«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:25

В 38-м туре АПЛ «Лестер» на стадионе «Кинг Пауэр» сыграет против «Манчестер Юнайтед». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который пройдет 26.07.2020.

«Лестер»

Команду Брендана Роджерса устроит только победа в предстоящем матче. Только так «Лестер» сможет гарантировать себе итоговое место в ТОП-4, которое даст право сыграть в групповом раунде Лиги Чемпионов. От «Красных дьяволов», которые идут на третьем месте, «Лисы» отстают на одно очко.

В активе «Лестера» 18 побед и 8 ничьих в этом сезоне, при одиннадцати поражениях. В четырех последних домашних матчах команда не проигрывала – 3 победы и 1 ничья.

«Манчестер Юнайтед»

Успешные результаты после карантина поспособствовали стремительному взлету « МЮ », который опережает четвертый «Челси» по дополнительным показателям. Таким образом, команде Оле-Гуннера Сульшера достаточно не проиграть в этой встрече, чтобы не выпасть из зоны Лиги Чемпионов.

В прошлом туре « МЮ » разделил очки в домашнем матче против «Вест Хэма», сыграв в двенадцатый раз вничью. Помимо этого, команда одержала семнадцать побед и восемь раз проиграла.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лестер» — 3.300

Ничья – 3.520

Победит «Манчестер Юнайтед» — 2.260

Статистика

« МЮ » выиграл 7 из 8 последних матча против «Лестера».

» выиграл 7 из 8 последних матча против «Лестера». «Лестер» не проигрывал в 4 последних домашних матчах АПЛ .

. В 3 из 5 последних очных встречах команд забивалось не больше двух голов.

Прогноз

«Лестер» выйдет на этот матч, как на последний бой. Другого варианта, кроме как побеждать, у «Лис» нет. Дома команда Брендана Роджерса играет уверено и мало пропускает.