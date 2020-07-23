«Дженоа» — «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 07:27

В 36-м туре Серии A состоится матч «Дженоа» — «Интер». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на этот поединок, который пройдет 25.07.2020.

«Дженоа»

Три победы в четырех предыдущих поединках позволили «Грифонам» покинуть зону вылета. За три тура до конца сезона «Дженоа» расположилась на семнадцатой строчке, получив преимущество в четыре очка над дном турнирной таблицы.

Команда Давиде Никола в прошлом туре обыграла в дерби Генуи «Сампдорию» (2:1), а перед этим справилась с «Лечче». В четырех из пяти предыдущих домашних матчах «Грифонов» забивалось от трех голов и больше. При этом, команда дважды выиграла в этих встречах и три раза проиграла.

«Интер»

«Нерадзурри» в прошлом туре не смогли вскрыть оборону «Фиорентины» (0:0), и не досчитались двух важных очков. Сейчас команда Антонио Конте базируется на третьей строчке в турнирной таблице, с отставанием в один балл от второй «Аталанты».

В трех из пяти последних матчах миланского клуба фиксировался ничейный результат. Еще в двух поединках «Интер» переиграл «Торино» (3:1) и СПАЛ (4:0). Между тем, в гостях команда не проигрывала в четырех последних матчах чемпионата Италии – две победы и две ничьи.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дженоа» — 5.350

Ничья – 4.200

Победит «Интер» — 1.641

Статистика

«Дженоа» выиграла 4 из 5 последних домашних матча у «Интера».

Ставка на ТБ (2,5) прошла в 3 предыдущих очных встречах команд.

(2,5) прошла в 3 предыдущих очных встречах команд. «Интер» забивал не меньше 4 голов в 3 последних матчах против «Дженоа».

В 3 последних выездных матчах «Интера» забивалось по четыре гола.

Прогноз

«Грифоны» заметно улучшили свои позиции в борьбе за выживание, но расслабляться хозяева предстоящего матча очень рано. У «Интера» есть заметные проблемы в обороне, что подтверждают результаты гостевых матчей – в 4 из 5 случаях миланский коллектив пропускал минимум один гол.