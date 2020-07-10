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60 лет назад сборная СССР одержала победу на чемпионате Европы

10 июля 2020, 10:15
СССРЛоготип футбольный клуб СССР2 : 1Логотип футбольный клуб ЮгославияЮгославияМатч завершен

Ровно 60 лет назад сборная СССР одержала победу на чемпионате Европы 1960 года.

В финальном матче на стадионе «Парк де Пренс» (Франция) команда Гавриила Качалина одержала победу над сборной Югославии (2:1).

Основное время матча закончилось со счётом 1:1 (гол за сборную СССР забил Слава Метревели). В дополнительное время Виктор Понедельник забил решающий мяч на 113-й минуте встречи, тем самым принёс золотые медали Евро-1960 команде Советского Союза.

60 лет назад сборная СССР одержала победу на чемпионате Европы

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878
10 июля в 22:21
Извиняюсь за ошибки. )
Ravshan878
Ravshan878
10 июля в 22:20
Это уже история.Молодцы стали чемпионами.Те времена вопросы решали в Moscow. Ты ход великий игрок.Им было по барабану.Часто талантливый игроки не пропадали в сборную. Система. Думаю до сих пор белека крутиться в одном направлении.
протон1
протон1
10 июля в 21:50
я свидетель той победы!
протон1
протон1
10 июля в 21:49
раньше получили зарплаты маленькие. и бились за страну. умирали на поле. а сейчас получаем миллиарды на поле в кедах пешком . и то сутулимся и тяфкаем что мало.
Тага Дага
Тага Дага ответ Wolf77785 (раскрыть)
10 июля в 19:29
    Wolf77785
    Wolf77785 ответ Тага Дага (раскрыть)
    10 июля в 19:25
    Да, тогда по блату брали похлеще, чем сейчас, учитывая, что тогда даже будущие лукойлцы даже есть в составе!
    Dudikoff
    Dudikoff
    10 июля в 18:46
    Тройка призеров - страны, которых больше нет
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    10 июля в 16:14
    cska1948
    cska1948 ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
    10 июля в 15:52
    Прочитай статью Чистякова: "Мы — чемпионы! 60 лет главной победе в истории отечественного футбола"
    А если лень читать, то посмотри, в самом конце статьи, на фотографию сборной и прочитай, что на ней написано.
    cska1948
    cska1948 ответ Legend 6 (раскрыть)
    10 июля в 14:54
    Это один и тот же турнир! Но первоначально он назывался Кубком Европы, а не чемпионатом Европы! Это ВСЁ, что я хотел сказать!
    berda2003
    berda2003
    10 июля в 14:49
    Да, помним, ещё лет 60 ничего подобного не будет, а может быть, и больше...
    зато сейчас есть 56-капитан зенита...
    ДАША Д
    ДАША Д
    10 июля в 13:46
    Уж мало свидетелей той победы осталось. Нерально давно было.
    DXTK
    DXTK
    10 июля в 13:30, ред.
      Baggio R.
      Baggio R. ответ Legend 6 (раскрыть)
      10 июля в 13:29
      Так и он спорит лишь о названии в то время
      pomor 445
      pomor 445
      10 июля в 13:24
      Да, были люди в наше время,
      Могучее, лихое племя:
      Богатыри - не вы.
      Legend 6
      Legend 6 ответ Baggio R. (раскрыть)
      10 июля в 13:22
      Так я не спорю о названиях) товарищ разделяет эти турниры. Хотя это одно и то же.
      spartak kursk
      spartak kursk
      10 июля в 13:11
      Хорошее время было.Хороший футбол и футболисты...Жаль,что это достижение в единственном экземпляре так и осталось.
      Baggio R.
      Baggio R. ответ Legend 6 (раскрыть)
      10 июля в 13:08
      А как насчёт такой инфы: в 1968 году было изменено название турнира, который получил название «Европейский чемпионат по футболу УЕФА». Соответственно, до этого турнир назывался Кубком европейских наций, а победитель был обладателем Кубка, а не чемпионом. Кстати, до 1992 года и ЛЧ не было, а был Кубок европейских чемпионов.
      DXTK
      DXTK
      10 июля в 13:04, ред.
      Сборная 60 Великие, и эта уже история. первый Евро и золото СССР.

