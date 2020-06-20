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Горе-Васин как воплощение проблем «армейцев». Между «Зенитом» и ЦСКА классовая пропасть

20 июня 2020, 22:32
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ЦСКА на четыре строчки ниже «Зенита» в таблице, а в матче с лидером армейцы пропустили четыре безответных гола. «Соккер.ру» — о превышении социальной дистанции. 

О ЦСКА

1. Начатая весной черная серия продолжается

Пятый официальный матч ЦСКА в 2020 году — и очередная неудача. Весной армейцы сыграли вничью с «Уфой» и «Уралом», проиграли «Ростову» и «Спартаку» (в Кубке России), а теперь крупно влетели «Зениту» на своем поле. Удручающая серия результатов, пусть и разделенная внушительными временными отрезками. Если же говорить только об РПЛ, то у армейцев 3 очка из 18 возможных в последних шести встречах (три ничьих, три поражения). Перспективы попадания в Лигу чемпионов весьма туманны, а если осечки продолжатся, то можно и из первой пятерки выпасть, что будет полной катастрофой. 

2. Оборона ЦСКА — проходной двор

Об этом говорили еще весной, когда Виктор Ганчаренко крутил-вертел сочетаниями в обороне, как будто хотел всех запутать, но путал только своих футболистов. Васин, Дивеев и Карпов провалили матч. Опытный Виктор всегда славился техническим браком и тут не упустил возможности повеселиться, в перерыве Васин был заменен. Карпов получил красную карточку во втором матче подряд: против «Ростова» Вадима тоже удалили, но потом КДК отменил карточку. Дивеев проиграл, кажется, все единоборства, а в концовке привез пенальти и тоже мог быть удален — судья пожалел. А вы, друзья, как ни садитесь, все в защитники не годитесь. 

3. Эффективность атак по-прежнему ниже плинтуса

Еще одна болезнь ЦСКА при Викторе Ганчаренко, которую уже можно считать хронической. ЦСКА создает много моментов, набивает статистику ударов, а на выходе — пшик. После первого тайма у армейцев было 16 ударов по воротам и только 2 попадания в створ, в то время как «Зенит» пробил 5 раз, и все удары заставили Акинфеева побеспокоиться. И счет 0:3 в пользу «сине-бело-голубых». Низкое качество ударов — такая же недоработка, как отсутствие слаженной игры в обороне. В этом плане у ЦСКА тоже ничего не изменилось.  

4. Команда не готова к возобновлению сезона

А вообще на фоне «Зенита» армейцы выглядели как-то очень тяжело и неповоротливо. Как тут не вспомнить о расставании ЦСКА с многолетним тренером по физической подготовке Паулино Гранеро. Для справки: на официальном сайте ЦСКА в разделе «тренеры» прямо сейчас отсутствует специалист по физподготовке. Кто же ответственен за «физику» ЦСКА?

5. Слишком много «балласта»

Тренеры тренерами, но если дотошно просеивать состав ЦСКА и проверять футболистов на соответствие высоким заявленным амбициям, то получится не самая радостная картина. Даже в таком матче против «Зенита» признанные лидеры — Марио Фернандес и Никола Влашич дрались, пытались что-то изменить, но ряд партнеров банально не готовы конкурировать с «Зенитом». Это касается и Федора Чалова, разучившегося попадать по мячу. Молодой форвард вновь разочаровал.  

О «Зените»

1. Иванович нужен «Зениту» в следующем сезоне

Ивановича признали лучшим игроком матча, сербский защитник забил первый гол в матче, блестяще сыграл в защите и мастерски начинал атаки. Пусть Бранислав уже в годах, но «Зениту» в цейтноте ближайшего трансферного окна будет проблематично найти более эффективного партнера для Ракицкого на следующий сезон. Контракт Ивановича истекает, но нужно приложить усилия и уговорить его остаться до следующего лета. 

2. «Зенит» бежит, и ему это нравится

В отличие от ЦСКА, пребывающего в странном состоянии, судя по сегодняшнему матчу, «Зенит» показался необычайно легким и стремительным, если учесть, что речь идет о команде, не проводившей официальные матчи три месяца. Хорошее движение, классные взаимодействия на скорости, приятная раскрепощенность в действиях. Как мне кажется, ЦСКА не последний, кому не посчастливилось попасть под сине-бело-голубой каток. Такое бывает, когда превосходство в мастерстве умножается на преимущество в форме. 

