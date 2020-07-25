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«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:25

В 38-м туре АПЛ «Лестер» на стадионе «Кинг Пауэр» сыграет против «Манчестер Юнайтед». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который пройдет 26.07.2020.

«Лестер»

Команду Брендана Роджерса устроит только победа в предстоящем матче. Только так «Лестер» сможет гарантировать себе итоговое место в ТОП-4, которое даст право сыграть в групповом раунде Лиги Чемпионов. От «Красных дьяволов», которые идут на третьем месте, «Лисы» отстают на одно очко.

В активе «Лестера» 18 побед и 8 ничьих в этом сезоне, при одиннадцати поражениях. В четырех последних домашних матчах команда не проигрывала – 3 победы и 1 ничья.

«Манчестер Юнайтед»

Успешные результаты после карантина поспособствовали стремительному взлету «МЮ», который опережает четвертый «Челси» по дополнительным показателям. Таким образом, команде Оле-Гуннера Сульшера достаточно не проиграть в этой встрече, чтобы не выпасть из зоны Лиги Чемпионов.

В прошлом туре «МЮ» разделил очки в домашнем матче против «Вест Хэма», сыграв в двенадцатый раз вничью. Помимо этого, команда одержала семнадцать побед и восемь раз проиграла.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лестер» — 3.300
  • Ничья – 3.520
  • Победит «Манчестер Юнайтед» — 2.260

Статистика

  • «МЮ» выиграл 7 из 8 последних матча против «Лестера».
  • «Лестер» не проигрывал в 4 последних домашних матчах АПЛ.
  • В 3 из 5 последних очных встречах команд забивалось не больше двух голов.

Прогноз

«Лестер» выйдет на этот матч, как на последний бой. Другого варианта, кроме как побеждать, у «Лис» нет. Дома команда Брендана Роджерса играет уверено и мало пропускает.

«МЮ» нет смысла идти на риск, и с первых минут атаковать ворота соперника. В связи с этим, ставка на ТМ(2,5) выглядит весьма перспективно. За такой исход БК Pinnacle предлагает коэффициент 2.040.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.Ru
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 16:49
Лестер проиграет Манчестер Юнайтед.
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