Не сдержавший слова турок в окружении лысых. Непонятые легионеры «Зенита»

В цветах «Зенита» играло много иностранцев, и не все они были такими крутыми, как Данни или Халк. «Соккер.ру» — о братстве недосказанных футболистов.
Вратарь
Юрий Жевнов (Беларусь) — 26 матчей, 21 гол пропущен
Со спортивной точки зрения переход Жевнова в «Зенит» был карьерным самоубийством, зато Юрий подписал выгодный контракт и стал обладателем нескольких трофеев. Выступая за «Москву», Юрий завоевал статус одного из сильнейших вратарей РПЛ, а в «Зенит» сознательно пошел сидеть на скамейке «под» Малафеевым. В иных обстоятельствах Жевнов вполне мог стать первым номером одного из ведущих клубов РПЛ, но ему мешала метка легионера (белорусы перестали попадать под лимит совсем недавно), да и Малафеев — коренной петербуржец и легенда «Зенита».
Защитники
Фернанду Мейра (Португалия) — 53 матча, 1 гол
Мейра перешел в «Зенит» в 30-летнем возрасте и поучаствовал в завоевании чемпионства и пары кубков, но потом как-то внезапно состарился и через два года покинул берега Невы уже свободным агентом, хотя покупали его за 6 миллионов евро. У Фернанду был класс и мастерство, незадолго до переезда в Россию он завершил карьеру в сборной Португалии, чью футболку надевал 55 раз. Казалось, Мейра пришел всерьез и надолго, но в основе он отыграл только один сезон.
Себастьен Пюйгренье (Франция) — 14 матчей, 1 гол
За Мясника из Нанси «Зенит» тоже заплатил хорошие деньги, трансфер француза анонсировался как приобретение нового лидера обороны, однако Пюйгренье сыграл за «сине-бело-голубых» считанное число матчей и уже через полгода был сослан в аренду. Это правда, что старт карьеры в «Зените» у Пюйгренье не заладился: удаление в первом же матче и неуклюжие ошибки, но не слишком ли быстро «сине-бело-голубые» списали футболиста, который за год до этого был в символической сборной Лиги 1?
Луиш Нету (Португалия) — 175 матчей, 1 гол
Этот португалец отыграл за «Зенит» много лет, пережил нескольких тренеров и выиграл россыпь трофеев, да и матчей провел немало, но им редко восхищались, когда он был в команде, а о его уходе никто не сожалел. Нету часто балансировал на грани стартового состава и скамейки, а когда играл — могло сложиться ощущение, что делает это «взаймы», сторожит место для кого-то более классного и уверенного в себе. Такой вот непонятый Луиш.
Александар Лукович (Сербия) — 60 матчей, 1 гол
В 2010-м за Луковича боролись «Зенит» и «Спартак», серб выбрал «сине-бело-голубых», а Валерий Карпин потом насмешил, назвав Александара «отвлекающим маневром» в погоне за подписью Нико Парехи. Аргентинец загремел в команду непонятых спартаковцев, а Луковичу не нашли достойного применения в «Зените», хотя до переезда в РПЛ серб уверенно смотрелся в Серии A. В центре обороны тренеры делали ставки на связки без участия Луковича, а на левом фланге, где он тоже умел играть, вскоре появился Кришито.
Полузащитники
Эрнани (Бразилия) — 37 матчей, 1 гол
Если бы мы говорили об ужасных трансферах, то в центр поля я бы поставил Маркизио или Краневиттера, завязавших с футболом в «Зените», а вот Эрнани не лентяй и не бестолочь, только над его развитием нужно было работать. Останься Луческу в Санкт-Петербурге на более долгий срок, Эрнани сейчас бы разрывал РПЛ. Но он и так не потерялся: съездил в аренду в «Сент-Этьен», а сейчас на тех же правах выступает за «Парму» под десятым номером, и у него недурно получается.
Саболч Хусти (Венгрия) — 82 матча, 12 голов
Квалифицированный футболист, что доказал успешными выступлениями в Бундеслиге за «Ганновер», в котором играл до перехода в «Зенит» и после выступлений в России. Причем после проявил себя даже ярче и заработал царский контракт в Китае. В Петербурге талантами венгра не смогли или не захотели распорядиться в полной мере, Спаллетти видел в Хусти дублера Данни и только, хотя эффективность Саболча в те отрезки, когда ему доверяли, вызывала уважение.
Жулиано (Бразилия) — 42 матча, 17 голов
Сезон-2016/17 получился для «Зенита» разочаровывающим: команда Луческу финишировала третьей, а чемпионом стал «Спартак», но от игры Жулиано болельщики точно получали удовольствие. У Жулиано 30 результативных действий (17 голов +13 «ассистов») в 42 матчах за российский клуб, но Манчини согнал толпу аргентинцев и буднично избавил клуб от лучшего игрока предыдущего сезона. Было о чем сожалеть.
Нападающие
Алессандро Розина (Италия) — 48 матчей, 9 голов
Итальянец привлек внимание «Зенита» выступлениями за «Торино», в 2009-м за него заплатили больше, чем через полгода за возвращение Кержакова, да и играл Розина не за тарелку пасты и кусок пиццы. «Вираж» прозвал Алессандро «Лысым», и он ничуть не обижался, но другой лысый итальянец не слишком жаловал соотечественника — тот случай, когда квалифицированный футболист оказался не на своем месте.
Йоан Молло (Франция) — 7 матчей, 1 гол
Молло не поняли в ином смысле. Выступлениями за «Крылья Советов» Йоан создал себе определенную репутацию в РПЛ, «Зенит» заплатил за его трансфер 3 миллиона евро — может быть, и не великие деньги для «сине-бело-голубых», но все-таки чувствительная сумма, когда за них покупаешь… ничего, пустоту. Примерно так получилось и с Молло, который через полгода из 3.5 лет своего контракта очутился в дубле «Зенита», а потом и покинул клуб. Что произошло с французом во время переезда из Самары в Питер? Непонятно.
Фатих Текке (Турция) — 91 матч, 29 голов
Один из первых больших трансферов «Зенита», Текке в 2006 году купили за кругленькую сумму у «Трабзонспора», в составе которого он разрывал турецкую лигу. И собирался делать то же самое с РПЛ, даже пообещал забить 61 гол за два сезона в Петербурге, но забил вдвое меньше за четыре года. Будем честны: гол в каждом третьем матче — неплохой результат для закрытого чемпионата России, но завышенные ожидания и случавшиеся в игре Фатиха перепады все-таки переводят его в категорию не до конца понятных персонажей.
А были и ошибки со стороны команды, как например увольнение Эрнани, Жулиано или Рондона
А были и ошибки со стороны команды, как например увольнение Эрнани, Жулиано или Рондона
Чем ему не угодили Текке, Хусти, Жулиану...
Чем ему не угодили Текке, Хусти, Жулиану...
Зенит это класс!
Зенит это Молло!
А Молло ....... !!!
Зенит это класс!
Зенит это Молло!
А Молло ....... !!!