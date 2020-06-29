Сборная 24-го тура: Азар из РПЛ и возвращение Карпина

1593414016

сегодня, 10:00

Представители девяти клубов в составе – фанаты многих команд найдут знакомых футболистов в символической сборной от «Соккер.ру».

Вратарь

Сослан Джанаев («Сочи»)

Максименко и Шунин сыграли прилично, Гильерме почти не ошибался, но все три голкипера могут благодарить соперников – те не были достаточно агрессивными и нацеленными на ворота. Как у Беленова – 2 сэйва со «Спартаком», оба – простые, пусть разок мяч поймал лишь на линии. А вот «Ахмат» прижал «Сочи». 23 удара, из которых 7 – в створ. В большинстве случаев такая разница означает поражение, но Сослан потащил шесть выстрелов, пропустив только от Глушакова в моменте, когда даже Денису было сложно пробить мимо. Джанаев в порядке, как и был до паузы – один из лучших вратарей сезона наравне с Дюпиным и Беленовым.

Защитники

Владислав Игнатьев («Локомотив»)

Отработал на опыте. Довольно активным был Караваев против «Крыльев Советов», но «Рубин» в лучшем состоянии, так что Владислав встретил более сильного оппонента – героя прошлого тура Кварацхелию. И ветеран справился со всеми задачами. Игнатьев подключался к атакам – удар и созданный момент имеются, часто отбирал мяч, был активным на фланге, где пытался вступать в борьбу Самошников из «Рубина». Владислав не стал автором ассиста или гола, зато его команда ушла с поля без пропущенных мячей.

Илья Гапонов («Спартак») – передачи тура

Даже без Джикии и Кутепова оборона «Спартака», хотя допускала ошибки, отраженные в четырех сэйвах Максименко, ушла с поля без пропущенных мячей. А Гапонов, расположившись левее центра в классической тройке Тедеско, оказался самым активным участником матча на две команды – 105 касаний мяча, 90 пасов, 3 раза отобрал снаряд у соперника, 4 раза вынес круглого от ворот, 6 раз выиграл второй этаж. Также мог стать автором победного ассиста, если бы Ларссон довел до ума момент после передачи Ильи. Гапонов – талантливый защитник с прекрасным пасом.

Иван Ордец («Динамо»)

Тот случай, когда в комментариях фанаты «Динамо» и ЦСКА часто называют дерби «скучным», и имеют на это полное право. Но если искать людей, что были на своем месте в матче, то можно отметить именно защитников Шунина. Да, по его воротам нанесли 9 ударов, 3 даже пришлись в створ, но важно смотреть на детали – лишь один раз ЦСКА пробил из пределов штрафной за всю игру. Рыков и Ордец попросту не подпустили Чалова, Влашича и компанию к самой опасной зоне. В результате Иван снял весь воздух – 7 побед наверху, а «Динамо» в шестой раз подряд не проиграло «армейцам».

Мирослав Богосавац («Ахмат»)

Молодой сербский новичок грозненцев и в прошлом туре против «Крыльев Советов» хорошо смотрелся, и сейчас справился со своей работой. Дикая активность Бериши помогла Мирославу, но рыжий защитник сборной Сербии – успел дебютировать в прошлом году, играет так, что его контракт после аренды точно выкупят. Мохаммади уехал в «Гент», но чутье на сильных легионеров слева у «Ахмата» осталось. Конечно, можно также отметить стабильный футбол Дугласа Сантоса – снова приличный матч за «Зенит», но ему было просто, а вот Богосавац и фланг закрыл, и Кокорина вытеснил в центр, где Александр потерялся.

Полузащитники

Малком («Зенит») – настырность недели

Если Дзюба дважды пробил с «точки» по центру ворот, причем это были его единственные удары в створ – так себе подвиг, неважно сыграл Артем, еще и чужие голы испортил офсайдами, то Малком не забивал, но правильно назван главным героем непростого для «Зенита» поединка. Атаковали много, атаковали смачно, бразилец был в центре внимания. В роли плеймейкера не зажег, но как перешел на правый край после перерыва – начал рвать ткань обороны «Крыльев Советов». Шесть созданных моментов, шесть ударов, отмененный не по его вине гол, три обводки – Малком зажигает после паузы.

