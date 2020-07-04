Новое поражение «Спартака». Провалы в защите и игра без Бакаева

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вчера, 21:38

Арбитр Москалев привычно вышел на первый план, но «Соккер.ру» говорит не только о судействе.

Быстрые ноги Ларссона — сила

Если все игроки «Спартака» будут выкладываться на уровне Ларссона, то ни у одного середняка не будет шансов. Понравилось, что предоставили Джордану тактическую свободу. О судействе обязательно будет сказано в последнем пункте, а тут фиксируем — быстрые ноги Ларссона вручали «Спартаку» в руки победу.

Сначала швед нашел падение в штрафной и точно не контролировал мяч в том моменте, но безрассудство защитника тоже отмечаем – судья купился. Вообще, молодой «Спартак» должен чаще искать фолы в чужих штрафных, у них недобор по пенальти – всего три штуки за сезон, а у того же «Зенита» — 10 (9 раз забили), у «Локомотива» — 7 (2 раза смазали). Ну, и индивидуальное мастерство надо чаще включать, как Ларссон – забил шикарный мяч.

Вертикальный футбол – козырь

Вот это сохранили с весеннего стиля. До лета расстались с осенним статусом Жиго как главного центрального форварда – хотя против «Тамбова» решил на пару минут таковым снова стать. Сейчас Рассказов смотрится лучше, чем в начале сезона, поэтому не только Айртон может пройти по флангу. Не оцениваем Николая и бразильца в защите – оба подставляли Максименко не раз и не два, а говорим именно об атаке.

Конечно, сама схема «3-5-2» мешает Тедеско освежать фланги по ходу матчей – нужно переходить на четыре защитника, чтобы Бакаев ушел на правый фланг, а слева появились свежий вингер, но «Спартак» успешно играет вертикально – передачи поперек центральной линии работают и на флангах, и в центре. Хотя скорости сейчас не те, что были в дерби с «Локомотивом», когда выиграли 0:3. Пауза сказывается, «Спартак» глохнет под конец матчей, с физикой не все в порядке.

«Спартак» плохо держит мяч

На скорости атаковать получается, но там количество касаний до удара низкое. Но даже после того, как «Тамбов» немного раскрылся и после тридцатой минуты «Спартак» получил возможность дольше и умнее готовить позиционные атаки, было сложно найти комбинацию с десятком передач. В ширину «красно-белые» не играли до тех пор, пока не добирались до последней трети поля, но не всегда видели комбинации.

Сначала Айртон и Рассказов шли вперед, только если видели свободные зоны – «Спартак» до перерыва боялся поймать контратаку. Конечно, пасы у Жиго и Джикии точные, да и Маслов не деревянный молодой игрок, но вот центральные хавбеки москвичей не радуют комбинациями без огрехов. По общему количеству передач «Спартак» лишь 7-й, по аккуратным коротким пасам – 6-й. Нужно прибавлять по работе первым номером и с мячом, ведь уступают даже «Рубину» по точности пасов. А где потери – там контратаки соперника.

Плеймейкера Джикии мало

Ничего удивительного, что защитник создает атаки, но тут есть подвох. Да, знаем, что Ракицкий – плеймейкер «Зенита», для центрбеков вертикальные передачи стали нормой, а в схеме с тремя центральными, когда Георгий выходит высоко, такая игра смотрится органично. Вот только заметность Джикии в созидании проистекает из того, как сейчас выглядит лучший ассистент сезона в «Спартаке» — Зелимхан Бакаев.

Тедеско упрямо ставит его в основу, чтобы показать доверие, но герой чемпионата до паузы после нее смотрится бледно. Пенальти забил – Шелия плох в этом компоненте, снова гадал, как в матче против «Урала», но в целом Зелимхан снова потерялся. У него было всего 18 пасов с точностью 61 % и 0 созданных моментов. А поскольку Тиль тоже не в лучшей форме и после травмы – «Спартак» играет без плеймейкера под форвардами и вдесятером, когда Бакаев на поле.