      PS России тоже есть чем ответить, пусть скромно, но это тоже история, наша современная, бронза на Евро 2008, единственные из СССР кто хоть что-то добыл, Спс ребятам и Гусу Хиддинку.
      Рыжая Борода
      Рыжая Борода
      10 июля в 12:32
      Славные времена!
      Рыжая Борода
      Рыжая Борода ответ cska1948 (раскрыть)
      10 июля в 12:31
      кубок ярмарок стал кубком уефа, а кубок кубков отдельно позже добавили
      cska1948
      cska1948 ответ Legend 6 (раскрыть)
      10 июля в 12:29
      Наберите в поисковике: "история сборной СССР по футболу" и почитайте. А пока цитата из этой самой истории: "Лишь во втором добавочном тайме решилась судьба матча: на 113-й минуте Михаил Месхи, пройдя с мячом по краю, посылает его в штрафную, после чего Понедельник в прыжке головой устанавливает окончательный победный счёт — 2:1. Сборная СССР выиграла первый в истории Кубок Европы по футболу." Понимаете - КУБОК, а не чемпионат!
      Klaksvikar Itrottarselag
      Klaksvikar Itrottarselag
      10 июля в 12:18
      Славное должно быть время было. Футбол, хоккей, космос..Спросил у своей пожилой мамы что она запомнила из той поры. Посреди огромного количества сумбура попалось два интересных эпизода. Один о том как ей однажды довелось полтора часа на стадионе выслушивать мат с трибун в адрес Льва Ивановича, второй о том как к ней якобы клеился Севидов-младший..
      cska1948
      cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
      10 июля в 12:14
      Если говорить о клубных Кубках, то вначале были Кубок чемпионов и Кубок Ярмарок. Позже Кубок Ярмарок переименовали в Кубок обладателей Кубков.
      cevin cigan
      cevin cigan
      10 июля в 12:13
      С Юбилеем сборную СССР!!!
      cska1948
      cska1948 ответ Давайте думать (раскрыть)
      10 июля в 12:11
      Через 30-40 лет будут говорить что такого названия как Кубок Уефа не существовало , а всю жизнь назывался Лигой Европы.
      ----------------
      Полностью согласен с вами и добавлю. А про то, что этот турнир первоначально назывался Кубок Ярмарок они и подавно не слышали и что это бред стариков вроде меня.
      Сп62
      Сп62
      10 июля в 12:09
      В начале в Европе был Кубок обладателей кубков, затем турнир переименовали. Также переименовали Кубок Европы в Чемпионат Европы. Не пойму, чего тут спорить. А вот вспомнить героев тех дней не грех.
      Давайте думать
      Давайте думать ответ Legend 6 (раскрыть)
      10 июля в 11:57
      Может и Кубок Европы назывался. Через 30-40 лет будут говорить что такого названия как Кубок Уефа не существовало , а всю жизнь назывался Лигой Европы.
      Пример:
      Работая в Волгограде в 2010 году на Волжских Парусах по новостям услышали о том , что мост через Волгу волнами ходит. Прыгнули в авто и через 5-7 минут были на месте. Сам видел этот " Танцующий мост " Недавно смотрел ролик по ютьюбу и там народ опровергает сие действо с пеной у рта и кричат что это фейк и компьютерная графика. Тех кто отрицает было очень много и не переубедить их . Память коротка к сожалению!!!
      cska1948
      cska1948 ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
      10 июля в 11:54
      Первый чемпионат, который показало Советское ТВ, это был ЧМ 1966 года. Но представь себе: РАДИО и ГАЗЕТЫ в 1960 году в Советском Союзе УЖЕ были!
      cska1948
      cska1948 ответ Legend 6 (раскрыть)
      10 июля в 11:51
      Из заявления Федерации футбола СССР по поводу срыва матчей на Кубок Европы по футболу между сборными командами Испании и СССР, опубликованного в первом номере журнала «Футбол» от 29 мая 1960 года:

      «В связи с появившимися на днях в печати сообщениями ряда зарубежных телеграфных агентств о решении испанского правительства запретить испанским футболистам встречаться с советскими спортсменами Федерация футбола СССР обратилась в секретариат Европейской федерации футбола (УЕФА), являющейся организатором игр на Кубок, с просьбой выяснить, прибудет ли испанская команда в Москву и намерена ли Федерация футбола Испании провести ответный матч в Мадриде.

      Поздно вечером 25 мая секретариат УЕФА сообщил в Федерацию футбола СССР, что встречи сборных команд в Москве и в Мадриде не состоятся в связи с тем, что испанское правительство запретило испанским футболистам встречаться в играх на Кубок Европы с советскими спортсменами».
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