Зеленый свет для ПСЖ? Лига чемпионов, как сказка: чем дальше — тем интереснее

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сегодня, 17:00

Стала известна сетка плей-офф нашей дорогой и любимой Лиги чемпионов. «Соккер.ру» подчеркивает возможности и смиряет нетерпение.

Плей-офф Лиги чемпионов пройдет в необычное время — в августе, и в непривычном формате: четвертьфиналисты соберутся в Лиссабоне и разыграют краткосрочный турнир (12-23 августа), по итогам которого «царем горы» станет команда, выигравшая три матча подряд. Правда, до съезда в Португалии еще предстоит провести ответные поединки в половине пар 1/8 финала, но кое-где это чистая формальность, а появление полноценной турнирной сетки в любом случае соблазняет на разговор о шансах и возможностях соискателей трофея «Большие уши».

Сначала зафиксируем четвертьфинальные пары и сетку турнира.

The @ChampionsLeague draw looks tasty, but who is going to succeed Liverpool as Kings of Europe?! 👑 pic.twitter.com/OpzPaYlnF9 — 90min (@90min_Football) July 10, 2020

В правой части видим две сложившиеся пары соперников: «РБ Лейпциг» — «Атлетико» и ПСЖ — «Аталанта». Всем, кто слева, еще предстоит подтвердить свое участие в «Финале восьми». Вчера было принято решение, что ответные матчи 1/8 финала пройдут там, где и должны были пройти — на полях принимающих команд.

Ранее рассматривался вариант с проведением этих встреч на нейтральных полях, но это нарушило бы спортивный принцип.

Четвертьфиналы Лиги чемпионов

«Ювентус»/«Лион» (0:1) vs «Манчестер Сити»/«Реал» (2:1)

Фавориты матчей 1/8 финала — команды, которые будут проводить ответные матчи в родных стенах. «Манчестер Сити» в феврале добился гостевой победы над «Реалом» со счетом 2:1 и постарается не допустить ошибок на своем поле, хотя полностью сбрасывать со счетов «Королевский клуб» преждевременно, особенно, если посмотреть на победную серию команды Зидана в Ла Лиге и на нестабильные результаты «горожан» в АПЛ — то густо, то пусто.

«Ювентус» проиграл «Лиону» в гостях, но Роналду и Ко еще в марте планировали размазать «ткачей» в Турине, однако месть пришлось отложить по известным причинам. Теперь «Лиону» будет еще сложнее устоять против напора «Старой синьоры», ведь к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов французский клуб подойдет с пятью месяцами без игровой практики за плечами. В таких обстоятельствах непопадание «Ювентуса» в четвертьфинал будет просто позором.

Если «Лион» не сотворит чудо, то любое четвертьфинальное противостояние получится по своему чудесным: «Ювентус» против «Реала» — это классика Лиги чемпионов, а тут еще добавляется сюжет с Криштиану Роналду против «сливочных». «Ювентус» и «Манчестер Сити», напротив, никогда не играли в плей-офф Лиги чемпионов, зато Сарри и Гвардиола знакомы по прошлому сезону АПЛ , а руководство туринцев мечтает заменить Маурицио на Хосепа. А еще «Манчестер Сити» многие считают фаворитом ЛЧ .

«Барселона»/«Наполи» (1:1) vs «Бавария»/«Челси» (3:0)

Действующий победитель Лиги чемпионов у руля «Ливерпуля» Юрген Клопп не смог защитить свой титул, зато может посмотреть на плей-офф со стороны и авторитетно выделить главных соискателей трофея. Немецкий тренер ставит на «Манчестер Сити» и «Баварию», которые не смогут сойтись в финале, но могут увидеться в полуфинале.

«Бавария» после крупной гостевой победы над «Челси» уже одной ногой в «Финале восьми», вряд ли команде Фрэнка Лэмпарда удастся перевернуть ход противостояния в Мюнхене, так что можно забежать немного вперед и сказать, что «Бавария» ждет противника из пары «Барселона» — «Наполи». Встреча в Неаполе завершилась со счетом 1:1, и в каком бы состоянии ни были каталонцы, они будут фаворитами ответной встречи.

Классическая разборка двух «Ба» снова близка. В XXI веке «Бавария» и «Барселона» встречаются только в плей-офф Лиги чемпионов — такое случалось трижды, причем обязательно одна из команд демонстрирует очевидное превосходство над соперником. В четвертьфинале розыгрыша 2008/09 «Барселона» выиграла 4:0 дома у «ряженых» из Мюнхена, четыре года спустя «Бавария» взяла убедительный реванш в полуфинале, победив с общим счетом 7:0, но в 2015-м Месси валял Боатенга по газону в матче, который завершился победой каталонцев 3:0. И да, в каждом из этих случаев победитель противостояния «Баварии» и «Барселоны» выигрывал Лигу чемпионов. Чья теперь очередь?

«РБ Лейпциг» vs «Атлетико»

Впервые в истории встретятся эти команды. «РБ Лейпциг» — новичок поздних стадий Лиги чемпионов, в то время как «Атлетико» при Симеоне по совокупности наиграл на трофей. Помним два досаднейших поражения «матрасников» в финалах от «Реала». И в этом сезоне банда Эль Чоло предпринимает новый штурм заветной высоты. Еще до паузы из-за коронавируса «Атлетико» успел выбить из розыгрыша действующего победителя турнира — «Ливерпуль», в дуэли с «РБ Лейпциг» испанцы тоже фавориты.

Преимущество «матрасников» и в огромном лигочемпионском опыте команды и тренера, и в кубковом характере. Невосполнимая потеря в рядах противника — тоже в пользу «Атлетико». Забивший 34 гола в нынешнем сезоне Тимо Вернер с 1-го июля стал футболистом «Челси» и не поможет «быкам» в четвертьфиналах Лиги чемпионов.

ПСЖ vs «Аталанта»

Жеребьевка Лиги чемпионов получилась поразительно однобокой: в правой половине сетки ПСЖ , «Атлетико» и двое новичков Лиги чемпионов, зато слева «Барселона», «Бавария», «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Сити». Самые подозрительные иронично намекают на бескорыстную дружбу главы УЕФА Александра Чеферина с Нассером Аль-Хелаифи, а мы просим ПСЖ не обольщаться раньше времени.

«Аталанта» — самая результативная команда Серии A, не признающая авторитетов. Да и к четвертьфиналу Лиги чемпионов дружина Джан Пьеро Гасприни, выигравшая шесть из шести матчей после рестарта сезона, должна подойти в лучшей форме, чем ПСЖ , который с марта лишен футбола из-за решения французских властей.

Зрительские симпатии в этой паре точно будут на стороне исключительно симпатичной «Аталанты». А представляете, какая это будет красивая сенсация, если клуб из жестоко пострадавшего от коронавируса региона Италии вдруг дойдет в Лиге чемпионов до самого конца?