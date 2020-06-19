Общение с Папой Римским и окультуривание футболистов. Принципы Бышовца

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вчера, 14:37

«Соккер.ру» — о жизненных и тренерских принципах Анатолия Бышовца.

«В самые трудные моменты спасала фраза из Библии»

Молодые годы не так уж часто становятся временем для глубоких размышлений о смысле жизни, ее целях, предназначении человека, зависимости его судьбы от горних сил. Тем более если это относится к талантливому футболисту, все мысли которого заняты прекрасно складывающейся спортивной карьерой. И который живет в стране, где с детства воспитывается на принципах атеизма (неверия в Бога). Как правило, серьезные мысли посещают к тому времени, когда игровое счастье начинает потихоньку изменять или просто внезапно обрывается по объективным причинам, как это было с Анатолием Бышовцем. Но и в такой период жизни для того, чтобы обратиться к вечным истинам, нужны определенные условия. Прежде всего – правильное воспитание. У Бышовца воспитание было правильным. Его родители своим примером научили его не путать хорошее с плохим и знать, что неизменная цена настоящего, а не ложного, успеха – труд, честность и верность принципам.

Вопросы веры для Анатолия Федоровича Бышовца – важнейшая часть его самоощущения как личности, а книгой, которая теперь всегда находится с ним, он называет Библию. Вот уже более 20 лет он неизменно соблюдает пост (пост – связь с Богом, подчеркивает он), хотя впервые исповедался и причастился не столь давно. Произошло это в период работы главным тренером в команде московского «Локомотива». А толчком послужило общение с оператором команды В. А. Конюховым. В своих воспоминаниях, говоря о нем, Бышовец отмечал: это «очень религиозный человек, и у нас с ним была абсолютная духовная совместимость. Именно в период общения с ним я отправился в церковь, исповедался и причастился. Пошел не случайно – можно говорить о вдохновении, о порыве, но перешагнуть через себя, признать, проговорить свои ошибки – это на самом деле шаг. И твое дальнейшее самоощущение во многом зависит от того, насколько ты смог открыться…»

Припоминается и такой, вроде бы малозначительный, эпизод, который, однако, также повлиял на укрепление убежденности в правильности избранных ценностей. Во время работы в «Зените» Бышовец и его жена ходили в Петербурге на Кузнечный рынок, рядом с Владимирским собором.

Там уже были знакомые продавцы из деревни, представители какой-то безобидной религиозной секты – я сразу определил, что нужно у них покупать продукты, потому что по лицам, чистым и светлым, было видно, что эти люди ведут здоровый образ жизни. Они жили далеко от Питера, где-то, где не пьют, не гуляют напропалую. Новые знакомые во многом повлияли на то, что я вдруг стал ходить во Владимирский собор.

Путь к вере у Анатолия Федоровича, вообще-то, не был таким уж внезапным и обусловленным только частностями обычной жизни. Он стал для Бышовца закономерным итогом его настойчивого саморазвития, желания максимально обогатить свой внутренний мир, в том числе — с юности развившегося у него стремления к знакомству с достижениями мировой культуры, любви к книгам и театру, без которых он просто не мыслил полноценного существования. Всё это воспитало в нем уважительное отношение к религии, которая влияла на духовное развитие человечества на протяжении многих веков.

Ничего удивительного, что когда в 1988 г., незадолго до старта Олимпиады в Сеуле, у Бышовца появилась возможность получить аудиенцию у Папы Римского (Иоанна Павла II), он ни секунды не раздумывал. Причем это было личное решение Бышовца, совершенно не связанное с какими-либо согласованиями с вышестоящим футбольным или иным начальством. Эта десятиминутная беседа с понтификом, в ходе которой речь шла не только о спорте, но и о начавшейся тогда в СССР перестройке, была одним из сильнейших жизненных впечатлений Анатолия Федоровича.

