Слишком понятный «Спартак». Без икры, искры и плана «Б»

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сегодня, 16:44

Дерби с ЦСКА вскрыло слабости «красно-белых».

Перед вчерашним дерби на « ВЭБ Арене» тренеры обменялись заочной пикировкой. Виктор Ганчаренко назвал «Спартак» «понятной командой», а Доменико Тедеско это немного задело, немец не нашелся, что ответить, кроме как сказать, что мнение коллеги для него не важно. При этом сам Тедеско назвал ЦСКА непредсказуемым соперником и выделил Влашича, который умеет и ударить, и пас отдать, и смещается постоянно с фланга в центр и обратно.

Матч показал, что тренеры не ошиблись в оценке соперников. ЦСКА не то чтобы сильно удивил «Спартак», но отмеченный Тедеско Влашич действительно стал ключевой фигурой на поле и принес «армейцам» победу. А вот «Спартак» для ЦСКА , как и предсказывал Виктор Ганчаренко, оказался «понятной командой». В начале матча у «красно-белых» еще были интересные проникновения в штрафную, но потом Акинфеев скучал, лишь в концовке матча Игорь блеснул мастерством, когда перевел коварный удар Умярова в штангу.

«Спартак» — понятная команда

На самом деле, нет ничего зазорного в том, чтобы быть понятной командой. Тот же ЦСКА в успешные периоды своей современной истории был напрочь лишен какой-либо коллективной непредсказуемости — и во времена Валерия Газзаева и его «команды-чудовища», и позже при Леониде Слуцком и шведском тренере по личностному росту и мотивации Понтусе Вернблуме. Добивавшиеся высоких мест в РПЛ и выступавшие в Лиге чемпионов «Рубин» и «Ростов» Курбана Бердыева — тоже понятные команды, как и нынешний «Зенит» Сергея Семака.

В некотором смысле это даже комплимент, ведь «понятной» можно назвать любую команду с ярко выраженным стилем игры. «Спартак» при Тедеско стабильно использует схему 3-5-2, делает ставку на быструю вертикальную доставку мяча к чужим воротам, уважает контратаки и встречные атаки, когда можно подловить соперника на перестроении. Было сложно определить, во что играет «Спартак» при Кононове, а раньше — при Аленичеве и даже при Карпине, который в любой непонятной ситуации устраивал веселые качели. Непонятным был «Спартак» и при Каррере, который чередовал схемы и преподносил сюрпризы, и то была эффективная непредсказуемость.

Но не менее эффективной (а часто — даже более) может быть предсказуемость и понятность. Другое дело, что тактическая и кадровая стабильность должны быть подкреплены сыгранностью и общим классом футболистов. Не обойтись и без «внесистемных элементов» — игроков, способных решать эпизоды и целые матчи в одиночку, за счет индивидуального мастерства. У «Спартака» есть четкая линия, которой придерживается Доменико Тедеско, и сегодняшняя команда действительно понятна, но что хуже — она банальна. О том, как будет играть «Спартак», пишут в позавчерашних газетах, а бесхитростной мощи, чтобы об этом не беспокоиться, сейчас не хватает.

Жонглер? Скорее дрессировщик

Доменико Тедеско называет себя жонглером. Хотелось бы услышать его определение, но со стороны немецкий тренер выглядит скорее дрессировщиком: он терпеливо ставит в «Спартаке» один номер — игру по схеме 3-5-2. Возможно, с имеющимся подбором футболистов логичнее реализовывать другую схему, но Тедеско лучше всего знает именно эту, поэтому работает с ней. Возможно, в некоторых матчах с учетом соперника правильнее использовать другую модель, но Тедеско на данном этапе не хочет учитывать игру соперников, а обкатывает выбранную тактику во всех возможных ситуациях.

Это вполне себе метод, но это метод дрессировщика, который должен пройти сложный путь постановки своего номера, преодолеть неповиновение, непонимание и даже скуку своих подопечных. Жонглеры действуют иначе. Тот же Каррера был жонглером, Массимо в чемпионском сезоне «Спартака» использовал пять-шесть различных схем, и это помогало побеждать. Тедеско не хочет, чтобы его команда была хамелеоном, он, наверное, представляет себе поезд — его трудно поставить на рельсы и раскочегарить, но уж если наберет скорость — попробуй останови.

В РПЛ трудно без плана «Б»

Тедеско — толковый тренер, и он точно знает, что делает, но его метод предполагает воистину ангельское терпение со стороны руководства клуба и болельщиков. А молодость команды и недостаток мастерства здесь и сейчас замедляет наступление светлого будущего для «Спартака». В дерби команда Тедеско пострадала в том числе из-за отсутствия запасного варианта игры. Да, во втором тайме Доменико снял с игры Рассказова и перестроил схему, но это было банально-спонтанное решение: уменьшить количество защитников, увеличить группу атаки. К тому же, оценить его плоды не удалось — через несколько минут после перестроения Роман Зобнин оставил «Спартак» в меньшинстве.

Как бы то ни было, план «Б» выглядит иначе. Иногда он становится планом «А», но мы ведь не видели при Тедеско, чтобы «Спартак» осознанно делал выбор в пользу схемы, скажем, 4-3-3. Доменико отказывался от своей модели, только если жизнь заставляла. Не ввязывался в игры разума с оппонентами, не играл на опережение. Видимо, Тедеско считает, что сейчас все время и все силы лучше тратить на отработку основной модели, однако это не в первый раз больно бьет по «Спартаку». У нас далеко не самая техничная лига, но в тактическом плане вполне изысканный чемпионат, поэтому «жонглерам» здесь проще, чем «дрессировщикам», особенно, если команда претендует на высокие места.

Без «икры» и без искры

Любая тактика заканчивается в штрафной площади соперника, там нужны индивидуально сильные футболисты, способные забивать и выигрывать матчи. Сегодня у «Спартака» нет такого стабильного и эффективного свободного радикала, как Квинси Промес, который даже в плохих матчах мог перевернуть игру в пользу своей команды.

На эту роль претендует Бакаев, но сейчас Зелимхан не в форме, форварды Тедеско в основном ролевики, разве что Ларссон выходит за рамки своего амплуа, но ему тоже не хватает стабильности. Мирзова по инерции называют сильным дриблером, но Резиуан — это такой дриблер, который с мячом в ногах постоянно упирается в соперников.