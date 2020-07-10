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Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020

10 июля 2020, 14:40

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.

Все оставшиеся стадии турнира пройдут в августе в Германии. Во всех парах будет сыгран один матч.

Результаты жеребьёвки:

«Вольфсбург»/«Шахтёр» Донецк — «Айнтрахт»/«Базель»
ЛАСК/«Манчестер Юнайтед» — «Истанбул Башакшехир»/«Копенгаген»
«Интер»/«Хетафе» — «Рейнджерс»/«Байер»
«Олимпиакос»/«Вулверхэмптон» — «Севилья»/«Рома»

Матчи 1/8 финала пройдут 5-6 августа, четвертьфиналы — 10-11 августа. Полуфинальные встречи состоятся 16-17 августа, а финальная игра пройдёт 21 августа в Кёльне.

Полуфинальные пары определятся следующим образом:

Пара 4 — пара 2

Пара 3 — пара 1

Номинальным хозяином финала станет победитель первого полуфинала.

Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020

Напомним, что ранее стали известны результаты жеребьёвки Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Hypnoz
Hypnoz
10 июля в 19:17
    Rheinfall
    Rheinfall
    10 июля в 19:04
    Интеру успеха!
    kotmyshka
    kotmyshka
    10 июля в 17:05
    нормально
    Legend 6
    Legend 6
    10 июля в 17:04
    А где Зенит?)))
    Или из-за самоизоляции не смогли в Европу билет на автобус купить?
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    10 июля в 16:56
    Интересно, средний жребий, но могло быть легче. С 1/4 проблем не будет, без разницы с Истабулом или Копенгагеном играть. А в 1/2 будет Севилья, Рома или Волки, вряд ли греки сотворят сенсацию. Вторая часть по-слабее будет, Интеру повезло, хотя они могут слить Хетафе или Байеру
    juvenale
    juvenale
    10 июля в 16:56
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      10 июля в 16:52
      Манчестер Юнайтед в этом розыгрыше Лиги Европы явно один из фаворитов! Вполне даже удобный у них соперник будет) Удачи им и побед в дальнейшем!
      Wolverhampton
      Wolverhampton
      10 июля в 16:44
      Волки должны взять Лигу Европы!
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry
      10 июля в 16:37
        Абдурахман Джантемиров
        Абдурахман Джантемиров
        10 июля в 16:35
        МЮ просто обязан выиграть Кубок. Будем болеть за дьяволов
        Vrto
        Vrto
        10 июля в 16:14
        Удачи Шахтеру!
        LOpp
        LOpp
        10 июля в 16:14
        Ман Юнайтед удачи!
        VERSTECK
        VERSTECK
        10 июля в 15:55
        Волкам удачи. греков пройдут, а дальше будет тяжко
        Incredulous
        Incredulous
        10 июля в 15:44
        Финал: МЮ - Шахтёр
        VAN ARM
        VAN ARM
        10 июля в 15:19
        Ну пусть так))
        DXTK
        DXTK
        10 июля в 15:18
        Интересно А Сульшер так же сможет выиграть ЛЕ, как Моуриньо или нужно быть особенным что бы это сделать)))))
        juvenale
        juvenale
        10 июля в 15:16
          bn20
          bn20 ответ ДСА (раскрыть)
          10 июля в 14:55
            ДСА
            ДСА
            10 июля в 14:53
            Манчестер Юнайтед жребий благоволит.
            drug01
            drug01
            10 июля в 14:50
            Все соперники достойны друг друга
            Cat01
            Cat01
            10 июля в 14:45
            Будем смотреть
            Mangur
            Mangur
            10 июля в 14:43
            Жесть. Будет битвп
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