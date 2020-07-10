Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020

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10 июля 2020, 14:40

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.

Все оставшиеся стадии турнира пройдут в августе в Германии. Во всех парах будет сыгран один матч.

Результаты жеребьёвки:

«Вольфсбург»/«Шахтёр» Донецк — «Айнтрахт»/«Базель»

ЛАСК /«Манчестер Юнайтед» — «Истанбул Башакшехир»/«Копенгаген»

«Интер»/«Хетафе» — «Рейнджерс»/«Байер»

«Олимпиакос»/«Вулверхэмптон» — «Севилья»/«Рома»

Матчи 1/8 финала пройдут 5-6 августа, четвертьфиналы — 10-11 августа. Полуфинальные встречи состоятся 16-17 августа, а финальная игра пройдёт 21 августа в Кёльне.

Полуфинальные пары определятся следующим образом:

Пара 4 — пара 2

Пара 3 — пара 1

Номинальным хозяином финала станет победитель первого полуфинала.

Напомним, что ранее стали известны результаты жеребьёвки Лиги чемпионов.