Павел Мамаев («Ростов»)

Павел – хороший футболист, которому часто мешал характер и события за пределами поля. Но Карпин прав – в «Ростове» «плохие парни» играют хорошо. Мамаев забил гол за «Ростов», показав миру «козу». Его команда не оказалась идеально готовой к матчу против «Арсенала» — сложно пересидеть на карантине и сразу вкатиться, но хорошо реализовали моменты. Мамаев не был самым активным в атаке, как и его коллеги, но без его мяча Карпин бы упустил два чрезвычайно важных пункта.

Эрик Бикфалви («Урал») – викинг тура

Успел и соперника убить, и глупо погибнуть на поле боя. Представьте, каким важным и полезным нужно быть для своей команды в матче, чтобы оказаться в сборной тура даже после удаления! Красная карточка Эрика получилась глупой – сам признал, сначала зацепил соперника в верховой борьбе, а через пару минут зачем-то пошел в борьбу и наступил оппоненту на ногу в центре поля. Играл без агрессии, но это желтые карточки. Вот только удаление не помешало «Уралу» выиграть, поскольку у них есть Бикфалви – реализовал пенальти и забил красивый гол после техничной комбинации прямо в чужой штрафной. Эрик – герой команды Парфенова, невзирая на неаккуратные действия и карточки.

Алексей Миранчук («Локомотив»)

Удивительно, но это первый дубль Алексея в РПЛ . Снова в сборной тура, явно настроился на трансфер из «Локомотива» и ждет предложения, что последуют, если атакующий хавбек продолжит приносить москвичам победы. В прошлом туре единственным и победным стал его красивый гол, в этом забил снова – в ворота «Рубина», а потом добавил еще один мяч с пенальти, которое с душком, но на оценку Миранчука не влияет – приговор исполнил мастерски. Четыре удара, четыре созданных момента – Алексей в ударе.

Бернард Бериша («Ахмат») – Азар тура

Косовар провел один из самых сильных матчей в сезоне. У него 11 удачных обводок, на четыре больше, чем у всех футболистов «Сочи». Запредельный показатель уровня Азара или Неймара в лучшие времена. Бериша почти не ошибался в передачах и создал три момента для напарников. А еще нанес сразу пять ударов по чужим воротам. Бернард – один из главных героев тура. Удачный дальний удар Бурмистрова помешал его команде заполучить заслуженную победу, но если бы Бериша не создал гол для Глушакова, то «Ахмат» при хорошей игре остался бы с «баранкой» по очкам.

Нападающий

Евгений Луценко («Арсенал»)

Выбираем героев тура, а не участников команд-победителей, поэтому Дзюба, что отметился ударами с одиннадцати метров, оказывается вне состава, невзирая на легкий дубль. А Евгений, что после перехода в «Арсенал» нашел свою команду – в основе. Во-первых, против «Ростова» лучше делал то, что обычно и Артем умеет – 7 выигранных верховых единоборств, постоянно цеплялся за мяч. Во-вторых, у Луценко пять попыток навредить Песьякову, и хотя только один удар не сумели заблокировать, именно он оказался голевым. Евгений в хорошей форме, хотя пока его мячи и не приносят побед после перерыва. Как и Соболев, но ему на выходных не повезло – гол отменили из-за активного офсайда Жиго.

Главный тренер

Валерий Карпин («Ростов»)

«Зенит» и «Локомотив» сыграли нормально, но были моменты, когда все могло сложиться иначе. При этом фавориты играли против соперников, что значительно уступают им в классе. А вот между «Ростовом», который не смог поставить Норманна, Попова и Еременко – основную тройку хавбеков, и «Арсеналом» такого разрыва не было. Коллектив Карпина не тренировался полноценно, тренер до последнего не понимал, кому именно разрешат играть. Вот так выйти и с листа сыграть после многомесячной паузы крайне сложно, особенно когда соперник непростой. «Арсенал» пытался отыграться, но «Ростов» заполучил преимущество в дебюте и не отпустил. Карпин достойно вышел из непростого положения.