3. Малком, наконец, в порядке

Это был один из важнейших вопросов перед рестартом сезона: покажет ли себя 40-миллионный Малком? Бразилец не стал откладывать дело в долгий ящик и в первом же матче предстал во всей красе. Бежал, искал взаимодействия с партнерами, забил два мяча, отдал 88% точных передач, постоянно искал обострений. По меркам РПЛ — топ-игрок. Если будет здоров и не почувствует себя королем после удачного матча, будет разрывать наш чемпионат. 

4. Тактическая находка Семака сработала

Традиционная схема «Зенита» при Семаке — 4-4-2 с Дзюбой и Азмуном в атаке и четверкой полузащитников, которые могут располагаться в линию или выстраиваться в «даймонд» в зависимости от обстоятельств. Чего-то подобного ждали от «Зенита» и в матче с ЦСКА, однако Сергей Богданович нашел место для тактического сюрприза, отправив в центр поля троицу Барриос-Оздоев-Кузяев и позволив Дзюбе, Азмуну и Малкому разбираться в атаке. Получилось удачно, как вы уже догадались. 

5. Дзюба — король верховых единоборств, в одиночку разгромил защиту ЦСКА

«Зенит» разгромил ЦСКА по счету, а Дзюба разгромил защитников ЦСКА на втором этаже. Артем сам не забил и даже обошелся без результативной передачи и всего лишь один раз ударил по воротам, но был невероятно полезен: 10 успешных единоборств + 6 обводок. По обоим компонентам у Дзюбы лучший результат среди всех участников матча. 

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Хиромант
Хиромант
вчера в 23:10
Обалдеть, как автор быстро переобувается - прямо-таки на ходу... Почитайте его предыдущие статьи и сравните с этой - развернулся на 180 градусов.
"1. Иванович нужен «Зениту» в следующем сезоне" - А раньше писал "старика надо менять"...?
"2. «Зенит» бежит, и ему это нравится" - А как же "Зениту всегда не хватает скорости"...?
"3. Малком, наконец, в порядке" - А раньше писал "купили второсортного игрока, да ещё за такие бабки"...?
"4. Тактическая находка Семака сработала" - А как же "Семак и как тренер не ахти, и тактика у него никакая"...?
"5. Дзюба — король верховых единоборств, в одиночку разгромил защиту ЦСКА" - А раньше писал " Дзюба никто и звать его никак"...?