Папа сказал, что хорошо бы чаще проводить футбольные благотворительные матчи. Пожелал удачи на Олимпийских играх. Говорил он на очень хорошем русском языке. <…> Я смотрел на него, человека с необыкновенной судьбой, и чувствовал, как меняется мое понимание веры. <…> Мы можем много в чем разочаровываться, но у таких, как папа, есть духовный запас, чтобы быть выше. И неважно, католик ты или православный, – чтобы понимать это, надо быть просто христианином.

Впоследствии Бышовцу помог факт этой встречи в его тренерской работе. Когда он возглавлял в Португалии команду с Мадейры, то никак не мог придумать способ повлиять на игроков, чтобы заставить их трудиться значительно серьезнее. Бышовец вспомнил момент из Библии — встречу Соломона с Богом, когда первый попросил не каких-то материальных благ, а освятить первый шаг. После двух-трех дней работы он уже понял мудрость этой притчи. Нужно было найти единственное правильное решение — как начать работу. А португальцы очень набожны. Тогда Анатолий Федорович собрал игроков и прежде всего спросил их:

Зачем вы молитесь? Когда вы просите у Бога о благополучии, чтобы вас миновали травмы, — ничего не доходит. Почему? Потому что, если нет вашего отношения к делу, нет уважения, молитвы не имеют смысла.

А когда они еще и увидели у тренера над столом фотографию, где он был снят вместе с Папой Римским, их отношение к делу серьезно поменялось.

Вера определяет отношение к возникающим в жизни проблемам. Сегодня Бышовец одним из важных качеств считает смирение. То есть – укрощение собственной гордости, которая нередко становится причиной ненужных конфликтов. Например, смириться, когда на тебя льют грязь со страниц прессы.

Как быть в такой ситуации с заповедью, согласно которой следует любить ближнего своего, как самого себя? Но в самые трудные моменты спасала фраза опять же из Библии: прости их, ибо они не ведают, что творят. Ведь все эти люди не знают, кто я такой. Не знают, какой я тренер, какой я человек, какой я отец, какой я друг! В определенный момент я понял, что изменить ничего нельзя. Кроме отношения к происходящему.

За последние лет 30 у Бышовца, по его словам, выработалась привычка просыпаться в 4 утра и до 7 не спать. Эти три часа полной духовной чистоты для него – «самое время молиться и набираться ума». Стараюсь, говорит он, жить сегодняшним днем, потому что прошлое ушло, а будущее еще не наступило. «Не зря в Библии сказано: хлеб наш насущный даждь нам днесь». Как всякий верующий, он понимает, что мы продолжим жить и после смерти. А главным чудом в своей жизни считает встречу с будущей женой: «Именно о такой я просил Бога».

«Без духовности невозможно возвыситься до подвига»

Бышовец — с юности верный поклонник литературы, живописи, театра, в общем – культуры во всех ее проявлениях. Случай – не столь уж частый для футбольной среды, но и не совсем уж редкий для игроков именно его поколения. А началось всё со школы, которая «пала жертвой» любимой игры, но которая запомнилась учительницей русского языка и литературы – Анной Васильевной Деркаченко. Бышовец страшно не любил ее, поскольку она была требовательна и, как ему казалось, постоянно придиралась. И, напротив, симпатизировал учителю математики, который обожал футбол и делал будущей звезде всякие поблажки. Бышовец говорит, что знает язык и литературу, и безумно благодарен за это своей учительнице. А математик, по его словам, был прекрасный, изумительный человек, но не помог в изучении алгебры и геометрии!

Серьезно и целенаправленно заниматься собственным «окультуриванием» Быщовец начал примерно с 16-летнего возраста. Попав как-то в компанию студентов университета, он испытал чувство настоящего унижения, слушая и порой не понимая их разговоры. И тогда решил взяться за книги и «засел в библиотеке». Футболист должен читать книги, убежден знаменитый тренер. Сам он, начиная с игровых лет, свободное время максимально старался использовать для походов, например, в консерваторию, театры и музеи. Среди его знакомых и друзей были и есть замечательные представители самых разных видов отечественной культуры. Это и актеры Кирилл Лавров, Михаил Боярский, Сергей Мигицко, и композитор Вячеслав Добрынин, и певец Лев Лещенко, и знаменитый бард Александр Розенбаум. С гордостью рассказывает он, какое огромное впечатление получил от знакомства с великим актером Михаилом Яншиным, и как общение с ним повлияло на формирование его понимания жизни. Как ему повезло в 1971 г. познакомиться с Владимиром Высоцким, приехавшим на гастроли в Киев.

