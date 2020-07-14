Он был надеждой «Челси» и «Ливерпуля». Соланке может спасти «Борнмут» и свою карьеру

1594702802

сегодня, 08:00

«Соккер.ру» рассказывает о нападающем «Борнмута», который вовремя прервал безголевую серию.

В 35-м туре Английской Премьер-Лиги «Борнмут», отчаянно сражающийся за выживание, со счётом 4:1 разгромил «Лестер». Два мяча из четырёх в ворота Каспера Шмейхеля отправил Доминик Соланке. Вроде ничего удивительного на первый взгляд. Но в последний раз Соланке отличился в Премьер-Лиге 13 мая 2018 года. Что касается остальных турниров, то Доминик с тех пор забил лишь один мяч в Кубке Англии — 4 января в Кубке Англии в ворота «Лутона».

Три гола за два года — очень мало для нападающего, довольно часто выходящего на поле. Тем более что в юношеских командах Соланке считался большой звездой. Да и во взрослый футбол, казалось, вписался. А потом всё пошло не так. Недавние товарищи Доминика по «Ливерпулю» уже успели и выиграть Лигу чемпионов, и чемпионами Англии стать. А списанный Клоппом нападающий едва не отработал второй сезон вхолостую.

Задача нападающего забивать, а Доминик так давно не поражал ворота соперников, что впору было выпускать майки «Я видел гол Соланке». Но дубль нападающего «вишен» добавил оптимизма. Может, не всё потеряно. Тем более что футболисту всего 23. Или уже 23?

Доминик появился на свет в 1997 году в городе Рединге. Папа — нигериец, мама — англичанка. Играть в футбол и ходить научился чуть ли не одновременно. Сразу нашёл своё место на поле — центральный нападающий. Данные позволяли. Доминик выделялся среди сверстников и ростом, и скоростью, и умением выбирать позицию. Забивал тоже много. Не случайно в Рединг зачастили гонцы, которые в итоге увезли талантливого мальчишку в академию «Челси». Там Доминик проходил свои футбольные университеты. Парень рос, много забивал и считался едва ли не самым одарённым из многочисленных английских талантов. В 17 лет он был зачислен в основу «Челси». Но до дебюта дело не дошло. А через некоторое время «синие» отдали юного форварда в аренду родственному «Витессу».

В Голландии Соланке не потерялся. Отличился в одном из первых матчей за «орлов». Потом ещё. Всего за сезон арендованный «Витессом» англичанин забил 7 мячей. Весьма приличный результат. «Челси» через год вернул молодого нападающего из аренды, но никакой практики Доминику не предоставил. Весь сезон он играл за клубную молодёжную команду и английскую юношескую. А тут и контракт истекал. Доминик сдал синюю форму «Чесли», а через несколько дней примерил красную. Ибо одарённого юношу с радостью принял в свои ряды «Ливерпуль». Ещё бы. В 2017 году англичане выиграли чемпионат мира среди юношей до 20 лет, а Соланке был признан лучшим игроком турнира. Кроме того, Доминик забил четыре мяча и стал вторым в споре самых метких вслед за итальянцем Риккардо Орсолини. Полуфинал Италия — Англия стал украшением турнира. Соланке забил два мяча и помог своей команде выиграть 3:1.

В той сборной Англии выступало немало интересных футболистов. Многие и сейчас на виду. Например, нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин, Адемола Лукман – его тогдашний одноклубник, а ныне игрок «РБ Лейпциг», полузащитник «Борнмута» Льюис Кук, защитник «Челси» Фикайо Томори. Но Доминик был самой яркой звездой в этом составе, и были все основания ждать, что он раскроется раньше остальных.

Нельзя сказать, что в «Ливерпуле» юношу мариновали в резерве, как это было в «Челси». Юрген Клопп достаточно часто выпускал Соланке на поле, предоставлял ему шанс за шансом. И это при той линии атаки, которой располагал и продолжает располагать «Ливерпуль». Но проку от лучшего игрока юношеского чемпионата мира было маловато. Вроде бы старался, открывался, цеплялся за мяч, а на выходе — ничего. Гарет Саутгейт вызвал 20-летнего форварда в первую сборную Англии, да ещё на матч с самими бразильцами. И выпустил на 15 минут. Но больше не приглашал. Было бы смешно, если б Саутгейт продолжил бы вызывать нападающего, не сумевшего заиграть. За сезон форвард провёл 27 матчей и забил один мяч. В последнем туре в ворота «Брайтона».

Клопп постепенно разочаровался в Соланке и почти перестал его выпускать. Он не стал возражать против продажи молодого игрока в «Борнмут», тем более что «вишни» предложили 20 миллионов фунтов. «Красные» не стали дожидаться, пока Соланке станет взрослым. Да и сам Доминик был согласен, полагая, что в маленьком клубе раскрутиться проще. А потом можно подумать и о «Ливерпуле» с «Челси». Так летом 2018 Соланке стал игроком «Борнмута».

Тренер «вишен» Эдди Хоу связывал со звёздным новичком большие надежды. Но при этом не спешил ему доверять. Только в январе Доминик впервые попал в заявку. Всего же за сезон у Соланке набрался десяток неполных матчей. Но в текущем чемпионате положение «вишен» незавидно, и чтобы усилить атаку, молодой тренер бросал в бой бывшую надежду английского футбола. Тем более что Доминик освоил и другие футбольные профессии — крайнего полузащитника, например. Мог сыграть и слева, и справа. На этот раз за сезон набежало больше тридцати матчей. Вот только голов не было.

Однако в игре с «Лестером», который пока идёт четвёртым, при счёте 1:1 Доминик пробил в ближний угол. Мяч проскочил в ворота между Каспером Шмейхелем и стойкой. А уже в конце встречи Соланке пустил мяч между ног датскому вратарю и подвёл итог — 4:1.





Не было гроша, а тут алтын. Или применительно к Англии, не было пенни, а тут целый шиллинг. Два года молчал нападающий. чтобы забить столь важные мячи. Может, эти голы спасут «Борнмут». А может, они расколдуют некогда сильнейшего английского юниора.