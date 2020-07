Зеленый свет для ПСЖ? Лига чемпионов, как сказка: чем дальше — тем интереснее

Стала известна сетка плей-офф нашей дорогой и любимой Лиги чемпионов. «Соккер.ру» подчеркивает возможности и смиряет нетерпение.

Плей-офф Лиги чемпионов пройдет в необычное время — в августе, и в непривычном формате: четвертьфиналисты соберутся в Лиссабоне и разыграют краткосрочный турнир (12-23 августа), по итогам которого «царем горы» станет команда, выигравшая три матча подряд. Правда, до съезда в Португалии еще предстоит провести ответные поединки в половине пар 1/8 финала, но кое-где это чистая формальность, а появление полноценной турнирной сетки в любом случае соблазняет на разговор о шансах и возможностях соискателей трофея «Большие уши».

Сначала зафиксируем четвертьфинальные пары и сетку турнира.

The @ChampionsLeague draw looks tasty, but who is going to succeed Liverpool as Kings of Europe?! 👑 pic.twitter.com/OpzPaYlnF9