Впрочем, «Сочи» получил по полной программе за то решение играть. Даже Прядкин назвал матч «несправедливым». А вот Заболотный справедливо в антисборной. Форвард сыграл еще хуже, чем Кокорин – 0 ударов, точность паса – 33 %, хуже дворового футбола. Антону надо ждать нового матча против школьников, против взрослых забил 2 раза в 17 матчах.

Главные тренеры

Миодраг Божович («Крылья Советов») и Виктор Ганчаренко ( ЦСКА )

Бить лежачего не будем, но пнем критикой сидячего – Божович обреченно смотрел, как «Крылья Советов» сливают две игры подряд. Команда оба раза дергалась, но тренер не помог. Как и Ганчаренко не выручил ЦСКА в дерби с «Динамо». Главный тренер так не поступает, «кононовщина» чистой воды. Уехал, вернулся, диктовал Овчинникову приказы с трибуны, но согласился остаться и сыграть против «Спартака» уже завтра. Ганчаренко выдал серию опасных для коллектива поступков, и как футболистам теперь ему верить?

Хитрость тура. Новая фишка арбитров