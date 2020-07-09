Вилков, Лапочкин и «Локомотив». Судейские решения на миллионы евро

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сегодня, 13:31

От ошибок в две стороны до решающих ляпов в пользу вице-чемпионов – «Соккер.ру» изучает «сумеречную зону».

Идет борьба за второе место и гарантированное попадание в группу ЛЧ – на кону миллионы евро. Судя по тому, как «Краснодар» пытаются вывести из себя по рецепту «Спартака» — собирая серии неоднозначных, хотя не всегда откровенно незаконных решений, «быков» не все желают видеть на второй строчке.

А вот «Локомотив» точно не топят. Фанаты «железнодорожников» резонно заметят, что были ляпы и против их команды, но важно количество и влияние на результат матча. Если при счете 0:2 не добавили красную карточку, то такая ошибка не равна пенальти при ничьей 0:0 на 95-й минуте, что всем понятно.

Почему арбитры так нервничают в матчах «Локомотива»? Есть версия. Когда новый наставник Николич меняет футболистов, то на бровке им дает указания тот же Сухина, что был рядом с Семиным. Помните такого рефери? Теперь он – начальник ФК «Локомотив», но не является администратором в классическом смысле, а рядом с тренерами.

Более того – годами активно комментирует решения рефери, о чем не раз говорили разные комментаторы у судейских скамеек. И это важный фактор. Сухину или уважают, или опасаются, или давно знают, или все вместе. Следовательно, когда такой человек на бровке – с давними связями, с экспертной оценкой, то на судейскую бригаду растет давление.

А они и так запуганные! Сухина, конечно, не Мориарти, но сами рефери говорят, что у него, как и у Егорова, есть особое место в сообществе арбитров. А как судьи работали под руководством человека-улыбки, вы помните. Вот только Станислав Валерьевич не глава судейского корпуса, а представитель одного клуба РПЛ .

Почему иногда видим и решения против «Локомотива»? Не исключено, что авторитет Сухины изредка вредит – кто-то из рефери его ненавидит по старой памяти, например, а молодые могут опасаться, что поделится мнением об их квалификации и испортит карьеру. Поэтому выходят на игру с полными шортами и устраивают цирк из-за нервов. Тоже версия.

Но, как правильно сказал Мусаев, «Краснодар» не сыграл в прошлом сезоне в группе ЛЧ и не занял второе место при равенстве пунктов с «Локомотивом» после «подвига» Вилкова и левого пенальти, и не хочется увидеть такой итог снова. Но когда ставки на десятки миллионов евро в конце сезона, можно ли безраздельно доверять квалификации арбитров РПЛ ?

Напомним спорные решения рефери в матчах «Локомотива», и вы сами сделаете вывод на основании фактов, ведь борьба с «Краснодаром» за второе место по-прежнему актуальна.

1 тур. «Локомотив» — «Рубин» — 1:1

66-я минута матча. При счете 0:0 судья Вилков засчитал красивый гол Алексея Миранчука со штрафного, хотя по новым правилам не имел права – один из игроков «Локомотив» был в стенке казанцев, что делать запрещено. Рефери должен был посмотреть повтор и отменить взятие ворот.

11 тур. «Локомотив» — «Зенит» — 1:0

1-я минута. Тот же Вилков не пошел смотреть повтор после того, как Крыховяк в своей штрафной площади ударил по ноге Оздоева. Это фол по неосторожности и пенальти в ворота «Локомотива». Избежав наказания, гости позже победили 1:0.

12 тур. «Локомотив» — «Арсенал» — 2:1

45-я минута матча. В конце первого тайма при счете 1:1 Алексей Миранчук в борьбе с вратарем завалился на него, стараясь задеть ногой корпус Левашова. Момент напоминает тот, что вчера был в дерби – когда Айртон упал на голкипера «Локомотива». Но Лапочкин не поставил пенальти в пользу «Спартака», зато он же принес три очка команде Миранчука – пенальти стал победным. Алексей явно симулировал, но один и тот же рефери в похожих эпизодах принял разные решения.

24 тур. «Рубин» — «Локомотив» — 0:2

28-я минута. Пенальти в ворота «Рубина» после того, как Рыбчинский ударил мячом в Старфельта, и от одной руки и тела защитника мяч отлетел во вторую. Это не пенальти, ведь защитник физически не мог повлиять на эпизод. Цитируем правила:

Не является нарушением, если мяч касается руки игрока непосредственно от собственной головы или тела (включая ногу).

42-я минута. После навеса Солтмурада Бакаева с правого фланга Рыбус выставил локоть себе за спину, куда и попал мяч. Эпизод похож на тот, после которого «Краснодару» поставили пенальти против «Ростова» — когда мяч зацепил руку Кайо. Там это пенальти, здесь – нет, хотя поляк видел мяч, а бразилец — нет.

68-я минута. Старфельт, уже имея желтую карточку после упомянутой выше ошибки рефери, хватал Эдера в контратаке рукой. Это удаление, судьи ошиблись в пользу «Рубина», хотя счет уже был 0:2 и результат матча от этого не изменился.

