Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.
Все оставшиеся стадии турнира пройдут в августе в Германии. Во всех парах будет сыгран один матч.
Результаты жеребьёвки:
«Вольфсбург»/«Шахтёр» Донецк — «Айнтрахт»/«Базель»
ЛАСК/«Манчестер Юнайтед» — «Истанбул Башакшехир»/«Копенгаген»
«Интер»/«Хетафе» — «Рейнджерс»/«Байер»
«Олимпиакос»/«Вулверхэмптон» — «Севилья»/«Рома»
Матчи 1/8 финала пройдут 5-6 августа, четвертьфиналы — 10-11 августа. Полуфинальные встречи состоятся 16-17 августа, а финальная игра пройдёт 21 августа в Кёльне.
Полуфинальные пары определятся следующим образом:
Пара 4 — пара 2
Пара 3 — пара 1
Номинальным хозяином финала станет победитель первого полуфинала.
Напомним, что ранее стали известны результаты жеребьёвки Лиги чемпионов.