Легенда «Лидса» и чемпион мира 1966 года. История жизни «Большого Джека» Чарльтона

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вчера, 12:00

«Соккер.ру» отдаёт последние почести чемпиону мира, выдающемуся английскому футболисту и тренеру Джеку Чарльтону.

Редеют ряды чемпионов мира 1966 года. За последние полтора года ушли из жизни Гордон Бэнкс, Мартин Питерс, Питер Бонетти, Норман Хантер. В пятницу не стало Джека Чарльтона. Большой Джек в последний раз появлялся на людях на похоронах Бэнкса. Выглядел неважно. К разным старческим проблемам добавилась онкология. Но чемпион мира боролся за свою жизнь вплоть до 10 июля.

Сейчас некрологи пестрят заголовками «Умер старший брат Бобби Чарльтона». Что верно по большей части. Джек действительно старший из четырёх братьев Чарльтонов. Но при этом он не был приложением к среднему брату, а фигурой самодостаточной. За метр девяносто защитник, при этом очень проворный и подвижный, образцово игравший головой, как в своей штрафной, так и в чужой. За свою карьеру Джек забил больше ста мячей. Что нечто феноменальное для шестидесятых-семидесятых, когда иные игроки обороны боялись перейти центральную линию поля. Некоторые так и заканчивали карьеры, не забив ни одного мяча. А Чарльтон забил сто с лишним. При этом не пробивал штрафные или 11-метровые, как Даниэль Пассарелла, Рональд Куман или Серхио Рамос.

Но, конечно же, не бомбардирскими подвигами прославился в первую очередь Большой Джек. Он был едва ли не сильнейшим центральным защитником Европы и Англии. Во многом благодаря их связке с Бобби Муром англичане выиграли свой первый и единственный титул чемпиона мира в 1966 году. Через два года английская сборная взяла бронзу на чемпионате Европы. А сколько пользы принёс Чарльтон «Лидсу»! 21 год он отыграл в составе йоркширцев, провёл более семисот встреч — больше, чем кто-либо еще. Помог «павлинам» вернуться, затем выиграть полный комплект английских трофеев — чемпионство, Кубок Англии, Кубок лиги и Черити Шилд, а также два Кубка Ярмарок — предтечи Кубка УЕФА . В 1967 году, через год после победы на чемпионате мира, был признан игроком года в Англии.

Джек и его не менее великий брат Бобби превосходно играли в сборной, куда старший из братьев попал в 30 лет. Но в свободное от сборной время братья играли за разные клубы. Не просто разные, а за клубы антагонисты. Вражда «Лидса» и «Манчестер Юнайтед» своего рода продолжение войны Белой и Алой роз. Отношениям братьев это не мешало, но на поле они рубились отчаянно. Каждый за свою розу. Почему-то принято считать отступником Джека. А вот и нет. Он, напротив, продолжил семейную традицию — четыре родных дяди — Джек, Джордж, Джим и Стэн Милборны, а также двоюродный дядя Джекки Милборн, были профессиональными футболистами. Трое первых играли за «Лидс», а с Джимом молодой Джек успел поиграть вместе. И многому научился, несмотря на то, что дядя был не центральным, а левым защитником.

Джек Чарльтон отличался богатырским здоровьем. Первую серьёзную травму он получил в 37 лет, после чего закончил выступления. И стал тренером. Не менее успешным, чем футболист. Однако в «Лидсе» Джек не нашёл применения своему таланту, зато в «Мидлсбро» и «Шеффилде» работал плодотворно. Даже признавался тренером года. Но наибольшей славы Чарльтон-старший добился на посту главного тренера сборной Ирландии.

Из всех пяти островных сборных — Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Республики Ирландии, последняя считалась самым слабым звеном. Если остальные соавторы англичан в изобретении футбола успели поиграть на чемпионатах мира, иные даже неплохо, то для республиканцев двери больших турниров были закрыты. Пока тренером не стал Джек Чарльтон.

Вскоре пришли результаты. Ирландцы пробились в финальную стадию чемпионата Европы 1988 года. Из группы не вышли, но выступили очень достойно. Заняли третье место — вслед за двумя сильнейшими командами первенства — сборными Голландии и СССР . Островитяне нанесли поражение англичанам, добились ничьей с нашими, потрепали нервы голландцам.

Затем ирландцы отобрались на свой первый чемпионат мира, что проходил в девяностом году в Италии. И там попали в очень сильную группу. Примерно такую же, что двумя годами ранее. Только сборную СССР заменила команда Египта. Все три встречи ирландская сборная завершила вничью и вышла в 1/8 финала. Там прошла румын в серии пенальти, а в четвертьфинале в упорной борьбе уступила хозяевам турнира итальянцам. Первый чемпионат и сразу попадание в восьмёрку. На Евро-92 сборная Ирландии не попала, в 1994 году команда Джека Чарльтона в одиночку отдувалась за всю Британию.

Джек Чарльтон покинул ирландскую сборную в 1995 году, когда его команда не прошла на чемпионат Европы, уступив в стыковых матчах голландцам. Мог бы и не уходить. Но, видимо, решил, что пора. Минула четверть века, а высокий англичанин остаётся сильнейшим тренером в истории сборной Ирландии.

Отношения с Бобби с годами остыли. Два великих брата годами не общались. Встречались только по печальным поводам. Джек все это время оставался фигурой не совсем публичной. Редко общался с прессой, даже когда позволяло здоровье. Чаще высказывал озабоченность судьбой «Лидса». В одном из последних интервью Джек Чарльтон сказал. «Очень хочу увидеть „Лидс“ в Премьер-лиге. Доживу ли».

Не дожил. Возможно, через несколько дней «Лидс» наконец-то добудет заветную путёвку. Но Большой Джек этого уже не узнает.