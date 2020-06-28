Где ваши медали АПЛ? Джеррард и другие выдающиеся «красные» без титула

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вчера, 21:30

Но отмечают успех команды Клоппа, как свой собственный! «Соккер.ру» — о крутых футболистах «Ливерпуля», чья карьера на «Энфилде» пришлась на 30 лет без чемпионств.

В символическую сборную попадают футболисты, оставившие заметный след в новейшей истории «Ливерпуля» и не побеждавшие в АПЛ . Если титул чемпиона Англии был добыт в другой команде, такой футболист не рассматривается в качестве кандидата в список славных неудачников. Так, Майкл Оуэн имел все шансы занять место в атаке этой команды, но в сезоне 2010/11 он выиграл Премьер-Лигу с «Манчестер Юнайтед», так что свою медаль АПЛ может предъявить по требованию. У всех, о ком ниже, такой возможности нет.

Вратарь

Пепе Рейна (Испания) — 394 матча

Выбор стоял между Дудеком и Рейной, но пусть поляк выиграл свой финал Лиги чемпионов у «Милана», испанец сыграл в два раза больше матчей за «красных» и трижды становился обладателем «Золотой перчатки» АПЛ . Чемпион мира и Европы — классный вратарь и топовый дядька, с которым не соскучишься. Стать первым с «Ливерпулем» ему не удалось, лучшее достижение — «серебро» в сезоне 2008/09, когда мерсисайдцы отстали от МЮ на 4 очка.

Защитники

Джейми Каррагер (Англия) — 737 матчей, 5 голов

Каррагер — второй футболист по количеству матчей за «Ливерпуль» в истории клуба, уступает только легендарному Иану Каллагану, только у Калли 5 чемпионских титулов, а у Карры — ни одного. За 17 сезонов в составе «Ливерпуля» человек одного клуба дважды поднимался на вторую ступень пьедестала почета, но до титула не дотянулся, зато сейчас радуется и троллит Гари Невилла, у которого 8 титулов с МЮ .

Сами Хююпя (Финляндия) — 464 матча, 35 голов

В апреле статистико-аналитический британский портал Squawka включил Хююпя в топ-15 лучших защитников в истории АПЛ . В рейтинге, который возглавили Джон Терри, Рио Фердинанд и Сол Кэмпбелл, финн занял 13-е место. Сами был близок к отметке в полтысячи матчей за «Ливерпуль», он выиграл с «красными» все, кроме чемпионата Англии. Хююпя запомнился не только надежной игрой в обороне, но и великолепной игрой на втором этаже, которая принесла ему солидные 35 голов за «Ливерпуль».

Мартин Шкртел (Словакия) — 320 матчей, 18 голов

В сезоне 2013/14, когда «Ливерпуль» под руководством Брендана Роджерса боролся за титул, Шкртел установил антирекорд АПЛ , забив 4 автогола, но ведь и в чужие ворота забил 7! Мартин знавал разные времена на «Энфилде», но болельщики любили его за самоотверженность и страсть. Увы, единственным чемпионством в карьере Шкртела осталась победа в РПЛ -2007 с «Зенитом».

Йон Арне Риисе (Норвегия) — 348 матчей, 31 гол

Этот рыжий норвежец успешно колесил по левому флангу «Ливерпуля» и порой наносил настолько потрясающие удары с левой ноги, что оставалось только браться за голову и восхищаться. Наиболее успешным для Риисе получился сезон 2004/05, увенчанный победой в Лиге чемпионов: норвежец сыграл 57 матчей и забил 8 голов, правда, в послематчевой серии пенальти стамбульского финала с «Миланом» свой удар с «точки» Йон смазал, но невероятная победа смыла память о том промахе.

Полузащитники

Стивен Джеррард (Англия) — 710 матчей, 186 голов

Стиви Джи — третий по количеству матчей за «Ливерпуль» и пятый в списке бомбардиров, трижды за 17 сезонов он становился вице-чемпионом, а в 2014-м совершил ошибку, возможно, стоившую «красным» титула. Группа болельщиков «Ливерпуля», когда почувствовали, что дело пахнет долгожданной победой, даже просили руководство клуба заявить действующего тренера «Глазго Рейнджерс» в качестве футболиста, чтобы Стивен мог получить свою медаль АПЛ и показать ее ван Перси при встрече. Да Джеррард и без того очень рад за родной клуб!

Джейми Реднапп (Англия) — 308 матчей, 41 гол

Откатываемся в 90-е и вспоминаем лучших представителей плеяды «Спайс Бойз» — так называли группу талантливых футболистов «Ливерпуля», не сумевших добиться сколь-нибудь значимых успехов с клубом при всех своих бесспорных талантах. Одним из заводил там был Джейми Реднапп, сын Харри и отличный полузащитник, раскрыться которому в полной мере помешали травмы и насыщенная светская жизнь.

Стив Макманаман (Англия) — 364 матча, 66 голов

Юный Стив иногда тренировался с командой еще в сезоне 1989/90, и хотя в официальных матчах участия не принимал, вблизи видел то чемпионство, которому на три десятилетия суждено было остаться ориентиром. За 9 сезонов в родном клубе Макманаман выиграл только Кубок Англии и Кубок Лиги, в 1999-м англичанин перешел в «Реал», где пополнил свою коллекцию сразу несколькими значимыми победами. В первый же год выиграл Лигу чемпионов и забил чудесный гол в финале в ворота «Валенсии».

Филиппе Коутиньо (Бразилия) — 201 матч, 54 гола

Бразилец неправильно оценил обстановку, когда в начале 2018-го отправился в «Барселону», «чтобы выиграть Лигу чемпионов». На самом деле, «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, а теперь и АПЛ . Кто-то считает, что Филиппе — переоцененный игрок, кто-то радуется его своевременному уходу из «Ливерпуля», но это решение не меняет того факта, что бразилец уже боролся за титул в сезоне 2013/14, на протяжении нескольких сезонов был главной движущей силой «красных» в атаке и создал не один шедевр.

Нападающие

Фернандо Торрес (Испания) — 142 матча, 81 гол

Торрес играл за «Ливерпуль» феноменально, голы сыпались, как из рога изобилия, в те годы это был один из сильнейших форвардов планеты. И что важно, Фернандо, перейдя в «Челси», выиграл с «синими» Лигу чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии, но не АПЛ . Такой медали в коллекции чемпиона мира, Европы и обладателя европейских клубных кубков нет и уже не будет.

Робби Фаулер (Англия) — 369 матчей, 183 гола

В детстве Робби болел за «Эвертон» и ходил на «Гудисон Парк», но это было в прошлой жизни, у него тогда и фамилия была другая — Райдер. А вот Фаулера знают уже исключительно как блестящего форварда «красных». Во второй половине 90-х у Робби было три подряд сезона, в которых он забивал не меньше 30 голов. Вот как прокомментировал Фаулер чемпионство «Ливерпуля»:

Юргена Клоппа теперь можно называть богом, не так ли? Я бы не стал возражать. Чувствую себя великолепно. Я уже давным-давно не играю за «Ливерпуль», но быть здесь и видеть, что для людей значит эта победа — невероятно.

Тренер

Рафаэль Бенитес (Испания) — 350 матчей (55.43% побед)