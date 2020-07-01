«Башакшехир» впервые станет чемпионом Турции? Финишная прямая в Супер-Лиге

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сегодня, 15:30

«Соккер.ру» следит за ситуацией в чемпионате Турции.

Турецкая Супер-Лига вышла на финишную прямую. До конца чемпионата осталось пять туров. Но ответ на главный вопрос, кто же выиграет чемпионат — пока не получен. Однако круг претендентов слегка сузился. И из него, судя по всему, выпал последний чемпион — «Галатасарай».

«Джим-Бом» неудачно вышел из карантина. Сначала проиграл в Ризе местному «Ризеспору» 0:2. Мало того что уступил не самому сильному представителю Супер-Лиги, так ещё и потерял основного вратаря. Фернандо Муслера сломал голень в двух местах. «Соккер.ру» уже писал об этой неприятности. Окан Кучук хоть и парировал 11-метровый в игре с «Ризеспором», но на роль основного пока не тянет. В Ризе он пропустил два мяча, чемпион уступил 0:2.

Затем «Галатасарай» недосчитался двух очков в домашней игре с «Газиантепом». Вёл 3:1, но позволил гостям отыграться. Сначала Окан проворонил дальний удар Патрика Твумаси, а уже на 15-й (!) добавленной минуте приезжая команда ушла от поражения. Стоит заметить, что «Джим-Бом» второй раз подряд заканчивал встречу в меньшинстве.

Третья игра «Галатасарая» после возобновления обещала стать центральной во всём чемпионате. Тренер Фатих Терим привёз команду на стадион имени Фатиха Терима, где принимал своих соперников — лидера Суперлиги «Башакшехир». Самый титулованный и популярный клуб Турции против раскрученного новодела. Трёхнедельный удалец, как сказал бы Александр Сергеевич Пушкин, и старый воин. В прошлом году «Башакшехир» был близок к своему первому чемпионству, но его на финише обошёл «Джим Бом».

Фатиху Териму очень не хотелось проигрывать на стадионе, носящем его имя. Поражение гостей в игре с соседями не только открывало бы хозяевам дорогу к чемпионству. Это полбеды. Шансы «Галатасарая» на подтверждение полномочий, и без того малые, стали бы совсем теоретическими. Но был заключён тяжёлый мир. «Башакшехир» вёл в счёте, но своего перевеса не удержал. А в конце и вовсе был рад ничьей, ибо остался без своего удалённого капитана Эдина Вишчи. «Галатасарай» на этот раз заканчивал игру в полном составе.

«Башакшехир» то ли потерял два очка, то ли приобрёл одно. Но мог и лишиться лидерства. Второй претендент на чемпионство «Трабзонспор» принимал у себя на «Шенол Гюнеш» слабейший на данный момент клуб — «Анкарагюджю». Казалось, что три очка у «черноморского шторма» в кармане. Но нет. Быстрый гол Александра Серлота не стал гарантией успеха. Забить больше не получилось. В середине второго тайма «Трабзон» доигрался до пенальти в свои ворота. Как ни старалась команда Хусейна Чимшира, а выйти во второй раз вперёд не смогла. Пришлось довольствоваться домашней ничьёй в игре с аутсайдером. Вот такой подарок.

Что же мы имеем за пять туров до финиша? У «Башакшехира» 60 очков, у «Трабзонспора» — 58. «Сивасспор» в 29-м туре неожиданно уступил дома «Коджаэлиспору» 0:2. «Джигиты» теперь отстают от «Трабзонспора» на пять очков, а от «Башакшехира» на все семь. Шансы на победу в чемпионате ещё есть, но этого мало. На очко отстаёт «Галатасарай». Будь на месте «Джим-Бом» другой коллектив, его можно было бы списать со счёта. Но это «Галатасарай», которым командует Фатих Терим. Чемпион ещё повоюет. Даже в ситуации, которая кажется безнадёжной.

На два очка от соседей отстал другой стамбульский гранд — «Бешикташ». «Чёрные орлы» в первой после паузы игре проиграли дома «Антальяспору» 1:2, но затем выдали две крупных победы — над «Денизлиспором» 5:1 и «Коньяспором» 3:0. К радости стамбульских болельщиков, нелюбимый ими вратарь Лорис Кариус покинул команду. Скоро на берегах Босфора ждут Станислава Крицюка. А пока у Станислава появился интересный соперник в лице 19-летнего Эрсина Дестаноглу. Юноша пока вполне уверенно смотрится в основной команде.

Но вернёмся к чемпионской гонке. При всём уважении к сединам Фатиха Терима и его команде, всё идёт к тому, что в Турции будет новый чемпион. Или совсем новый. «Трабзонспор» в шестой и в последний раз приходил на финиш первым, когда его ворота защищал нынешний тренер сборной Турции Шенол Гюнеш. Тот самый, чьё имя носит домашняя арена черноморцев. «Истанбул Башакшехир» вообще ни разу не был чемпионом. Клубу всего 30 лет, большую часть из которых находился вне Супер-Лиги. Пора взрослеть.

Заглянем в календарь. 4 июля «Башакшехир» отправляется в Анталию, чтобы сыграть там с командой Фёдора Кудряшова и Лукаса Подольски. 10 июля на «Фатих Терим» приедет «Денизлиспор». 17 июля лидер сыграет в Конье, естественно с «Коньяспором». 24-го он ждёт в гости «Кайсериспор», а завершит чемпионат 31 июля на стамбульском стадионе «Реджеп Тайип Эрдоган», где проводит домашние встречи «Касымпаша». Не исключено, что президент Турции лично пожалует на стадион имени себя любимого. Ведь говорят, что глава государства имеет прямое отношение к проекту под именем «Башакшехир». Однако болеет он за «Фенербахче».

«Трабзонспор» сначала едет в гости к «Галатасараю». Несмотря на переезд «Джим-Бом» с «Али Сами Йен» на новый «Тюрк Телеком Арена», лозунг «Добро пожаловать в ад» никто не отменял. Далее у «черноморского шторма» домашний матч с «Антальяспором», визит к «Денизлиспору», игра с «Коньяспором» на «Шенол Гюнеш» и заключительная гостевая встреча с «Кайсериспором». Несложно догадаться, у кого из двух претендентов календарь сложнее. По четыре соперника совпадают, но «Галатасарай»...

К тому же «Трабзонспор», если выиграет чемпионат и Кубок, а он в финале, скорее всего, не сможет выступить в еврокубках. УЕФА отстранил черноморцев на год за нарушение финансового fair-play. Адвокаты трудятся, но шансы «Трабзона» добиться отмены сурового решения не больше, чем у «Галатасарая» защитить титул.

Из уважения к чемпиону и лично Фатиху Териму, заглянем и в их календарь. Про скорый приезд «Трабзонспора» вы знаете. Потом «Джим-Бом» ждут в курортной Алании, а потом в столице, где предстоит сражение с терпящим бедствие «Анкарагюджю». Потом домашняя игра с «Гёзтепе», а после выезд в Анталью. Чемпионом стать трудно, но можно подняться выше четвёртого места. Будет не так обидно.