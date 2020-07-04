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Новое поражение «Спартака». Провалы в защите и игра без Бакаева

вчера, 21:38
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Арбитр Москалев привычно вышел на первый план, но «Соккер.ру» говорит не только о судействе.

Быстрые ноги Ларссона — сила

Если все игроки «Спартака» будут выкладываться на уровне Ларссона, то ни у одного середняка не будет шансов. Понравилось, что предоставили Джордану тактическую свободу. О судействе обязательно будет сказано в последнем пункте, а тут фиксируем — быстрые ноги Ларссона вручали «Спартаку» в руки победу.

Сначала швед нашел падение в штрафной и точно не контролировал мяч в том моменте, но безрассудство защитника тоже отмечаем – судья купился. Вообще, молодой «Спартак» должен чаще искать фолы в чужих штрафных, у них недобор по пенальти – всего три штуки за сезон, а у того же «Зенита» — 10 (9 раз забили), у «Локомотива» — 7 (2 раза смазали). Ну, и индивидуальное мастерство надо чаще включать, как Ларссон – забил шикарный мяч.

Вертикальный футбол – козырь

Вот это сохранили с весеннего стиля. До лета расстались с осенним статусом Жиго как главного центрального форварда – хотя против «Тамбова» решил на пару минут таковым снова стать. Сейчас Рассказов смотрится лучше, чем в начале сезона, поэтому не только Айртон может пройти по флангу. Не оцениваем Николая и бразильца в защите – оба подставляли Максименко не раз и не два, а говорим именно об атаке.

Конечно, сама схема «3-5-2» мешает Тедеско освежать фланги по ходу матчей – нужно переходить на четыре защитника, чтобы Бакаев ушел на правый фланг, а слева появились свежий  вингер, но «Спартак» успешно играет вертикально – передачи поперек центральной линии работают и на флангах, и в центре. Хотя скорости сейчас не те, что были в дерби с «Локомотивом», когда выиграли 0:3. Пауза сказывается, «Спартак» глохнет под конец матчей, с физикой не все в порядке.

«Спартак» плохо держит мяч

На скорости атаковать получается, но там количество касаний до удара низкое. Но даже после того, как «Тамбов» немного раскрылся и после тридцатой минуты «Спартак» получил возможность дольше и умнее готовить позиционные атаки, было сложно найти комбинацию с десятком передач. В ширину «красно-белые» не играли до тех пор, пока не добирались до последней трети поля, но не всегда видели комбинации.

Сначала Айртон и Рассказов шли вперед, только если видели свободные зоны – «Спартак» до перерыва боялся поймать контратаку. Конечно, пасы у Жиго и Джикии точные, да и Маслов не деревянный молодой игрок, но вот центральные хавбеки москвичей не радуют комбинациями без огрехов. По общему количеству передач «Спартак» лишь 7-й, по аккуратным коротким пасам – 6-й. Нужно прибавлять по работе первым номером и с мячом, ведь уступают даже «Рубину» по точности пасов. А где потери – там контратаки соперника.

Плеймейкера Джикии мало

Ничего удивительного, что защитник создает атаки, но тут есть подвох. Да, знаем, что Ракицкий – плеймейкер «Зенита», для центрбеков вертикальные передачи стали нормой, а в схеме с тремя центральными, когда Георгий выходит высоко, такая игра смотрится органично. Вот только заметность Джикии в созидании проистекает из того, как сейчас выглядит лучший ассистент сезона в «Спартаке» — Зелимхан Бакаев.

Тедеско упрямо ставит его в основу, чтобы показать доверие, но герой чемпионата до паузы после нее смотрится бледно. Пенальти забил – Шелия плох в этом компоненте, снова гадал, как в матче против «Урала», но в целом Зелимхан снова потерялся. У него было всего 18 пасов с точностью 61 % и 0 созданных моментов. А поскольку Тиль тоже не в лучшей форме и после травмы – «Спартак» играет без плеймейкера под форвардами и вдесятером, когда Бакаев на поле.

В атаке не хватает кроссов

Круто, что появились прострелы с флангов – Рассказов именно так и создал пенальти в ворота «Тамбова». Но если посмотрите на еще один важный момент по пути к победе над соперником, что закрывается – кроссам, то «Спартак» невозможно похвалить. «Красно-белые» на 10-м месте в РПЛ по навесам, наравне с «Сочи» и «Динамо». Неаккуратных кроссов не так уж много, но количество удачных значительно ниже, чем у лидера по параметру – «Зенита».

