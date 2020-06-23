5 причин, почему «Реал» снова первый. И почему станет чемпионом (возможно)

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23 июня 2020, 19:00

У «Реала» и «Барсы» поровну очков, но «сливочные» выше из-за преимущества в личных встречах. «Соккер.ру» — о преимуществах команды Зинедина Зидана.

Три тура после рестарта испанской Ла Лиги потребовалось мадридскому «Реалу», чтобы снова взгромоздиться на первую строчку в турнирной таблице. В предыдущий раз «Королевский клуб» выбирался на вершину в первый весенний день после домашней победы над «Барселоной» со счетом 2:0 в Эль Класико, однако всего через неделю «сливочные» обесценили победу над принципиальным соперником и прямым конкурентом поражением от «Бетиса» и вернулись на второе место, где и провели три месяца сначала в мечтах о возвращении футбола, а потом и в ожидании возобновления сезона.

Расписание матчей в июне составлено так, что «Реал» играет через сутки или двое после «Барселоны». Таким образом, у каталонцев была возможность задавать темп, но Месси и Ко безошибочно прошли только два тура, в которых выиграли у «Мальорки» и «Леганеса», наращивая преимущество над «Реалом» до пяти промежуточных очков, команда Зидана отвечала победами над «Эйбаром» и «Валенсией», возвращая таблицу к состоянию статуса-кво с отрывом «сине-гранатовых» в 2 очка.

И вот в третьем после рестарта туре «Барса» не смогла выиграть у «Севильи» на выезде (0:0), в то время как «Реал» получил три очка по итогам традиционно сложного визита на «Аноэту» (2:1). Теперь у «Мадрида» и «Барселоны» по 65 очков, но по дополнительным показателям лидируют «сливочные». Что помогло «Реалу» вернуться на первое место и что, возможно, поможет удержаться на нем? Давайте разбираться в конкурентных преимуществах команды Зидана, которые были продемонстрированы за 10 дней и 3 матча.

1. Физическая готовность

В ситуации, когда матчи идут один за другим, на первый план выходит физическая готовность, и на данный момент это один из главных козырей «Реала». Прошлым летом Зинедин Зидан принял непростое решение расстаться с итальянцем Антонио Пинтусом, который был тренером по физической подготовке во время три-пита мадридцев в Лиге чемпионов.

Пинтус присоединился к Антонио Конте в «Интере», а Зидан позвал в «Реал» соотечественника Грегори Дюпона по прозвищу «Ученый». Именно он ставил «физику» сборной Франции перед триумфальным чемпионатом мира в России. Сейчас плоды работы Дюпона пожинает «Реал», который в июне плохо бежал только во втором тайме матча с «Эйбаром», но там проблема была в счете 3:0, а не в готовности.

Грегори — невероятный фанатик своего дела, а его «незаметная работа» не ограничивается упражнениями на тренировках. Дюпон также является специалистом по правильном питанию футболистов, он разработал собственную методику восстановления и предотвращения травм, француз сочетает практический опыт с научным подходом и обожает все анализировать. Может стать одним из творцов мадридского чемпионства.

2. Качество скамейки запасных

Зидан обожает жонглировать футболистами, выбирать различные схемы, выигрывать матчи за счет ролевиков и тактических решений. Так, в Сан-Себастьяне так и не появился на поле Эден Азар, который был в большом порядке против «Эйбара» и «Валенсии». Казалось бы, самый сложный матч июня, но классный бельгиец вне игры, зато на поле неутомимый Винисиус, который забывает принимать решения в финальной стадии атак, но безупречен в качестве игрока-функции на фланге атаки. И ведь затерзал «Сосьедад» в конце концов! В «Реале» от каждого требуют по способностям, а тренер раздает каждому по потребностям — славы, игрового времени, лидерских полномочий. Здравый подход, особенно в условиях «перегретого» календаря.

3. У Зидана всё под контролем

В последний месяц перед паузой «Реал» проиграл «Сосьедаду» в Кубке Короля, «Леванте» и «Бетису» в Примере, «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Многовато поражений для одного месяца, серьезный удар по моральному духу команды, но сейчас «Реал» снова уверен в себе. Время подлечило болячки, но и Зидан не сплоховал: ведя себя преимущественно позитивно на тренировочной площадке и во время матчей, Зизу подтянул некоторые гайки, да и выступление в раздевалке после победы над «Эйбаром» подчеркивает, что у француза в руках сейчас вся полнота власти в «Реале».

4. Эффективность и солидность

Каждая линия «Реала» выполняет свои задачи, да и «межведомственное взаимодействие» на уровне. В обороне обходится без пожаров, в основном сочетании (Карвахаль — Варан — Рамос — Марсело/Менди) «Реал» не пропустил ни разу. В средней линии Каземиро выжигает центр поля, Вальверде прессингует, как безумный, Кроос и Модрич конструируют игру. Атака во главе с Бензема тоже продуктивна, и пусть забивают не только форварды, 8 голов в трех матчах — солидный результат.

5. Азар, Асенсио и результативный Бензема

Не сомневался, что возвращение Азара и Асенсио перезапустит «Реал», ведь этих двоих Зидан планировал в качестве основных напарников Бензема еще прошлым летом, когда нынешний сезон был будущим. Увы, Марко получил травму, да и Эден нечасто был здоров в сезоне 2019/20, но смещение чемпионата на лето дает шанс обоим себя проявить. То, что мы увидели в первых матчах, было весьма позитивно, но это пока по отдельности, а ведь выступят еще и вместе. Рядом с ними будет и Бензема, который забил уже три мяча в июне, проделал огромный объем грязной работы перед чужими воротами и собирается выиграть все оставшиеся матчи. Вот это — правильный настрой!