Мы постоянно с ним поддерживали добрые отношения, мне было с ним интересно, он был неоднозначен. <…> Я встречался с ним в самой лучшей его форме, а потому и воспоминания о Володе остались прекрасные.

Память об этом знакомстве получила отражение и в творчестве Высоцкого: в одной из его самых известных песен есть слова: «Но недаром клуб „Фиорентина“ предлагал мильон за Бышовца».

Мои университеты, говорит Анатолий Федорович, — Мопассан, Бальзак, Томас Манн, Джек Лондон, Ахматова, Пушкин, Лермонтов. Среди его любимых поэтов – Петрарка, Блок, Гумилев, а одна из наиболее часто цитируемых им стихотворных строк принадлежит английскому поэту Редьярду Киплингу: «Наполни смыслом каждое мгновенье». Нельзя достичь невозможного без духовности, нравственности, уверен Бышовец, поэзия и искусство вдохновляют, возвышают.

Никогда не поверю, что без культуры можно возродиться! <…> Без духовности невозможно возвыситься до подвига, а без общей культуры — стать выдающимся тренером, или режиссером, или политиком.

Применительно же к футболу Бышовец убежден, что отбор игроков должен происходить не только по профессиональным качествам, но и по нравственным. И до сих пор многие футболисты, которым довелось работать под руководством Бышовца, в первую очередь вспоминают не столько о тренировках и матчах, сколько о том, как тренер каждодневно старался пробудить в них интерес к внутреннему самообогащению, прежде всего — чтению книг. Так было в петербургском «Зените», московском «Динамо», донецком «Шахтере», в сборных СССР и России.

Я всегда хотел говорить игрокам о литературе, хотел, чтобы перед ними были какие-то образцы, к которым можно тянуться. Встреча с чем-то необыкновенным и гениальным всегда вдохновляет.

Ты ведешь игроков в театр, в музей, в церковь, но эта дорога трудна, размышляет Анатолий Федорович, самый легкий путь – в казино или в кабак. Никто сегодня не пригласит в сборную России тренера-театрала, «в нашем футболе конъюнктура на тренеров-крупье в казино». Но ведь, если нет благоприятной среды в коллективе – то нет и команды. Это всё равно, что лишить растение солнца, не поливать его.

Со своим стремлением к обогащению мы забыли о том, что имеем собственных игроков, в которых должны вдохнуть идею патриотизма, чтобы они понимали, что являются теми, кто определяет счастье и несчастье миллионов людей.

То, что происходит в последнее время с богатыми людьми (а нынешние игроки – богатые люди), к сожалению, является проблемой всей нации.

Мы теряем духовность, теряем нравственность. И, как это ни страшно звучит, — теряем саму нацию. Потому что, когда самым дорогим на свете становится роскошь, деньги, вещи, когда не вещи существуют для человека, а человек для вещи, — фактор личности нивелируется. <…> Нельзя отдавать на откуп негодяям воспитание нашего нового поколения, мы несем за это ответственность.

Только высокодуховный человек способен отличать правду от лжи, уверен Бышовец, и, более того, – желать именно правды, а не приятной слуху лести.

За что я уважаю Лужкова, Табакова, Юрзинова, Карполя, Зонина, Тарпищева, Гомельских? За то, что они могут сказать мне в лицо правду! <…> Мне всегда говорят правду моя жена и мои дети. Я им за это благодарен. Помните: до правды надо дорасти!

Правда позволяет стать действительно независимым. Такая независимость обходится дорого — но побороться за нее стоит. Кто открыто борется со злом, тот часто проигрывает, но сильные все равно всегда ищут правду, а выгоду выбирают слабые.