Не только «Спартак» недорабатывает флангами, но и другие клубы с хорошими составами. Но это прокол, что сказывается на дистанции. Семак получает навесы Караваева и Дугласа, даже если не идет игра – есть голы. У Карпина в «Ростове» тоже есть кроссы как оружие. «Спартаку», имея Айртона и Рассказова, а также Соболева, Понсе и Ларссона в атаке – каждый может сыграть головой в штрафной, нужно работать шире. Это добавит разнообразия в игру. Пока фланговое давление настолько низкое, что у «Спартака» 12-е место по количеству точных угловых. И кроссы, и стандартные подачи – мимо кассы.  

«Спартак» — юношеская команда

По своей тактике, характеру и подходу. Посмотрите на молодежные составы. Там тренеры, чтобы не ломать юного игрока психологически, могут ставить лидера, который растерял форму. «Спартак» упрямо выпускает Бакаева, который ужасен и должен сидеть на лавке, пока не наберет обороты. Молодежная команда может вести 0:3, как «Спартак» против «Арсенала», а потом с 93-й минуты пропустят два мяча. Да и перелом в игре с «Тамбовом» случился, когда москвичи могли успокоиться, но пошли вперед.

Как дети малые – гадят в свои памперсы. И на ответный гол нарвались, ведь подарили гостям верную контратаку, пенальти глупое привезли. А вот тут – пауза на хейт по отношению к арбитру Москалеву. Этот судья имеет репутацию «спартаковского». В прошлый раз после игры с «Сочи» его даже отстранили от работы – помог «Спартаку» выиграть 1:0 после серии ошибок, признанных в РФС.

Но сегодня словно пользовался положением и «подправил» личную статистику. Если по двум пенальти можно заявить, что защитники играли безрассудно, это нивелирует факт, что атакующие футболисты падали специально ярко, то как быть с голом Соболева? Несправедливо, что повторы не на всех матчах, но Александр не толкал соперника, а просто касание спины защитника само по себе – не нарушение, а борьба. Там же еще и оборонец выгнулся дугой, снова же – рисовал фол. Плюс у Москалева было четвертое спорное решение – если в матче «Зенита» и «Спартака» Маслов дернет Азмуна за руку так, как защитник «Тамбова» дернул Понсе, то вы увидите пенальти.

Так что фанаты «Спартака» по сумме эпизодов точно правы – после возобновления сезона почти все спорные моменты трактуются в разных матчах не в пользу москвичей. Это тема для отдельного разговора о судействе в РПЛ, который обязательно последует. А если резюмировать дикое домашнее поражение москвичей от «Тамбова», то нужно разделить вину – бригада Москалева, лишенная повторов, приняла четыре важных решения и все – спорные. РФС и РПЛ не обеспечили VAR во всех играх – это их прокол.

Впрочем, «Спартак» тоже виноват. При счете 2:1 взрослая команда не пошла бы в атаку, а катала мяч и довела дело до спокойной победы. Но поскольку у Тедеско юношеский состав по отношению к матчам и тактическому рисунку – получаете еще одно поражение, которое вгоняет в тоску. Ведь если сыграют в Кубке так, как на последних минутах против «Арсенала» или «Тамбова», то «Зенит» размажет «Спартак». Невероятно несерьезный подход у москвичей, словно на сборах играют, поэтому получаете комплексное поражение, которое строго на арбитра при желании часть фанатов повесит.

А опытные поклонники зафиксируют: «красно-белые» снова сами создали себе проблемы, как с ЦСКА. Опозорились, ведь уступили крепкому, но середняку. Бинго имени РПЛ: виноват и проигравший фаворит, и к рефери очевидные вопросы.

