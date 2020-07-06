Мюльдюр, который «съел» самого Рибери. Одно из ярчайших открытий Серии А

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вчера, 12:31

«Соккер.ру» рассказывает о защитнике «Сассуоло» Мерте Мюльдюре, сделавшем выбор в пользу исторической родины.

В последних матчах Серии А яркую и результативную игру показывает «Сассуоло». По три мяча в ворота «Интера», «Вероны» и «Фиорентины», четыре пробоины получил «Лечче». И забивали в этих встречах не только игроки атаки. В двух последних встречах по голу на свой счёт записал правый защитник «нероверди» Мерт Мюльдюр. Сравнительно новое имя для европейского футбола. В Серии А Мерт играет первый год. А основным игроком «Сассуоло» стал уже после вынужденной паузы. Выходил на замены, а ранее весной уже стал чаще играть с первых минут. Правда, для этого Мерт окончательно сменил позицию.

Любопытно, но составители игры FIFA 20, которые знают всё про всех футболистов, указывая характеристики Мерта Мюльдюра, отметили, что австро-турецкий легионер «Сассуоло» весьма слабоват в нападении. Видимо, Мерт или сам играет, или ему сообщили, но в последнее время он заметно прибавил в атакующих действиях. В игре с «Фиорентиной» защитник «нероверди» смело пошёл отбирать мяч у соперника в чужой штрафной. Гаэтано Кастровилли оторопел и от такой дерзости, и от такого прессинга. Мерт завладел мячом и пробил в дальний от себя угол. В матче с «Лечче» семнадцатый номер «Сассуоло» обыграл одного, второго убрал на замахе, а затем нанёс точный удар низом. Может, теперь составители футбольного симулятора изменят свою точку зрения. А что касается прямых обязанностей, то Мюльдюр справляется с ними вполне прилично. «Сассуоло» много пропускал, но в основном из-за ветра, гуляющего в центре штрафной площади. А в игре с «Фиорентиной» Мерт нейтрализовал самого Франка Рибери. Опытнейший француз раз за разом проигрывал единоборства молодому оппоненту.

В «Рапиде», воспитанником которого является 21-летний футболист, он играл в центре и справа. В роли центрального защитника рослый молодой человек смотрелся даже более органично. Но скорость, координация и умелое обращение с мячом натолкнули тренеров «Рапида» на мысль, — доверить футболисту место на правом фланге обороны. И получилось неплохо. В Италии молодой футболист уже окончательно переквалифицировался в правые защитники.

Этот рослый, худощавый, чрезвычайно подвижный паренёк с выстриженной шапочкой волос на макушке действительно хорошо вжился в эту роль. Скорость, умение идти в обыгрыш, отчаянные подкаты, умение выбирать позицию — что ещё нужно хорошему крайнему защитнику? Ах да. Выносливость и трудоспособность. С этим у Мерта всё в порядке. Навыки игры в центре обороны тоже не прошли бесследно.

Как однажды сказал сам Мерт, он сначала был расстроен своим переводом на фланг, ибо считал работу центрального защитника более важной и творческой. Поэтому сначала молодой человек относился к смене позиции не очень. Хотя осенью 2018 года, в матчах Лиги Европы против «Спартака», в которых «Рапид» одержал две победы, юный футболист играл именно справа. И насолил он тогда изрядно. В Вене сделал голевой пас, в Москве забил Артёму Реброву. И тогда уже обратил на себя внимание. Возможно, не только тренеров «Сассуоло».

Мерт Мюльдюр родился в Вене, но вы уже заметили, что имя у него далеко не немецкое. Да, он турок по происхождению, сын мигрантов. Рос в австрийской столице, по-немецки говорил лучше, чем на языке предков. Играл за турецкую молодёжку, но это ещё ничего не значило. Но когда пришла пора делать выбор первой сборной, Мерт не стал долго раздумывать. Только Турция.

Возможно, Мерт поступил прагматично. С центральными защитниками у сборной Турции всё в порядке. Бороться с Чогларом Сеюнджю и Мерихом Демиралом сложно. А вот на правом фланге не всё так однозначно. С Зеки Челиком можно и поспорить. Две встречи за национальную сборную Мерт уже сыграл. К чемпионату Европы, возможно, освоится и попадёт в заявку.

Вообще интересная ситуация. Турция славилась нападающими, атакующими полузащитниками. А теперь в турецком футболе появилось сразу несколько молодых, но очень перспективных защитников. Которые в перспективе могут стать звёздами очень большой величины. В их числе и Мерт Мюльдюр. Хотя называть его воспитанником турецкого футбола всё же неправильно. Тут больше заслуга австрийских тренеров.

Сделав приятное турецкому народу своим выбором, Мерт Мюльдюр огорчил сразу два гранда с исторической родины. Защитника «Рапида» очень хотели видеть в своих рядах «Галатасарай» и «Фенербахче». Но оба получили отказ. Зато молодой футболист дал согласие на переход в «Сассуоло». На счёт «Рапида» были перечислены 5 миллионов евро. Серия А, конечно, более престижный турнир, чем Супер-Лига. Но середнячок «Сассуоло» и такие киты...

Возможно, прагматичный молодой человек просчитал, что заиграть в стамбульских гигантах будет непросто. А итальянский середняк — неплохой вариант, чтобы раскрутиться. Начав текущий сезон в качестве резервиста, австрийский турок поступательно отвоёвывал себе место в основном составе «нероверди». Может быть, надолго. Хотя. Не век же ему в «Сассуоло» бегать. Недавно появилась информация о возможном интересе со стороны «Интера» и «Милана». А это уже не «Галатасарай» и «Фенербахче», при всё уважении к «Джим-Бом» и «канарейкам».