Ровно 60 лет назад сборная СССР одержала победу на чемпионате Европы 1960 года.
В финальном матче на стадионе «Парк де Пренс» (Франция) команда Гавриила Качалина одержала победу над сборной Югославии (2:1).
Основное время матча закончилось со счётом 1:1 (гол за сборную СССР забил Слава Метревели). В дополнительное время Виктор Понедельник забил решающий мяч на 113-й минуте встречи, тем самым принёс золотые медали Евро-1960 команде Советского Союза.
PS России тоже есть чем ответить, пусть скромно, но это тоже история, наша современная, бронза на Евро 2008, единственные из СССР кто хоть что-то добыл, Спс ребятам и Гусу Хиддинку.
PS России тоже есть чем ответить, пусть скромно, но это тоже история, наша современная, бронза на Евро 2008, единственные из СССР кто хоть что-то добыл, Спс ребятам и Гусу Хиддинку.