7 особенностей «Спартака». Их важно знать фанатам ЦСКА и «Зенита»

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сегодня, 19:03

У «красно-белых» впереди два дерби и полуфинал Кубка России – пора резюмировать футбольные черты москвичей.

«Спартаку» удобнее вторым номером

Когда разгромили «Локомотив» 0:3 (с ними будет матч-реванш), то играли вторым номером, соперник владел мячом больше. «Динамо» и «Арсенал» получили мяч, но тоже уступили команде Тедеско. А вот когда «Зенит», «Ростов» и «Уфа» передали «красно-белым» инициативу – побед не было. Обрезались, теряли мяч, плохо рассчитывали пути отступления, нарывались на контратаки. На данной фазе тактического развития «Спартаку» Тедеско намного удобнее играть без мяча и на контратаках.

Три центральных стали новой нормой

В первом поединке РПЛ при Тедеско играли четыре в линию – была ничья 0:0 с «Рубином» при 23 ударах по воротам. Но со временем немец предложил команде свою любимую тактику – «3-5-2», и хотя не сразу сработало, именно такая модель в итоге прижилась. С тремя центральными сыграли в восьми турах, и вряд ли есть смысл отступать, ведь идеальных вингеров в заявке нет, Бакаев перешел в центр с фланга, то есть к схеме команда привыкла. Даже перестановки в центре защиты не разваливают модель игры.

Тренер хочет больше длинных пасов

У Гапонова уже 2 матча, у Маслова – 3. Угадайте с первой попытки, у кого рекорд по длинным передачам за игру? Правильно – у этих двух, ведь Фернандо, что расположился между ними в рейтинге «лонгболлов», уехал еще на старте чемпионата. Без него в составе не осталось своего Ракицкого. Семак понял, что в РПЛ , где плотная низкая защита – норма, возня в центре поля забирает драгоценные секунды, позволяет сопернику перестроиться. Так что и «Зенит», и «Спартак» ищет длинный пас на форвардов. Особенно сейчас – против ЦСКА , «Локомотива» и «Зенита» эту тактику точно применят.

Увидели отказ от «кружевной» игры

Даже не пытаются врать, что им важны финты и короткий пас, а не результат. Кононов обещал футбол Бескова, хотя его никто об этом не просил, а Тедеско плевать, что о его стиле говорят эксперты из числа бывших «спартаковцев». Смотрит на среднее качество в отдельных фазах игры и пробует построить команду с перспективой развития. Плохо для тренера, что ему досталась команда, которая боится своих трибун – «Спартак» дома в РПЛ выиграл 3 матча из 12, уступив в 6. Но как только давление на выезде спадает – простая схема работает, в гостях у них один из лучших результатов сезона.

Идут от количества ударов к качеству

В первых матчах Тедеско приказал часто бить, чтобы вывести команду из комы, куда ее отправил Кононов. Логичный старт, но такая тактика не сработает после того, как «Спартак» ожил и подсобрал побед. Соперники сразу закрылись, как сделала та же «Уфа» на выходных. Евсеев не играет на голы, поэтому «красно-белые» в кои веки владели мячом. Но при этом спустились с отметки 20+ ударов к размеренным 13-15 выстрелам. Цена ошибки у чужих ворот выросла, поэтому в Туле 6 попаданий в створ – 3 гола, а против «Уфы» — 2 удара без голов. Идут к качеству, но пока не пришли.

Отсутствие диспетчера в глубине мешает

Нет плана «Б» в середине. Крал не справляется с ролью Фернандо или Жоржиньо из «Челси», другой по формату. Но Умяров или Зобнин тоже не радуют фокусами из арсенала Пирло, как и Тиль – фокусами Томаса Мюллера. Поэтому вся надежда была на форму Бакаева. Но вряд ли болезнь и пауза помогли Зелимхану сохранить кондиции. Следовательно, «Спартак» сталкивается с большими проблемами против тех, кто готов держать удар и заставляет москвичей долго комбинировать. Или кто просто не проваливается именно в матчах с контратакующими москвичами – как «Краснодар» или «Зенит». Если ЦСКА завтра окопается, в отличие от кубкового дерби, то «Спартаку» станет в разы сложнее.

Осталась привычка выключаться в защите

Тедеско должен быть вне себя от ярости, ведь «Спартак» сохраняет главную слабость последнего десятилетия – команда так и не научилась возвращаться из атаки в защиту. Оборона организована лучше, но у Максименко 1 «сухарь» в 5 играх. Сейчас все тактически иначе, чем было – схема «3-5-2» оставляет у ворот больше людей для подстраховки, но персональные ошибки сохраняются. Возьмите матч против «Уфы» — дважды сами себе «привезли». С «Арсеналом» — пропустили дважды в матче, который надо было завершить 0:3. С ЦСКА быстро повели, а до перерыва уже был счет 2:2. Эти безумные отрезки нужно убрать, чтобы сделать еще один шаг к футбольной зрелости.

Тедеско в 2020-м проиграл лишь раз. У него получается?

Пока только одна неудача – уступили 0:1 «Краснодару», взяли 4 победы, была 1 ничья. Но вот чтобы кто-то выносил или уничтожал «Спартак» после «Ростова» — такого не было. Осталось перейти в фазу «Челси», то есть набирать очки даже при плохой игре, и обыграть в критически важном матче местный российский «Манчестер Сити» — «Зенит».

Между Тедеско и Лэмпардом есть общее – видно, что оба отдают адекватные приказы, но не всегда футболисты в состоянии их исполнить. Дефект на стороне игроков, не тактики. Плюс многие выпускают из виду влияние карантина на готовность – тот же «Зенит», хотя в сто раз опытнее, против ЦСКА и «Крыльев Советов» хорошо вспотел ради побед.

«Спартаку» тоже нужно время, причем больше, чем сложившимся чемпионам. Но если не покажут победную игру против ЦСКА , «Локомотива» и «Зенита», то не просто лишатся единственного шанса на трофей, но и отбросят себя назад. Неплохо, что могут обыграть «Арсенал» или «Оренбург», но морально важно «прибивать» лидеров РПЛ .

Уже завтра важнейшее дерби, которое проще смотреть, если систематизировать знания о «Спартаке» Тедеско. Команда с новым тактическим почерком, но плохо контролируемая – бывают отрезки, когда Доменико становится простым зрителем, игроки привозят моменты на ровном месте, бракуют передачи, с трудом создают моменты.

Водитель явно немецкий, а машина пока российская, то глохнет, то плохо ведет себя на средних скоростях, хотя любит высокие обороты. Но если смогут исполнить приказы тренера, то ЦСКА и «Локомотив» могут не взять реванши за поражения первого круга. А «Зенит», оставаясь фаворитом Кубка, может разминуться с финалом.

«Спартаку» очень сложно, ляпов много, особенно в центре поля и на флангах, но это не мертвая команда – еще одна параллель с «Челси», где тоже молодые ребята, которым надо уметь терпеть и реализовывать моменты, чтобы побеждать по пути в еврокубки и кубковый финал.