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Чакнорис
Чакнорис
сегодня в 10:41
Свиньи в очередной раз облажались. Стыдно даже не за их бездарную игру, а за то что виноваты у них другие.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:15
Тедеско это не тренер в традиционном понимании, он тренер компьютерный теоретик, вроде как таких в Германии называют "новая волна".
Шальке рискнула и поначалу получилось, ну а потом всё рухнуло. Как оказывается на компьютере строить планы легче, чем притворять их в жизнь на футбольном поле. Как говориться «Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Руководство Спартака ещё раз подтвердило своё непонимание в футболе, этим кстати очень вовремя воспользовался приглашённый предприниматель Цорн.
Спартаку нужен жесткий тренер-диктатор, а не пацан футболист любитель.
Проблема не в игроках и тренере, а в тех кто их втюхивает Спартаку. Спартаку, что бы постараться вернуть свои позиции в российском футболе нужно полнейшее очищение, возможно даже в ФНЛ. А пока руководство Спартака будет наполнено шарлатанами, его так и будет кидать из стороны в сторону.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 10:03
Тамбов, спасибо за бальзам на душу!
Bastardo
Bastardo
сегодня в 09:33
Я понимаю, когда всякие славновы и прочие люди с их "уровнем интеллекта" пишут, что какой-либо судья принадлежит к какому-либо клубу. Но когда редакторы пишут это, пробивается дно сайта. Сколько нужно ещё судейских ляпов в этом сезоне, что бы понять, что дело не в подкупах, а в крайне низкой квалификации судей, которые уровень лиги не тянут?!
alex spartakovih
alex spartakovih ответ Роман Веремеев (раскрыть)
сегодня в 09:21
на его месте должен быть тамбов!а тедеска в германии!
Роман Веремеев
Роман Веремеев
сегодня в 08:42
никакого удивления.Спартак занимает то место которое заслуживает.всё по делу!!!
alex spartakovih
alex spartakovih ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:58
ты прав!сегодня игра показала,что мало что умеем!
RTS-25
RTS-25
вчера в 23:54
Как надоели эти сопли вокруг Спартака.
tuman960
tuman960
вчера в 23:39
Спартак проигрывает-ВАР виноват,
Спартак проигрывает-ВАРа нет!!!
zzz-
zzz- ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:36
за то цска по игре явно намного выше своего места..
spartak kursk
spartak kursk
вчера в 23:25
ГРУСТНО..и ИСПОРЧЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ..и ДЕЛО ВОВСЕ НЕ В ПОРАЖЕНИИ...
zenit_forever2014
zenit_forever2014
вчера в 23:18, ред.
В матче Тамбов-Зенит в аналогичном эпизоде на Дзюбе Вилков тоже свиснул после касания спины защитника и не дал Артёму забить гол. Вот прям один в один, Дзюба только не сразу пробил, а вначале мяч принял, Вилков сразу свиснул, этот момент был во втором тайме. И никто не кричал, что судья ошибся. Опять же Спартак -Уфа все орали, что гол был, а сегодня такой же не засчитали только в ворота Спартака. Что касается поставят ли пенальти в ворота наших соперников как на Понсе...не было ВАР....Федун сам кричал, что без него лучше....убедился, что нет. Конечно ВАР хорошо!!!
cska1948
cska1948
вчера в 23:13
"...Но поскольку у Тедеско юношеский состав по отношению к матчам и тактическому рисунку – получаете еще одно поражение, которое вгоняет в тоску..."
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Может причина в том, что не только состав юношеский, а и гл. тренер, по тренерским меркам, юноша. Ведь Тедеско всего-то 34 года!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 23:12, ред.
С ВАР играют - плохо. Без ВАР играют - тоже плохо.
Может стоит перестать мучать болельщиков и спартака, и других команд, и просто расформироваться?
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ Footbolista (раскрыть)
вчера в 23:11
Мне кажется вопрос не по адресу)
Да и рано еще, тур не закончился, в понедельник примут решения.
Но скорее всего не дисквалифицируют, и так судей "не хватает", на спартак даже вар не стали ставить, видимо лёнька договорился)
Footbolista
Footbolista ответ NoKerzhNoParty (раскрыть)
вчера в 23:03
Если это так, то судья насудил себе на дискву...и где она?)...
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответ BDA81 (раскрыть)
вчера в 23:02
Судья ошибся в 2 моментах
Первый в моменте с пенальти. Его не должно было быть. Игрок сам ткнулся в ногу защитника
Второй в моменте с голом соболева, нарушения там не было

Итого, один гол подарил, один отобрал. Все честно
112910415
112910415
вчера в 22:42
Что плохо,то плохо
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:37
Ожидаемо после проигрыша в дерби армейцам.
trimetil
trimetil
вчера в 22:31
Мне понравилось выражение: "гадят в памперсы", прямо в точку.
BDA81
BDA81
вчера в 22:29, ред.
Ай да Горин, ай да молодец ))) И где же ты тама увидел фол то на Посне )))Там осталось только унитаз под 63 поставить,лишь бы не сам завалился. Пни все 100%. Соболев молодой,не опытный. Мог бы хитрей сыграть. Защитник в этом моменте красиво сыграл,зато на первом пне дал всё судье чтоб только тот засвистел. И теперь вопрос к АВТОРУ!!! Где же в этом матче судья не прав то оказался?! Ни кто не виноват,что Спартак с дуру решил сам себе три банки привезти! Другие бы в 1:0 сыграли спокойно не тратя сил и всё.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 22:23
Соболев вместо Бакаева хотел пенку пробить, но судья предупреждил, что гол отменит
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:46
не понятная игра. но тамбов молодцы
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:46
Непонятно удивление автора этого текста. Все абсолютно по делу. Футбол логичен. Игра Спартака - это уровень того места, что он занимает , от 8 до 10. Кроме напора и настырности в футболе надо еще кое что уметь
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:42
Ни о чем Спартак
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 21:42
Тамбов с победой!
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