Перес хочет, чтобы Зидан навсегда остался главным тренером «Реала»

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21 июля 2020, 08:17

Президент «Реала» Флорентино Перес хочет, чтобы навсегда остался наставником мадридского клуба.

Как сообщается, Перес уверен, что французский наставник может стать для «сливочных» таким же бессменным тренером, как для «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что президент мадридского клуба может предложить Зидану бессрочный контракт, увеличив его сферу влияния в команде.

Ранее Перес прокомментировал победу «Реала» в чемпионате Испании, назвав 48-летнего специалиста главным архитектором этого успеха.