Зеленый свет для ПСЖ? Лига чемпионов, как сказка: чем дальше — тем интереснее

Стала известна сетка плей-офф нашей дорогой и любимой Лиги чемпионов. «Соккер.ру» подчеркивает возможности и смиряет нетерпение.
Плей-офф Лиги чемпионов пройдет в необычное время — в августе, и в непривычном формате: четвертьфиналисты соберутся в Лиссабоне и разыграют краткосрочный турнир (12-23 августа), по итогам которого «царем горы» станет команда, выигравшая три матча подряд. Правда, до съезда в Португалии еще предстоит провести ответные поединки в половине пар 1/8 финала, но кое-где это чистая формальность, а появление полноценной турнирной сетки в любом случае соблазняет на разговор о шансах и возможностях соискателей трофея «Большие уши».
Сначала зафиксируем четвертьфинальные пары и сетку турнира.
The @ChampionsLeague draw looks tasty, but who is going to succeed Liverpool as Kings of Europe?! 👑 pic.twitter.com/OpzPaYlnF9— 90min (@90min_Football) July 10, 2020
В правой части видим две сложившиеся пары соперников: «РБ Лейпциг» — «Атлетико» и ПСЖ — «Аталанта». Всем, кто слева, еще предстоит подтвердить свое участие в «Финале восьми». Вчера было принято решение, что ответные матчи 1/8 финала пройдут там, где и должны были пройти — на полях принимающих команд.
Ранее рассматривался вариант с проведением этих встреч на нейтральных полях, но это нарушило бы спортивный принцип.
Четвертьфиналы Лиги чемпионов
«Ювентус»/«Лион» (0:1) vs «Манчестер Сити»/«Реал» (2:1)
Фавориты матчей 1/8 финала — команды, которые будут проводить ответные матчи в родных стенах. «Манчестер Сити» в феврале добился гостевой победы над «Реалом» со счетом 2:1 и постарается не допустить ошибок на своем поле, хотя полностью сбрасывать со счетов «Королевский клуб» преждевременно, особенно, если посмотреть на победную серию команды Зидана в Ла Лиге и на нестабильные результаты «горожан» в АПЛ — то густо, то пусто.
«Ювентус» проиграл «Лиону» в гостях, но Роналду и Ко еще в марте планировали размазать «ткачей» в Турине, однако месть пришлось отложить по известным причинам. Теперь «Лиону» будет еще сложнее устоять против напора «Старой синьоры», ведь к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов французский клуб подойдет с пятью месяцами без игровой практики за плечами. В таких обстоятельствах непопадание «Ювентуса» в четвертьфинал будет просто позором.
Если «Лион» не сотворит чудо, то любое четвертьфинальное противостояние получится по своему чудесным: «Ювентус» против «Реала» — это классика Лиги чемпионов, а тут еще добавляется сюжет с Криштиану Роналду против «сливочных». «Ювентус» и «Манчестер Сити», напротив, никогда не играли в плей-офф Лиги чемпионов, зато Сарри и Гвардиола знакомы по прошлому сезону АПЛ, а руководство туринцев мечтает заменить Маурицио на Хосепа. А еще «Манчестер Сити» многие считают фаворитом ЛЧ.
«Барселона»/«Наполи» (1:1) vs «Бавария»/«Челси» (3:0)
Действующий победитель Лиги чемпионов у руля «Ливерпуля» Юрген Клопп не смог защитить свой титул, зато может посмотреть на плей-офф со стороны и авторитетно выделить главных соискателей трофея. Немецкий тренер ставит на «Манчестер Сити» и «Баварию», которые не смогут сойтись в финале, но могут увидеться в полуфинале.
«Бавария» после крупной гостевой победы над «Челси» уже одной ногой в «Финале восьми», вряд ли команде Фрэнка Лэмпарда удастся перевернуть ход противостояния в Мюнхене, так что можно забежать немного вперед и сказать, что «Бавария» ждет противника из пары «Барселона» — «Наполи». Встреча в Неаполе завершилась со счетом 1:1, и в каком бы состоянии ни были каталонцы, они будут фаворитами ответной встречи.
Классическая разборка двух «Ба» снова близка. В XXI веке «Бавария» и «Барселона» встречаются только в плей-офф Лиги чемпионов — такое случалось трижды, причем обязательно одна из команд демонстрирует очевидное превосходство над соперником. В четвертьфинале розыгрыша 2008/09 «Барселона» выиграла 4:0 дома у «ряженых» из Мюнхена, четыре года спустя «Бавария» взяла убедительный реванш в полуфинале, победив с общим счетом 7:0, но в 2015-м Месси валял Боатенга по газону в матче, который завершился победой каталонцев 3:0. И да, в каждом из этих случаев победитель противостояния «Баварии» и «Барселоны» выигрывал Лигу чемпионов. Чья теперь очередь?
«РБ Лейпциг» vs «Атлетико»
Впервые в истории встретятся эти команды. «РБ Лейпциг» — новичок поздних стадий Лиги чемпионов, в то время как «Атлетико» при Симеоне по совокупности наиграл на трофей. Помним два досаднейших поражения «матрасников» в финалах от «Реала». И в этом сезоне банда Эль Чоло предпринимает новый штурм заветной высоты. Еще до паузы из-за коронавируса «Атлетико» успел выбить из розыгрыша действующего победителя турнира — «Ливерпуль», в дуэли с «РБ Лейпциг» испанцы тоже фавориты.
