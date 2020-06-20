«Папенькин» сынок из Сан-Каэтану. Бурная юность Марио Фернандеса

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20 июня 2020, 14:33

«Соккер.ру» рассказывает о крутых поворотах в жизни главного русского бразильца нашего футбола.

«Для меня важно поблагодарить Бога

за всё, что он мне дал»

(Из интервью)

За несколько лет до начала важнейшего события в истории отечественного футбола (домашнего чемпионата мира) стала активно обсуждаться идея об усилении нашей сборной иностранцами, которые пожелают получить гражданство России. Среди кандидатов назывался и бразилец Марио Фернандес. Он в то время уже уверенно играл в основном составе ЦСКА , но не казался тем игроком, благодаря которому сборная нашей страны непременно повысит свой потенциал. Да – хорош, но есть и свои примерно такого же качества. Однако прогресс мастерства Марио становился настолько очевидным, а его готовность стать россиянином настолько твердой, что 13 июля 2016 года его просьба о гражданстве была удовлетворена президентом России. А на чемпионате мира он влюбил в себя всю публику своей надежностью и совершенно бесшабашной самоотверженностью. Без него сборная сразу заметно теряла в своей мощности и уверенности. И даже незабитый им решающий пенальти в серии одиннадцатиметровых ударов фантастического поединка с Хорватией был нашими болельщиками не просто прощен, а стал поводом для массового сочувствия к игроку и желания, чтобы он побыстрее пережил эту неудачу. У игрока был целый рад предложений от иностранных клубов после успешного чемпионата мира, но Фернандес остался в ЦСКА , он намерен и далее пополнять свою уже не столь малую коллекцию завоеванных в его составе медалей. А он – трехкратный чемпион России и трехкратный серебряный призер, трижды выигрывал с командой Суперкубок и один раз Кубок России, уже шесть раз включался в список 33-х лучших игроков страны, причем пять раз – под номером 1. Есть и несколько титулов, завоеванных еще в Бразилии - чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул, обладатель Кубка Рока и обладатель Серебряного мяча Бразилии. После чемпионата мира-2018 получил звание «Заслуженный мастер спорта России», а по решению авторитетного футбольного портала WhoScored был включен в символическую сборную мира.

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Как и всякий верный христианин, а сегодня для Марио Фернандеса религия – главная опора в жизни, он с благодарностью принимает все перемены, которые с ним случаются, полностью полагаясь на волю Господа. И то, что он заново обрел смысл своей жизни именно в России и, как он сам говорит, нашел здесь Бога, — самое яркое, наверное, проявление известного присловья – «что ни делает Бог, — все к лучшему». Причем произошло все действительно по воле провидения. Клуб ЦСКА несколько раз предлагал бразильской команде «Гремио», за которую тогда выступал Фернандес, купить у них этого игрока. Но долгое время не было согласия по цене. Наконец, руководство армейской команды решилось на рекордную для себя сумму на покупку иностранца, и договор был подписан. А буквально через несколько дней поступило предложение от знаменитого мадридского «Реала». Причем испанцы предложили владельцам «Гремио» чуть побольше, чем заплатил наш ЦСКА , а самому Фернандесу даже значительно больше. Но, как говорится, поезд уже ушел. А Марио спокойно и без малейшего сожаления принял то, что было сделано, и ничуть не жалеет о несостоявшемся переезде в Мадрид. Ведь там он, вполне возможно, оказался бы на вторых ролях и мог окончательно утратить веру в себя и свое будущее. В России же он буквально переродился, забыв все свои неудачи и грехи молодости. «Я был исключительно прав, выбрав ЦСКА . Игра в России изменила меня к лучшему. Я не знаю, что случилось бы со мной в „Реале“. А в ЦСКА всё совершенно прекрасно», говорит он, благодаря Господа за то, что тот наставил его на путь истинный.

«Мне просто невероятно захотелось домой»

Город Сан-Каэтану-ду-Сул, в котором 19 сентября 1990 года родился Марио, находится на юго-востоке Бразилии и является чем-то вроде пригорода огромного Сан-Паулу. В общем, живущие здесь более 150 тысяч человек никак не страдают каким-то комплексом провинциальности. И хотя по численности населения он занимает лишь 182-е место в стране, это — город с развитой химической, металлургической и машиностроительной отраслями промышленности. При этом — не из самых молодых: основан в 1877 году. А название свое получил от имени католического святого Каэтану Тиенского. Так что вряд ли Марио Фернандес испытал какой-либо культурный шок, когда спустя 20 с небольшим лет оказался в Москве – гигантскими городами его не удивишь. Но и предположить подобный зигзаг в его судьбе наверняка не мог никто из тех, кто знал его с детских лет.

