Общественная порка в чемпионате Австрии. Как лидера гонки лишили чемпионского титула

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вчера, 15:57

«Соккер.ру» рассказывает о развязке в австрийской Бундеслиге.

В австрийской Бундеслиге осталось провести один тур, который пройдёт в ближайшие выходные. Но ответы на все вопросы уже получены. В том числе и на главный вопрос. Седьмой раз подряд чемпионом Австрии стал «Ред Булл» из Зальцбурга.

В предыдущем обзоре австрийской Бундеслиги вы могли прочитать об интриге в первенстве. ЛАСК бросил вызов «красным быкам», мог прервать их гегемонию. К вынужденному перерыву «чёрно-белые» подошли в роли лидера. Однако затем клуб был отброшен на третье место.

Что же произошло в период, когда Австрия боролась с коронавирусом? В мае клубам Бундеслиги разрешили возобновить тренировки. Сначала индивидуальные, а потом уже и контактные. Но тренер «чёрно-белых» Валерьен Исмаэль якобы сразу разрешил своим футболистам тренироваться в полном объёме. Естественно, занятия проходили в закрытом режиме. Но произошла утечка информации. Кто-то из чересчур бдительных граждан сумел проникнуть на базу ЛАСКа и рассказал о «вскрытых безобразиях». Не соблюдали футболисты социальной дистанции. Доносчик вызвал полицию, которая ворвалась на тренировочную базу и составила протокол.

Выяснилось, что футболистам так хотелось поиграть, что они сами попросили Исмаэля проводить более интенсивные тренировки. Тренер получил разрешение от руководства ЛАСКа, после чего начался тренировочный процесс. Но ведь нашёлся кто-то бдительный и позвонил куда надо.

То, что компромат был получен с нарушением всего, что только можно было нарушить, как-то отошло на последний план. Общественность обрушилась на ЛАСК , который посмел выйти из карантина с опережением графика. И дело не только в нарушении санитарных норм. Другие клубы Бундеслиги возмутились тем, что лидер получит преимущество из-за двух лишних недель.

Муха стремительно набирала вес и готовилась стать слоном. Руководство Бундеслиги поддержало возмущённую общественность и жёстко наказало чересчур трудолюбивый ЛАСК . С клуба были сняты 12 очков. В том числе и 6 очков из турнира финальной пульки. Исмаэль клялся и божился, что ничего незаконного его команда не сделала, но вердикт остался в силе. «Чёрно-белые» спустились с первого места на третье и уже больше не могли вести борьбу за чемпионство. Да и вторая путёвка в Лигу чемпионов уедет в Вену, к «Рапиду». Который стал вторым после этой истории. Но решение поддержали 11 клубов из 12.

После возобновления чемпионата ЛАСК бросил борьбу и самоустранился из чемпионской гонки. Играл уже без прежнего рвения. Да и выглядел подавленным и не совсем свежим. Получив по рукам, команда из Пашинга стала бояться собственной тени. Отсюда и незапланированные поражения. В том числе и в играх с ближайшими конкурентами – «Ред Буллом» и «Рапидом». Мечту о чемпионстве пришлось отложить. А ведь счастье было близко. Если бы не коронавирус. А сейчас ЛАСК пока третий. Может оказаться и четвёртым, если пропустит вперёд «Вольфсберг».

Тренер Джесс Марш привёл «Ред Булл» к двойному успеху. Сначала «красные быки» выиграли Кубок, а потом и чемпионский титул. Зальцбург может уже солить свои титулы. Но для Марша эти победы стали первыми в Европе. Ранее он добивался подобных успехов только на родине – в США . Более того, Марш стал первым американским тренером, выигравшим чемпионат европейской страны. Потеряв зимой Эрлинга Холанда, «быки» не перестали быть атакующей и забивной командой. Чемпион забил уже 107 мячей, а в заключительной игре с ЛАСКом может улучшить этот показатель.

Марш показал себя сильным и толковым специалистом, вполне адаптированным для европейского футбола. В Зальцбурге им бесспорно довольны. Но останется ли американец у руля? Не факт. Скоро выстроится очередь из желающих переманить Джесса, а заодно и заплатить немалую компенсацию.

Венский «Рапид» поднялся с восьмого места на второе. Руководство не стало трогать тренера Дитмара Кюхбауэра, и тот оправдал доверие. Конечно, второе место – во многом результат порки ЛАСКа, но не заметить прогресс столичного клуба нельзя. В Лиге Европы Австрию представят три клуба – ЛАСК , «Вольфсберг» и «Хартсберг», который год назад финишировал одиннадцатым и с трудом удержался в Бундеслиге.

Другой столичный коллектив – «Аустрия», постарается как можно скорее забыть этот сезон. Команда заняла седьмое место по итогам двухкругового турнира, а на втором этапе оказалась в компании ведущих борьбу за выживание. Вылет «фиолетовым» не грозил, и на том спасибо. Покинул же Бундеслигу «Тироль». Бывший клуб Станислава Черчесова провалил заключительный этап и теперь покинет компанию сильнейших. Его заменит ещё одна «Аустрия» – из Клагенфурта. Клуб, потерпевший финансовую катастрофу в 2009 году, сумел возродиться и выбраться из низов в число сильнейших команд Австрии.

После ухода Эрлинга Холанда приз лучшему бомбардиру, скорее всего, достанется нападающему «Вольфсберга» Шону Вайсманну. Израильтянин забил 27 мячей. На три гола меньше у замбийца Пастона Даки из чемпионских рядов. Теоретически Дака может догнать Вайсманна. Но это очень теоретически. И даже если Вайсманну придётся поделиться, то Шон уже проснулся знаменитым. Летом он может сменить «Вольфсберг» на «Вольфсбург». А это уже совсем другая Бундеслига.