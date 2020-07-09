Арбитр Федотов — о критике судей Тедеско: «Понимаю его, это беспредел»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал слова главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, раскритиковавшего работу судей на последних матчах красно-белых.
Что касается слов Тедеско о том, что судьи убивают «Спартак», то, я его понимаю. Был момент с отменённым голом Соболева в матче с «Тамбовом», потом не заметили фол на Понсе. При этом не замечают нарушение Ларссона при голе, но замечают, как Соболев положил руки на кого-то. Это просто какой-то судейский балет.
Это беспредел. Если начинать выдёргивать все игры Лапочкина, там столько наберётся, что ого-го.
Смородская: "Судейство Федотова в матче "Локомотива" и "Спартака" - беспредел"
"Спрашивается: почему же Федотов принимал столь ошибочные решения? Мой ответ таков: во-первых, потому что он - совершенно некомпетентный арбитр.
Я надеюсь, что департамент судейства примет по отношению к данному арбитру справедливые меры, и что Федотов будет отстранен от обслуживания матчей до конца сезона", - сказала президент "Локомотива".
Смородская: "Судейство Федотова в матче "Локомотива" и "Спартака" - беспредел"
"Спрашивается: почему же Федотов принимал столь ошибочные решения? Мой ответ таков: во-первых, потому что он - совершенно некомпетентный арбитр.
Я надеюсь, что департамент судейства примет по отношению к данному арбитру справедливые меры, и что Федотов будет отстранен от обслуживания матчей до конца сезона", - сказала президент "Локомотива".
А ведь бывают еще и пограничные моменты, которые можно рассудить и туда , и сюда , и в данных ситуациях мнения естественно расходятся .
А ведь бывают еще и пограничные моменты, которые можно рассудить и туда , и сюда , и в данных ситуациях мнения естественно расходятся .
всё неясное толковал против Спартака, у ВАРа не спрашивая ...
всё неясное толковал против Спартака, у ВАРа не спрашивая ...