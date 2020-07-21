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Перес хочет, чтобы Зидан навсегда остался главным тренером «Реала»

21 июля 2020, 08:17

Президент «Реала» Флорентино Перес хочет, чтобы Зинедин Зидан навсегда остался наставником мадридского клуба.

Как сообщается, Перес уверен, что французский наставник может стать для «сливочных» таким же бессменным тренером, как Алекс Фергюсон для «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что президент мадридского клуба может предложить Зидану бессрочный контракт, увеличив его сферу влияния в команде.

Ранее Перес прокомментировал победу «Реала» в чемпионате Испании, назвав 48-летнего специалиста главным архитектором этого успеха.

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рус фан
рус фан
22 июля в 04:29, ред.
Зидан молодец и хорошо если задержится надолго в Реале.
BARRRS
BARRRS
21 июля в 19:49
Станет ли Зидан покорным рабом Переса?)))
Вася Васин 6
Вася Васин 6 ответ МиХаХа (раскрыть)
21 июля в 14:17
Как Семак
Ruslan3132
Ruslan3132
21 июля в 12:26
Вечных тренеров не бывает. Иссякает желание, заканчиваются идеи, мотивация и т.д. На ближайшие пару лет да, альтернативы нет вообще.
Игорь Волков
Игорь Волков
21 июля в 12:23
Мне кажется, это преждевременно, при всем уважении к Зидану.
sihafazatron
sihafazatron
21 июля в 09:20
Оно и понятно, от добра добра не ищут.
cska vperiod
cska vperiod
21 июля в 09:10
Ахахах! Вечного ничего не бывает.
shlomo
shlomo
21 июля в 09:05
Сэр Алекс единственный и неповторимый...но даже у него (насколько помню) не было бессрочного контракта.....и пусть ЗиЗи умудрился "войти в одну воду дважды", но везение все таки зебра и как только начнется черная полоса что тогда будет говорить Перес?...и что будет с контрактом?...да и ЗиЗи думаю такой вариант едва ли устроит...Посмотрим что будет в итоге....
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
21 июля в 09:04
Ничего тут удивительного
feris1
feris1
21 июля в 09:01
Зидан чувствует себя в Реале как рыба в воде!
Ozabot
Ozabot
21 июля в 08:58
Ну, так отдали бы долю в клубе и сделали совладельцем. 3-5 процентов, например. Тогда бы и привязали бы пожизненно. Да и мотивации будет больше: команда хорошо выступила — больше на дивидендах заработал )))
mihaluch
mihaluch
21 июля в 08:37
До первой неудачи.
beefs
beefs
21 июля в 08:34
Зидан хорошо делает свое нелёгкое дело...
МиХаХа
МиХаХа
21 июля в 08:32
Зидан был топ игроком мирового класса, стал топ тренером мирового класса.
Литейный 4
Литейный 4
21 июля в 08:25
Зидан не плохо рулит Реалом. Это его клуб.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 июля в 08:23
Это вряд ли.
VAN ARM
VAN ARM
21 июля в 08:19
так не бывает))
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