В атаке не хватает кроссов

Круто, что появились прострелы с флангов – Рассказов именно так и создал пенальти в ворота «Тамбова». Но если посмотрите на еще один важный момент по пути к победе над соперником, что закрывается – кроссам, то «Спартак» невозможно похвалить. «Красно-белые» на 10-м месте в РПЛ по навесам, наравне с «Сочи» и «Динамо». Неаккуратных кроссов не так уж много, но количество удачных значительно ниже, чем у лидера по параметру – «Зенита».

Не только «Спартак» недорабатывает флангами, но и другие клубы с хорошими составами. Но это прокол, что сказывается на дистанции. Семак получает навесы Караваева и Дугласа, даже если не идет игра – есть голы. У Карпина в «Ростове» тоже есть кроссы как оружие. «Спартаку», имея Айртона и Рассказова, а также Соболева, Понсе и Ларссона в атаке – каждый может сыграть головой в штрафной, нужно работать шире. Это добавит разнообразия в игру. Пока фланговое давление настолько низкое, что у «Спартака» 12-е место по количеству точных угловых. И кроссы, и стандартные подачи – мимо кассы.

«Спартак» — юношеская команда

По своей тактике, характеру и подходу. Посмотрите на молодежные составы. Там тренеры, чтобы не ломать юного игрока психологически, могут ставить лидера, который растерял форму. «Спартак» упрямо выпускает Бакаева, который ужасен и должен сидеть на лавке, пока не наберет обороты. Молодежная команда может вести 0:3, как «Спартак» против «Арсенала», а потом с 93-й минуты пропустят два мяча. Да и перелом в игре с «Тамбовом» случился, когда москвичи могли успокоиться, но пошли вперед.

Как дети малые – гадят в свои памперсы. И на ответный гол нарвались, ведь подарили гостям верную контратаку, пенальти глупое привезли. А вот тут – пауза на хейт по отношению к арбитру Москалеву. Этот судья имеет репутацию «спартаковского». В прошлый раз после игры с «Сочи» его даже отстранили от работы – помог «Спартаку» выиграть 1:0 после серии ошибок, признанных в РФС .

Но сегодня словно пользовался положением и «подправил» личную статистику. Если по двум пенальти можно заявить, что защитники играли безрассудно, это нивелирует факт, что атакующие футболисты падали специально ярко, то как быть с голом Соболева? Несправедливо, что повторы не на всех матчах, но Александр не толкал соперника, а просто касание спины защитника само по себе – не нарушение, а борьба. Там же еще и оборонец выгнулся дугой, снова же – рисовал фол. Плюс у Москалева было четвертое спорное решение – если в матче «Зенита» и «Спартака» Маслов дернет Азмуна за руку так, как защитник «Тамбова» дернул Понсе, то вы увидите пенальти.

Так что фанаты «Спартака» по сумме эпизодов точно правы – после возобновления сезона почти все спорные моменты трактуются в разных матчах не в пользу москвичей. Это тема для отдельного разговора о судействе в РПЛ , который обязательно последует. А если резюмировать дикое домашнее поражение москвичей от «Тамбова», то нужно разделить вину – бригада Москалева, лишенная повторов, приняла четыре важных решения и все – спорные. РФС и РПЛ не обеспечили VAR во всех играх – это их прокол.

Впрочем, «Спартак» тоже виноват. При счете 2:1 взрослая команда не пошла бы в атаку, а катала мяч и довела дело до спокойной победы. Но поскольку у Тедеско юношеский состав по отношению к матчам и тактическому рисунку – получаете еще одно поражение, которое вгоняет в тоску. Ведь если сыграют в Кубке так, как на последних минутах против «Арсенала» или «Тамбова», то «Зенит» размажет «Спартак». Невероятно несерьезный подход у москвичей, словно на сборах играют, поэтому получаете комплексное поражение, которое строго на арбитра при желании часть фанатов повесит.