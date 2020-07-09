Арбитр Федотов — о критике судей Тедеско: «Понимаю его, это беспредел»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал слова главного тренера «Спартака» , раскритиковавшего работу судей на последних матчах красно-белых.

Что касается слов Тедеско о том, что судьи убивают «Спартак», то, я его понимаю. Был момент с отменённым голом Соболева в матче с «Тамбовом», потом не заметили фол на Понсе. При этом не замечают нарушение Ларссона при голе, но замечают, как Соболев положил руки на кого-то. Это просто какой-то судейский балет.

Это беспредел. Если начинать выдёргивать все игры Лапочкина, там столько наберётся, что ого-го.