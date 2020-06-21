Пакет со льдом и штанга «Эвертона». Дерби, о котором лучше забыть

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21 июня 2020, 23:37

Тяжесть возвращения английского футбола – в ногах игроков «Эвертона» и «Ливерпуля». «Соккер.ру» — об одном из самых тяжелых Мерсисайдских дерби.

Новое развлечение – смотреть на то, в каком состоянии команды возвращаются к сезону. «Холодный старт» удается далеко не всем. Некоторые откровенно проваливаются. Усугубляет ситуацию с непростыми условиями физической подготовки еще и нехватка болельщиков на трибунах. Это тоже по-разному сказывается на том, как игроки концентрируются, как борются на поле, как двигаются. Матч между «Эвертоном» и «Ливерпулем» вскрыл все самое проблемное, что есть у футбола после длительной коронавирусной паузы.

Особенно грустным получился первый тайм. К слову, на примере англичан вообще видно, как тяжело раскачивается футбол. В 11 матчах после возобновления сезона в первых таймах было забито всего три мяча. Команды словно замороженные выходят на поле и долго-долго раскачиваются, если это вообще произойдет. Иногда усталость наступает раньше раскачки, и настоящего футбола в его промежуточной фазе так и не показывают.

Первый тайм на «Гудисон Парк» запомнился скорее достаточно внушительной бородой арбитра Майка Дина, которого такой образ сразу сделал похожим на старика, наделенного вековой мудростью. Словно он сейчас остановит игру, посадит футболистов в кружок и начнет рассказывать какую-нибудь притчу наподобие истории про веник и прутики.

Другой запоминающийся момент первого тайма – попытки Джеймса Милнера запихать себе сзади под шорты большой пакет со льдом. Режиссер долго показывал эту процедуру, потому что на поле действительно ничего почти не происходило. Его как раз еще в первом тайме Милнер и покинул, получив травму на ровном месте. Он уступил позицию на левом фланге обороны Джо Гомесу. Травмы – отдельная история и тема, касающаяся «холодного старта», возобновления сезона. Только в этом матче «Ливерпуль» потерял двоих из-за травм, вызванных не какими-то жесткими контактами, а иными физическими проблемами.

На второй тайм Юрген Клопп выпустил на край атаки Алекса Окслейд-Чемберлена вместо Такуми Минамино, чья игра в первой половине не способствовала остроте. Со второй половины «Ливерпуль» гораздо лучше стал контролировать мяч, начал зарабатывать угловые, которых ранее не было. Порой складывалось ощущение, что к середине тайма «Эвертон» окончательно устал, наступила та фаза, когда команда докатывает матч «на ободах».

Опять же, после коронавирусной паузы такое резкое выключение команд приходится наблюдать в разных чемпионатах регулярно. Но «Эвертону» хватало цепкости, чтобы не допустить серьезного обострения. Да и планы Клоппа по наращиванию давления явно были расстроены очередной травмой. На этот раз вылетел Джоэл Матип, который имел, кстати, единственный опасный момент первого тайма. Когда Матип получил повреждение, у Клоппа оставалась всего одна замена.

До этого он выпустил еще Дивока Ориги и Джорджиньо Вейналдума вместо Роберто Фирмино и Наби Кейта. Вероятно, на концовку Клопп припасал выход Мохамеда Салаха, чьей резкости и креатива явно не хватало. Но пришлось срочно заменять Матипа на Деяна Ловрена. А хорват с присущим ему жаром чуть не привез проблемы к своим воротам.

Сразу после его выхода случился самый острый отрезок в матче. Он был очень коротким, а особенность его в том, что острый отрезок провели футболисты «Эвертона», которые вроде как выдохлись к тому времени. Но три момента подряд «ириски» создали.

Сначала Доминик Калверт-Льюин бил пяткой – Алиссон спас. Потом Том Дэвис добил в штангу. Был ли ближе «Эвертон» к тому, чтобы прервать десятилетнюю серию без побед в Мерсисайдском дерби? А через минуту Ришарлисон выставил посмешищем Ловрена, который дважды у своих ворот упал, пытаясь остановить бразильца, но тот сам пробил во вратаря. Эта вспышка напрягла «Ливерпуль», который вернулся к своему игровому доминированию, но ничего подобного по остроте за весь матч не создал.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 9 (3) – 10 (3)

Очень мало ударов нанесли команды для дерби, которое должно было пылать страстью. Интересно, что больше половины всех попыток у «Эвертона» — пять штук – исполнил Ришарлисон. У «Ливерпуля» более равномерно распределялись удары. Трент Александр-Арнольд нанес два, например. Он вообще старался брать на себя лидерские функции, часто стягивал игру на свой фланг.

И вот еще одна особенность тяжелого вкатывания в продолжение сезона. Тренту явно не хватало динамики и ощущения партнеров. Порой он просто упирался в соперников, ничего не придумывая, либо они накрывали его предсказуемые действия. С другого фланга так же пытался лидером быть Садио Мане. Но у него были проблемы другого свойства. Он включался лишь эпизодами, короткими отрезками. Да, это выглядело эффектно, когда он ускорялся и оставлял не у дел оппонентов, так удалось дважды как минимум опасные штрафные заработать. Но и Мане действовал как-то в отрыве от команды. Без Салаха, с откровенно тяжелыми Фирмино, Окслейд-Чемберленом и Ориги было тяжело что-то придумать.

Владение мячом (точность передач): 30% (67%) – 70% (85%)

Статистика по контролю мяча вполне предсказуемая. «Эвертон» сделал ставку на контратаки и даже не пытался играть в контроль. Кажется, на протяжении всего матча он ни разу не провел затяжную комбинацию с розыгрышем мяча. Поэтому и такой низкий процент владения. Как и невысокий процент точности передач – каждая третья оказывалась невпопад в среднем. Слишком быстро приходилось действовать и слишком тяжело было выходить вперед.

Дерби бывают разными. Очень часто составляют целые подборки из самых легендарных классических противостояний. Но этот матч в историю точно не войдет. Команды выглядели сначала замороженными, а потом, еще до разморозки, они устали. Тяжелая игра: и для футболистов, и для зрителей.