«Интер» — МЮ или «Севилья» — «Шахтер». Выбираем топ-финал Лиги Европы

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сегодня, 10:30

«Соккер.ру» — о том, как будет доигран второй еврокубок, и кто в нем фаворит.

Все оставшиеся матчи Лиги Европы пройдут в Германии в августе. В каждом случае осталось сыграть по одному матчу.

Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы

Пара 1: «Вольфсбург» (Германия)/«Шахтёр» (Украина) — «Айнтрахт» (Германия)/«Базель» (Швейцария)

Пара 2: ЛАСК (Австрия)/«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Башакшехир» (Турция)/«Копенгаген» (Дания)

Пара 3: «Интер» (Италия)/«Хетафе» (Испания) — «Рейнджерс» (Шотландия)/«Байер» (Германия)

Пара 4: «Олимпиакос» (Греция)/«Вулверхэмптон» (Англия) — «Севилья» (Испания)/«Рома» (Италия)

Полуфинальные пары определятся следующим образом:

Пара 4 — Пара 2

Пара 3 — Пара 1

Но важно отметить, что в турнире остаются еще 16 команд. Причем все они не в равном положении. Поэтому нужно доиграть стадию 1/8 финала, где в некоторых парах первые матчи были проведены, а в некоторых – еще нет. И если формально стадия доигрывания начнется 10 августа, а завершится 21-го, то есть еще пара дней для завершения 1/8 финала – 5 и 6 августа. Полуфиналы запланированы на 16 и 17 августа, а финал состоится в Кельне 21 августа. Помимо Кельна матчи Лиги Европы примут Дуйсбург, Гельзенкирхен и Дюссельдорф, расположенные в одном регионе. При этом в УЕФА признали, что у них нет «плана Б» на случай, если эпидемиологическая обстановка с коронавирусом внесет свои коррективы вновь.

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что «нет необходимости в запасном плане». Означает ли это, что он уверен в том, что матчи будут сыграны в любом случае, либо же, если их невозможно будет провести в обозначенные сроки в Германии, то Лигу Европы вовсе не станут доигрывать, – это интересно. Но нас интересует сейчас сама жеребьевка и турнирный расклад. Он довольно любопытный и отличается от того, каким был до коронавирусного перерыва.

Прогноз 1/8 финала

Сначала нужно просеять команды через 1/8 финала. Там в двух парах не было проведено первых матчей: это «Интер» — «Хетафе» и «Севилья» — «Рома», они не успели сыграть – к их матчам Европу как раз и накрыло. Ничего сверхъестественного выдумывать в УЕФА не стали – эти команды проведут матчи 1/8 финала в один этап, без ответной игры, так что там расклад чистый, скажем так. И если в противостоянии «Интера» с «Хетафе» все более-менее ясно, то «Севилья» и «Рома» очень интригуют.

На данном этапе чуть предпочтительнее выглядит «Севилья» которая не проигрывает, но до Лиги Европы еще месяц – многое может измениться в форме команд, особенно в таких непривычных условиях. Этот фактор неопределенности нельзя не учитывать, даже говоря о противостоянии «Интера» с «Хетафе». Ведь миланцы сейчас крайне нестабильны, что показала хотя бы игра с «Вероной» (2:2), в которой «нерадзурри» умудрялись добывать и терять преимущество по игре в течение одного матча. А каким неприятным может быть «Хетафе», мы все прекрасно помним по нынешнему сезону.

В других парах 1/8 финала все чуть яснее, потому что там первые матчи были сыграны. Например, победитель в паре «Манчестер Юнайтед» и ЛАСК очевиден. Там МЮ обыграл австрийцев со счетом 5:0 в первой игре. Поэтому фактически команда Оле-Гуннара Сульшера разомнется перед четвертьфиналом, а вот соперник МЮ еще не совсем очевиден. Турки обыграли «Копенгаген» в первой встрече, но лишь со счетом 1:0, но они и сейчас в хорошей форме, давно не проигрывают, тогда как «Копенгаген» оказался не готов к возобновлению сезона и проваливает эту часть. Предположим, что четвертьфинальная пара будет такой: МЮ – «Башакшехир».

В паре «Айнтрахта» и «Базеля» тоже все более-менее очевидно, поскольку в первой игре швейцарцы неожиданно победили со счетом 3:0. С другой стороны, мы же говорим о таких веселых и непредсказуемых командах, что тут как раз три мяча форы – не показатель. Но в битве «Вольфсбурга» и «Шахтера» вопрос о победителе еще открыт, там преимущество после первого матча у украинской команды – 2:1, которая еще и сейчас в отличной форме. Предположим, что четвертьфинальная пара будет такой: «Базель» — «Шахтер».

В противостоянии «Рейнджерса» и «Байера» ситуация достаточно прозрачная. Шотландцы свой чемпионат не стали возобновлять, поэтому «Рейнджерс» вообще без практики с марта. С другой стороны, «Байер» тоже будет иметь к августу внушительную паузу, но он хотя бы поиграл после коронавирусной паузы и как-то обтерся. А главное – в первом матче немцы победили со счетом 3:1, поэтому будут иметь внушительную фору. Предположим, что четвертьфинальная пара будет такой: «Интер» — «Байер».

Под вопросом все в паре «Олимпиакоса» с «Вулверхэмптоном». Там, считай, все с нуля, потому что в первом матче сыграли вничью – 1:1. Причем нельзя сказать, что у кого-то будет преимущество с точки зрения формы и тонуса. Очень открытое противостояние, в котором, вероятно, больший еврокубковый опыт греков может сказаться. Поэтому предположим, что четвертьфинальная пара будет такой: «Олимпиакос» — «Севилья».

Прогноз 1/4 финала

Таким образом, мы в своем прогнозе уже сформировали четкие четвертьфинальные пары:

МЮ – «Башакшехир»

«Базель» — «Шахтер»

«Интер» — «Байер»

«Олимпиакос» — «Севилья»

Здесь также достаточно просто вычленяется более-менее очевидный фаворит в каждом случае. Наиболее явно это касается «Манчестер Юнайтед», который просто в потрясающей форме на данном этапе. В чуть меньшей степени – «Севилья», которая обладает хорошим опытом и умением бороться в кубковых соревнованиях. А вот в двух других парах ожидается более непредсказуемая борьба. Те же «Интер» и «Байер» имеют возможность неприятно удивлять своих фанатов. Но в критический момент мастерство Антонио Конте должно сыграть свою роль. «Шахтер» тоже выглядит чуть предпочтительнее «Базеля», поскольку у него более богатый опыт сражений в таких ситуациях, а в нынешние непростые времена опыт значит многое. Поэтому дальше ждем МЮ , «Севилью», «Интер» и «Шахтер».

Прогноз полуфинала и финала