Ведь Марио можно назвать очень домашним ребенком. И хотя он, как все дети, был готов и нашалить, и удивить какими-то неожиданными поступками, но его привязанность к семье вполне можно сравнить с привязанностью котенка, не осмеливающегося слишком далеко убегать от привычного с детства окружения. Мама Мариза души в сыновьях (а у Марио есть младший брат — Джонатас) не чаяла и старалась окружить их постоянной заботой. Все необходимое в семье в принципе было, поскольку папа (Марио Перчио Фернандес Фильо) работал тренером по футзалу в детской школе местного клуба «Сан-Каэтану». Не удивительно, что и Марио с шестилетнего возраста начал совершенствовать умение играть в «зальный» футбол. И, как позже рассказывал, до 16 лет не сомневался, что будет футболистом именно в этом мини-варианте игры.

В Бразилии каждый ребёнок рождается с мечтой стать футболистом. Да и меня всю жизнь туда тянуло.

Сам папа его и тренировал, так что и занятия футболом проходили как бы в рамках семьи, не требуя от мальчугана привыкания к каким-то новым для него реалиям. Отец, подчеркивает Марио, всегда относился к нему объективно: и хвалил, и критиковал только по делу, возился, как со всеми другими мальчишками, терпеливо учил всем тонкостям и премудростям. Техника Фернандеса – заслуга тоже прежде всего папина, с учетом, конечно, прирожденной техничности всех бразильских футболистов. Успехов в обычной школе было, мягко говоря, значительно меньше:

Отличником я никогда не был, а учиться закончил в восьмом классе. Тогда наступил момент, когда нужно было выбирать – учёба или футбол.

В отличие от самого Марио, отец видел его будущее в футболе не маленьком, а в большом. При его активном участии старший сын в 2006 году оказывается уже во взрослом клубе «Сан-Каэтано».

Впервые у Марио появляется другой наставник – Маркос де Лима Ромеу. Именно в этот период ранее мало кому известный в Бразилии клуб, образованный всего лишь в 1989 году, начал приобретать репутацию одного из сильнейших в стране. В начале 2000-х он даже стал вице-чемпионом Бразилии, а за два года до появления в нем Фернандеса выиграл чемпионат штата Сан-Паулу – титул очень почетный. Правда, в том же году случилась и печальная история: во время одного из матчей умер защитник команды Сержиньо. Проводилось даже полицейское расследование — президент клуба вместе с врачом были привлечены к ответственности. Такие несчастья происходят не только в Бразилии, но оно наводит на размышления об отношении руководства команды к своим игрокам. А произошло то, что в конечном итоге кардинально перевернуло судьбу Марио, чуть не поставив крест на его карьере. Став в итоге одним из побудительных мотивов его появления в России.

Способности молодого футболиста из «Сан-Каэтано» привлекли внимание гранда бразильского футбола – команды «Гремио» из Порту-Алегри. В 2009 году руководители двух клубов договорились о переходе Фернандеса на основе пятилетнего контракта. Воспользовавшись тем, что рядом с юношей в тот момент не было никого, кто мог бы подсказать ему правильное решение, и прежде всего, конечно, отца, быстренько оформили соответствующие документы и убедили игрока поставить под ними свою подпись. Вот только сам Марио был уверен, что подписывает договор о временной аренде, а когда узнал, что его «продали» на 5 лет, впал в жуткую депрессию. Он просто решил все бросить и отправился практически «куда глаза глядят». Путешествовал по разным населенным пунктам, пока не появился через три дня измотанным и голодным у своего дяди в городе Жундиаи. Объясняя эмоциональный срыв сына, его отец обвинял руководителей «Сан-Каэтано»:

Клуб просто обманул сына. И агент действовал в интересах клуба, а не игрока. Марио остался один и был очень разочарован тем, что случилось. Вот и сбежал. И попросил помощи. Мой сын не из тех, кто ходит по ночным клубам. Он образованный и хороший мальчик. Просто после этого случая Марио испытывает отвращение к футболу. Он в депрессии и разочарован.

Сам Марио прокомментировал свое поведение так:

Мне просто невероятно захотелось домой, поэтому я уехал на несколько дней. Почему я ничего не сказал в клубе? Если честно, мне не очень хочется говорить на эту тему. Но скажу одно: это не смешно.

После случившегося родителям и агенту долго пришлось уговаривать юношу взять себя в руки и продолжать карьеру, хотя сам Фернандес был готов навсегда бросить футбол. Ситуацию с трудом уладили — Марио даже настолько хорошо проявил себя в «Гремио», что им заинтересовались знаменитые европейские команды – «Барселона», мадридский «Реал», «Манчестер Сити» — и он получил приглашение в сборную Бразилии. Но полученная психологическая травма вкупе с необходимостью впервые в жизни жить далеко от родных, сильно повлияла на характер футболиста. Он регулярно злоупотреблял фаст-фудом и сладостями, так что врачи «Гремио» были вынуждены заставить его в обязательном порядке питаться только на базе команды. Но Фернандес еще начал вести совершенно разгульный образ жизни, пропадая в ночных клубах и злоупотребляя спиртным. Говоря об этом периоде, он признается:

В Порту-Алегри я много гулял, много пил. Конечно, я сожалею об этом. В молодости мы иногда делаем вещи, о которых впоследствии жалеем. Это коснулось и меня.