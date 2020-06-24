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Не сдержавший слова турок в окружении лысых. Непонятые легионеры «Зенита»

24 июня 2020, 22:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Жулиано
Жулиано
Полузащитник
Нету
Нету
Защитник
Молло Йоан
Молло Йоан
Нападающий
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В цветах «Зенита» играло много иностранцев, и не все они были такими крутыми, как Данни или Халк. «Соккер.ру» — о братстве недосказанных футболистов.

Вратарь

Юрий Жевнов (Беларусь) — 26 матчей, 21 гол пропущен

Со спортивной точки зрения переход Жевнова в «Зенит» был карьерным самоубийством, зато Юрий подписал выгодный контракт и стал обладателем нескольких трофеев. Выступая за «Москву», Юрий завоевал статус одного из сильнейших вратарей РПЛ, а в «Зенит» сознательно пошел сидеть на скамейке «под» Малафеевым. В иных обстоятельствах Жевнов вполне мог стать первым номером одного из ведущих клубов РПЛ, но ему мешала метка легионера (белорусы перестали попадать под лимит совсем недавно), да и Малафеев — коренной петербуржец и легенда «Зенита».

Защитники

Фернанду Мейра (Португалия) — 53 матча, 1 гол

Мейра перешел в «Зенит» в 30-летнем возрасте и поучаствовал в завоевании чемпионства и пары кубков, но потом как-то внезапно состарился и через два года покинул берега Невы уже свободным агентом, хотя покупали его за 6 миллионов евро. У Фернанду был класс и мастерство, незадолго до переезда в Россию он завершил карьеру в сборной Португалии, чью футболку надевал 55 раз. Казалось, Мейра пришел всерьез и надолго, но в основе он отыграл только один сезон.

Себастьен Пюйгренье (Франция) — 14 матчей, 1 гол

За Мясника из Нанси «Зенит» тоже заплатил хорошие деньги, трансфер француза анонсировался как приобретение нового лидера обороны, однако Пюйгренье сыграл за «сине-бело-голубых» считанное число матчей и уже через полгода был сослан в аренду. Это правда, что старт карьеры в «Зените» у Пюйгренье не заладился: удаление в первом же матче и неуклюжие ошибки, но не слишком ли быстро «сине-бело-голубые» списали футболиста, который за год до этого был в символической сборной Лиги 1?

Луиш Нету (Португалия) — 175 матчей, 1 гол

Этот португалец отыграл за «Зенит» много лет, пережил нескольких тренеров и выиграл россыпь трофеев, да и матчей провел немало, но им редко восхищались, когда он был в команде, а о его уходе никто не сожалел. Нету часто балансировал на грани стартового состава и скамейки, а когда играл — могло сложиться ощущение, что делает это «взаймы», сторожит место для кого-то более классного и уверенного в себе. Такой вот непонятый Луиш.

Александар Лукович (Сербия) — 60 матчей, 1 гол

В 2010-м за Луковича боролись «Зенит» и «Спартак», серб выбрал «сине-бело-голубых», а Валерий Карпин потом насмешил, назвав Александара «отвлекающим маневром» в погоне за подписью Нико Парехи. Аргентинец загремел в команду непонятых спартаковцев, а Луковичу не нашли достойного применения в «Зените», хотя до переезда в РПЛ серб уверенно смотрелся в Серии A. В центре обороны тренеры делали ставки на связки без участия Луковича, а на левом фланге, где он тоже умел играть, вскоре появился Кришито.

Полузащитники

Эрнани (Бразилия) — 37 матчей, 1 гол

Если бы мы говорили об ужасных трансферах, то в центр поля я бы поставил Маркизио или Краневиттера, завязавших с футболом в «Зените», а вот Эрнани не лентяй и не бестолочь, только над его развитием нужно было работать. Останься Луческу в Санкт-Петербурге на более долгий срок, Эрнани сейчас бы разрывал РПЛ. Но он и так не потерялся: съездил в аренду в «Сент-Этьен», а сейчас на тех же правах выступает за «Парму» под десятым номером, и у него недурно получается.

Саболч Хусти (Венгрия) — 82 матча, 12 голов

Квалифицированный футболист, что доказал успешными выступлениями в Бундеслиге за «Ганновер», в котором играл до перехода в «Зенит» и после выступлений в России. Причем после проявил себя даже ярче и заработал царский контракт в Китае. В Петербурге талантами венгра не смогли или не захотели распорядиться в полной мере, Спаллетти видел в Хусти дублера Данни и только, хотя эффективность Саболча в те отрезки, когда ему доверяли, вызывала уважение.