Преимущество «матрасников» и в огромном лигочемпионском опыте команды и тренера, и в кубковом характере. Невосполнимая потеря в рядах противника — тоже в пользу «Атлетико». Забивший 34 гола в нынешнем сезоне Тимо Вернер с 1-го июля стал футболистом «Челси» и не поможет «быкам» в четвертьфиналах Лиги чемпионов.
ПСЖ vs «Аталанта»
Жеребьевка Лиги чемпионов получилась поразительно однобокой: в правой половине сетки ПСЖ, «Атлетико» и двое новичков Лиги чемпионов, зато слева «Барселона», «Бавария», «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Сити». Самые подозрительные иронично намекают на бескорыстную дружбу главы УЕФА Александра Чеферина с Нассером Аль-Хелаифи, а мы просим ПСЖ не обольщаться раньше времени.
«Аталанта» — самая результативная команда Серии A, не признающая авторитетов. Да и к четвертьфиналу Лиги чемпионов дружина Джан Пьеро Гасприни, выигравшая шесть из шести матчей после рестарта сезона, должна подойти в лучшей форме, чем ПСЖ, который с марта лишен футбола из-за решения французских властей.
Зрительские симпатии в этой паре точно будут на стороне исключительно симпатичной «Аталанты». А представляете, какая это будет красивая сенсация, если клуб из жестоко пострадавшего от коронавируса региона Италии вдруг дойдет в Лиге чемпионов до самого конца?
Хотя ПСЖ с трудом прошли Боруссию чуть не споткнулись, ну повезло что бабки хоть стали приносить им пользу. вышли в 1/4 наконец
Атлетико мне кажется едиснтвенная комнда которая могла бы выбить ПСЖ, просто Лейпциг оставшись без основного форварда, мало кто верит, хотя может Нагельсман и удивит.
а с другой стороны
Хосеп Гвардиола и МС могут дойти до самого конца, если они будут реализовывать моменты и им не будут мешать в решающий момент судьи.
Реал имеет шанс пройти дальше, и в противостоянии Зидана и гвардиолы не все до конца ясно. Да и находу они не хуже Баварии.
Лион мне кажется вылетит в ответной игре, ну как же может Пеналду второй год позорится сначала от Аякса в прошлом розыгрыше, а теперь видать от ткачей........ + ему же надо догнать снова Месси по золотым мячам у которого 6, а мы помним как Уефа и перес помогали ему в этой с победами Реала в ЛЧ.
Барселона, я конечно верю в команду и жду их в финале, по другому быть не может, но то что сейчас происходит в самой игре внутри коллектива и тд видно по последним результаттам не протянут, в прошлом году шансов было кдуа больше если бы не энфилд. Хотя ЛЧ это ЛЧ. может судьба вернет долг. и так уже расплатились за игру с ПСЖ двумя вылетами от Ромы и Ливера.
Я бы лучше увидел Наполи в 1/4 просто они уже выиграли кубок Италии обыграв Юве, могут совершить еще одно чудо обыграв вот такую Барсу.
Бавария готова к треблу? чтобы стать второй после Барсы кто выигра данную награду два раза, если так то Бавария готова. только будет крындец если бавария зачихлит ушастый, а ЗМ получит не Левандовски а Пеналду, как в 2013.....
Челси Камбек длиною в жизнь, и потом кому там играть вождя нету, как собственно и команды, Лэмпард лишь начинает строить и то никто не думал что он сможет хотя бы так, и потом наверно все понимаю Бавария идет адльше а у Челси рубка за ТОП 4.
PS вроде никого не упустил никого не обидел.
Хотя ПСЖ с трудом прошли Боруссию чуть не споткнулись, ну повезло что бабки хоть стали приносить им пользу. вышли в 1/4 наконец
Атлетико мне кажется едиснтвенная комнда которая могла бы выбить ПСЖ, просто Лейпциг оставшись без основного форварда, мало кто верит, хотя может Нагельсман и удивит.
а с другой стороны
Хосеп Гвардиола и МС могут дойти до самого конца, если они будут реализовывать моменты и им не будут мешать в решающий момент судьи.
Реал имеет шанс пройти дальше, и в противостоянии Зидана и гвардиолы не все до конца ясно. Да и находу они не хуже Баварии.
Лион мне кажется вылетит в ответной игре, ну как же может Пеналду второй год позорится сначала от Аякса в прошлом розыгрыше, а теперь видать от ткачей........ + ему же надо догнать снова Месси по золотым мячам у которого 6, а мы помним как Уефа и перес помогали ему в этой с победами Реала в ЛЧ.
Барселона, я конечно верю в команду и жду их в финале, по другому быть не может, но то что сейчас происходит в самой игре внутри коллектива и тд видно по последним результаттам не протянут, в прошлом году шансов было кдуа больше если бы не энфилд. Хотя ЛЧ это ЛЧ. может судьба вернет долг. и так уже расплатились за игру с ПСЖ двумя вылетами от Ромы и Ливера.
Я бы лучше увидел Наполи в 1/4 просто они уже выиграли кубок Италии обыграв Юве, могут совершить еще одно чудо обыграв вот такую Барсу.
Бавария готова к треблу? чтобы стать второй после Барсы кто выигра данную награду два раза, если так то Бавария готова. только будет крындец если бавария зачихлит ушастый, а ЗМ получит не Левандовски а Пеналду, как в 2013.....
Челси Камбек длиною в жизнь, и потом кому там играть вождя нету, как собственно и команды, Лэмпард лишь начинает строить и то никто не думал что он сможет хотя бы так, и потом наверно все понимаю Бавария идет адльше а у Челси рубка за ТОП 4.
PS вроде никого не упустил никого не обидел.