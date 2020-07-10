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10 июля 2020, 10:15

Ровно 60 лет назад сборная СССР одержала победу на чемпионате Европы 1960 года.

В финальном матче на стадионе «Парк де Пренс» (Франция) команда одержала победу над сборной Югославии (2:1).