Жулиано (Бразилия) — 42 матча, 17 голов

Сезон-2016/17 получился для «Зенита» разочаровывающим: команда Луческу финишировала третьей, а чемпионом стал «Спартак», но от игры Жулиано болельщики точно получали удовольствие. У Жулиано 30 результативных действий (17 голов +13 «ассистов») в 42 матчах за российский клуб, но Манчини согнал толпу аргентинцев и буднично избавил клуб от лучшего игрока предыдущего сезона. Было о чем сожалеть

Нападающие

Алессандро Розина (Италия) — 48 матчей, 9 голов

Итальянец привлек внимание «Зенита» выступлениями за «Торино», в 2009-м за него заплатили больше, чем через полгода за возвращение Кержакова, да и играл Розина не за тарелку пасты и кусок пиццы. «Вираж» прозвал Алессандро «Лысым», и он ничуть не обижался, но другой лысый итальянец не слишком жаловал соотечественника — тот случай, когда квалифицированный футболист оказался не на своем месте.

Йоан Молло (Франция) — 7 матчей, 1 гол

Молло не поняли в ином смысле. Выступлениями за «Крылья Советов» Йоан создал себе определенную репутацию в РПЛ, «Зенит» заплатил за его трансфер 3 миллиона евро — может быть, и не великие деньги для «сине-бело-голубых», но все-таки чувствительная сумма, когда за них покупаешь… ничего, пустоту. Примерно так получилось и с Молло, который через полгода из 3.5 лет своего контракта очутился в дубле «Зенита», а потом и покинул клуб. Что произошло с французом во время переезда из Самары в Питер? Непонятно.

Фатих Текке (Турция) — 91 матч, 29 голов

Один из первых больших трансферов «Зенита», Текке в 2006 году купили за кругленькую сумму у «Трабзонспора», в составе которого он разрывал турецкую лигу. И собирался делать то же самое с РПЛ, даже пообещал забить 61 гол за два сезона в Петербурге, но забил вдвое меньше за четыре года. Будем честны: гол в каждом третьем матче — неплохой результат для закрытого чемпионата России, но завышенные ожидания и случавшиеся в игре Фатиха перепады все-таки переводят его в категорию не до конца понятных персонажей.

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димон 37
димон 37
25 июня в 16:30
Грозовский
Roger Young
Roger Young
25 июня в 10:57
Да, хорошая подборка. Были откровенные провалы, как с Пюигринье, кстати забыли еще про Пеньялильо. Был такой трансфер из Чили.

А были и ошибки со стороны команды, как например увольнение Эрнани, Жулиано или Рондона
DEIVID
DEIVID ответ Alista (раскрыть)
25 июня в 09:48
А что с Жиго не так?
Аксинья
Аксинья ответ Brooklyn888 (раскрыть)
25 июня в 08:41, ред.
Писать слово "Зенит" через четыре буквы на этом сайте табу,,,
Brooklyn888
Brooklyn888 ответ Аксинья (раскрыть)
25 июня в 08:17
    Аксинья
    Аксинья ответ Brooklyn888 (раскрыть)
    25 июня в 08:16
    Маркизио просто развел "Зенит" на бабло и слинял...
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    25 июня в 08:07
    Про Маркизио в последнее время ,много кто говорит!)
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    25 июня в 07:33, ред.
    Молло....)) 😊. Молло Это зенит...зенит это Молло...).
    Leningrad 84
    Leningrad 84
    25 июня в 07:28
    Недописанные рассуждения автора о братстве недосказанных футболистов...
    Чем ему не угодили Текке, Хусти, Жулиану...
    Аксинья
    Аксинья
    25 июня в 06:52
    Зенит это сила!
    Зенит это класс!
    Зенит это Молло!
    А Молло ....... !!!
    altin
    altin ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    25 июня в 01:04
    а я открыл статью, увидел Жевнова, потом Хусти, пролистал вверх и увидел фамилию Чистяков в авторах) чего удивляться? болельщик Спартака, который очень любит писать про Зенит :) и любит выдавать желаемое сектой за действительное. ну и банить, конечно, за критику. единственный бан на соккере я получил именно за комментарии к его статье, где даже ругательного слова не употребил, а лишь усомнился в профессионализме автора, т.к. аргументации там было ровно 0. теперь когда начинаю читать статьи, вижу подобное, листаю вверх, смотрю автора, вижу упомянутую фамилию, делаю снисходительную улыбку и закрываю страницу
    Alista
    Alista ответ makkie (раскрыть)
    25 июня в 00:58
    Куда Молло до Жиго.
    Accinit
    Accinit
    25 июня в 00:55
    Нормальные игроки, спартаку от некоторых только мечтать.
    makkie
    makkie
    24 июня в 23:34
    Молло - легенда Зенита, не трожьте его! 😂
    Вячеслав Салтыков
    Вячеслав Салтыков
    24 июня в 23:33
    Чем Кежман лучше Текке?
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    24 июня в 22:33, ред.
    Хусти и Текке были важными игроками.
    Kuvan
    Kuvan
    24 июня в 22:32
    Не понятен смысл самой статьи.
    112910415
    112910415
    24 июня в 22:18
    Молло ...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    24 июня в 22:16
    Очень жаль, ччто наш чемпионат потерял Жулиано и Халка, оба непонятные персонажи но зажигалки
    Q-J-G
    Q-J-G
    24 июня в 22:06
    Лучшие легионеры в Зените были безусловно Данни и Халк.
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