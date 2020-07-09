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Арбитр Федотов — о критике судей Тедеско: «Понимаю его, это беспредел»

09 июля 2020, 20:17

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал слова главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, раскритиковавшего работу судей на последних матчах красно-белых.

Что касается слов Тедеско о том, что судьи убивают «Спартак», то, я его понимаю. Был момент с отменённым голом Соболева в матче с «Тамбовом», потом не заметили фол на Понсе. При этом не замечают нарушение Ларссона при голе, но замечают, как Соболев положил руки на кого-то. Это просто какой-то судейский балет.

Это беспредел. Если начинать выдёргивать все игры Лапочкина, там столько наберётся, что ого-го.

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Ruslan7797
Ruslan7797 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
10 июля в 08:39
Ну главное что у вас все хорошо, не желаю вам такого, что мы сейчас проходим и давайте быть добрее
Jeck Denielse
Jeck Denielse
10 июля в 00:09, ред.
1 мая 2016, воскресенье, 08:24
Смородская: "Судейство Федотова в матче "Локомотива" и "Спартака" - беспредел"

"Спрашивается: почему же Федотов принимал столь ошибочные решения? Мой ответ таков: во-первых, потому что он - совершенно некомпетентный арбитр.
Я надеюсь, что департамент судейства примет по отношению к данному арбитру справедливые меры, и что Федотов будет отстранен от обслуживания матчей до конца сезона", - сказала президент "Локомотива".
мангo
мангo
09 июля в 23:46
Потроллил Тедеску .. но про Лапочкина оп прав
n272nm
n272nm
09 июля в 23:40, ред.
Замена Рейнгольду подоспела. Еще один маразматик нарисовался. В Спартаке очередная буря, сняли спортивного директора, под тренером качается стул, но люди опять вытащили старую тему про загоаор против Спартака. Очевидно было, что Спартак в этом году не попадет в зону еврокубков. Матч с тем же Локомотивом не имел никакого значения. Более того, никаких грандиозных судейских ошибок в этом сезоне не было. Смешно бегать с воплями про заговор и зачем-то притягивать за уши Путина, Газпром, Зенит, РФС и черта в ступе, если к примеру, Зенит обыгрывает ЦСКА 4-0, что явно в пользу красно- белых, а Спартак, затем сливает ЦСКА 0-2. И кто в этом виноват?! И какой смысл кому-то строить козни Спартаку, если Спартак болтается в середине таблицы и в команде творится бардак?! Для увеличения накала идиотизма надо орать, что Спартак лишили чемпионства в этом году.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska1948 (раскрыть)
09 июля в 23:21
Федотов пользуется такой же трансляцией как и все. До ВАРа его же не допустят. Потому может и не видеть всех нюансов. Ну и главное - это человеческий фактор. Если уж люди на Варе не могут частенько придти к общему знаменателю, то и Федотов может ошибиться вполне.
А ведь бывают еще и пограничные моменты, которые можно рассудить и туда , и сюда , и в данных ситуациях мнения естественно расходятся .
морозз
морозз
09 июля в 23:20
    cska1948
    cska1948
    09 июля в 22:59
    Похоже, что у Игоря Федотова война не только с Егоровым, но и со всем судейским корпусом.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    09 июля в 22:58
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      09 июля в 20:40
      Это эмоции, Тедеско хотел еще "покалымить" , а тут чемодан - вокзал корячится.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ For56tas (раскрыть)
      09 июля в 20:33
      Крыльев советов не существует
      For56tas
      For56tas ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      09 июля в 20:30
      Спартак будет ближе к Крыльям Советов.
      Brigar
      Brigar
      09 июля в 20:28
      Тедеско такой же слабый тренер, как и слабый клуб спартак.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ beefs (раскрыть)
      09 июля в 20:24
      Дзюба и Медведев высказались, первый даже показал как все на самом деле
      112910415
      112910415
      09 июля в 20:23
      Лапочкин то особо отличился !
      всё неясное толковал против Спартака, у ВАРа не спрашивая ...
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      09 июля в 20:23
      Спартак и локо должны быть ближе друг к другу в таблице
      beefs
      beefs
      09 июля в 20:22
      удивляет молчание клубов о судейском беспределе...
      oFANATo
      oFANATo
      09 июля в 20:19
      Это заговор!)))
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      09 июля в 20:18
      Да навряд ли...
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