Ну и что же тут обсуждать?
112910415
112910415
вчера в 22:05
суровая реальность
france football
france football
вчера в 21:27
Ну смысл что-то обсуждать, если у ЦСКА некому играть
Уровень игроков очень низкий, и с таким подбором ‘исполнителей’ ни на что серьёзное претендовать не получится
Нормальных игроков, которые могут создавать, всего два : Влашич и Фернандес
Всё
Будут финансы, будут игроки, а пока имеем что имеем
pomor 445
pomor 445 ответ Ярославъ Ивановъ (раскрыть)
вчера в 21:17
ЦСКА пронизывает зараза гешефта от руководства клуба до болельщиков. За гешефт продадут что угодно и кому угодно. Позор!
pomor 445
pomor 445 ответ Ярославъ Ивановъ (раскрыть)
вчера в 21:10
Это мелочи. Главное, что болельщики ЦСКА такие же апологеты гешефта, как и его руководство - ради гешефта продадут что угодно и кому угодно.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ pomor 445 (раскрыть)
вчера в 16:58
инфа и по тв была (ссылка на сайт цска) и показывали видео где наших болел (в немалом количестве) стюарты пересадили на гостевой сектор,а теперь кинут административку,а спартачам (кажется троим) которые перекупили на выездной матч ничего не будет...
pomor 445
pomor 445 ответ Ярославъ Ивановъ (раскрыть)
вчера в 15:35
Это достоверная информация? Хуже этого для клуба и быть ничего не может. Это просто предательство.
pomor 445
pomor 445
вчера в 15:26, ред.
Поражение, даже крупное, отнюдь не беда. Беда в том, что ваш кумир - "лучший" менеджер страны - выдоил свою кобылу до последней капли кумыса, обанкротил её и заложил в банк, который забрал его за долги но заниматься ею не пожелал. Беду поправить можно только продав кобылу богатому "цыгану", который будет вкладывать деньги, а это та ещё проблема - легче бегемота вытащить из болота. Роснефть может - надо её окучивать. Взяли же ХК "ЦСКА". Почему бы и ФК не взять? Только переименовать надо - ничего армейского во всём семействе ЦСКА давно уже нет.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 15:12
Просто Зенит сильнее....
Какой клуб такие и болелы перепродающие свои абоны на игру гостям с Санкт Петербурга...(инфа от админов цска)..
Союзник противников
Союзник противников ответ Scuderia Ferrаri (раскрыть)
вчера в 14:57
Есть маленький нюанс :Все болельщики и "специалисты",зарекомендовавшие себя ранее как радикальные недоброжелатели ЦСКА,просто источают комплименты в адрес "Михалыча" и сетуют,что ему не подбросили выдающихся игроков мирового футбола. "Если враг тебя целует-знай,ты где-то маху дал!".
Союзник противников
Союзник противников ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 14:53
Ты не можешь сопереживать болельщикам ЦСКА,это противоестественно.
serh62
serh62
вчера в 12:58
не стоит ЦСКА в этом сезоне выходить на ЕВРО . да и с такой защитой они и захотят не попадут в пятерку команд. нужно спокойно играть в чемпионате и кубке. поменять всю оборону, купить такого же как Вернблум , что бы выжигал центр. тогда можно будет надеяться на результат. а от смены тренера мы ничего не приобретем.в России нет сейчас тренера достойного ЦСКА.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
вчера в 12:35
все нормально надо пустить коников на второе место ну а в следующем году
плезень и лудогорец сделают шашлык с конины,ну а насчет чалова его надо
было втюхивать раньше сейчас он и даром ни кому не нужен даже кэшбека
и то хотят выкупить ,а это убожество останется с гинерком ждать 30 лямов
П.Пар
П.Пар
вчера в 12:17
Чего там говорить! Зенит чемпион. Это не ясно только 56у.
r3fphas6s8vt
r3fphas6s8vt
вчера в 12:01
К чему наигрывать Карпова, который ни по каким данным не подходит на роль защитника основной команды - не опытен (для этого молодёжка есть, опыта набираться), небольшой рост , в воздухе проигрывает, медленный очень? Сколько можно терпеть в команде Васина - человек-привоз? Набабкина? Любимчика Облякова? Чалов провалил сезон, на скамейку запасных его! По каким причинам Гогуа держат в запасе и маринуют на лавке целый сезон? Если его конкуренты не сильнее его? ВМГ наступает на грабли от матча к матчу.
cska59
cska59 ответ металлург (раскрыть)
вчера в 10:33
Лучше бы раньше .
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 10:18
васин стал злым талисманом проигрыша))) а чалый зажрался в конец и всё делает для того что бы ни кто его не купил))ему и в цска хорошо платят))
spartach n1
spartach n1
вчера в 10:16
Аплодисменты врачам, которые не устают лечить Дзагоева !
mat73
mat73
вчера в 10:12
Реклама дзюбы продолжается
spartach n1
spartach n1
вчера в 10:05
Петухеева с четверочкой !
Всегда радует когда лучший вротарь вселенной проявляет свои таланты .
металлург
металлург
вчера в 09:53
Ганчаренко до работает до конца сезона и к Кононову поедет, сто пудов. p.s. если не раньше
alex spartakovih
alex spartakovih
вчера в 09:38
цска че то ваще падает!и чалов нулевой!так корона подействовала!
Тiпа Тралi-Валi
Тiпа Тралi-Валi
вчера в 09:38
Похоже Гончаренко пора валить. Превратил команду в заурядного середняка.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:19
Заплутал Витюша в своих изысканиях , пора бы и честь знать.
номер 12
номер 12
вчера в 08:54
Хорошая статья, все по делу
nubom
nubom
вчера в 08:03
В целом, всегда побеждают тренеры, а не игроки!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 07:14, ред.
Лучше буду сопереживать за такой ЦСКА, чем времён Леонида. За независимого тренера со своей философией, точкой зрения, за его пионеров, которым не хватает хладнокровия в последний момент. Это все приходит. Его парни ещё давили этого монстра РПЛ, что делает им честь!
Caniggia
Caniggia
вчера в 07:03
Ганчара надо оставить, лучше него всё равно не найти. Он должен наладить игру, ведь был же Реал 0-3.
волгодон 2
волгодон 2 ответ Karpin_Sexy (раскрыть)
вчера в 01:04
о, какие люди)
Izmar
Izmar
вчера в 00:46
У Зенита нет соперников в чемпионате, и нужно рассматривать такие поражение как данность, ничего не поделаешь.
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