25 тур. «Локомотив» — «Крылья Советов» — 1:1

73-я минута. Удаление у «Крыльев Советов». Сафа сглупил, поскольку нельзя с желтой карточкой (первая по делу, тянул рукой Крыховяка за две минуты до этого) навязывать борьбу защитнику в чужой штрафной. Вот только решение Алексея Сухого вызывает вопросы.

Чорлука выбивал мяч и сам ударился о ногу Хади. Там ни агрессии, ни вытянутой ноги, ни контакта, спровоцированного игроком «Крыльев Советов». Зато «Локомотив», который к тому моменту играл в меньшинстве, получил равные составы. И на 95-й минуте сравняли счет, хотя играли плохо, в меньшинстве могли не дожать.

26 тур. «Локомотив» — «Сочи» — 0:0

29-я минута. Отмена гола «Локомотива» из-за офсайда у Эдера. Положение вне игры четко видно на повторе, арбитры не ошиблись.

91-я минута. Сулейманов из «Локомотива» забивает в ворота «Сочи», но снова гол отменен – и снова на повторе четко видно офсайд.

96-я минута матча. Крыховяк хватает за руку Набиуллина, тянет на себя к воротам и вместе падают. Поскольку толчка со стороны защитника точно не было, а рука поляка участвовала в эпизоде, то это не пенальти. Но судья Матюнин посчитал иначе. «Локомотив» был в шаге от победы, но Алексей Миранчук попал мячом в штангу.

27 тур. «Спартак» — «Локомотив» — 1:1

39-я минута. Алексей Миранчук держит Умярова за футболку и так продвигается в штрафную площадь. Железное нарушение правил (например, две желтые за захваты футболки и трусов соперника заработал против «Крыльев Советов» Игнатьев и был по делу удален). Все, что в штрафной площади, значения уже не имеет, первоочередность фола важнее – Алексей нарушил правила первым, это штрафной от ворот «Спартака» вместо пенальти.

41-я минута. Лапочкин удалил Тедеско за возмущения. По делу, но Доменико доказывал судье, что тому нужно отменить пенальти, поскольку допустил ошибку по ходу атаки с пенальти. Речь о свистке в пользу «Локомотива» после падения Жоау Мариу в центре поля. Из тех повторов, что есть, скорее можно согласиться с Тедеско – португалец симулировал, хотя за секунды до этого у других ворот смяли на землю Ларссона и судья промолчал.

49-я минута. Айртон ворвался в штрафную и встретился с Коченковым. Вратарь успел сыграть в мяч, но корпусом врезался в атакующего игрока. Тут можно было защитить выбор Лапочкина – на пенальти, вот только тот же арбитр в игре «Локомотива» и «Арсенала» указал на точку, когда Алексей Миранчук чуть-чуть зацепил вратаря. Правосудие это когда один арбитр одинаково трактует похожие эпизоды, а здесь этого не было.

72-я минута. Рассказов обыграл Рыбуса в чужой штрафной и напоролся на ногу защитника. Лапочкин был в метрах от эпизода и промолчал, хотя поляк опасно выставил ногу и в мяч не сыграл. Это не самый жесткий фол, но такие подножки в РПЛ заканчиваются пенальти. Бывшие арбитры говорят, что это пенальти – имеют право.

Судейство снова влияет на выбор вице-чемпиона?

Четыре тура подряд судьи на первом плане в играх «Локомотива», а всего 7 скандальных игр. Даже если представить, что 100 % решений в играх конкурента москвичей «Краснодара» — справедливые, и судьи не отобрали у «быков» ни одного пункта, то в поединках «железнодорожников» собрали достаточно странных решений, которые уже повлияли на судьбу второго места.

Конечно, «Локомотив» — крепкая команда. Им не всегда нужны ошибки арбитров, чтобы добыть очки, это очевидно. Как очевидно, что странные решения были. Более того, Егоров признал часть из них. Но разве «Краснодару», ЦСКА или «Ростову» от этого легче? Если Николич сохранит второе место после ляпов рефери, то никто не компенсирует клубам Мусаева или Карпина миллионы евро премиальных.

Не нравится, что второй сезон подряд арбитры прямо влияют на определение победителя в борьбе за прямую путевку в Лигу чемпионов. Тут и о квалификации рефери впору говорить, и о том, что видим разный подход к разным клубам. Бывали сезоны, когда концентрация ошибок в пользу фаворитов была еще выше, но вряд ли стоит заявлять, что все прекрасно, если сейчас все ужасно, а не кошмарно.

К «железнодорожникам» рефери точно не относятся так, как к «Спартаку» в последнее время. В отношении команды Тедеско не все решения ошибочные, но серию судьи собрали странную, словно не столько убивают, как издеваются, пытаются разозлить и на что-то свое намекают. А вот «Локомотив» на всех парах несется в группу Лиги чемпионов, хотя качество футбола при Николиче не выросло.

Зато, если суммировать все судейские ляпы, то ошибки рефери точно добавили пару пунктов (теоретический максимум — восемь). Могли и больше, если бы Миранчук забил «Сочи» пенальти. Четыре тура подряд с вопросами – странная серия, а Вилков и Лапочкин по два раза были в центре внимания после матчей «Локомотива» за один сезон, тоже удивительное совпадение.