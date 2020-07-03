Арбитры против правосудия. Одно из правил футбола нужно срочно изменить

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вчера, 16:00

Весенние правки не помогли, «Соккер.ру» возмущается – ленивые арбитры наказывают футболистов из-за дыры в правилах.

Кто оставил нечестное правило?

« VAR виноват», « VAR не справляется». Такие фразы часто можно прочитать в комментариях после очередного провала седых старых медленных английских арбитров. Или любых других. Вот только повторы — технический инструмент. Это как винить телефон, когда проблемы с сетью. Причем иногда сами арбитры, когда действуют по букве глупого закона, не виноваты.

Виноваты люди из IFAB (они переписывают правила), которые долго совещались и приняли странное решение – игра рукой у разных ворот трактуется по-разному. Логику свою озвучили давно – по их мнению, атака в современных правилах и так получает преимущество перед обороной. Но практика показала, насколько глупо свистеть штрафной, если мяч случайно попал в руку атакующему игроку.

Именно поэтому в апреле 2020 года внесли поправку – если мяч в атаке случайно попал человеку в руку, что не выставлена выше уровня подмышки, то арбитр может продолжить игру. Но допустили системную ошибку, за которую сейчас расплачиваются команды – если после случайного касания руки футболиста атакующей команды создан голевой момент или забит гол, то следует свисток. И где тут правосудие?

У Жозе и Пепа отобрали голы?

Сразу два эпизода за вечер, что иллюстрируют прокол тех, кто написал правила. Сначала в матче «Шеффилд Юнайтед» и «Тоттенхэма» (Моуриньо проиграл 3:1), отменили гол Кейна, поскольку в атаке защитники сбили Моуру на землю и один из них ударил мячом в руку бразильца:

Интересно, как Лукас мог повлиять на эпизод, если его сбили с ног? Также был момент в поединке «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» — Фабиньо свалил Фодена на землю, мяч остался у Мареза, тот убежал от защитников и забил гол. И судья отменил взятие ворот, поскольку мяч коснулся руки Фодена. Наказав команду, которая не нарушала правила. Получается, что Фабиньо благодаря фолу отменил гол в ворота своей команды:

Сейчас любое касание руки в атаке, если бы дальше был голевой момент — нарушение. Но если бы Лукас Моура вчера был сбит в центре поля, круглый попал бы ему в руку, мяч остался бы у «шпор», то атака продолжилась бы без свистка арбитра. А если бы мяч дальше вышел в аут и только после этого Кейн забил бы, то судья не отменял бы гол, невзирая на ровно такое же, как в реальности, попадание мяча в руку за тридцать секунд до этого.

А вот раз защитники свалили бразильца и затем сразу забили гол – взятие ворот отменили. Причем если отмена гола Мареза не повлияла на результат в матче «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» — «горожане» выиграли 4:0, голом меньше – голом больше, то Кейн сравнял счет против «Шеффилд Юнайтед», то есть у команды Моуриньо отобрали шанс на камбэк в сложном поединке. Впрочем, даже если счет 10:0 нельзя оставлять правило, что позволяет свалить соперника на мяч, чтобы касание с рукой отменило гол в твои ворота.

Почему оставили баг в системе?

Арбитры сознательно сняли с себя ответственность за серию важных эпизодов. Например, при помощи VAR «Тоттенхэм» не смог получить даже штрафной на Моуре, поскольку повторы не предназначены для рассмотрения таких эпизодов. Что мешает? Технологии слишком поздно пришли в футбол, старые арбитры не используют их на максимум.

Коллина пытается оправдываться, он — глава судейского комитета ФИФА , и даже авторы правил время от времени признают ошибки. Например, в апреле заявили, что если касание мяча в атаке случайное, то фол не фиксируется, но только если дальше не было гола. Но почему не пошли до конца?

Разумеется, трактовка игры рукой в футболе – один из самых скандальных моментов. Четко сформулировать правило на все случаи жизни сложно, но им за это деньги платят. Если дать арбитрам рекомендации не отменять голы, если мяч случайно попал в руку игроку атаки после действий соперника, то правосудия на поле станет больше.

