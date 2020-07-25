«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

В 38-м туре АПЛ «Лестер» на стадионе «Кинг Пауэр» сыграет против «Манчестер Юнайтед». Представляем прогноз и обзор котировок БК Pinnacle на матч, который пройдет 26.07.2020.
«Лестер»
Команду Брендана Роджерса устроит только победа в предстоящем матче. Только так «Лестер» сможет гарантировать себе итоговое место в ТОП-4, которое даст право сыграть в групповом раунде Лиги Чемпионов. От «Красных дьяволов», которые идут на третьем месте, «Лисы» отстают на одно очко.
В активе «Лестера» 18 побед и 8 ничьих в этом сезоне, при одиннадцати поражениях. В четырех последних домашних матчах команда не проигрывала – 3 победы и 1 ничья.
«Манчестер Юнайтед»
Успешные результаты после карантина поспособствовали стремительному взлету «МЮ», который опережает четвертый «Челси» по дополнительным показателям. Таким образом, команде Оле-Гуннера Сульшера достаточно не проиграть в этой встрече, чтобы не выпасть из зоны Лиги Чемпионов.
В прошлом туре «МЮ» разделил очки в домашнем матче против «Вест Хэма», сыграв в двенадцатый раз вничью. Помимо этого, команда одержала семнадцать побед и восемь раз проиграла.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лестер» — 3.300
- Ничья – 3.520
- Победит «Манчестер Юнайтед» — 2.260
Статистика
- «МЮ» выиграл 7 из 8 последних матча против «Лестера».
- «Лестер» не проигрывал в 4 последних домашних матчах АПЛ.
- В 3 из 5 последних очных встречах команд забивалось не больше двух голов.
Прогноз
«Лестер» выйдет на этот матч, как на последний бой. Другого варианта, кроме как побеждать, у «Лис» нет. Дома команда Брендана Роджерса играет уверено и мало пропускает.
«МЮ» нет смысла идти на риск, и с первых минут атаковать ворота соперника. В связи с этим, ставка на ТМ(2,5) выглядит весьма перспективно. За такой исход БК Pinnacle предлагает коэффициент 2.040.