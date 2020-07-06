«Милан» — «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В 31 туре чемпионата Италии «Милан» на стадионе «Сан-Сиро» примет «Ювентус». Представляем прогноз и обзор ставок БК Pinnacle на этот матч.
«Милан»
Затяжной перерыв, как оказалось, пошел на пользу «Россонери». После карантина команда Стефано Пиоли набрала десять очков в трех матчах, сыграв вничью только в гостях против СПАЛ (2:2).
Очень уверенно «Милан» сыграл в гостях против «Лацио», разбив «Орлов» в Риме со счетом 3:0. Возвращение на поле голом отметил Златан Ибрагимович. «Милан» расположился на седьмой строчке, отставая от зоны Лиги Европы на два очка.
«Ювентус»
«Стара синьора» уверенно и методично идет навстречу очередному скудетто. Победная серия «Ювентуса» в чемпионат насчитывает уже семь туров кряду.
Осечки прямого конкурента в борьбе за золото в лице «Лацио» позволили команде Маурицио Сарри получить преимущество в семь очков, которое клуб из Турина уже вряд ли растеряет. Последней жертвой «Ювентуса» стал «Торино», который в дерби Турина был разгромлен со счетом 4:1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Милан» — 3.620
- Ничья – 3.370
- Победит «Ювентус» — 2.180
Статистика
- «Милан» выиграл 3 из 5 предыдущих домашних матча.
- У «Ювентуса» 3 подряд победы в гостях.
- Ставка на ТМ(2,5) прошла в 4 из 5 предыдущих очных встречах команд.
Прогноз
Плотность календаря и регулярность матчей могут помешать командам подойти к матчу в оптимальной физической форме. «Милан» на финише сезона будет пытаться ворваться в зону Лиги Европы, ну а «Ювентус» не намерен отпускать очередной набор золотых наград.
Полагаем, что хозяева и гости сыграют с оглядкой на оборону, как это было в их последних очных встречах. В БК Pinnacle ставку на ТМ(2,5) можно разместить с привлекательным коэффициентом 1.877.