С повторами отличить преднамеренную игру рукой от непреднамеренного касания по чужой вине просто. А двойные стандарты оставили баг в системе. С игрой рукой у своих ворот более-менее разобрались, улучшили старое правило. Но игра рукой в атаке – пятно на репутации IFAB , ведь вредит чаще, чем спасает.

За один вечер только в АПЛ увидели две отмены гола, которые можно назвать несправедливыми. Если игрок атаки никак не контролирует касание мяча и руки, если его толкают на землю и в падении задевает мяч, то почему эпизоды трактуют в пользу защиты? Поощряют за нарушения правил – так получается.

А если в атаке будет подозрение на фол обороны, но мяч останется у команды, что нападает – судья покажет, что можно играть. В случае с голами «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» по духу игры стоило дать именно такой сигнал. А поскольку таких эпизодов за сезон набралось немало – в том числе, в РПЛ , Ла Лиге и Серии А, то IFAB надо срочно корректировать правила.

Как изменить правила к лучшему?

Что прекрасно в плохой ситуации? При Блаттере никто не думал о технологиях в футболе и правовых коллизиях. Сейчас процесс запущен, все меняется намного быстрее. Иногда главные тренеры и футболисты не успевают изучать новые правила – Гвардиола как-то возмущался после игры рукой в защите, не зная, что между двумя упомянутыми им эпизодами правила как раз изменили к лучшему.

Понятно, что любое касание мяча руки нападающего, если конечность выше подмышки, должно караться свистком – явное нарушение. Также повторы позволяют увидеть сознательное движение форварда рукой к мячу, даже если та в естественном положении. Но приемы мяча плечом, случайные рикошеты от тела самого игрока в руку, попадания в конечность, если футболист падает – не может избежать касания, надо регламентировать.

Типовых ситуаций немного. Если четко расписать, когда попадание мяча в руку в атаке не будет считаться нарушением правил, то сохраним принцип спортивной борьбы и правосудия. Футболистов нельзя наказывать за то, что физически не могут контролировать. Уже сейчас есть четкое правило, что если мяч отскочит в руку защитнику от его же тела, то это не пенальти. Только наглые арбитры РПЛ умудряются игнорировать этот закон, в топ-5 поступают иначе.

В атаке тоже нужны исключения для случаев, когда очевидно, что нет умысла. Действующая редакция правил игры рукой в нападении точно несправедливая и может повлиять на результаты матчей – уже влияет. Самим арбитрам надо требовать у Коллины и IFAB адекватной реакции. Эта организация обожает размытые формулировки – остались в наследство от коррупционеров из прошлого, но футболисты должны бороться за свои права.

Никто не мешает инициировать пересмотр правила, что не работает. Верхняя часть предплечья не считается рукой в защите, но ей уже нельзя играть в атаке – только чисто плечом. При этом видим двоякие трактовки. Причем при отмене голов «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» арбитры не ошибались — пользуются современной трактовкой. Но само правило глупое и не работает на правосудие в футболе.

Как раз сегодня исполняется десять лет знаменитому сэйву Луиса Суареса – там все поняли без повторов. Но руку Марадоны не увидели, а сейчас такое на ЧМ исключено. Так что повторы точно помогают, но не хватает детализированных правил. Бессмысленно называть игрой рукой касания, что спровоцировал толкающий тебя соперник. Правила должны соответствовать духу игры, по духу игры случайные попадания в руку в защите – не пенальти, но в атаке они же – нарушения правил.

Видим несоответствие, которое нетрудно исправить. Например, в последней апрельской редакции правил появился пункт, что если защитник явно играет рукой, а потом мяч попадает к форварду в офсайде, то судья не остановит игру, а дождется гола. Даже такой момент продумали, чтобы полевым игрокам неповадно было специально играть руками в надежде, что точно спасут ворота и променяют гол на пенальти, который могут не забить.

Для эпизодов, что случаются редко, правило продумали. А для довольно частых моментов, когда мяч касается руки без умысла игрока атаки – нет. Есть несправедливость, ее пора исправить, ведь всегда в решающем матче может пострадать именно ваша любимая команда.