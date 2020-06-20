Горе-Васин как воплощение проблем «армейцев». Между «Зенитом» и ЦСКА классовая пропасть

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20 июня 2020, 22:32

ЦСКА на четыре строчки ниже «Зенита» в таблице, а в матче с лидером армейцы пропустили четыре безответных гола. «Соккер.ру» — о превышении социальной дистанции.

О ЦСКА

1. Начатая весной черная серия продолжается

Пятый официальный матч ЦСКА в 2020 году — и очередная неудача. Весной армейцы сыграли вничью с «Уфой» и «Уралом», проиграли «Ростову» и «Спартаку» (в Кубке России), а теперь крупно влетели «Зениту» на своем поле. Удручающая серия результатов, пусть и разделенная внушительными временными отрезками. Если же говорить только об РПЛ , то у армейцев 3 очка из 18 возможных в последних шести встречах (три ничьих, три поражения). Перспективы попадания в Лигу чемпионов весьма туманны, а если осечки продолжатся, то можно и из первой пятерки выпасть, что будет полной катастрофой.

2. Оборона ЦСКА — проходной двор

Об этом говорили еще весной, когда Виктор Ганчаренко крутил-вертел сочетаниями в обороне, как будто хотел всех запутать, но путал только своих футболистов. Васин, Дивеев и Карпов провалили матч. Опытный Виктор всегда славился техническим браком и тут не упустил возможности повеселиться, в перерыве Васин был заменен. Карпов получил красную карточку во втором матче подряд: против «Ростова» Вадима тоже удалили, но потом КДК отменил карточку. Дивеев проиграл, кажется, все единоборства, а в концовке привез пенальти и тоже мог быть удален — судья пожалел. А вы, друзья, как ни садитесь, все в защитники не годитесь.

3. Эффективность атак по-прежнему ниже плинтуса

Еще одна болезнь ЦСКА при Викторе Ганчаренко, которую уже можно считать хронической. ЦСКА создает много моментов, набивает статистику ударов, а на выходе — пшик. После первого тайма у армейцев было 16 ударов по воротам и только 2 попадания в створ, в то время как «Зенит» пробил 5 раз, и все удары заставили Акинфеева побеспокоиться. И счет 0:3 в пользу «сине-бело-голубых». Низкое качество ударов — такая же недоработка, как отсутствие слаженной игры в обороне. В этом плане у ЦСКА тоже ничего не изменилось.

4. Команда не готова к возобновлению сезона

А вообще на фоне «Зенита» армейцы выглядели как-то очень тяжело и неповоротливо. Как тут не вспомнить о расставании ЦСКА с многолетним тренером по физической подготовке Паулино Гранеро. Для справки: на официальном сайте ЦСКА в разделе «тренеры» прямо сейчас отсутствует специалист по физподготовке. Кто же ответственен за «физику» ЦСКА ?

5. Слишком много «балласта»

Тренеры тренерами, но если дотошно просеивать состав ЦСКА и проверять футболистов на соответствие высоким заявленным амбициям, то получится не самая радостная картина. Даже в таком матче против «Зенита» признанные лидеры — Марио Фернандес и Никола Влашич дрались, пытались что-то изменить, но ряд партнеров банально не готовы конкурировать с «Зенитом». Это касается и Федора Чалова, разучившегося попадать по мячу. Молодой форвард вновь разочаровал.

О «Зените»

1. Иванович нужен «Зениту» в следующем сезоне

Ивановича признали лучшим игроком матча, сербский защитник забил первый гол в матче, блестяще сыграл в защите и мастерски начинал атаки. Пусть Бранислав уже в годах, но «Зениту» в цейтноте ближайшего трансферного окна будет проблематично найти более эффективного партнера для Ракицкого на следующий сезон. Контракт Ивановича истекает, но нужно приложить усилия и уговорить его остаться до следующего лета.

2. «Зенит» бежит, и ему это нравится

В отличие от ЦСКА , пребывающего в странном состоянии, судя по сегодняшнему матчу, «Зенит» показался необычайно легким и стремительным, если учесть, что речь идет о команде, не проводившей официальные матчи три месяца. Хорошее движение, классные взаимодействия на скорости, приятная раскрепощенность в действиях. Как мне кажется, ЦСКА не последний, кому не посчастливилось попасть под сине-бело-голубой каток. Такое бывает, когда превосходство в мастерстве умножается на преимущество в форме.

3. Малком, наконец, в порядке

Это был один из важнейших вопросов перед рестартом сезона: покажет ли себя 40-миллионный Малком? Бразилец не стал откладывать дело в долгий ящик и в первом же матче предстал во всей красе. Бежал, искал взаимодействия с партнерами, забил два мяча, отдал 88% точных передач, постоянно искал обострений. По меркам РПЛ — топ-игрок. Если будет здоров и не почувствует себя королем после удачного матча, будет разрывать наш чемпионат.

4. Тактическая находка Семака сработала

Традиционная схема «Зенита» при Семаке — 4-4-2 с Дзюбой и Азмуном в атаке и четверкой полузащитников, которые могут располагаться в линию или выстраиваться в «даймонд» в зависимости от обстоятельств. Чего-то подобного ждали от «Зенита» и в матче с ЦСКА , однако Сергей Богданович нашел место для тактического сюрприза, отправив в центр поля троицу Барриос-Оздоев-Кузяев и позволив Дзюбе, Азмуну и Малкому разбираться в атаке. Получилось удачно, как вы уже догадались.

5. Дзюба — король верховых единоборств, в одиночку разгромил защиту ЦСКА